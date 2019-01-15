Книга Олега Сенцова и нападение на мэра Гданська. Неделя с Аркадием Бабченко и Юрием Мацарским - подкаст Сегодня, 15:57 24 Цей матеріал також доступний українською Ведущие программы Справа двох Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский EPA и личный архив Юрия Мацарского

Роман узника Кремля Олега Сенцова, написанный им в российской колонии, продвижение дела захваченных РФ украинских моряков, нападение на мэра Гданська - эти и другие темы в эфире авторской программы Справа двох на Радио НВ обсуждали журналисты Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский.

Авторская программа Аркадия Бабченко и Юрия Мацарского Справа двох - это субъективные итоги недели, где поднимаются только самые главные и острые темы. В формате диалога журналисты обсуждают все, что волнует людей именно сейчас.

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