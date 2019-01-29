Протесты в Венесуэле и похищение картины Куинджи в РФ. Неделя с Аркадием Бабченко и Юрием Мацарским Сегодня, 14:36 362 Цей матеріал також доступний українською EPA и личный архив Юрия Мацарского EPA и личный архив Юрия Мацарского

Массовые протесты в Венесуэле, приговор австрийского суда Монике Унгер, просившей "военной помощи" у Путина, и похищение картины Архипа Куинджи в России.

Эти и другие темы в эфире авторской программы Справа двох на Радио НВ обсуждали журналисты Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский.

Авторская программа Аркадия Бабченко и Юрия Мацарского Справа двох - это субъективные итоги недели, где поднимаются только самые главные и острые темы. В формате диалога журналисты обсуждают все, что волнует людей именно сейчас.

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