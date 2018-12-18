Человек года по версии Time и давление РФ на Беларусь. Неделя с Аркадием Бабченко и Юрием Мацарским - подкаст Сегодня, 16:37 91 Цей матеріал також доступний українською Фото: EPA и личный архив Юрия Мацарского

Титул Человек года-2018 по версии журнала Time, "распил" денег на ремонте российского атомного крейсера, последние заявления Беларуси о собственном суверенитете - эти и другие темы в эфире авторской программы Справа двох на Радио НВ обсуждали журналисты Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский.

Авторская программа Аркадия Бабченко и Юрия Мацарского Справа двох - это субъективные итоги недели, где поднимаются только самые главные и острые темы. В формате диалога журналисты обсуждают все, что волнует людей именно сейчас.

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