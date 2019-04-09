Неделя с Бабченко и Мацарским. Дебаты на Олимпийском и программы Зеленского и Порошенко Сегодня, 09:58 550 Цей матеріал також доступний українською НВ НВ

Дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко, результаты голосования в первом туре выборов и кандидатские программы - эти и другие темы в эфире авторской программы Справа двох на Радио НВ обсуждали журналисты Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский.

Авторская программа Аркадия Бабченко и Юрия Мацарского Справа двох - это субъективные итоги недели, где поднимаются только самые главные и острые темы. В формате диалога журналисты обсуждают все, что волнует людей именно сейчас.

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