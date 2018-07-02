Економічний прорив. Авторская программа Павла Шереметы. Гость Елена Кошарная. Эфир от 02.07.2018

Гость — основатель, партнер и исполнительный директор Horizon Capital Елена Кошарная.

Авторская программа Павла Шереметы Економічний прорив выходит в эфире Радио НВ каждый понедельник в 21:00-22:00

Павло Шеремета: Масштабна інвестиція у Львів і залучення світового інвестора, "Сьогодні, 30 червня", - я цитую сайт Львівської міської ради, та сама інформація з'явилася на сайті Львівської обласної ради і не тільки, в інших медіа також, - "30 червня відбулася церемонія закладення першого каменю та старту будівництва масштабного проекту Innovation District IT Park вартість 160 мільйонів доларів".

Я про всяк випадок зателефонував кільком своїм колегам, аби просто уточнити порядок цифр. Усі погоджуються, що це дуже масштабно. Будівництво Innovation District IT Park - це не лише найбільша інвестиція, а й понад 14 тисяч нових робочих місць. Будуватиме новий IT Park канадська компанія Brookfield Asset Management.

І у нас у студії сьогодні дуже незвична, я би сказав ексклюзивна гостя - засновник, партнер і виконавчий директор Horizon Capital Олена Кошарна, яка провела рік як мінімум над цим усім, над цією роботою. Олено, добрий вечір.

Олена Кошарна: Добрий вечір.

Павло Шеремета: Раді вас бачити, ми знаємо, наскільки рідко ви буваєте у студіях, якщо взагалі буваєте, це для нас усіх велика честь, тому що така прекрасна велика подія і ви були на цій церемонії відкриття. Передача називається Економічний прорив, і мені, чесно кажучи, було важко мріяти в перші три місяці знайти такий приклад, який, мені здається, є прекрасним прикладом для країни, я хочу наголосити на цьому - для країни. Ми сьогодні будемо мати включення із Харкова, зі Львова, і ми працюємо у студії в Києві, тому що це, я впевнений, буде продовжуватися. Олено, давайте з вами трошки зрозуміємо порядок цифр. У чому унікальність цієї новини, у чому унікальність цієї події?

Олена Кошарна: Дякую, Павле. Я вважаю, що це дуже унікальна подія, тому що включився у цей проект Brookfield Asset Management, тобто консорціум Brookfield & Partners, вони будуть працювати разом з українським девелопером Галерея Центр, всі їх знають, Володимир Женчак побудував Forum Lviv і він, я би сказала, дуже щасливий, з девелоперським Brookfield працює. Але те, що Brookfield заходить у цей проект - це дуже важливо. І чому це важливо? Тому що Brookfield - це компанія, яка володіє активами більше ніж 285 мільярдів доларів, я хочу це повторити, 285 мільярдів доларів.

Павло Шеремета: Щоби ми розуміли, це майже три українських валових внутрішніх продукти за рік, майже три всієї країни, це стільки активів, скільки немає...

Олена Кошарна: Так. І що дуже важливо, це те, що вони інвестують саме у сферу нерухомості, інфраструктури і відновлювані джерела енергії, це дуже важливо для України. Ми дивимося на цей проект як на початок. Якщо все чудово вийде, тоді ми вважаємо, що Brookfield будуть далі працювати в Україні. Вони купили порт в Австралії на сім мільярдів доларів, я думаю, що ми маємо дуже багато проектів, хіба ні?

Павло Шеремета: Це правда, сім мільярдів, у мене очі розкрилися. 160 мільйонів тоді виглядають копійками, порівняно з сімома мільярдами. Потрібно мріяти про щось велике. Пані Олено, ви з Канади, так як і Brookfield. Коли ви дізналися про Brookfield?

Концепт Innovation District ІТ Park. Фото: Innovation District ІТ Park via Facebook

Олена Кошарна: Ми знаємо одне одного вже майже 20 років, ви знаєте, що ми - Horizon Capital - також провідна інвестиційна фірма, але маленька, 760 мільйонів доларів. Звичайно, я вже давно чую про Brookfield, мрію про них. Я перша познайомилася з Джорджем Міхалом, це було десь п'ять років тому. Він 40 років працює в Brookfield і очолює, є головою консорціуму Brookfield & Partners.

Павло Шеремета: Він українського походження також?

Олена Кошарна: Він українського походження, всі в Канаді його знають, 1 мільйон 400 тисяч українців знають його, тому що він member vote of Canada…

Павло Шеремета: Член наглядової ради.

Олена Кошарна: Це дуже високо, це прем'єр-міністр дає нагороду, це найвища нагорода. І ми познайомилися, він так само підтримує конгрес українців Канади. Павло Грот зібрав групу бізнесменів, бізнеследі, тих, хто дійсно підтримує…

Павло Шеремета: Наш спільний знайомий Павло Грот.

Олена Кошарна: Ви знаєте і Павла, Інну Ігнатович, Юрій Міхал…

Павло Шеремета: Всі хороші друзі України, і ви всі з Торонто, і пан Юрій також.

Олена Кошарна: Так-так, пан Юрій з Торонто.

Павло Шеремета: Це маленька торонтська тусовка в Києві і у Львові.

Олена Кошарна: Але десь п'ять років тому я першою починала говорити з паном Юрієм про те, що треба інвестувати в Україну. Він приїхав 2015 року і, звичайно, це було дуже важко йому уявити, для нас теж, звичайно. Ми далі інвестуємо і інвестували після 2014 року, але що такий великий інвестор зайшов в Україну саме в той час - це було за межею. Ми тримали контакт, весь час із ним зустрічалися, і десь рік тому я була на джаз-фестивалі, познайомилася з Володимиром Женчаком, виступала в IT Jazz, говорила зі Степаном Веселовським із IT Cluster.

І коли я дізналася, що є такий проект і є підтримка 80 IT-компаній, тоді мене це дуже зацікавило. Я подивилася дизайн і одразу відправила все до пана Юрка і сказала: “Юрію, я думаю, треба подивитися на цей проект”.

Павло Шеремета: Якого року це було?

Олена Кошарна: Минулого року, рік тому. І я пам'ятаю, наш славний посол Роман Ващук теж був у Львові…

Павло Шеремета: Який нас слухає, пане Романе, дякуємо, ваша високоповажносте, дякую, що ви ретвітнули твіт про нашу передачу.

Олена Кошарна: Я одразу зателефонувала до пана Романа, запросила його, щоби він теж з нами зустрівся, подивився на цей проект. Він також був дуже захоплений, ми тоді починали розмову із паном Юрком, з Брукфілдом, познайомили їх із Галереєю, з Володимиром Женчаком, і вони будували контакти. Упродовж цього року все розпочалося, ми всі тримаємо цей секрет майже дев'ять місяців.

Павло Шеремета: Я бачив, Олено, як хотілося вам про це розповісти, ми в Україні кажемо "як чесався язик", я знаю. І нарешті цей день прийшов, коли ми можемо ще й у студії Радіо НВ про це трошки детальніше розповісти. Знаєте, дорогі українці, я також сиджу тут, вчуся як залучати такі гроші в Україну. Слухаємо і вчимося, тому що таких інвестицій треба десятки, сотні в країну. Якщо у вас в Horizon Capital під вашим керівництвом є 750 мільйонів доларів, то 160 млн у вас там частина, то це, я так розумію, буде одна з ваших найбільших інвестицій?

Олена Кошарна: Звичайно, ми не інвестуємо 160 млн, це не через наш фонд, це буде Brookfield & Partners, ми входимо разом з ними у цей консорціум. Дуже важливо також те, що, звичайно, потрібні кредити для цього проекту, і ми вже починаємо розмовляти з ЄБРР і Міжнародною фінансовою корпорацією. Ми дуже вдячні Франсіс Маліж і Альоні Волошиній, так само Джейсону Палмеру за те, що вони захопилися цим проектом і дуже швидкими темпами розглядають.

Павло Шеремета: Чудово. Тоді відразу питання: що було критичним для успіху цього проекту? Крім того, що ви вже назвали, що це 80 компаній разом в ІТ-кластері і це достатньо безпрецедентно, особливо для України, де рівень довіри достатньо низький, де, наприклад, в бізнес-освіті ми не можемо створити асоціацію вже 25 років, бізнес-школи не об'єднані.

Але ІТ у нас об'єднуються і по містах, ми сьогодні будемо говорити з двома керівниками, з харківським і львівським, це є також фактором. Зростання галузі на 20%, я знаю - це є фактор. Які інші фактори слугували тому, що проект отримав схвалення? Я би сказав, що рік - це не дуже швидко, але і не дуже довго для таких великих компаній, корпорацій як Брукфілд.

Олена Кошарна: Перш за все це дуже важливо, що ІТ-галузь дуже швидко росте, вже виросла на суму 3,6 мільярди доларів. Це шалено швидко і дуже великі цифри. Я думаю, що я не помиляюся, якщо говорю, що це вже третій найважливіший експортний ринок для українських продуктів і товарів. Друге - те, що ІТ Кластер у Львові об'єднався і це важливо, тому що, звичайно, компанії конкурують між собою, і всі хочуть цих клієнтів залучити для себе. Але те, що вони об'єдналися, те, що вони найняли Cushman & Wakefield, щоби зробити дизайн, вони зробили дуже гарний дизайн.

Павло Шеремета: І дизайн уже був готовий рік тому чи упродовж цього року?

Презентація проекту Innovation District ІТ Park. Фото: Innovation District ІТ Park via Facebook

Олена Кошарна: Вони працювали над цим вже три роки. Перше - зробили дизайн, друге - шукали українського девелопера, знайшли Галерею. Після цього, звичайно, потрібен був стратегічний інвестор, і був такий інвестор як Brookfield. Рік тому ми познайомилися і все почалося. І я думаю, дуже важливо, що ті, хто мандрували світом, мабуть, ті, хто були в Лондоні, Canary Wharf - це такий девелопмент, це Brookfield. Або у Берліні Potsdamer Platz, це Брукфілд, це їх масштабний девелопмент. Так само Всесвітній фінансовий центр Нижнього Манхеттена, також Bank of America Plaza, Лос-Анджелес. Це дуже відомі місця…

Павло Шеремета: Що робить канадців гордими.

Олена Кошарна: Ми дуже горді, тому що, звичайно, ця компанія почалася в Канаді, має понад сто років. Я думаю, що наш посол Роман Ващук теж дуже гордий.

Павло Шеремета: Також долучився до цього. Я вітаю вас, ми говоримо на другий день після Canada Day, після Дня Канади…

Олена Кошарна: Дякую вам.

Павло Шеремета: Олено, у мене запитання: ІТ кластери є у багатьох містах - Харків, Київ, Одеса, Львів, навіть говорять, що Вінниця, Житомир роблять багато чого з цього приводу. Чому Львів?

Олена Кошарна: Перш за все тому, що IT Cluster зробив вхід для інвесторів дуже легким, коли вже є дизайн, архітектор, місцевий девелопер, тоді це набагато легше. Але ми також знаємо, що ІТ для Львова дуже важливі. Якщо 2015 року було 192 ІТ-компанії, то зараз говорять, що більше 250. Так само це дослідження ІТ Кластера, було 15 тисяч ІТ-спеціалістів, а зараз більше 20 тисяч. Тобто, звичайно, для Львова ІТ дуже важливі.

Слухач Олександр, Київ: Инвестиция, по сути - это сдача в аренду и территории, и работников. В то время как из Украины в офшоры уплывает ежегодно 400 миллиардов долларов, как-то непонятно предоставить возможность, пускай братской, канадской компании зарабатывать, там большой перечень, и налоги поменьше, эксплуатируя украинцев. Ну как-то это невесело выглядит.

Павло Шеремета: Почули, Олександре, дякую. Між іншим, а звідки ці дані про 400 мільярдів? 400 мільярдів - у нас грошей таких нема! У нас багато витікає, але це не 400 мільярдів. Олено, у вас є якась реакція з цього приводу? Це типовий дзвінок, не дивуйтеся, для цього ми тут є, для цього ця передача, щоби чути і відповідати на це.

Олена Кошарна: Я оптиміст. Я розумію розчарування, але з іншої точки зору ця компанія, цей консорціум Брукфілд інвестує по всьому світу. Вони будуть інвестувати в цей проект, і це дуже цікаво, тому що це не питання офшорів і всього решта. Коли ти будуєш такий масштабний проект в Україні, тоді ти вкладаєш саме в Україну. І дуже важливо, що це створення 14 тисяч робочих місць. Цей проект буде будуватися впродовж двох з половиною років. І я би сказала те, що ви сказали, що люди виїжджають з України, а такий проект дає стимул, щоби люди залишилися, тому що, звичайно, це масштабний проект і для тих ІТ-компаній, хто будує свій бізнес в Україні, саме в Україні, і у них дуже багато співробітників, цей проект важливий для них.

Павло Шеремета: Також трошки відповідаючи по суті на це запитання, - “експлуатувати українців”. Приватний інвестор український чи іноземний залучає українських працівників і отримує там прибуток. Так, для цього ці інвестиції і робляться, тому що треба розуміти, що навіть для такого великого фонду йти на такий великий ризик, це ризик - інвестувати в Україну. Це не є Червоний Хрест. Я був на стажуванні в одній італійській компанії і говорю: “Які у вас є різні соціальні програми?” А мені відповідають: “Ви на вході у нас червоний хрест бачили?”. Говорю: “Ні”, - “Тому що ми не Червоний Хрест, ми - компанія”.

Очевидно, що це робиться для прибутку, тому що у цієї компанії також є власники і у них вибір: або покласти гроші в банк, де зараз погані відсотки, або дати інвесторам, які будуть інвестувати по всьому світу. Відбувається диверсифікація інвестицій, диверсифікація ризиків. Для того, щоби це простіше пояснити, напевно, австралійський порт на сім мільярдів все одно є менш ризикованою інвестицією, ніж 160 мільйонів в Україну поки що, ми сподіваємося, що ситуація зміниться і очевидно, що вони хочуть отримати прибуток. У нас на зв'язку Степан Веселовський, Степане, доброго дня.

Степан Веселовський: Доброго дня, Павле.

Павло Шеремета: Степан Веселовський - виконавчий директор, CEO, я так розумію, львівського ІТ Кластера.

Степан Веселовський: Так, все вірно, Павле.

Павло Шеремета: Розкажіть, будь ласка, трошки погляд зі Львова. Тому що ми тут у київській студії з пані Оленою говоримо, звичайно, що обидва щойно повернулися з Leopolis Jazz, ви залишаєтесь у Львові. Ваш погляд з ІТ Кластера на цей проект.

Степан Веселовський: Дуже дякую, Павле, за запрошення і за запитання. Олено, вітаю, радий буду бачити у Львові. Насправді Олена вже розповіла всю історію цього проекту. Я, можливо, додам дещо з нашого боку і декілька цифр, чому цей проект важливий не тільки для ІТ-індустрії, а для міста і країни загалом. Коли три роки тому у нас зародилася ця ідея і ми почали пропрацьовувати її дуже детально через дослідження, через пошук партнерів, ми ставили собі певну ціль.

А ціль була така, щоби візуалізувати всі ці проекти, зміни, які ми робили у Львові в освіті, в промоції міста, в ІТ, щоби воно стало видимим і зрозумілим для кожного мешканця. Тому що дуже часто говорять, що у Львові багато ІТшників, - а де вони всі, де вони знаходяться? Тому Innovation District IT Park - це проект-кульмінація, який візуалізував усі наші здобутки за останні роки.

Програма економічна і треба говорити про економічні прориви, і я би сказав, що так, зараз у Львові приблизно 20 тисяч людей працюють в цій індустрії. За наступні п'ять років, навіть швидше, це буде 30 тисяч людей. Фактично у цьому парку будуть працювати тільки десять тисяч інженерів, ще плюс чотири тисячі людей, які будуть працювати у суміжних індустріях. Це дасть Львову десять тисяч додаткових робочих місць. Багато хто говорить: “Яким чином цей парк впливає на створення робочих місць?” Дуже просто: коли створюється новий магніт для притягнення бізнесу, притягнення людей, то ці люди приїжджають просто з інших міст, бізнеси відкривають, свої офіси у цьому місті, зростають існуючі компанії.

Павло Шеремета: Степане, тут важливо зауважити, і давайте це зробимо, що ці люди не поїдуть у Вроцлав, не поїдуть у Варшаву, не поїдуть у Краків, не поїдуть у Брно і в інші міста, чи у Сан-Хосе в Каліфорнії, вони залишаться в Україні, працювати тут, створювати валовий внутрішній продукт, тут платити податки, тут виховувати дітей, і це є критично важливо також.

Степан Веселовський: Однозначно, Павле. Як я сказав, це є ще одним магнітом, який ми створюємо, який не тільки дозволяє притягувати, а також правильно підмічено, - зупиняти людей, залишати у цьому місті. І більше того, наявність великої кількості людей, які працюють в ІТ-індустрії, є визначальною для міста. Тому що Львів є достатньо компактним містом, це навіть не мільйон, але зараз він має найбільшу кількість інженерів на душу населення в Україні. Тобто найбільша кількість інженерів знаходиться у Львові. І одне робоче місце в ІТ створює 3,33 робочих місця в інших індустріях.

Павло Шеремета: І це ми говоримо про галузь гостинності, про галузь послуг, галузь освіти, охорони здоров'я, тому що всім цим ІТшникам, як і іншим людям, потрібні всі ці та інші послуги також.

Степан Веселовський: Так. Дуже простий приклад, який зрозуміють, напевно, всі. 30% всіх нових автомобілів у Львові купують працівники ІТ-галузі. 40 мільйонів доларів інвестують у житло на первинному ринку. Ще на 18 мільйонів минулого року було куплено земельних ділянок приватно для будівництва житла. Це фактично інвестиції, які люди роблять у місто Львів.

Зараз, напевно, нікому не потрібно доводити, що інвестиція в 160 мільйонів доларів, а, до речі, це поки що найбільша інвестиція у Львів і, напевно, одна із найбільших інвестицій в Україну, і знаково те, що Брукфілд, світова компанія звернула увагу на цей проект і почала свою інвестиційну активність зі Львова. Олена вже згадувала, що їх географічно найближча інвестиція у Берліні.

Павло Шеремета: Тобто вони перескочили Польщу і одразу прийшли в Україну.

Степан Веселовський: Так, і це було надзвичайно приємно, що перескочили Польщу.

Павло Шеремета: Степане, таке питання: а у скільки дверей ви постукали? Я ще у пані Олени про це запитаю, у скільки дверей ви постукали, поки Брукфілд відповів позитивно з цим проектом?

Степан Веселовський: Павле, я скажу, що у нас була маса зустрічей…

Павло Шеремета: Маса - це десятки, сотні, тисячі?

Степан Веселовський: Це десятки, тому що не так багато інвесторів, з якими можна говорити про те, що це інвестиції в Україну, але цікаво те, що ми перший пітчинг цього проекту робили ще три роки тому. Ми тоді бачилися з Оленою, але були не готові зацікавити цим проектом. Ми взяли рік часу, підготувалися і зробили ще одну спробу.

Павло Шеремета: Тобто стукайте і вам відчинять. Якщо одразу не відчиняють - повертайтеся назад, зробіть домашню роботу і стукайте ще раз.

Степан Веселовський: Так, однозначно. Домашня робота дуже важлива, і це стало одним із ключових факторів успіху, чому Олена глянула на цей проект, чому інші партнери, - тому що він був дуже добре підготовлений.

Павло Шеремета: Степане, дуже дякую вам, вітаємо з цим успіхом, і я сподіваюся, що це тільки початок великих перемог попереду і ІТ Кластера у Львові, і галузі в Україні. Дякуємо вам.

Степан Веселовський: Павле, дуже дякую за запрошення, Олено, з нетерпінням знову чекаємо вас у Львові, побачимося.

Олена Кошарна: Дуже вам дякую, я теж чекаю.

Павло Шеремета: Олено, у скільки дверей ви постукали, поки Брукфілд відповів?

Олена Кошарна: Стукала у ці двері майже чотири роки. Я думаю, що дуже важливо говорити про довіру, давайте почнемо з цього. Тому що, звичайно, можна будувати свою репутацію, я дуже часто про це говорю, впродовж 25 років, і можна просто за п'ять секунд, за п'ять хвилин втратити свою репутацію, це дуже важливо. І коли всі мене питають: “Як можна залучити такого інвестора?” Відповідь: займайтеся своєю справою, будуйте довіру, будуйте свою репутацію і своє ім'я…

Павло Шеремета: Шліфуйте свої пропозиції, доробляйте їх.

Презентація проекту Innovation District ІТ Park. Фото: Innovation District ІТ Park via Facebook

Олена Кошарна: І буде набагато легше. Але також я думаю, що має значення і роль діаспори. Я хочу говорити і про це, тому що я маю честь бути членом борду Світового конгресу українців, це організація, яка об'єднує 20 мільйонів українців за кордоном. І я думаю, це дуже важливо, що є багато українців у цих провідних компаніях. Потрібно їх знайти, потрібно достукатися до них, тому що для всіх нас, слава богу, що Юрій Міхал звернув увагу на цей проект. Звичайно, він дуже прогресивна людина, він мав скептично розглядати цей проект, піднімати море питань, він це робив і робить. Але він мав нагоду, тому що 40 років пропрацював…

Павло Шеремета: І він відповідає за гроші вкладників, це дуже серйозна відповідальність.

Олена Кошарна: Так, це дуже серйозна відповідальність. Та те, що він має українське коріння - це важливо. І ми можемо знайти таких чемпіонів по всьому світу, тих, хто хочуть, щоби щось добре було в Україні. Слава Богу, що Юрій Міхал така людина, яка не лише великий професіонал, великий авторитет, велика людина, але так само він чемпіон для цього проекту.

Павло Шеремета: Один із уроків, який у нас тут є - це пошук таких контактів, таких людей, які зможуть допомогти, і різні всілякі мережі. Мережа українства, світова мережа українства - це, напевно, перше джерело таких контактів. Потім ми уже декілька разів згадали і минулорічний, і цьогорічний джазовий фестиваль. Міста питають: “А що робити?” Так робіть такі події, де ми можемо всі приїжджати, зустрічатися, говорити, готуйте проекти.

За ці чотири-п'ять днів, що ми були у Львові, скільки таких пропозицій було всіляких різних від університетів, від інших кластерів і компаній, тому що це ж не єдиний кластер. Через два тижні там починається новий фестиваль класичної музики. Хороша порада для міських рад. Я завтра їду в Мелітополь працювати з міською радою, достатньо несподівано для себе. Що там робити? Ми зробили фестиваль Черешневий рай, в червні зокрема.

Тільки треба розуміти, що такі успішні міста, Монреаль зокрема, просто беруть календар року і заповнюють подіями практично повністю весь календар, щоби люди могли завжди мати якісь причини приїхати, поговорити, зустрітися. Олено, ви як інвестор, який працює з іншими інвесторами, наскільки часто такі питання вирішуються десь за лаштунками, десь ввечері на афтепаті?

Олена Кошарна: Так, дуже часто. Останні три дні, я думаю, що я провела 20-30 зустрічей.

Павло Шеремета: І це, напевно, набагато частіше в неформальній атмосфері, ніж у формальних офісах.

Олена Кошарна: Звичайно.

Павло Шеремета: Я знаю, скільки часу і зусиль ви виділяєте на просування, технічно це виглядає на просування інвестиційних проектів в Україні по всьому світу, але насправді це просування України. І знаючи, скільки у вас перельотів, скільки ночей і скільки часу ви проводите в літаках, літаючи по всьому світу, це неймовірно. Я хочу використати цю можливість, щоби вам за це подякувати. Я розумію, що у вас сьогодні такий прекрасний настрій, це так радісно бачити, коли воно трошечки десь…

Начебто чорнозем у нас, але ще трошки не чорнозем, коли мова йде про інвестиційний клімат, про який я хочу поговорити. Це більше, ще каміння навколо. І коли воно раптом проростає і настільки гарно, цей паросток треба іще дуже сильно плекати, тому що за цією інвестицією будуть дивитися як наші друзі, так і не сильно друзі, тому що вона буде знакова і показова.

Ви є активним учасником різноманітних дорадчих рад, радите різним центрам влади в Україні. Що ви говорите зараз із приводу того, що треба зробити в країні для посилення її інвестиційного потенціалу, знаючи те, що говорять реальні інвестори у світі? Між іншим, що вони говорять зараз про Україну?

Олена Кошарна: Я розумію, що це лише початок, що у нас всіх є дуже багато роботи попереду, два з половиною роки. Але все-таки ми маємо святкувати ці моменти, тому що якщо не посміятися і сказати: “Знаєш, це класний початок”, - тоді ми просто не матимемо сили. За останні три роки відчувається, що я об'їхала весь світ, і це не лише для спілкування з нашими інвесторами і потенційними інвесторами, а так само щоби допомогти підняти імідж України, тому що давай скажемо [прямо], що той імідж не найкращий.

І в останні три роки я була в 25 країнах, зустрічалася з більше, ніж 300 інвесторами. Що вони говорять? Звичайно, багато із них бояться, тому що війна і корупція, - це те, що я чую весь час. Я маю дуже велику надію на те, що ми можемо якнайшвидше довести реформування судової системи до кінця, запустити Антикорупційний суд, тому що це дуже важливо для інвесторів. Коли є такі інвестори, котрі бачать, дивляться крізь те, що вони читають у газетах, вони готові приїхати, подивитися, поспілкуватися з людьми. І що я від них чую? Я чую, що їх надихає нове покоління.

І я дійсно думаю, що це бізнес-герої, це просто бізнес-герої, щоби створити маленький і середній бізнес саме в цей час, це нелегко. Це мене надихає. Чому я готова працювати стільки годин і об'їхати весь світ? Тому що я приїжджаю і спілкуюся з тими чудовими молодими хлопцями і дівчатами, які розвивають свій бізнес, експортують, думають глобально, це так само мене надихає.

Презентація проекту Innovation District ІТ Park. Фото: Innovation District ІТ Park via Facebook

Павло Шеремета: І мене також. У нас зараз на лінії один із таких людей з Харкова. Ми хочемо мати ще харківський погляд, тому що студія в Києві, львівський погляд ми вже чули. Це член правління харківського ІТ Кластера та ІТ комітету Європейської бізнес-асоціації, керівник компанії Телесенс. Едуарде, я впевнений, що ви слідкували за цими подіями, добре знайомі зі Степаном, напевно і з Horizon Capital також, я не знаю, чи ви знайомі з Брукфілд. Яка ваша перша реакція на цю подію і що у вас у Харкові відбувається у цьому напрямі, напрямі розвитку ІТ?

Едуард Рубін: Во-первых, я хочу поздравить львовских коллег с таким проектом, который они получили. И, честно, я очень рад, потому что это все-таки в Украине происходит. И второе: по-белому завидую. Наш кластер давно сотрудничает со львовским кластером, ребята приезжают в Харьков, мы ездим во Львов и общаемся, делимся опытом. И в свое время львовский кластер стал первым IТшным кластером в нашей стране, потом уже подсоединился Харьков, и ребята нам помогали, передавали свой опыт. Во Львове строится этот IT Park, в Харькове вообще-то есть IТ парк, можно немножко пошутить...

Павло Шеремета: Це точно, і це правда.

Едуард Рубін: И я говорю, что частные инвестиции, которые до сегодняшнего дня шли в Харьков - это действительно бизнес-центры построены, в каждом бизнес-центре [офисы] заполнены - все IТ-компании. И мы не дожидались привлечения инвестиций, хотя я знаю, что и во Львове тоже есть такие IТ бизнес-центры, где сидят IТшные компании, а software - второй слой, мини IT-парк. Но все, что у нас строится - это люди-девелоперы строят для бизнеса, сдача в аренду. А когда мы говорим об IТ-парке, мы подразумеваем, что строится вся инфраструктура, в которой может развиваться IТ.

Павло Шеремета: Ми говоримо про житло, офіси, паркінги, спортзали, школи, дитячі садки… Ми говоримо, по суті, про місто в місті.

Едуард Рубін: Да.

Олена Кошарна: Навчальні лабораторії Українського католицького університету…

Павло Шеремета: Поруч також.

Едуард Рубін: И я считаю, что это самая правильная вещь, образец того, какими должны быть эти парки. И конечно я очень хочу, чтобы это удалось. Почему? Потому что если это получится во Львове, то дальше инвесторы скажут: “Ой, как здорово, пойдем дальше: в Харьков, в Днепр, в Одессу”, - куда угодно в Украине. И здесь действительно важно, чтобы местная власть поддержала такие проекты, потому что это и есть инвестиционная политика местной власти, которая приходит и говорит: “Мы готовы вам дать преференции, мы готовы вам дать все, что угодно”.

Правильно, как говорил господин Веселовский, что это не только для ITшников строится. На каждое рабочее место инженера IT идет три с половиной рабочих места других отраслей: магазины, электрики, все что угодно. И IТ на сегодня - это та отрасль, которая сама, без чьей-либо помощи у нас в стране выросла, без всякого министерства, слава богу…

Павло Шеремета: Так, я і говорю, що у нас ІТ розвивається, бо немає “Міністерства ІТ”.

Едуард Рубін: Да-да-да. Она развивается и на сегодня занимает третье место. Может это место еще не такое по объемам, как металлургия или агросектор, но три с половиной миллиарда оборотных денег, которые входят в Украину - это огромные деньги для того, чтобы сегодня развиваться, причем без копейки вложений от государства, разве что на образование.

Павло Шеремета: Дякуємо, Едуарде. Я часто був за останні два-три місяці у Харкові, напевно, Олена також. Тепер таким центром стає Всеукраїнська академія лідерства, осередок у Харкові абсолютно проривний. Тож не лише фестивалями можна приваблювати людей, але в першу чергу людьми також.

Олена Кошарна: Я теж дуже вам дякую, думаю, що Харків дуже цікавий для Horizon Capital. У нас є інвестиції в Сумах - цегельний завод. Ми знаємо Харків, як ви сказали - Українська академія лідерства, там дуже велика підтримка в місті, обласної адміністрації…

Павло Шеремета: Тут важливо зауважити, що ви дуже залучені в цей проект також через Western NIS Enterprise Fund.

Олена Кошарна: Я думаю, що можуть бути такі ІТ парки і в Харкові, і в Одесі, і в інших містах. Найголовніше - об'єднатися, і те, що важливо для інвестора, наприклад, у Львові цей ІТ парк. Важливо, ті компанії, партнери пропонують для інвестора, 70% того, що буде збудовано вже готове в оренду, це дуже важливо. З такою підтримкою, я думаю, можуть будуватися такі ІТ-парки по всій Україні.

Павло Шеремета: Попит є, і галузь зростає дуже потужно.

Олена Кошарна: Попит є, хоча і для інвестора, звичайно, якщо 70% із площі вже готові орендувати партнери, це дуже важливо, партнери - я говорю про ІТ-компанії.

Павло Шеремета: Едуард сказав про інвестиційну політику місцевої влади, він говорив про преференції. З того, що я бачу, там навіть не треба великі преференції давати, просто швидко вирішувати ті питання, які потрібно швидко вирішувати і які швидко вирішують у світі. Що ви ще можете порадити українцям, зокрема і місцевій владі, на цьому прикладі?

Олена Кошарна: Я би сказала, цей приклад показує, як усі разом працювали. За те, що ми побачили, ми маємо подякувати голові обласної адміністрації Олегу Синютці, ми маємо подякувати львівському міському голові Андрію Садовому. Всі нам допомагають і будуть далі допомагати. І Юлія Ковалів, голова Національної інвестиційної ради, Діма Шимків, президент Порошенко, прем'єр-міністр Гройсман; виконувач обов'язків міністра фінансів Оксана Маркарова, Данило Білак, всі об'єдналися і допомагали нам, і допомагають. Це дуже важливо, і це показує, що ми можемо об'єднатися заради залучення такого великого інвестора.

Павло Шеремета: І це навіть при тому, що між людьми, про яких ви згадували, різноманітні взаємини і стосунки, і це нормально, тому що це політика і це завжди конкурентна галузь, як і будь-яка інша галузь. ІТ - це дуже конкурентна галузь, але коли ми ставимо перед собою такі великі цілі… Тут мене, правда, критикували, що слова "цілі" і "цілісність” - це різнокореневі слова, але звучать як однокореневі слова. Коли у тебе є висока ціль, ти стаєш цілісним, і твоя команда стає цілісною.

Підсумовуючи цю передачу, Олено, я дуже-дуже дякую за вашу участь і ще раз вітаю вас із цим великим успіхом. Дякую за вашу велику працю, яка прислужилася цьому успіху. А тим часом для нас усіх це прекрасний урок ще раз - ставити високі цілі, пізніше каскадувати їх у плани, бюджети, тому що ви не можете говорити з інвесторами поезією, треба говорити прозою, вам треба говорити розрахунками, вам треба говорити цифрами.

Ці цифри повинні бути вивірені, тексти повинні бути вичитані, домашню роботу потрібно зробити. І знову ж таки, як важливо стукати у різноманітні двері довго, прискіпливо, наполегливо, поки їх не відчинять. Я дякую всім, передача вийшла позитивна, тому що треба шукати позитив, і він є в країні.

Авторская программа Павла Шереметы Економічний прорив выходит в эфире Радио НВ каждый понедельник в 21:00-22:00