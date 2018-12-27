Борьба узника Кремля Зейтуллаева и уход США из Сирии. Неделя с Аркадием Бабченко и Юрием Мацарским - подкаст Сегодня, 09:49 70 Цей матеріал також доступний українською Фото: EPA и личный архив Юрия Мацарского Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский

Открытое письмо узника Кремля Руслана Зейтуллаева, вывод войск Соединенных Штатов Америки из Сирии, способы вербовки Россией - эти и другие темы в эфире авторской программы Справа двох на Радио НВ обсуждали журналисты Аркадий Бабченко и Юрий Мацарский.

Авторская программа Аркадия Бабченко и Юрия Мацарского Справа двох - это субъективные итоги недели, где поднимаются только самые главные и острые темы. В формате диалога журналисты обсуждают все, что волнует людей именно сейчас.

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