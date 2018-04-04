Економічний прорив. Авторська програма Павла Шеремети 02.04.2018

Гість - Євген Глібовицький

Авторська програма Павла Шеремети Економічний прорив виходить в ефірі Радіо НВ щопонеділка в 21:00- 22:00

Павло Шеремета: Передвеликодній тиждень. Ми поговоримо трішки про цінності. Є якась глибинна причина, чому в Україні реформи йдуть набагато повільніше, ніж в Польщі, в Естонії, в інших країнах. І це, напевно, не тільки корупція, і не стільки корупція. Корупція може бути навіть якимось похідним явищем. Щоб почати шукати відповіді в цьому напрямі, скажу, ми на радіо НВ кажемо - дізнайся нове. Нове я сам дізнався тиждень томі. В Берліні відкрили музей заощаджень, де вони збирають всі ці пристрої і баночки, і цих пацятка, свинятка, куди німці протягом століть складали свої марки і фенінги, а зараз євро. Це нація заощадлива. І це, може, навіть створює трішки проблему в Європі, бо там є перекоси з цього приводу. Але вони ж на державному рівні прийняли таке рішення, що в хороші роки, а хороший рік економічний, це тоді, коли є економічне зростання, конституційно вони ввели принцип - не може бути дефіциту бюджету. Тобто в хороший рік дефіциту не може бути, повинен бути тільки профіцит. В Україні в 14 році, коли я був в уряді, дефіцит був 13%, зараз ми намагаємося тримати його, ми його втримуємо в районі 3%. Це зараз хороший рік. В німців зараз плюс. Для того, щоб коли буде поганий рік, щоб вони могли зайти в максимум -3%, тобто в дефіцит 3%. Тому що в Україні, очевидно, що також чек, рано чи пізно, поганий рік. Якщо в нас зараз -3, уявіть собі, що буде в гірший рік. Це базується на тих самих цінностях заощаджень. І на багатьох інших цінностях. в мене так відчуття, що поляки вирішили в свій час, що їм треба ставати трохи більше, як німцями. Я не знаю, ким треба ставати з цього приводу. Оскільки я не знаю, ким там треба ставати, то я запросив людину, яка, може, знає, ким нам треба ставати. Може, нам треба просто ставати трохи більш просунутими українцями, але в якому напрямі? Це Євген Глібовицький, який давно цікавиться цими питаннями і сам робив багато досліджень, і найголовніше, інтерпретував ці дослідження.

Яка ваша відповідь, що українцям потрібно для економного прориву, в першу чергу, що показують ваші дослідження?

Євген Глібовицький: Для того, щоб ми говорили категоріями прориву, зміна, яка має статися з пересічним українцем всередині свідомості, є настільки значною, настільки великою, що, на мою думку, вона є задалеко для того, щоб про це можна було реально говорити. Я думаю, що ми, коли говоримо про швидкість, то виставляємо до себе нереалістичні очікування. Друге питання, і тут це, скоріше, моя інтерпретація ситуації, полягає в тому, що швидкість не завжди є корисною. Одна з причин, чому Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина зараз мають ті проблеми, які вони мають, полягає в тому, що вони свої реформи зробили зашвидко. І суспільство в 90-х роках, пройшовши дуже швидко через цей період бурхливих змін, в певний момент розслабилося і вирішило," ну, все класно, ми вже всього досягли, НАТО, ЄС, все гарно, більше нічого робити не треба", розслабилося, і в той момент почало втрачати демократію. І в тому сенсі те, що зміни нам даються важко, може бути, не є, але може бути однією з ознак того, що вони відбуваються стало, що ці зміни фіксуються, що ми не будемо сильно відкочуватися назад. Хоча гарантій цього нема. Тому що можна так само собі, наприклад, завдавати дурного болю кожен день, відрубуючи хвоста по сантиметру, і користі від цього ніякої не буде, тільки багато болю і крові.

Павло Шеремета: Це те, що ми в економіці називаємо шок без терапії.

Євген Глібовицький: Так. І в тому сенсі я би ставив питання не про швидкість реформ, не про прорив, хоча мені дуже хотілося би побачити країну зміненою настільки сильно, що я не впевнений, що це реалістично мій життєвий час...

Павло Шеремета: Нарешті, я бачу реалістичного українця, який розуміє, що ми лише гумус для майбутніх поколінь, як кажуть китайці.

Євген Глібовицький: Я першим чув цю цитату від свого кумира - Сергія Кузьминського з Братів Гадюкіних, який в 89 році сказав, що ми є гумусом, на якому щось виросте.

Павло Шеремета: Я чув це від іншого Сергія, теж нашого кумира, Сергія Лесняка, з яким ми тут записували передачу про Китай.

Євген Глібовицький: Може бути таке, що вони якимось чином з одного джерела це взяли китайського. Питання в тому, що мене хвилює не швидкісний прорив, а сталість. Мене хвилює те, наскільки реформи незворотні. Я свого часу був причетний до реформи зовнішнього незалежного оцінювання, можу сказати, що ця реформа була можлива, тому що три різні склади міністерств працювали над тим, щоб її реалізувати. Це Кремінь, Ніколаєнко і Вакарчук. А те, що ця реформа відбулася, ми знали в день відставки Табачника, який не зміг її знищити. Мені здається, що ми можемо говорити про успішність той чи іншої реформи, навіть не про те, чи вона успішна, а про те, чи вона вижила, бо успішність - це інше питання, чи вона дає ті ефекти, на які ми розраховували, в день відставки опозиції, яка цю реформу не любить. Тобто приходу до влади опозиції, яка цю реформу не любить.

Павло Шеремета: Тобто швидкість є менш важлива, ніж сталість. Тим не менше, цінності. я знаю, що ви посилаєтесь на дослідження, в якому є, як мінімум, дві магістральні цінності, по яких ви дивитеся. Це цінність самореалізації чи самовираження і виживання.

Євген Глібовицький: Якщо ми говоримо про історію, а цінності мають історичний вимір, тому що цінності - це практично завжди оцінка попереднім поколінням свого життєвого досвіду і передача наступному поколінню вже цього концентрату досвіду. Ми бачимо, що історичний досвід останніх 100 років в Україні дуже сильно відрізняється від європейського чи навіть від азійського досвіду. Тому що ми мали 5 чи 6 поколінь за остання 100 років травми, яка в кожному наступному поколінню приходила в інший спосіб. Тобто практично попереднє покоління не могла підготувати наступне покоління до тих викликів, які будуть. Покоління, яке пережило Першу світову війну, не могло підготувати до голодомору. Взагалі не факт, чи можна було себе підготувати до голодомору. Але далі досвід виживання тих, хто вижив в наслідок голодомору чи сталінських репресій, дуже мало допоміг в Другій світовій війні. Досвід тих, хто вижив в голодоморі і Другій світовій війні, мало допоміг в 50--х роках, коли під час відбудови відкривалися соціальні ліфти, і для українців вони перекривалися вимогою відмови від ідентичності, так званий перехід в інтернаціоналізм чи зміна релігійної парадигми, перехід в марксизм, ленінізм з християнства чи інших мейнстрімних течій, які були тоді, світоглядних чи релігійних.

Павло Шеремета: Це, коли Брежнєв і Горбачов стали руськими?

Євген Глібовицький: Власне. Коли ми говоримо про 60-70-ті роки, це є час, коли дисидентський рух український став дуже стильним. Сильний дисидентський рух був наслідком того, що західноукраїнські області в 39-40 роках були приєднані не в окрему республіку, а були вшиті в тіло УРСР. Відповідно, інтеграція, умовно, не зачищених областей з умовно зачищеними областями спричинила цю шалену відмінність в дискурсах, на якій виросли дисиденти. І це пояснює, чому українців дисидентів в радянському Союзі було більше, ніж дисидентів всіх інших радянських республік разом взятих. Відповідно, 60+70-ті роки в Україні проходили під зовсім іншим знаком, ніж в інших радянських республіках, тому що практично атмосфера страху використовувалася радянською владою для того, щоб придушити інакодумство. Але ця атмосфера страху стосувалася не вибірково на тих, хто був налаштований критично до Радянського Союзу, а абсолютно всіх. Тобто це було таке килимове бомбардування страхом. Наприклад, якщо ви в Москві чи в Ленінграді, чи в Ташкент, чи десь-інде могли через якусь цитату чи анекдот розказаний навіть не дуже постраждати, то в Києві, у Львові чи Харкові ви могли абсолютно реалістично потрапити до в'язниці. Потім в 86 році ми отримуємо Чорнобиль і цю першу травневу демонстрацію. Тобто ми весь час маємо якусь катастрофу, яка в кожному поколінні приходить. Зверху до цього додається шок від соціальної зміни на початку 90-х, коли два дорослі покоління стали абсолютно соціально дезорієнтованими. Потім зверху на це ми отримуємо нове покоління, яке, звалося би, вже в нових умовах виростає, з ним все класно, воно не пам'ятає Чорнобиля, батьки накрили собою на початку 90-х, і от, економічне зростання між 98 і 2008 дає їм ключі до щасливого життя, і по них б'є фінансова криза. І по них після того б'є Янукович. І по них після того б'є українсько-російська війна. І ми виходимо на те, що ми маємо на відміну від Європи, де були дві катастрофи за останні 100 років. Перша світова війна і Друга світова війна. І між ними чи після них була нормалізація або розвиток. Тут ми мали новий вид виклику в кожному поколінні. І що робить з нами така культура виживання? В результаті ми маємо суспільство, яке настільки травматизоване, що не може довіряти один одному. практично наслідком цієї тривожності чи вразливості, або англійською insecurity, тобто браку безпеки є те, що довіра не делегується. Якщо говорити образно, то ми з вами є нащадками тих, хто не довіряв, бо ті, хто довіряли, не вижили. А ті, хто не довіряли, вижили залишили потомство і передали свої цінності у спадок. І практично, таким чином, ми говоримо про те, що брак довіри на базовому рівні не дає нам бути достатньо солідарними для того, щоб встановлювати необхідні суспільні зв'язки, які далі дозволяють розвиватися бізнесу, дозволяють функціонувати державному апарату, дозволяють запустити партійну систему і т.д. Тобто коли ми дивимося на рівні інституційної довіри, тобто довіри не до конкретної людини, а довіри до функції, до інституту, то інституційна довіра в Україні страшенно є низькою. З іншого боку ми маємо ще іншу проблему, що нам пропонують західні радники лікувати це традиційними інструментами, які працювали на Заході.

Павло Шеремета: Копі-пейс західні, вашингтонський консенсус, зокрема?

Євген Глібовицький: Зокрема. У нас ці речі будуть працювати на пізнішому етапі. Зараз настільки важливо зняти важкий предмет з ноги, зараз настільки важливо підвищити рівень безпеки, що підвищення рівня безпеки дає універсальну позитивну дію на всі сторони.

Павло Шеремета: Чи ви зі своїми колегами бачите регіональні відмінності в Україні в цих двох цінностях - виживання і самовираження?

Євген Глібовицький: Вони є. Вони не є настільки значущі щоб ми могли говорити про те, що ситуація є кардинально відмінною, наприклад, в Галичині чи на Донбасі, чи в Криму, чи в центральній Україні. Західна Україна почуває себе в більшій безпеці. Урбанізована західна Україна почуває себе в більшій безпеці, тому що коли ми говоримо про брак безпеки, ми говоримо не тільки про національну безпеку, ми говоримо не тільки про війну з Росією, ми говоримо так само про спроможність, наприклад, сплатити рахунок, який прийде вам в пошті за енергоносії. Це так само чинник стресу. Ми говоримо так само про підзвітність влади. Це так само чинник стресу. Падіння Януковича в принципі почалося з подій у Врадіївці. Тобто ми так само говоримо про захищеність від сваволі і т.д. Західна Україна буде, можливо, виглядати трошки інакше, але найбільша дистанція є не між регіонами України, а між різними соціальними групами. Середній клас почуває себе в більшій безпеці в Україні, ніж більшість населення, яка не належить до середнього класу, я би сказав, що це бідніша частина населення, менш освічена частина населення. І коли ми дивимося на середній клас, то середній клас є тим, хто хоче терапії, хто хоче реформ. А коли ми дивимося на більшість населення України, то вони хочуть знечулення, вони хочуть більше стабільності, більше комфорту тут і зараз. І те. що буде через рік, через 2-5, людей хвилює менше, їм погано зараз.

Павло Шеремета: Ми робили наші дослідження. Якщо говорити про регіональні відмінності, в нас трішки інші фактори. Я зверну увагу на 3 з 5, 3 найважливіші. Дистанція влади - це те, як люди сприймають ієрархію. Друге - колективізм, індивідуалізм. Це, напевно, дуже близько до вашого самовираження. І третє - уникнення невизначеності. Тобто готовність йти на ризик. по перших двох факторах за нашими дослідженнями Україна є подібною практично по всій територіях. І третій відрізняється, якщо ми досліджували західну Україні і Львів, порівнювали з Києвом і східною Україною. Драматично менше, подібно, як в Польщі. Низьке уникнення невизначеності, інакше кажучи, готовність йти на ризик. Резонує трішки.

Євген Глібовицький: Це є дослідження за методологією данського дослідника Гірта Хофстеде, він вводить дуже цікаві критерії, які показують ці відмінності. я ще дивився на ще один критерій. Це є критерій горизонту планування. Він один з найнижчих в Україні, зафіксований в Одесі, один з найвищих в Україні, зафіксований в Дніпрі. Тобто ми бачимо, що для того, щоб ціннісні відмінності були, не обов'язково розмовляти різними мовами, ходити до різних церков, це може бути в межах однієї громади. Мені здається, що розмаїття українське, в тому числі ціннісне, є дуже важливим для того, щоб ми були економічно успішними. Якщо уявити собі Україну, як корпорацію, то Дніпро в тому сенсі могло би бути прекрасним конструкторським бюро, Донецьк - прекрасною виробничою базою, Одеса могла би відповідати за продажі, Львів міг би відповідати за маркетинг і комунікацію, Франківськ міг би відповідати за внутрішню підприємливість і те, щоб придумувати щось нове. І Київ, який це все може об'єднати до купи. У нас є чудесні інгредієнти всередині країни. Ціннісно ми уражені своїми проблемами і кризами, але ми маємо все, що потрібно для успіху. Питання полягає в тому. яким чином ми маємо ці інгредієнти з'єднати. І це є питання суспільного договору, далі це є питання того, яким чином ми його відобразимо в Конституції, і яким чином ми сформуємо свої ключові підходи до державного управління, до управління економікою. Наприклад, чи ми хочемо більшого державного втручання чи меншого, ми хочемо велику державу чи малу? Ми хочемо державу, де основні рішення приймаються на рівні місцевого самоврядування, чи державу, де основні рішення приймаються в центрі? Це є ті дискусії, які зараз тільки починаються в експертних колах. І для того, щоб ми чіткіше зрозуміли, що ми будуємо, нам потрібно ще один цикл обговорень, і я очікую, що за наступну політичну каденцію цей цикл обговорень пройде. Тим більше, що в мене дуже високі очікування, що ми будемо мати не реформаторський уряд в наступну політичні каденцію, а це певною мірою зніме тиск з аналітичних центрів, зніме тиск зі значної частини громадських активістів, тому що вони будуть мати час...

Павло Шеремета: Дасть трошки часу на те, що ти часто називаєш домашнім завданням?

Євген Глібовицький: Так. Вони будуть мати час читати книжки, думати і прописувати рецепти, бо зараз вони практично постійно працюють з коліс.

Павло Шеремета: Це на такому макрорівні і на рівні аналітики. Що це означає для простих українців, цей перехід? як їм ця трансформація, економічне зростання, що їм потрібно робити?

Євген Глібовицький: Їм потрібно навчитися брати відповідальність на себе. Тобто приймати кінцеві рішення, жити з цими рішеннями, нести за них відповідальність. Їм потрібно навчитися самостійно планувати і ризикувати. Їм потрібно навчитися кращої етики праці. Це означає, більш відповідальна робота, краще закінчена робота, краще зроблена робота. Певною мірою, я сподіваюся, що такий прискорений курс цього перенавчання нам зараз допомагають пройти поляки, чехи та інші, тобто ті місця, де працює велика кількість українців, які є маятниковими трудовими емігрантами. Тобто які приїжджають на 3-6 місяців, вертаються назад. я дивлюся на Донеччині, де я багато часу проводжу і по роботі, і по дослідницьких проектах, для значної частини людей безвіз дав можливість першої спонтанної поїздки на захід, де вони, скоріше за все, будуть десь там працювати. І для них це буде спосіб пізнання того. як виглядає інша етика праці. Що таке обов'язковість, що таке добре виконана робота, що таке вчасність, що таке продуктивність. Тобто значна частина цих понять в нас не освіжені, вони з радянських часів залишилися незмінними. У зв'язку з цим, я очікую, що наступний крок підвищення конкурентності нашої економіки буде пов'язаний великою мірою так само з переглядом базових етичних позицій. Чому праця - це добре? Чому працювати там, де тобі цікаво і де тебе пре, а не там, де ти просто мусиш бути? Чому переїжджати з міста в місто? Чому йти за новими можливостями? Чому пробувати себе в бізнесі? Значна частина українців ще ніколи не давали відповіді собі на ці запитання.

Павло Шеремета: Саме сьогодні я прочитав від нашого спільного знайомого, людини з магістерським дипломом бізнес адміністрування жорстку критику безвізу в контексті, що це різко збільшує кількість мігрантів, обезводнює, обезлюднює Україну, заводи, підприємства і організації і т.д.

Євген Глібовицький: В короткій перспективі це правильно поставлений діагноз. В довгій перспективі це є питання того, чи маятникова трудова міграція перетвориться на постійну міграцію. Тобто чи ці люди взагалі виїдуть з України. Це питання того, чи ми будемо бачити зміни так само всередині країни. Тому що чим відрізняється та міграція, яку ми маємо зараз, від міграції, наприклад, західноукраїнської, яка роками була на південь Європи. в Італію чи в Іспанію, Португалію. Маятникова трудова міграція означає, що люди їдуть на якийсь час, вони не розривають своїх зв'язків з батьківщиною, це те, що ми бачимо. Тобто у них, умовно кажучи, залишається українська сім-карта. Вони далі є частинами тих об'єднань, груп, вайбер-груп чи фейсбук-груп, які в них є вдома. Вони не розривають свої соціальні зв'язки, не втрачають свій соціальний капітал заради кращої якості життя. Я вважаю, якщо економіка буде рости, якщо уряд чи адміністрація, тобто уряд і Верховна Рада і президент будуть вважати своїм обов'язком, зараз вони не вважають своїм обов'язком, демонструвати українцям соціальну перспективу, бо зараз вони достатньо безвідповідально поводяться по відношенню до майбутнього, до того, як вони спілкуються про майбутнє, як вони описують майбутнє. Тоді люди будуть дивитися на ті зміни, які відбуваються в країні трошки реалістичніше, вони будуть дивитися на те, що є очікування зростання економіки. Ймовірно, вони будуть мати кращі шанси стартанути, тому що в Європейському Союзу вони зіштовхуються з жорсткішою конкуренцією, ніж тут. Відповідно, вони практично в ЄС не мають вибору, в які позиції вони заходять, а в Україні вони можуть мати цей вибір. Мені здається, що значна частина людей, так само які зараз поїхали, повернуться ще з тої причини, що не має кращої України поруч. Поруч з Молдовою є краща Молдова у вигляді Румунії. Поруч з Україною, можливо, деякі люди кажуть, що такою країною могла би бути Польща, але ми маємо зараз найбільше охолодження у відносинах не тільки між державами, але так само між суспільствами польським і українським за весь час. І це певною мірою сприяє тому, що українці їдуть туди за досвідом, але дуже незначна частина цих українців успішно залишаються і інтегруються у польське суспільство.

Павло Шеремета: Тобто тут на руку навіть може бути таке охолодження, яке є на державному і суспільному рівні між Україною і Польщею? Я все одно на економічному рівні бачу там збільшений попит на наших працівників.

Євген Глібовицький: І він буде збільшений, тому що хтось має обслуговувати ріст економіки польської. Тому я би говорив не тільки про те, хто буде їхати з України, хто як буде повертатися, я би ставив питання ширше - хто буде мігрувати до України? Звідки ми будемо брати людей? Демографічно в нас ситуація є близькою до катастрофи. У нас більше 75-річних жінок, ніж 15-річних дівчат в Україні. Ми рухаємося до дуже радикального зменшення кількості населення в Україні. Це означає, що якщо ми виходимо в зростання економіки, ми не зможемо обслуговувати це зростання економіки своїми робочими силами, які в нас є. Тобто ми маємо відкритись для міграції. Питання - хто сюди буде їхати? Кому захочеться сюди їхати? Чому вони будуть сюди їхати? Які це матиме наслідки для інших сфер життя? Наприклад, для культури, для безпеки і т.д.

Павло Шеремета: На зв'язку з нами Михайло Колісник, професор фінансів Києво-Могилянської бізнес-школи. Київської школи економіки, Львівської бізнес-школи.

Ми ту говоримо про цінності українців. Євген часто згадує про особисту відповідальність. А ми з тобою знаємо, про що би ми не говорили весь день, ввечері ми все одно будемо говорити про гроші. Як щодо особистої відповідальності за гроші? Ти викладаєш особисті фінанси. А ми тут жаліємося, що в Україні мало заощаджень. Тому два питання. Як українцям збільшити заощадження? Що з цими заощадженнями робити?

Михайло Колісник: Українці, як Євген казав, мають недовіру до інституцій. Тому що в них не дуже склалося історично із довірою до інституційних організацій, які можуть прийняти до себе заощадження. Тому ми маємо можливість спостерігати, як українці віддають перевагу споживанню на сьогоднішній момент часу замість заощадження.

Павло Шеремета: Він не просто про це говорив, він зробив довгий історичний екскурс з поясненням, чому це так. А що робити тепер? Українці переспоживають, це по статистиці відомо. Хоча тут багато людей скажуть, що хто там переспоживає, тому що ми з Євгеном також говорили, що відбулося таке розшарування дуже сильне українців - середній клас, багатші, бідніші. Але давай про тих, в кого є ресурси, як збільшити заощадження?

Михайло Колісник: Для цього потрібно, щоб в українців було більше альтернативних і відносно низькоризикових можливостей робити такі ускладнення. На сьогодні українці не мають довіри до влади на рахунок започаткування власного бізнесу. Через те тисяча доларів відкладеного заощадження замість того, щоб бути вкладеними, наприклад, чи в бізнес, чи на депозити в банках, воно іде у нас з вами в магазини, на витрату на відпустки, на предмети першої необхідності, в кого, хто багатший на предмети розкоші, але воно не йде туди, де воно би мало йти, на відкладене споживання, на інвестування і на розвиток бізнесу для того, щоб економіка давала не якихось нещасних 2% росту ВВП, а давало трохи більше.

Павло Шеремета: Тобто рішенням є дерегуляція, лібералізація?

Михайло Колісник: Так, дерегуляція.

Павло Шеремета: Тобто спрощення ведення бізнесу, полегшення започаткування бізнесу?

Михайло Колісник: Так. Крім того, уряд повинен вже, нарешті, подавати певні сигнали про те, що він не є ворог бізнесу, про те, що він згоден полегшити умови функціонування. Ми не є на чільних позиціях в рейтингу легкості ведення бізнесу, і до сих пір знаходимося в розряді країн з умовно невільною економікою. Третя група.

Павло Шеремета: А якщо все ж таки є заощадження, в що їх вкладати?

Михайло Колісник: На сьогодні я би пропонував їх вкладати, як інвестиції, в самих себе, в свою освіту, в розвиток. Тоді вони будуть готові до початку бізнесу і ментально, і кваліфіковано. В свої дітей, в їх розвиток, в освіту.

Павло Шеремета: Євген розкритикував і концепцію і назву програми. Сказав, що має бути економічна сталість.

Євген Глібовицький: Я би сказав, що сталість економічного зростання.

Павло Шеремета: Зараз він хоче ще покритикувати Михайла Колісника.

Євген Глібовицький: Я не став би критикувати Михайла, я би став критикувати деякі формулювання конкретні. Від того, що уряд буде слати сигнали, я не думаю, що українці будуть більше уряду довіряти. Тому що цей самий уряд стільки разів вже підводив українців. і попередні уряди теж, що українці, великою мірою, мають рацію в тому, що вони не довіряють своєму уряду. Вони мають рацію в тому, що вони критично сприймають, навіть скептично сприймають значну частину цих сигналів. Нам потрібно оновлення політичних еліт, нам потрібна там свіжа кров, потрібна інша якість рішень, інша якість підходів, і тоді будуть підстави для того, щоб довіряти цьому всьому. Станом на цей момент, мені здається, що є підстави для недовіри. І вони є виправдані. Друга річ в тому, що я не будь-який капітал, який є, став би вкладати в покращення тої системи, яка є. Я би не хотів покращеної олігархії. Олігархи зараз мають хороший капітал. я боюся зростання чи зрощення олігархічного капіталу з освітніми центрами. Тому що результатом такого зрощення буде те, що це будуть освітні центри, які не будуть мати повної академічної свободи, і вони будуть шукати способи, яким чином можна продовжити присутність цієї олігархічної моделі в суспільстві. Ми в певний момент повинні вийти з неї.

Павло Шеремета: Я думаю, що ти тут трошки перебільшуєш, бо я, будучи трішки в освітньому секторі, я не бачу особливого інтересу олігархів до освітнього сектора.

Євген Глібовицький: Слава Богу. Але я бачу, наприклад, їхній руйнівний вплив на освітню реформу. Освітня реформа мала дати одну важливу відповідь на запитання - що ми робимо з теперішнім корпусом вчителів? Ми маємо ринок освітній, на якому, за великим рахунком, були дві категорії вчителів. Була певна категорія - це люди, які фанатично віддані цій професії, тому що вони в неї вірять. І вони, долаючи всілякі перепони, намагалися бути як найкращими. І на них значною мірою трималася система. І була більшість, яка була там, тому що вони програли конкуренцію в інших сферах. Тобто значна частина українських вчителів - це не ті люди, які пішли туди, тому що вони такі класні, а це ті люди, які пішли туди, тому що їм більше не було, куди піти. І на їхній сервільності03:16 далі трималася система корупції під час виборів, коли потрібно було забезпечувати певні результати певним кандидатам і т.д. В той самий час, маючи впевненість, що це ті самі люди, які зможуть порахувати в стовпчик, правильно додати і правильно заповнити, а якщо треба, що і підправити. Тобто я дивлюся на те, яким чином система педпідготовки, система педосвіти практично продукувала людей, які зараз консервують радянські цінності в молодому поколінні. І освітня реформа мала дати відповідь на запитання - яким чином ці люди ідуть, а інші люди приходять на їхні місця, які не є носіями цього досвіду з іншими критеріями, з іншими кваліфікаціями, з іншою системою винагороди і т.д.? І далі, в результаті втручання, в тому числі олігархічних партій, те, що ми отримали вже під куполом Верховної Ради, ми отримали закон, який замість того, щоб говорити, що має статися з освітньою системою, сказав нам, що може статися з освітньою системою. Тобто замість того, щоб дати обов'язковий маршрут, яким має пройти освітня українська система, він дав один з можливих варіантів. Він сказав: "Це варіант, яким ми можемо піти". В результаті, ми отримали реформу , яка буде сповільнена, розтягнена в часі, але не тому, що вона буде робитися ґрунтовніше, а тому що ми значну частину старих уявлень не вивели перед тим, як ми почали зміни. Тобто ми зараз почнемо більше платити старим вчителям старими підходами. Ми будемо, там закон передбачає і зміну системи нагороди, і переходи на нові моделі, але ми просто розуміємо, наскільки це консервативна сфера, наскільки складно це все буде впроваджуватися. Ми так само знаємо, що не зважаючи на те, що є приписи міністерства, є зміни та інше, в донбаських школах гуманітарні предмети можуть викладатися по одному, в галицьких школах зовсім по-іншому. І в том, і в тому випадку приписи міністерства можуть бути абсолютно віртуальними речами. Тобто те, що ми маємо з втручанням олігархічним, воно не виражається в якомусь конкретному податку на ефективність. Мені часом здається, що якби був, наприклад, олігархічний податок на продажі якісь, там, 5% від будь-чого, це би було простіше. Бо проблема є в тому, що олігархія загалом впливає на будь-який процес прийняття рішень, на будь-яку процедуру, на будь-які відносини, які ми маємо.

Павло Шеремета: Як розірвати це коло?

Євген Глібовицький: Через зростання суб'єктності, через зростання відповідальної суб'єктності. Доки ми не перетравимо ці цінності, цього не буде. А світ має інший варіант, яким вій йшов. Модернізації і в Азії, і в Європі відбувалися за рахунок так званого кредиту безпеки. НАТО в 49 році дало розуміння європейським країнам, що війна стає малоймовірною. Тихоокеанський флот США жав розуміння південній Кореї, Тайвані, що вони залишаються незалежними. Японії, що вона не мусить заново мілітаризуватися, Сінгапуру і Гонконгу, що вони можуть існувати у своєму статусі міст-держав. Питання в тому, що ми не маємо безпекової парасольки, яка дає нам можливість фокусуватися на питаннях майбутнього. В результаті, ми ще глибше занурюємося в цінності виживання, ми ще глибше занурюємося в безпекові питання, в межах яких немає відповідей на питання щасливого майбутнього.

Павло Шеремета: Може, тоді Радослав Сікорський, колишній міністр оборони закордонних справ Польщі, був правий. коли він казав, що "ми готові були їсти траву, щоб вступити як найшвидше в ЄС і НАТО"?

Євген Глібовицький: Якби ми говорили про старий ЄС і НАТО, я би погоджувався. Проблема в тому, що ми зараз входимо в НАТО, яке саме по собі дуже швидко змінюється. Останні зміни, це зміни до кращого. Але ще зовсім недавно НАТО було організацією, яка не була впевнена в своїй місії. Те саме з ЄС.

Павло Шеремета: Але тут Путин допоміг, я думаю, визначити місію.

Євген Глібовицький: Путін допоміг. Великою мірою, мені здається, що ми так само знаходимо своє місце в європейській архітектурі, тому що Україна є прекрасним лакмусом безпековим, який показує європейцям, коли слід починати хвилюватися. Тому що ми навчилися дешифрувати повідомлення з Москви набагато швидше. І коли ми зараз дивимося, наприклад, на те, як недавнє рішення німецького уряду, дозволити Північний потік 2 німецькою територією, ми розуміємо, наскільки це небезпечне рішення, що це рішення, яке може призвести до великої війни в Європі. а німецькі виборці цього не розуміють, німецький уряд відмовляється це розуміти під тиском своїх лобістів енергетичних. Питання полягає в тому, що Україна є хорошим лакмусом для безпекових питань європейських, але європейці не мають до нас довіри в тому, що ми говоримо ці речі свідомо, що ми говоримо їх щиро. Нас надто часто ловили на тому, що ми не потрібно кричали "вовки", коли вовків не було. І коли ми тепер кричимо "вовки", очевидно, нам мало довіряють.

Павло Шеремета: Якщо не рівень мікро, не рівень людей, яким потрібно брати більше відповідальності, змінюватися в цю сторону, які все таки інститути суспільні, якщо це не держава, до якої менше довіри є, які це інші інститути можуть допомогти в цьому? Ми згадали про освіту, які ще інститути?

Євген Глібовицький: Мені здається, що бізнес дуже важливий, тому що він приносить за собою миратократію. Бізнес - це конкуренція. Тобто тобі може пощастити 1-2 рази, але на загал, тобі не може щастити весь час і в усьому. І у зв'язку з цим дуже важливо, щоб бізнес рухався, щоб він розвивався. я бачу бар'єри, які не дають мікробізнесу перетворюватися в малий, малому в середній. По-перше, це є податкові бар'єри, які спонукають до роздроблення. По-друге, це є безпекові бар'єри. Коли ми маємо зовсім малий бізнес, який не вкорінений в якісь фізичні приміщення, виробництва, склади, він може знятися і переїхати, якщо він має проблему, наприклад, з фіскальними органами чи з рекетом, або ще з кимось. А як тільки ти стаєш середнім бізнесом, як тільки ти маєш 500 чи тисячу співробітників, яких ти найняв, як тільки ти маєш складну систему управління, капітал заінвестований в обладнання, в приміщення і інше, ти стаєш вразливим. І проблема в тому, що Україні не вистачає малого і середнього бізнесу. Мікробізнес я би не дуже вважав бізнесом, це, скоріше питання самозайнятості, це ті люди, яким ми повинні дякувати за те, що вони не висять на шиї в суспільства. Але вони, скоріше за все,не дуже є бізнесом. І крупний бізнес є цінним в сегменті B2C, мені здається. Тобто в сегменті, який націлений на роздрібного клієнта. Я дивлюся з захопленням на мережі супермаркетів в Україні, я дивлюся з захопленням на деякі інші крупні українські бізнеси, які не є олігархічними, але навчилися створювати цінність, створювати додану вартість, не примушуючи українців платити якісь приховані корупційні чи інші податки, як це роблять з нами енергетичні компанії.

Павло Шеремета: В чому роль цього бізнесу? Крім того, що він дає можливість для самозайнятості, самовираження.

Євген Глібовицький: Він дає можливість рости, підніматися над собою, вирішувати кожен раз складніші питання. Він дає можливість людині покращувати і вдосконалювати себе. Ми дуже багато де бачили, як працює негативний відбір. Значна частина наших політичних еліт, це є наслідок негативного відбору. Настав час для позитивного відбору. І позитивний відбір означає, що ми десь повинні бути в конкурентному середовищі, вигравати конкуренцію в цьому конкурентному середовищі. Мені здається, що таким конкурентним середовищем є в першу чергу бізнес. Я багато викладаю, наприклад, на програмах для громадянського суспільства. Я бачу, що рівень конкуренції там все одно нижчий, там є багато добронамірених людей, багато людей, які дуже багато зробили для країни, але все одно рівень конкуренції в громадянському суспільстві є нижчий, ніж він є в бізнесі. І чим більше буде конкуренції, чим більше буде тих, хто спроможній не боятися цієї конкуренції, навіть програючи час від часу в ній, тим більшим буде поступ країни.

Павло Шеремета: Відповідно, коли ти працюєш з бізнесом, чи ти рекомендуєш мати більш широку, більш соціальну місію, а не тільки зорієнтовану на прибуток.

Євген Глібовицький: Загалом бізнес є так само інтегральною частиною суспільства, як будь-яка інша інституція. Якщо бізнес максимізує фінансовий результат за рахунок, наприклад, спалення соціального капіталу, то це бізнес, який будує собі погані умови для життя завтра. Має бути гармонія між фінансовим результатом, соціальним капіталом, інвестицією в людський капітал, який робить бізнес по дорозі, тобто те, що на Захід зараз називається impact investment, тобто інвестиції, які паралельно так само ж і примножують інші капітали, які допомагають в результаті гармонійно розвиватися і бізнесу, і середовищу довкола цього бізнесу.

Павло Шеремета: Чи ти можеш назвати приклади в Україні вже?

Євген Глібовицький: Я намагався будувати таким чином свою компанію. Я бачу багатьох інших людей, які намагаються свої компанії будувати. Власне, переважно в сегменті середнього бізнесу, частинно в сегменті малого бізнесу Я думаю, що є дуже простий критерій, за яким ви можете побачити ці компанії. Це компанії, які не бояться підтримувати своїми прибутками соціальні і громадські ініціативи. Це компанії, які багато дають, не відкуповуючись. Ми не говоримо про програми соціальної корпоративної відповідальності, коли ми спочатку обкрадаємо суспільство на мільярд, а потім віддаємо 100 мільйонів у вигляді програми соціальної корпоративної відповідальності. Ми говоримо про готовність інвестувати win-win в виграшну гру, де виграють всі сторони довкола. Переважно це є маленькі бізнеси, які орієнтовані на місцеву громаду. Наприклад, та сама кав'ярня в центрі якогось села може бути таким бізнесом. Це є ті, хто дають гроші на, наприклад, підтримку медіа, як у Львові робить спільнота підприємців, які підтримують локальні львівські медіа, чи ті, хто допомагають університетам, чи ті, хто допомагає якимось дослідженням і т.д. Мені здається, що прошарок таких бізнесів в Україні вже починає з'являтися.

Павло Шеремета: З'являється, я знаю, що ти їм допомагаєш. Ти є членом наглядової ради "Теплого міста", Юрко Фелюк був в нашій першій програмі.