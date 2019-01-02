Новогоднее ток-шоу с Бабченко и Мацарским: что с нами происходило в 2018-м и чего ждать от 2019 года - запись эфира Сегодня, 10:44 0 Цей матеріал також доступний українською Бабченко и Мацарский подвели итоги 2018 года Фото: EPA и личный архив Юрия Мацарского

Журналисты Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский в эфире авторской программы Справа двох на Радио НВ вспомнили главные мировые события 2018 года и сделали прогнозы, чего стоит ожидать от 2019-го.

Авторская программа Аркадия Бабченко и Юрия Мацарского Справа двох - это ток-шоу субъективных итогов, где поднимаются только самые главные и острые темы. В формате диалога журналисты обсуждают все, что волнует людей именно сейчас.

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