Економічний прорив. Авторська програма Павла Шеремети. Гість Іван Міклош. Ефір від 16.04.2018

Гість — Іван Міклош.

Авторська програма Павла Шеремети Економічний прорив виходить в ефірі Радіо НВ щопонеділка в 21:00- 22:00

Павло Шеремета: Є люди, які кажуть. що Україні не повезло з сусідами. Я вважаю, що Україні повезло з сусідами , тому що сусіди одні на Захід нам показують шлях, а сусіди інші копають нас, роблять боляче, щоб ми швидше йшли цим шляхом. Сьогодні наш гість, колишній міністр фінансів Словаччини, Іван Міклош, мій хороший знайомий, якщо не друг. Ми знайомі ще 2014 року, він багато помагав і ще більше помагав після наступному уряду, Наталії Яресько, міністру фінансів, міністру економіку, моєму наступнику Айварасу Абромавічусу. Ця допомога, це велика справа.

Я сьогодні почитав Financial Times, вас в 2006 році назвали сильним реформатором, одним з кращих міністрів фінансів в Європі. За які заслуги?

Иван Миклош: Я уже 4 год в Украине, я очень люблю Украину. Я думаю, что Украина имеет огромный потенциал для роста, и украинские люди очень хорошие. Что касается моей карьеры министра финансов, я был два раза министром финансов. Большинство реформ, которые мы сделали, это было во время второго правительства Микулаша Дзуринды. Это было с 2002 до 2006 года. И в то время так сложилось, что была создана коалиция в 2002 году, которая была прореформная, только 4 партии было в этом правительстве. Потому что я был 4 года назад перед этим, это было тоже правительство Микулаша Дзуринды, но там было больше партий. Но это правительство 2002-2006 было более реформным. И там были только партии направо от центра, от середины, которые согласовывались в том, что надо сделать так быстро, как возможно, и такое количество, как возможно. реформ. Мы сделали, в 2003 году мы подготовили большинство этих реформ, новые законопроекты. И с 2004 года мы сделали много реформ.

Павло Шеремета: Які реформи були найголовнішими?

Иван Миклош: Самые главные были, первое, макроэкономическая стабилизация. Это очень важно. Это тоже область, где Украина достигла много за время последних 3-4 лет. То есть макроэкономическая стабильность, потом это была налоговая реформа, она была очень знакома в мире, потому что она была очень хорошей для инвесторов, для зарубежного и для домашнего бизнеса.

Павло Шеремета: Ви одні з перших, хто ввів флет, тобто єдину ставку податку для громадян, для бізнесу?

Иван Миклош: Да. Мы не были первые. Первые это сделали в Эстонии. Но что мы сделали? Мы использовали это внедрение этой одной ставки 19% на упрощение системы, мы отменили налоги, мы отменили 4 налога. Мы отменили налог на дивиденды, налог на продажу real-estate, недвижимости, мы отменили налог с подарков, налог на наследство. И что было самое важное, мы отменили все исключения или специальные ставки, которые были. И как результат этого, наша налоговая система была более и более простой. И она была стимулирующая для инвестиций, для бизнеса. Налоговая реформа, потом была фискальная децентрализация. Мы дали больше денег муниципалитетам, но и правила, по которым они получали эти деньги. Потом была реформа макроэкономических финансов. Потом была пенсионная реформа, где мы внедрили очень крупную накопительную систему. Потом была реформа социальной системы, которая внедрила больше мотивации для активности, для поиска работы. Потом была реформа здравоохранения, которая была тоже очень важной.

Павло Шеремета: Я думаю, було легше запитати, чого ви не торкнулися.

Иван Миклош: Мы не касались, и в то время мы еще хотели сделать тоже реформу образования. И это не получилось.

Павло Шеремета: Там лобби, напевно, найсильніше.

Иван Миклош: Я думаю, там не лобби. Лобби, более сложная была политически реформа здравоохранения. Более чувствительная политически. Реформа образования не получилась потому, что министр был слабенький. Он не боролся достаточно за эту реформу, и у его не было достаточной коммуникации с парламентом. И самое важное было, когда мы сделали все эти реформы за один год, 2003 год. В конце второго мы пошли в правительство, мы продолжали в правительстве.

Павло Шеремета: Я знаю, що ви наголошуєте. я цю вашу цитату бачив, що починайте реформи якраніше, тому що є ймовірність, і я так розумію, що це в вас двічі не вийшло, але була ймовірність, що вони запрацюють ближче до кінця вашого строку.

Иван Миклош: Да. Они заработали.

Павло Шеремета: Політично, я маю на увазі. Вони спрацювали економічно.

Иван Миклош: Но и политически. Одно из препятствий в осуществлении реформ то, что политики боятся делать реформы, потому что реформы обычно связаны с непопулярными мероприятиями. И это причина, почему их надо делать так быстро, как возможно, чтобы пришли не только расходы, но и чтобы получить положительные результаты. Мы были в правительстве 8 лет, с 98 после Мечера до 2006. И потом мы потеряли власть, но наша партия самая крупная партия в коалиции. Это была партия Дзуринды, и мы были из той самой партии. Наша партия получила после того, как мы были 8 лет в правительстве, как мы сделали эти реформы, мы получили самый лучший результат в выборах. Но мы не были способны продолжать в правительстве, потому что в Словакии более партии. Нужно создать коалицию. И наш партнер, который был с нами 8 лет, Крестьянские демократы, они не хотели уже продолжать с нами. И потом пошел фица.

Павло Шеремета: Якщо взяти ці цифри з 98 по 2006 рік, коли ви заходили в уряд, який був ВВП на душу населення? Який ви хочете взяти рік, 6, 14?

Одно из препятствий в осуществлении реформ то, что политики боятся делать реформы, потому что обычно они связаны с непопулярными мероприятиями

Иван Миклош: Я думаю, мы можем взять любой период, но самый успешный период для Словакии был с 2000 по 2008. Два года после того, как мы пришли во власть, и два года после того, как мы ушли из власти. Потому что в экономике есть инерция. Результаты придут позднее. И когда мы говорим об этом, или когда Чехословакия была разделена, и потом в 90-х годах тоже, словацкий ВВП на душу населения был 62% чешского. После того, как мы сделали эти реформы в 2008-10-12, когда еще росла экономика и сегодня уже 96-97% чешского.

Павло Шеремета: Це є десь в районі 15 тисяч доларів на душу населення по номіналу або 30 тисяч доларів за паритетом купівельної спроможності. Це якщо порівнювати ціни правильно. І ви говорили, що це є в 4 рази вище по паритету, купівельній спроможності, ніж в Україні. І в 8 разів більше, якщо брати по номіналу. Це при тому, що ми, напевно, в 91 році зі Словаччиною починали однаково.

Иван Миклош: Да. Словакия, Польша и Украина были в 91-92 годах на одном уровне. В 16 году словацкий ВВП в долларах номинально был похож с украинским. В Украине это было 91 миллиард, а в Словакии 89. Но в Словакии 5 миллионов население.

Павло Шеремета: Я бачив ще одну цифру, яка мене також дуже зацікавила. Ваш 2006 рік, здається, що рекордний рівень прямих іноземних інвестицій, це тоді зайшли основні авто-гіганти в Словаччину. Я бачив, там 17 мільярдів доларів.

Иван Миклош: Да. Они вошли вовремя. У нас сегодня есть 4 крупных производителя автомобилей. Один пришел еще в начале 90-х годов, Фольксваген. А два самых крупных - Пежо-Ситроен и Киа-Хюндай пришли во время нашего правительства, когда мы сделали эти реформы. И сейчас приходит четвертая - Ландровер-Ягуар.

Павло Шеремета: Якраз в цьому році?

Иван Миклош: Да. И ясно, что самая важная причина - это были наши реформы. Потому что эти инвесторы думали о регионе, о регионе городской четверки. Если они пойдут в Польшу, Чехию, Венгрию или Словакию, но в то же самое время все эти страны входили в ЕС. Значит, это не было причиной. Но чем отличалась Словакия от других соседей, что мы делали эти реформы.

Павло Шеремета: І для інвесторів ці реформи закінчилися монетарною стабільністю. Ви ще тоді не були в єврозоні, але валюта ваша була стабільною, інфляція була низька, державні фінанси були здорові, тобто фіскальна система була здорова також. А робоча сила навчана, така сама, як в цих чотирьох країнах, але вона була в цей час ще дешевша при тому, що її продуктивність була майже на тому рівні, що в інших конкурентів. Тобто це бінго просто.

Иван Миклош: Да. И очень важно, что как результат этих реформ, был экономический рост, было привлечение инвесторов. И, как результат роста, было то, что мы стали более свободной экономикой, что доля государственных расходов или публичных расходов ВВП снизилась во время 7-8 годов, снизилась с 52% на 35%. Более всего, что росли тоже расходы, но ВВП росло более быстро. Государство брало менее денег у бизнеса, и бизнес, и люди, у них оставалось больше денег. И это был следующий рычаг или ресурс роста.

Павло Шеремета: Ми знаємо, що для залучення таких великих інвесторів застосовувалися потужні податкові стимули. Чи вони відпрацювали?

Иван Миклош: Да, это очень хороший вопрос, потому что я слышу его часто здесь, в Украине. Да, ок, у вас пришли производители автомобилей, потому что вы им дали стимулы. Но это не так. Да, мы им дали стимулы. Но это не была причина, почему они пришли в Словакию. Потому что стимулы предлагали все страны, которые хотели привлечь этих инвесторов. Потому что мы в то время входили в ЕС, а в ЕС существуют правила, по которым невозможно дать более на стимулы, чем 15% стоимости этой инвестиции большой в автомобильной промышленности. Все страны - Польша, Чехи, Венгрия и Словакия предложили эти стимулы на максимальном уровне - 15%. Да, мы предлагали эти стимулы, но они не были причиной, почему они выбрали Словакию. Причиной были реформы и те условия, о которых вы уже говорили.

Павло Шеремета: Ви, по-перше наш сусід, Словаччина, по-друге, ви є співголовою групи стратегічних радників с приводу українських реформ. Ми поговоримо, чому ці всі прекрасні речі, яких ви досягли в Словаччині. Які з них вдалося досягти в Україні? Ви консультуєте і радите українському уряду з 2014 року, це вже 4 роки. Наскільки ви є задоволені ходом реформ в Україні?

Иван Миклош: С одной стороны я доволен, с другой стороны не доволен. Я думаю, что очень положительно, что в первый раз в истории в Украине после Евромайдана реформы происходят, и Украина меняет свою экономическую систему в направлении работающей рыночной экономики. Это очень положительно и хорошо. С другой стороны эти реформы, эти процессы не идут так быстро, как было бы возможно и необходимо. Когда мы говорим, что получилось, что не получилось. Получилось, думаю, что самые большие результаты достигнуты были в макроэкономической стабильности. Был снижен дефицит. Это было очень быстрое снижение во время второго правительства Яценюка 2014-15 году.

Павло Шеремета: Я пам'ятаю, о ми в 14 році, коли ми увійшли в уряд, дефіцит був 13% на той час, зараз він є 3.

Иван Миклош: И он 3 уже с 2015 года.

Павло Шеремета: Як ви з цього приводу, як ви ставитеся до цього конституційного принципу в Німеччині, що в хороші роки бюджет повинен бути профіцитний?

Иван Миклош: Я думаю, что это очень хорошо. Потому что когда хорошие годы, тогда надо сберегать деньги на стимулирование плохих лет. Я думаю, это очень хороший принцип.

Павло Шеремета: Але з -13 до -3 - це великий прогрес.

Очень положительно, что впервые в истории Украины после Евромайдана происходят реформы, и Украина меняет свою экономическую систему в направлении работающей рыночной экономики

Иван Миклош: Да. И это было необходимо сделать, не смотря на то, что это были очень тяжелые времена. Нужно было это сделать, потому что если бы этого не было сделано, то была бы катастрофа. И это очень важное достижение. Второе достижение - независимый национальный банк и его политика, независимая монетарная политика и тоже изменение фиксированного курса, из фиксированного на плавающий курс. Это очень важно, потому что это дает сигнал экономике, это построило давление на то, чтобы политика была ответственной. Третье большое достижение - это чистка банковского сектора, где огромная не только коррупция, но и злоупотребление собственников банков и т.д. Четвертое. Может быть, люди часто думают, что когда я говорю, что тоже в борьбе с коррупцией было достигнуто много, но не в наказании коррупции. Там прогресса еще нет. Но в уменьшении простора для коррупции. Самое важное, там есть 4 достижения. Первое - дерегуляция энергетических тарифов, которые до этого были огромным источником коррупции.

Павло Шеремета: Ви говорите про газові в першу чергу тарифи, так?

Иван Миклош: Да. Прежде всего, про газ, но тоже для электроэнергии. Второе, банковский сектор, эти банки злоупотреблены. Третье, налог на НДС. И четвертое, система госзакупок. Но что не было сделано, есть еще пятый источник - государственные предприятия, которые являются огромным источником. Еще была сделана хорошая пенсионная реформа.

Павло Шеремета: Ви є автором достатньо легендатрної словацької реформи пенсійної. як ви оцінюєте українську пенсійну реформу?

Иван Миклош: Я оцениваю очень высоко украинскую реформу. В украинской реформе еще нет накопительной системы, но, я думаю, что это хорошо, это не было возможно сделать сначала. Потому что накопительная система связана с огромными расходами. Потому что вы потеряете в первом пиларе, в первой прослойке, потому что люди, когда они сберегают на свой счет, на свое будущее, они не платят солидарно. Значит, там надо использовать, что мы сделали в Словакии, мы использовали доходы с приватизации больших, крупных для компенсации этого.

Павло Шеремета: Скільки часу це триває, на скільки часу затягується цей етап, коли треба використовувати додаткові доходи?

Иван Миклош: Это долгое время очень. Это 15-20-30 лет, пока люди, пока вы построите этот мощный второй пилар. Это не только с приватизации, потому что вы не будете иметь 30 лет доходы, но когда вы сделаете реформа, экономика будет расти, 6-7% потом будет достаточно средств для этого. Пенсионная реформа очень хорошая, потому что она сделала там порядок, потому что она отменила эти привилегии, которые были огромными, и потому что сегодняшняя система устойчивая. Перед тем, как вы пришли в правительство, Украина 16% ВВП использовала на доходы. В мире обычно это 8-10%, не больше 10. 16% - это не устойчиво. Потом еще ест прогресс в дерегуляции частичный. Есть какой-то прогресс в борьбе с коррупцией с точки зрения наказания. Но там самое важное, что там надо иметь больше прогресса. Потому что одно из главных препятствий к тому, чтобы пришли инвесторы, это защита прав собственников, которая слабенькая. И с этим связана коррупция. Там надо еще сделать более. Что-то было сделано, как судебная реформа, Высший суд, но надо иметь антикоррупционный суд, надо сделать реформы на всех уровнях судебной системы. Что не было сделано - это приватизация. Там никакого прогресса нет.

Павло Шеремета: Крім того, що закон прийнятий.

Иван Миклош: Да. То, что мы сделали во время правительства Гройсмана, мы построили условия для того, чтобы сегодня начать процесс и закон был необходимым. И закон был принят. Но потом не удалось сделать торговлю землей, земельная реформа. Это огромный потенциал для развития.

Павло Шеремета: Коли Словаччина вирішила це питання?

Иван Миклош: В 90-х годах. Я думаю, все страны, только Белоруссия это не сделала и Украина. Там есть огромный потенциал для маленького и среднего бизнеса, для развития этих регионов, которые отсталые. Там огромный потенциал. И самое важное, чтобы привлечь инвесторов. Украина имеет потенциал для устойчивого и высокого роста, около 6-7%. Но что для этого необходимо? Многие реформы. Но когда посмотрим на одну вещь, самую важную, нет никакой страны в мире, кроме те, которые имеют нефть и газ, основанную на этом экономику, но нормально работающие экономики, когда они хотят расти 6-7%, у них доля инвестиций ВВП должна быть более 25%, 30-35%. Сегодняшняя доля в Украине 15%. Это значит, 1% ВВП в Украине - это 1 миллиард долларов. То есть когда нам надо вырасти с 15 на 25, нам надо будет 10 миллиардов долларов. Сколько был приток зарубежных инвестиций в прошлом году и перед тем? 1,5 миллиард. И почему не приезжают? Это важный вопрос. Защита прав инвесторов, никакого прогресса в приватизации и земельной реформе и т.д.

Павло Шеремета: Ви звучите зараз, як професор, я погоджуюся з вашими порадами. Але ви є співголова групи стратегічних радників, ви працюєте напряму з прем'єр-міністром. І вас другі вуха країни, і в чому проблема?

Иван Миклош: Да. Мы работаем более с премьер-министром. Я являюсь главой этой группы, но в то же время я советник премьер-министра лично. У нас очень хорошие связи. Он борется за реформа. Например, когда мы говорим о приватизации, это была не только приватизация, тоже о госуправлении, о новых наблюдательных советах и менеджментах, мы в сотрудничестве с премьер-министром достигли тоже нового закона. Там было очень большое влияние премьер-министра. Но новые условия и правила для этого процесса выбора наблюдательных советов и изменения менеджмента, и этот процесс уже начинается сегодня. Почему это не идет более быстро, когда есть у нас это влияние? Потому что реформы во всех странах - это более политическая проблема, чем техническая. С технической точки зрения все знакомо, что надо делать, потому что есть опыт других стран, есть международные институты. И все написано в программе правительства, все написано в программе с валютным фондом. Но что самое важное, надо, чтобы была поддержка политическая. Не только в правительстве, но и в парламенте. Я вам скажу на одной цифре.

Когда Словакия была самой в 2003 году, который самый значительный для словацких реформ был, Словакия в то время была назначена Мировым банком самой реформной страной в мире. И в том году правительство подготовило 209 законопроектов, реформных законопроектов. В парламенте было принято 208. Только 1 законопроект о высшем образовании не был принят. Какие были результаты в 2015 году во время правительства Яценюка, когда правительство имело конституционное большинство в парламенте? 37%. Только 37% законопроектов правительства было принято в парламенте. Были приняты тоже некоторые законопроекты реформные, которые были подготовлены парламентом. Но это не так, как нужно, чтобы это работало. Я не говорю, что это ошибка только парламента, это ошибка и связей и взаимоотношений между правительством и парламентом. Вторая украинская проблема - это то, что Украина не имеет ни парламентской, ни президентской системы, это какой-то микс. И этот микс не сможет эффективно работать в принципе. Это не о лицах. Это о принципе. Потому что надо, чтобы было ясно, где находится ответственность. И проблема в том, что экзекутивные полномочия разделены между президентом и правительством. И это нехорошо. Надо, чтобы было ясно. Я не говорю, что лучше, когда будет парламентская система. Или парламентская, или президентская, но надо, чтобы было ясно, кто имеет ответственность.

Украинская проблема - это то, что Украина не имеет ни парламентской, ни президентской системы, это какой-то микс. И этот микс не сможет эффективно работать в принципе

Павло Шеремета: Вам не здається, що це може привести до диктатури? Бо ми таке вже бачили?

Иван Миклош: Может, да. Была система Януковича. Но это была не ошибка системы, потому что президентская система есть тоже в США, во Франции, парламентская система есть в большинстве бывших социалистических или коммунистических стран. И это не привело их к диктатуре. Я думаю, это очень положительно для Украины, что она имеет очень сильную общественную поддержку для реформ.

Павло Шеремета: Я знайшов вашу цитату, це також Financial Times вас цитує, що потрібна політична вол, бачення, мужність і електоральна підтримка, підтримка людей. І ви хотіли сказати, напевно, чи один з цих чотирьох, чи ще щось. Що ще важливо?

Иван Миклош: Да. Я думаю, что то, что вы цитировали, это очень важно для лидерства. Лидерство, потом реформа собственности в том смысле, что мы делаем в реформе для нас, для страны, не для валютного фонда или для.

Павло Шеремета: Це відчуття відповідальності в Україні ми називаємо. Тому що це відчуття власності, співвласності за реформи і це відчуття відповідальності, що я за них відповідаю.

Иван Миклош: Да. И третье, это коммуникация. Надо объяснять людям, надо говорить.

Павло Шеремета: Що ми намагаємося робити з вами сьогодні.

Иван Миклош: Да, но лидерство, значит, что политики, надо, чтобы они были реформаторами, чтобы у них была храбрость делать реформы в той ситуации, что реформы могу быть и бывают непопулярными. Коммуникация очень важна для того, чтобы люди поняли, что нет другого пути, что популисты вредят, они не имеют реального решения, они только злоупотребляют то, что люди боятся изменять. И это нормально, что люди боятся. Например. Что случилось после Евромайдана? Люди ожидали, и это нормально, они хотели изменений, революцию, потому что они ожидали, что после политического изменения их жизнь улучшится.

Но что случилось? Случилась рецессия. И потом люди, когда нет достаточной коммуникации, объяснения, люди думают, что это результат революции, что это результат реформ. Но это не так. Это был результат отсутствия реформ 20 лет назад. Накопление огромных проблем, которые вышли наверх. Но это людям надо объяснять. Потому что когда мы людям это не объясняем, когда мы им этого не говорим, когда мы не боремся против популистов, которые злоупотребляют этими трудностями. Потом люди этого не понимают. И это не ошибка людей, потому что люди не профессора экономики. Но надо дать им пояснение, надо им показать и сказать, что мы уверены, потому что вы можете попробовать людей иметь на своей стороне, только когда вы убеждены в том, что вы делаете. Когда вы не убеждены в том, что делаете, когда у вас нет храбрости, потом люди не будут понимать.

Павло Шеремета: Ви згадували про корупцію декілька разів, про проблеми з корупцією. І ці проблеми є всюди, вони і в Словаччині також. Але в чому є принципова відмінність значно успішнішої боротьби і Словаччини, і Польщі, і інших країн з корупцію, в порівнянні з Україною? Це є європейське право, це сильніші інституції, це сильніша підтримка людей, що це є?

Иван Миклош: Я думаю, что самое важное, почему в Украине это более сложно, это отсутствие реформ более, чем 20 лет в таких областях, как либерализация, дерегуляция и приватизация. Например. Самая низкая коррупция из бывших стран Советского Союза в Эстонии. Одна из причин в том, что в начале 90-х годов они сделали дерегуляцию энергетического сектора. Они открыли этот сектор для конкуренции, для зарубежной конкуренции. И они дерегулировали цены. То есть не было простора для коррупции. С другой стороны в Украине, что случилось? С 92 года, когда был развал коммунизма, когда возникла Украина до 2015 года цена на газ для населения была только 12% рыночной цены. К чему это привело? К тому, что коррупционеры, олигархи покупали газ. как для населения, а потом продавали в экспорт или предприятиям, и миллиарды долларов ежегодно они получали.

Павло Шеремета: Тобто клали в кишеню, а потім маленьку частку з цих грошей інвестували в свої партії, які пізніше говорять, що нам потрібно низькі ціни на газ.

Иван Миклош: Да. Чтобы сохранить эти источники огромной коррупции. И на этом примере я хочу показать, что самым важным было отсутствие реформ в Украине на основе либерализации, дерегуляции, приватизации и потом, в связи с этим, отсутствие интеграции в ЕС. Потому что когда мы были более успешными, нас пригласили в ЕС, и когда мы хотели войти в ЕС, мы должны были продолжать реформы в судебной системе и другие реформы. Вы правы, что есть огромная коррупция. Есть коррупция в Венгрии. И режим, который сейчас выиграл выборы в третий раз, и это показывает, что это очень сложно. Это тоже сложно в развитых странах и более развитых странах. И это значит, что борьба за свободу, за либеральную демократию не кончается никогда. Нужно будет бороться за это, потому что такие режимы, как путинская Россия, эрдогановская Турция или орбаноская Венгрия, они не смогут быть долгосрочно эффективными и конкурентоспособными.

Павло Шеремета: Наш колега, Джон Кейн сказав, що це в довготривалій перспективі. А в довготривалій перспективі ми всі мертві. Я не знаю, хто тут кого переживе.

Иван Миклош: Но это тоже о генерациях будущих, не только о нас. О наших детях, об их детях.

Павло Шеремета: Давайте візьмемо Угорщину. Це країна, яку ви і я розуміємо, це європейська країна. Вони в третій раз вибирають людей, яких ми з вами називаємо популістами. Тобто ми завжди кажемо, що "дайте популісту поуправляти. і це буде 3-5 років, і вони покажуть свою неспроможність", і потім, як ви в 2010 році, ви повернетеся. Але це не відбувається зараз ні в Словаччині, ні в Польщі, ні особливо в Угорщіні. В чому причини цього феномену?

Иван Миклош: Надо сказать, что с экономической точки зрения ясно, что такая система, коррумпированный государственный капитализм, не может быть конкурентоспособным. Скажу на венгерском примере. Когда мы начали делать реформы в 9-х годах, Венгрия была 3-й самой развитой страной среди посткоммунистических стран. Первой была Словения, вторая была Чехия, третьей была Венгрия. Где сегодня находится Венгрия? Последняя из средневосточных балтийских стран. Была третья, сегодня она восьмая. Значит, такая система не сможет быть конкурентоспособной. Вопрос не только в том. Вопрос, почему вопреки этого это является политически популярным и успешным? Это более сложная тема. И одна из причин то, что есть новые проблемы, новые вызовы, люди боятся новых вещей. Как иммиграция.

Злоупотребление иммиграционного кризиса, злоупотребление того, что ЕС недостаточно решает эту проблему. Это одна из причин. Второе, все эти страны злоупотребляют властью и потом нет соревнования, конкуренции. Потому что, например, оппозиционные партии в Венгрии не имеют простора в медиа, и не только в государственных медиа, но и в частных. Третье, это слабая оппозиция. Потому что оппозиция не сможет сотрудничать, и она не смогла дать лидера, который был бы его конкурентом. Потому что, да, он не только популист, Орбан, он автократ. Но он очень талантливый политик, он делает все.

Павло Шеремета: А вам не здається, що нам, лібералам, треба трошки кращі таланти, трошки краще об'єднатися, краще комунікувати, спілкуватися так, як вони це роблять? Бо вони це роблять дуже добре. Вони вибори за виборами отримують 2/3, 75% голосів. Ви знаєте, про кого я говорю.

Иван Миклош: Да. Но тоже потому, что он поменял избирательную систему в пользу себе.

Павло Шеремета: Це майже кожна влада робить.

Иван Миклош: Я согласен, когда я посмотрю на то, когда мы были в правительстве, то мы сделали одну огромную ошибку, которую потом использовал Фицо, популист, против нас. Мы делали реформы потому, что мы хотели, чтобы людям жилось лучше, чтобы был экономический рост, и рост принес больше работы, и зарплат и т.д. Но мы этого людям не сказали. И мы не были достаточно чувствительными к их ожиданиям, их проблемам. И потом пришел Фицо, который сказал: "А, это жесткие реформы, вашингтонский консенсус. Я забочусь о людях, я думаю о вас, я чувствую ваши проблемы". Это не было правдой, он не сделал никаких реформ, он только жил с результатов наших реформ. Но это то, что мы не сделали. Я согласен, что в политике надо объяснять. Политика - это не только о фактах, о рациональных аргументах, но и о впечатлениях.

Павло Шеремета: Хтось гарно сказав, що це є поезія, вигравати вибори, і потім проза, управляти. І треба і те, і те мати. Ви говорили, що Словаччина запропонувала 15% для іноземних інвесторів, бо це те, що пропонували всі навколо, навіть більше, ніж 15%. Я знаю, що ви категорично проти, щоб Україна пропонувала 15% для інвесторів, мінус у формі податкових стимулів. Чому?

Только стимулы не решат ничего. Пока не будет реформ в разных областях, о которых мы говорили, пока не будет защиты прав собственников, никакие стимулы не помогут

Иван Миклош: Я не против. Надо иметь какие-то правила. Надо, чтобы эти правила были для стратегических инвесторов, которые имеют прямые и другие положительные последствия. Мне в принципе не нравятся эти стимулы, но когда они существуют, ок, необходимо их давать. Для Украины было бы похоже, чтобы принять европейские правила. Несмотря на то, что Украина еще не является членом ЕС , но принят эти правила. Очень важно иметь правила. Потому что когда не будет правил, это огромный источник коррупции, субъективизма, кто-то получит, кто-то не получит.

Павло Шеремета: Моя проблема в Україні в тому, що їх отримає не Фольксваген і не Пежо, а отримують українські фінансові групи, які мають політичний вплив.

Иван Миклош: Да. И только стимулы не решат ничего. Пока не будет реформ в этих областях, о которых мы говорили, пока не будет защиты прав собственников, никакие стимулы не помогут. Стимулы будут дополнительным источником или мотивом к тому, чтобы приехали, но основа - это правила, работающие правила для всех. Верховенство права и все, что с этим связано.

Павло Шеремета: Тобто основа - це правила. І тут же дерегуляція, монетарна стабільність і необхідні стимули, тому що про них говорять всі і роблять всі для залучення інвестицій. І також інвестиції в Україні потрібно суттєво збільшити, але для цього потрібні правила.

Авторська програма Павла Шеремети Економічний прорив виходить в ефірі Радіо НВ щопонеділка в 21:00- 22:00