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Книга Олега Сенцова и нападение на мэра Гданська. Неделя с Аркадием Бабченко и Юрием Мацарским - подкаст

Сегодня, 15:57
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Ведущие программы Справа двох Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский

EPA и личный архив Юрия Мацарского

Роман узника Кремля Олега Сенцова, написанный им в российской колонии, продвижение дела захваченных РФ украинских моряков, нападение на мэра Гданська - эти и другие темы в эфире авторской программы Справа двох на Радио НВ обсуждали журналисты Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский.

Авторская программа Аркадия Бабченко и Юрия Мацарского Справа двох - это субъективные итоги недели, где поднимаются только самые главные и острые темы. В формате диалога журналисты обсуждают все, что волнует людей именно сейчас.

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Теги:   Радио НВ Подкаст Гданьск Олег Сенцов

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