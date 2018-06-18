Економічний прорив. Авторская программа Павла Шереметы. Гость Наталья Микольская. Эфир от 18.06.2018

Гость — торговый представитель Украины, заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

Авторська програма Павла Шеремети Економічний прорив виходить в ефірі Радіо НВ щопонеділка в 21:00-22:00

Павло Шеремета: З ваших останніх поїздок, які такі найбільш знакові? Що ви ще відкрили для України?

Наталія Микольська: Ми працювали, як це не дивно, з ринками у фокусі для нашого експорту, тому що в нас є вже такі прекрасні терміни, відповідно до експортної стратегії. Ми працювали з США і з Чеською республікою, яка є частиною ЄС, де ми бачимо досить непогані перспективи. Якщо говорити по Штатах, то в США в нас зараз є одна з найбільших проблем - це застосування Штатами спеціального мита в розмірі 25% на вироби зі сталі і алюмінію. Зі всього світу деякі країни, їм вдалося отримати виключення з цього списку.

Павло Шеремета: Китай.

Наталія Микольська: Ні, Китай не отримав виключення. Ще ні, вони там говорять.

Павло Шеремета: Вони просто їх відклали.

Наталія Микольська: Вони говорять, відклали застосування для них.

Павло Шеремета: Поки йдуть переговори з Північною Кореєю.

Наталія Микольська: А деякі країни отримали виключення.

Павло Шеремета: Хто отримав виключення?

Наталія Микольська: Отримали такі країни, як Австралія, Аргентина, ще ряд інших країн, їх є небагато. І це такі досить близькі партнери США. Тому наше завдання - отримати виключення з-під дії цих мит, оскільки, якщо взяти середньозважений об'єм, за останні три роки він десь складав порядку 140-150 мільйонів доларів США. Це десь близько 20-25% всього нашого експорту до США. Це металургія. І це для нас матеріально.

З іншого боку, для США це не матеріально, тому що для них це навіть не має 1% їхнього імпорту зі всього світу. При цьому з іншого боку ми розуміємо, що для них треба в контексті їхньої зараз глобальної торговельної політики, такої досить агресивної, їм також потрібно мати хорошу причину для того, щоб нашу металургію виключити, тому що вони розуміють, що все ж таки потенціал у нас великий.

Павло Шеремета: Виключити з-під тарифів?

Наталія Микольська: Виключити з-під тарифів, тому що вони розуміють, що потенціал у нас великий, ми на цьому ринку є достатньо довго і традиційно. І навіть не зважаючи на антидемпінгові мита, які проти нас застосовуються, вже деякі з них з 90-х років, ми експортуємо.

Павло Шеремета: Який стан експорту зараз?

Наталія Микольська: Якщо говорити за квартальною інформацією, то ми маємо, що в нас відбувається збільшення нашого зовнішнього торговельного обороту. Він у нас склав за перший квартал 24,1 мільярд доларів США. Сальдо в нас негативне торговельного балансу. В сумі 1,2 мільярди доларів США. Разом з тим, це є прогнозований показник, тобто нічого в нас непрогнозованого нема. Крім того, в нас досить часто спекулюють на питанні сальдо зовнішнього торговельного балансу. І я не перестаю повторювати, що наше завдання - не зменшувати імпорт.

Павло Шеремета: Ваше завдання точно не є зменшувати імпорт, ваше завдання - збільшувати експорт.

Наталія Микольська: Так. Але це потрібно пояснювати країні.

Павло Шеремета: В нас торговельний представник, вона відповідає за збільшення експорту. А як зменшувати імпорт, ми поговоримо про це пізніше. У нас 24 мільярди. Яка в нас динаміка по експорту?

Фото: Nataliya Mykolska via Facebook

Наталія Микольська: Експорт у нас зростає. Ми за перший квартал маємо зростання 10,3%. Це квартал до кварталу. Перший квартал 2018 до першого кварталу 2017 року.

Павло Шеремета: Давайте цю цифру в перспективу поставимо, тому що 10% зростання експорту, це при тому, що вся економіка зростала на 2,5%. Тобто ми в принципі можемо говорити, що в нас економіка виросла завдяки експорту.

Наталія Микольська: Так, тому що в нас експорт становить в середньому порядку 49-50% нашого ВВП. При цьому, що важливо, пам'ятаємо, що перший квартал 2017 року в порівнянні з першим кварталом 2016 року в нас було зростання ще більше, у нас зростання було 20%. Тобто ми непогано зростаємо. Тому що важливо, що в нас відбулося зростання обсягів експорту майже за всіма групами, крім агропромислового комплексу. Але там відбулося незначне падіння, швидше за все через те, що ми в 2017 році різко виросли.

Павло Шеремета: Плюс погода, сезон і врожай.

Наталія Микольська: Я думаю, що це може бути також, ми розмовляли з нашими колегами з Мінагро, обговорювали це питання з аграрними асоціаціями, вони говорять, що це питання також цін на ринках. Тобто було або вигідніше продати певні товари раніше по ціні, якщо ми говоримо, особливо ті, які є сировинні, або ще є причини, що хтось ще притримує якісь залишки, які є, а нового врожаю ми ще чекаємо.

Павло Шеремета: Отже у нас зростання на 10% квартал до кварталу. Це дає нам зростання всієї економіки. І якби ми були в прямому ефірі, нам би телефонував наш друг пан Олександр з Харкова, він на кожну передачу телефонує. І він би запитував: “А що ж Україну врятує?” Наша чергова відповідь, я в кожній передачі маю нову відповідь, вони не суперечать одна одній. Ми з Андрієм Єрмаком якраз говорили тоді про експорт агро, він тоді дуже здивувався. Потім ми почали говорити про ІТ. Це вже ближче було до Харкова. Дивіться хэштег - #експортуй. Це врятує Україну.

Наталія Микольська: Я в це вірю. І ми для цього працюємо. Тому що, я вважаю, що експорт є драйвером росту нашої економіки. І інвестиції, в тому числі, які зараз ідуть в Україну, значна частина з них, більше 50% ідуть в експортно-орієнтовані галузі або в галузі, які обслуговують експорт. Це транспорт, логістика, порти. І я на цьому хочу наголосити, що чим більше ми будемо збільшувати експорт продукції з доданою вартістю, і коли я говорю продукції, то це товари і послуги, тим більше у нас буде факторів, які будуть приваблювати інвестиції. І ці всі речі дуже пов'язані.

Павло Шеремета: Якщо говорити про товар і послуги, які основні товари та послуги зараз є ходовими для українського експорту?

Наталія Микольська: Якщо говорити про частки нашого експорту, у нас вони є традиційні, і це треба починати з металургії, що металургія в нас за три місяці склала майже 560 мільйонів доларів США, експорт. І в нас відбулося в грошовому виразі зростання. Якщо говорити у відсотках, вона в нас іде друга після АПК, тому що АПК десь близько 40%, металургія близько 20%. Якщо говорити про такий локомотив, який зараз називає себе, це наше АПК. Навіть не зважаючи на те, що воно в нас почало, там в нас немає зростання, а є падіння десь на 5% за перший квартал, то в АПК ми маємо все ж таки 212 мільйонів доларів. І в основному це йдуть зернові, це іде цукор і кондвироби, тому що ми маємо таку велику підгрупу, де є вже готові вироби. Далі в нас іде олія і олійні.

І таким цікавим у нас є наш експорт тютюну, група, яка іде в нас по тютюну. І те, що називається залишки, відходи харчової промисловості, але ми для себе розуміємо, що це, швидше за це, різного роду жмихи і різного роду продукти первинної переробки. Тобто якщо подивитися по галузях, це, що питання, скільки в нас, то АПК і харчова у нас становить 38%, близько 40%, металургія 26%. Далі, попри всі критики, які розповідають, що машинобудування в країні розвалилось, машинобудування йде на третьому місті, і в нас 11,6%. Плюс відбулося зростання на 22%. І що в нас виросло? Електричні машини і устаткування. І сюди в першу чергу відбувається ріст тих галузей, де є інвестиції. Це є наш кластер автозапчастин. Це є кластери, які виробляють у нас мобільні телефони або запчастини до них. Це кластери, які виробляють, наприклад, з України одна зі статей, яка найбільше виросла в 2017 році до ЄС, були електрочайники. Ріст був там навіть не в сотні разів, а в тисячі разів, і в грошовому еквівалентні це досить великий обсяг. І вони також входять в ці електричні машини і устаткування.

Тому, коли ми думаємо, що машинобудування може врятувати тільки власне виробництво якогось обладнання, я думаю, що ми повинні орієнтуватися також на виробництво на території України і побутових приладів, і на те, щоб у нас відбувалося складання речей, які використовуються, малих, назвемо це агрегатів машинобудування. Другий цікавий момент - це котли, машини і апарати. Це стаття, яка в нас виросла на 10%. Плюс в нас відбувається зростання, що для нас дуже важливо, це залізничні і трамвайні локомотиви. Це та галузь, яка, як правило, раніше орієнтувалася на ринок Росії і колишніх країн СНД, яку Росія закрила. І в нас є зараз справа в СОТ проти РФ по даному питанню.

Спочатку наші компанії почали постачати на ринок Європейського Союзу і на інші ринки запчастини до цих локомотивів, до вагонів. І потрошку відбувається переорієнтація. І компанії починають шукати для себе нові ринки. І не лише на ЄС. І ще одна галузь, яку ми для себе позначили в експортній стратегії як перспективну, навіть окрему від машинобудування, це аеронавігаційні і космічні апарати. Це та галузь, де ми можемо мати досить велике зростання. І тут одразу у всіх нас чомусь в голові постає лише Антонов. Але Южмаш, Антонов - великі підприємства. Але я маю сказати, що тут ми можемо говорити і про постачання запчастин, тут ми можемо говорити і про постачання, наприклад, одна з найбільших позицій, яка за три місяці зросла до США - це сидіння для літаків. Це досить специфічний продукт. Знайшли свою нішу.

Павло Шеремета: Шкіргалантерея.

Наталія Микольська: Я не думаю, що це шкіргалантерея. Тому що там є ще і механічні пристрої. Я вважаю, що, можливо, якщо почати постачати, наприклад, Boeing або Airbus сидіння для цих літаків і вклинитися в глобальний ланцюжок, можна в Україну затягнути це, і ти просто будеш мати замовлень на 15-20 років вперед, будеш тут розвивати цей кластер, додаючи потім maintenance, це утримання, заміна цих сидушок, ремонт, обслуговування і багато іншого. Тому, чому машинобудування важливе? Тому що тут є послуги.

Фото: Bogdan Bortakov via Facebook

Павло Шеремета: Ви розповіли нам про основні галузі, товари і послуги, які складають більшу частину нашого експорту. Ви хотіли загострити нашу увагу на машинобудуванні і сказали, що за цим ідуть послуги. Розширте цю думку.

Наталія Микольська: Насправді ми чомусь завжди, коли говоримо про експорт, ми говоримо про товари. І всі забувають про те, що послуги мають набагато більшу додану вартість, ніж товари. І всі забувають про те, що задіяність людини в наданні послуг є набагато вища, ніж вона є в виробництві товарів.

Павло Шеремета: І ми забуваємо про те, що замінити людину в послугах на робота значно важче, ніж замінити її у виробництві, що є перспективою, яка все одно чекає Україну. Вона трошки пізніше, ніж в США, тому що там зарплати набагато вищі. Українські працівники ще дешевші, ніж роботи. Тільки проблема, що українські працівники стають дорожчими, а роботи стають дешевшими. Так чи інакше, велику частину українських працівників, і це не є наші ілюзії, це просто факт, роботи витіснять. А в сервісі, в послугах поки що немає робота, який прибирає столи, який прибирає ліжка, який вміє усміхатися.

Наталія Микольська: І якщо ми говоримо про послуги, коли взяти ті самі ІТ, не можуть роботи для роботів писати програми аж всі, деякі можуть прості елементарні, але ті, що складні, напевно, не до кінця. Чому я загострила увагу на машинобудуванні? Тому що ми маємо говорити також про експорт товарів, які тягнуть за собою експорт послуг. Як то установка, яке стосується обладнання, як обслуговування, постачання запчастин. Тобто ті, які тягнуть за собою цей ланцюжок їх роботи з ними. Ті ж самі послуги з інжинірингу цього обладнання. Тобто машинобудування і авіасектор...

Павло Шеремета: Тому що це є довготривалі контракти.

Наталія Микольська: Так.

Павло Шеремета: Тому що інакше, ти просто продав, і через якийсь час воно вичерпало себе, це сидіння стерлося, його треба замінити, і, може до тебе звернулися, а може не звернулися. Або звернулися у В'єтнам, наприклад. Але якщо за цим справді слідує контракт з послуг, то це контракти на п'ять або десять років переважно. І вони переважно замикають виробника в цей контракт. І це вигідно.

Наталія Микольська: Так, по-друге, якщо ти протягом цього періоду часу утримуєшся, то є велика ймовірність, що з тобою далі продовжать роботу, тому що це зручно.

Павло Шеремета: Ви не хвилюєтеся з приводу нашої здатності в послугах? Там треба інші вміння. Я хвилююсь, бо наші промислові підприємства були непогані у виробництві, зараз тут теж є знаки питань, але щодо послуг, ці речі треба вставити.

Наталія Микольська: Насправді ми хвилюємося щодо нашої здатності в принципі експортувати. І в нас серед одних з великих блоків експортної стратегії в плані дій, чим ми займаємося, це є підвищення навичок і компетенції українського бізнесу з точки зору продажу товарів на зовнішні ринки. І коли ми говоримо про продаж, в людей завжди є, типу, контракт укласти, рекламу зробити. Продаж - це не тільки момент укладення контракту, це вся ще робота і після укладення контракту. І ще й після довгого, після контракту, щоб ті твої покупці, з якими ти пропрацював, щоб вони лишилися і прийшли до тебе з другим замовленням.

Павло Шеремета: Я хочу повернутися до структури нашого експорту. Де у нас в вашому радарі ІТ?

Наталія Микольська: Якщо говорити про наші перспективні сектори, ми для себе визначили їх в експортній стратегії. І сектор інформаційних і комунікаційних технологій є серед секторів лідерів, які вже є лідери з точки зору зростання, і секторів, які ми вважаємо, будуть рости. В нас нещодавно відбувся досить цікавий захід. В нас експортна стратегія - це не такий статичний документ, - зробили, поклали на поличку. Вона передбачає створення секторальних і кроссекторальних стратегій.

І ми збирали наших представників ІТ-галузі, причому з різних секторів - стартапщиків, аутсорсерів, компанії, які займаються продуктами; компанії, які займаються інноваціями; і пробували з ними спільно розробити стратегію для розвитку експорту. Була феноменально цікава дискусія між ними всіма, яка була така гаряча, що я думала, що там в певний момент це вибухне, тому що я була в цей час на іншому заході, мені просто включили пряму трансляцію, я розуміла, що якби я там була, я би ще туди додала більшої емоції, невідомо, що би з цього вийшло.

Павло Шеремета: Тут також в нас є колега, який тут був у студії, він телефонував - Денис Довгополий. Потрібна лібералізація валютного законодавства, і ви це знаєте, в тому числі для кращого експорту.

Наталія Микольська: Так, і це стоїть в нашому плані дій. Ми зараз працюємо з Міністерством фінансів і будемо працювати з профільним комітетом над законом про валюту, який є зараз в профільному комітеті з банків і фінансової діяльності. Тобто там вже є досить велика кількість ліберальних норм, які можуть працювати на експорт. І нам дуже важливо, щоб якомога лібералізувати це застаріле регулювання, тому що це не питання тільки айтішників, це питання послуг в сфері машинобудування.

Це питання послуг встановлення обладнання, це ще багато інших питань. Коли була ця гаряча дискусія по сектору ІТ, вони всі говорили: "Та, нащо ми там будемо одні, будемо жити аутсорсингом ще невідомо скільки років, бо ми потрібні”, - “Ні, аутсорсингу не треба, нам треба продукти”, - “Ні, нам треба стартапи". Ми говоримо: "Друзі, ви нам всі потрібні, тому що ви всі творите екосистему. Суть секторальних стратегій цих, щоб ви між собою домовилися за посередництвом нас, як фасилітаторів, і сказали нам, що вам треба від держави, щоб ви далі розвивалися". Це ми проводимо фактично по кожному перспективному сектору.

Павло Шеремета: І це прекрасно, що ви робите, тому що це є ця нова роль уряду, яка не полягає в тому, щоб вибирати, в які галузі інвестувати. По-перше, в нас коштів нема. А, по-друге, держава переважно не приймає хороших рішень. Тому ці рішення купити можна. Я дещо про це знаю. Я сподіваюсь, що цього стає все менше і менше, але ми знаємо, що наші інститути ще не є досить сильні для того, щоб протистояти цим корупційним ризикам. Але збирати середовища, дізнаватися про їхні дискомфорти і точки болю і старатися усувати ці речі, напевно, що це найкраще, що може робити держава і уряд.

Наталія Микольська: І друге, держава повинна брати на себе ще функцію створення екосистеми або допомоги в тих точках, де бізнес бачить проблеми, які стосуються, наприклад, створення інфраструктури. Це може бути освіта, це можуть бути ті самі навчання з точки зору експорту, це може бути просто підтримка освітніх центрів, спільні РРР, спільна комунікаційна компанія з точки зору індустрії. Нам зараз достатньо вже легше, тому що вже відновився певний ступінь довіри бізнесу до влади, якого спочатку не було.

Коли ми починали працювати над створенням нашого ролику “Ukraine. Open for U” і перших форумів, які були за кордоном, ми приходили в бізнес і казали: "Дайте нам інформацію про вашу галузь", - "Нащо? Знов до нас прийдуть, будуть нас мочити". Тепер, коли ми приходимо і кажемо, що "ми хочемо про вас говорити світові, нам треба інформація про вашу галузь".

Павло Шеремета: Вони трошки краще це сприймають.

Наталія Микольська: Краще. І що важливо, що за цей період часу, за останні чотири роки, я вважаю, що в багатьох галузях у нас з'явилися досить сильні секторальні асоціації. Тобто промислові асоціації. В деяких галузях ми маємо ще видимість цих асоціацій, тобто вони такі, одна галузь, наприклад, а там вісім чи дев'ять асоціацій, які між собою не можуть домовитися. А є галузі, де є досить сильні асоціації, з якими ми працюємо, які є для нас джерелом інформації, джерелом донесення до нас проблем, бажань своїх, інтересів і запитів про допомогу, якусь кооперацію.

Фото: Nataliya Mykolska via Facebook

Павло Шеремета: Ще раз про асоціації. Тут справді легше і правильніше працювати, тому що таким чином ви уникаєте вузького корпоративного лобіювання однієї чи другої компанії.

Наталія Микольська: Я ще похвалюся. Наприклад, зараз по проблематиці США в нас є великі гравці, які зацікавлені з точки зору експорту металургії української. В нас є менші компанії, тому що в нас з України експортуються алюмінієві вироби, в нас є вироби з нержавійки, які експортуються. І ми зараз працюємо дуже тісно з асоціацією, і позицію нам дають не компанії. Ми сказали: "Ви домовляєтесь між собою, приносите до нас погоджену позицію індустрії, галузі, після цього ми аналізуємо, чи вона відповідає інтересам національним нашим, як ми їх бачимо з точки зору наших відносин і нашого експорту, тільки після того ми це все видаємо назовні".

І мені здається, що з такою позицією також одне з завдань уряду - стимулювати бізнес об'єднуватися тим, що в першу чергу слухати асоціації. Наприклад, на ці секторальні консультації ми свідомо не запрошували окремі компанії, ми запрошували асоціації і давали їм право самовизначитися, представників двох або трьох компаній, яких вони візьмуть з собою. Але компанії мали говорити не про свої інтереси, а про інтереси галузі або своєї асоціації.

Павло Шеремета: Яка роль Торгово-промислової палати в цьому?

Наталія Микольська: Ми з ними кооперуємося по деяких проектах. Наприклад, у нас була досить хороша з ними кооперація по торговельній місії в Нігерію і Гану. В Торгово-промислової палати, виявилося, досить хороша мережа, в них є представник в одній країні і в другій. І там ми мали хорошу з ними роботу. Якщо подивитись на Торгово-промислову палату, це структура, яка складається з регіональних об'єднань. Є досить сильні торговельні палати на місцях, а є палати, з якими ми не бачимо такого ефекту від їх роботи або їх комунікації з нами.

При цьому я можу припустити, що, можливо, тут є заковика також в комунікації з нашого боку. Тому що попре те, що Україна - велика країна, як мені не видавались спочатку ці такі лозунги досить такими пафосними, ми поставили собі за ціль за два роки об'їздити з радами просування експорту, з такими нашими зустрічами з експортерами на місцях, всі регіони України. І, насправді, ми ще дотепер цей процес не закінчили.

Тому що ми не просто туди їдемо, ми намагаємося відпрацьовувати наперед питання, потім відпрацьовувати ті питання, які ми отримали там. І все ж таки залежить знов ситуація від того, наскільки сильні місцеві територіальні громади. Ми, на жаль, поки що все ще применшуємо роль місцевої влади в економічних питаннях. А ресурсів в них зараз в рази більше.

Павло Шеремета: А якою може бути роль місцевих громад?

Наталія Микольська: Якщо говорити про це, я вже сьогодні говорила на одному заході від РПР, моя мрія буде, коли наші голови обласних державних адміністрацій або голови ОТГ будуть мірятися розміром свого експорту. Тому що, не їхніми якимись речами незрозумілими, а будуть приходити і говорити, що: "В мене експорт з ОТГ зріс на стільки відсотків", — "А в мене така сума".

Тому що насправді вони, в першу чергу, зацікавлені в розвитку бізнесу на місцях, оскільки основна частина податків, які сплачує бізнес, залишаються на місцях. Ми вже бачимо досить сильний прогрес в контексті залучення інвестицій. У нас вже є чемпіони, регіони, які об'єктивно залучають інвестиції.

Павло Шеремета: Вінницька і Львівська області?

Наталія Микольська: Я би сказала, що вже додаються інші. Вже Франківськ досить сильно починає, в нас вже Дніпро, Харків рухаються такими темпами. Плюс центральні починають більше області. Одеська область теж підключається.

Павло Шеремета: Ми ще не поговорили про ключові ринки. Ми поговорили про ключові галузі, які експортують, ми говорили про регіони, але українські регіони. А що у нас по ринках? Де у нас зростання?

Наталія Микольська: Якщо говорити про наші ринки, то ми для себе в експортній стратегії визначили ринки у фокусі. Це ті ринки, на яких держава буде в першу чергу зосереджувати свій ресурс на тому, щоб розвивати туди експорт. Як ми їх визначали? Тому що це важливо. Ми визначили спочатку по методології Міжнародного торговельного центру ринки недоторговані, коли просто береться експорт, імпорт однієї країни і експорт України за певний період часу, накладається просто механічно одне на одного і дивляться обсяг нашої недоторгованості. Але ми вирішили не зупинятись на цьому, а трошки зрозуміти, чому в нас ця недоторгованість.

Можливо, в нас логістичного нема каналу, або в нас Росія може бути, наприклад, нашим недоторгованим ринком, тому що вони імпортують дуже багато, що ми експортуємо, але вони просто закрилися. Казахстан, ринок зараз для нас недоторгований, але ми не можемо зараз туди дістатися. І ми визначили для себе ці ринки у фокусі, додаючи туди також, наприклад, наші угоди про зони вільної торгівлі як додатковий фактор. Або як фактор зростання населення, тому що в нас АПК зараз один з основних наших продукцій, яку ми постачаємо. Тобто ми вийшли на ЄС плюс двадцять ринків у фокусі. Однозначно ЄС для нас є ринком у фокусі. Це ні для кого не таємниця, це вже підтверджується не лише цифрами, але й тим, що в нас за два роки зросла на 50% кількість компаній, які експортують лише товари туди.

Фото: Nataliya Mykolska via Facebook

Тобто ми говоримо про те, що в нас було близько 10 тисяч компаній, а зараз майже 15 тисяч компаній, які експортують на ринок ЄС. Далі в нас такий список досить диверсифікований. Наприклад, якщо брати такими мазками, то це США, Китай, Туреччина, Японія, Грузія, яка є нашим сусідом, це Молдова. Далі в нас є Ізраїль, з яким ми завершили переговори про зону вільної торгівлі. Потім, з таких ринків, Індія і Індонезія, далі в нас іде Білорусь, тому що ринок-сусід, пов'язані бізнеси. Потрапила Канада, з якою ми завершили переговорний процес. І це величезний ринок.

Павло Шеремета: Який я починав в 14 році.

Наталія Микольська: Так, і ми маємо ще Таїланд.

Павло Шеремета: По Канаді мене турбувало тоді, тепер ми знаємо, що вони залишили ще цей захист своїх молочних виробників і птаховиробників, тут поки що ми нічого не можемо зрушити?

Наталія Микольська: Якщо говорити про те, що навіть США говорять, що для них це працює і це глобальна квота. Працює щодо всіх країн, з якими у них укладені угоди про вільну торгівлю.

Павло Шеремета: 27%, здається.

Наталія Микольська: Так. Це на деякі види продукції. Але вона міняється в залежності від року, ці обсяги і товари. Це глобальна квота, з якою живе СОТ, з якою живуть всі країни. Єдине, ЄС має виключення певне для пармезану, сиру з тієї квоти, але це тільки тому, що це є географічне найменування. Але, що я маю сказати про Канаду, про цей факт мало хто говорить. Наприклад, Україна має більш ліберальні умови доступу на ринок Канади, ніж ЄС. Ми вже маємо випадки, коли європейські компанії, які зацікавлені в цьому ринку, розглядають зараз Україну для того, щоб розташувати тут виробництво власне для експорту назад до ЄС на деякі ринки, з якими у нас є угоди ЗВТ, плюс до Канади.

Це стосується, як правило… Думають, що це про харчові продукції. Ні, це про промислові продукції. І ми знов бачимо по Канаді, це важливо сказати, і сьогодні це підтвердив знов пан Роман Ващук, посол Канади в Україні, що вступ в сили угоди про вільну торгівлю з Канадою сам по собі був поштовхом для того, щоб ряд канадських інвесторів прийняли рішення одні про збільшення свого портфелю в Україні, купили або інші активи, або збільшили інвестиції в діючі проекти. Є ряд нових проектів, для яких це стало поштовхом, щоб вони взяли Україну як пріоритет для себе, і зараз її розробляють.

І багато з канадських компаній почали дивитися на Україну в розрізі потенційного виробництва експорту до Канади і до ЄС. Тобто цей трикутник, який ніби ми для себе спочатку розглядали, такий, як віртуальний досить, зараз починає працювати. Тому ми бачили, що в нас минулого року було понад 80% зростання експорту. І що цікаво, що в нас відбувається зростання по ряду готової продукції. У нас сокові концентрати пішли яблучні, пішли снігоходи в Канаду. Хто знає, що у нас в Україні виробляються снігоходи?

Павло Шеремета: Який регіон показує найкращу динаміку для нас?

Наталія Микольська: По регіонах однозначно ЄС для нас є регіоном номер один і лідером по зростанню.

Павло Шеремета: Тобто ми починаємо говорити про те, що Угода про асоціацію діє. Тільки вона діє не з першого, вона не може спричинити масовий експорт в перший день, цього не сталося в 15 році, просто українським виробникам потрібно розвернутися з переважно східного ринку на переважно...

Наталія Микольська: Угода про асоціацію все ж таки діє з першого дня. Я маю на увазі, навіть по цифрах.

Павло Шеремета: Просто є час, є лаг-період якийсь, який потрібен для українських виробників, щоб вивчити ці ринки, щоб зрозуміти, як існувати.

Наталія Микольська: Я думаю, що угода про вільні торгівлю з ЄС діє з першого дня навіть по грошах і обсягах, які ми постачаємо, тому що в нас ще був період, коли вона в нас застосовувалась односторонньо, коли ЄС надав нам ці односторонні торговельні преференції, це були цих вісім місяців чи сім, коли бізнес, перша хвиля пішла. Що зараз важливо для мене, що починають підтягуватися малий і середній бізнес, причому з різних регіонів.

Павло Шеремета: Я знаю, що Міністерство і ваш офіс робить дуже активні дії в цьому напрямі. Розкажіть трішки.

Наталія Микольська: Якщо говорити про ринок ЄС, для нас важливо мати доступ до ринку ЄС плюс постійно збільшувати кількість продукції, яка виходить на цей ринок. ЇЇ можна збільшувати тим, що ми адаптуємо наше законодавство до вимог ЄС, і у нас відбувається більша кількість допуску продукції по агропромисловому комплексу і по харчовій, яка має право туди постачатися. Всі говорили, що молочка не піде, що це кінець, всі корови тут поріжуть, і Україна зараз другий постачальник після Нової Зеландії вершкового масла на ринок ЄС. “Катастрофа”, “кінець світу”, “зрада суцільна”.

Павло Шеремета: Що робити з квотами?

Наталія Микольська: Ситуація досить складна, оскільки нам їх не вистачає. І нам їх не вистачає також через те, що в нас була досить велика перерва між переговорним процесом, завершенням переговорного процесу, підписанням, а потім ще і вступом в силу. А переговорний процес ще раніше завершився. Це вона була парафована в 12-му році. А якщо подивитися переговорний процес...

Павло Шеремета: Тобто наші діючі квоти 18 року фактично відображають нашу промислову ситуацію 10 року, і це просто застаріла ситуація.

Наталія Микольська: Так.

Павло Шеремета: А що ви робите для того, щоб їх…

Наталія Микольська: Ми працюємо з ЄС, з Європейською комісією, ми також досить активно працюємо з асоціаціями споживачів на ринку ЄС для того, щоб формувати думку про те, що наша продукція потрібна і вона вигідна європейському споживачу. Тому що в першу чергу Європейська комісія буде слухати свого споживача, радше ніж український уряд.

При цьому ми маємо таку ситуацію, коли європейський виробник, як тільки бачить, що в нас відбувається зростання по тій або іншій групі досить швидко, біжіть до Європейської комісії просити певний рівень захисту. Причому ми тоді чітко заявляємо: "Дорогі наші, ми для цього укладали з вами угоду ЗВТ по вільній торгівлі".

Павло Шеремета: І для цього ми вступали в Світову організацію торгівлі також.

Фото: Bogdan Bortakov via Facebook

Наталія Микольська: Але для цього ми свій ринок для вас відкривали, куди у вас теж відбувається зростання вашого експорту, щоб автоматично мати доступ до вашого ринку. І тут нічого нема. Хоча ми бачимо ситуацію, про яку ми вже говорили неодноразово. Тільки у нас зріс обсяг постачання гарячекатаного прокату, ми маємо зараз антидемпінгові заходи проти української продукції.

Ми відстоювали інтереси, боролися, працювали з національним виробником, у даному аспекті нам не вдалося переконати Європейську комісію надати Україні спеціальний рівень, спеціальне ставлення до України, хоча така можливість у нас є прописана м'яко в нашій Угоді про асоціацію і в частині про ЗВТ.

Павло Шеремета: А чого нам не вистачило?

Наталія Микольська: Треба говорити про те, що з іншого боку був дуже сильний супротивник Єврофер, одна з найстаріших асоціацій, яка об'єднує всі металургійні підприємства ЄС з історією понад багато років. Фактично створена майже в момент створення Європейського навіть не Союзу, а ще перших попередників його, асоціація з величезними ресурсами. І об'єктивно зрозуміло, що для кожної країни і для кожного утворення металургійна галузь завжди є і буде таким чуттєвим…

Павло Шеремета: Так, і в той же час там багато людей працює, і це електорат, і це електорат Трампа, і це електорат деяких європейських партій також. Що ви скажете у відповідь на голоси, які досить сильно звучать і в українському парламенті, і в суспільстві,що давайте закриємо наш ринок задля захисту української промисловості?

Наталія Микольська: Я є прихильником вільної торгівлі, не зважаючи ні на що. Я вважаю, що українська економіка є досить відкритою. Якщо ми говоримо про те, що українську економіку драйвить і врятує , і не лише врятує, а й зробить її успішною, український експорт, то говорити про закриття нашого ринку неправильно, передчасно. І якщо ми хочемо, щоб наші компанії вмонтовувалися в ці ланцюжки регіональні доданої вартості, просто говорити про повальне закриття нашого ринку не можна.

Разом з тим я вважаю, що розумне зважене застосування заходів торговельного захисту - це антидемпінгові мита, спеціальні мита, це антисубсидаційні мита, - повинно бути, тому що ми бачимо в світі якомога більше останнім часом зростання недобросовісної практики.

Павло Шеремета: Вас не хвилює такий настрій в світі, який є проти вільної торгівлі?

Наталія Микольська: Хвилює, тому що Україна є відкритою економікою. Середній зважений рівень ставок мита у нас набагато нижчий, ніж тих країн, які зараз говорять про протекціоністські політики і настрої, і ми зараз в Світовій організації торгівлі послідовно відстоюємо те, що "друзі, ми всі з вами про щось домовлялися, ми всі про щось говорили в момент, коли ми вступали в Світову організацію торгівлі, ми говорили про те, що світ буде і далі рухатися в сторону лібералізації, а з моменту нашого вступу там ніяких проривів не відбулося, в тому числі на рівні Світової організації торгівлі".

Тому ми маємо і далі відстоювати позицію про те, що ми маємо рухатися в сторону більшої лібералізації. Але ми також працюємо багато з національним виробником, щоб вчити їх захищатися, і вчити їх захищатись не лише в Україні, але і там, коли у них виникають проблеми.

Павло Шеремета: Хочу подякувати вам за вашу велику боротьбу і роботу. І ці цифри, якими ви з нами сьогодні ділилися, вони надихають. Напевно, в кінці дня, в кінці місяця, коли ви дивитесь на ці цифри, то у вас є відчуття виконаної роботи. Україна - це велика країна, але це маленька економіка поки що. Що її може наростити? Це експорт, тому що світ є набагато більший, країни є набагато багатші, які можуть споживати ці товари і послуги.

Ви багато пропагуєте ці ідеї, ви вчите українських виробників це робити. Нам треба ширше глобальне розуміння і перспектива для українських виробників. Тобто, одним словом, хештег #експортуй.

Авторська програма Павла Шеремети Економічний прорив виходить в ефірі Радіо НВ щопонеділка в 21:00-22:00