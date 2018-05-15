Економічний прорив. Авторська програма Павла Шеремети. Гість Роман Шеремета. Ефір від 14.05.2018

Гість — Роман Шеремета.
Авторська програма Павла Шеремети Економічний прорив виходить в ефірі Радіо НВ щопонеділка в 21:00-22:00
Гість — Роман Шеремета.
Авторська програма Павла Шеремети Економічний прорив виходить в ефірі Радіо НВ щопонеділка в 21:00-22:00
Ближайшие две недели станут самыми важными для Украины. Если независимый антикоррупционный суд не будет создан, страну ждет финансовый кризис
Президент США Дональд Трамп вывел свою страну из ядерной сделки с Ираном, что тут же поставило с ног на голову всю систему международных отношений
Пока весь мир отмечал окончание войны, советская авиация уничтожила дома жителей Борхольма – самый восточный остров Дании. Русские оккупировали его почти на год
Ситуация с Аргентиной стала триггером распродаж на развивающихся рынках, которые не могли не затронуть Украину. И теперь сотрудничество с МВФ стало еще более насущным
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
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