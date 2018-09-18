Мы очень близки к уголовным делам против участников Революции Достоинства. Мустафа Найем - в большом интервью Радио НВ

Апокриф. Авторская программа Сергея Рахманина. Гость - народный депутат Мустафа Найем. Эфир от 18.09.2018

Авторская программа Сергея Рахманина Апокриф выходит в эфире Радио НВ каждый вторник в 20:00 - 21:00

Сергій Рахманін: Наш сьогоднішній гість - депутат парламенту Мустафа Найєм. Напевно найяскравіший спікер Верховної Ради в історії Іван Плющ колись говорив: "Чим ближче вибори, тим більш активною стає прокуратура". Останні події яскраво підтвердили правоту цієї формули.

Орган, очолюваний Юрієм Луценком, став, напевно, найбільшим та головним колективним ньюзмейкером країни. Його активність призвела і до заворушень біля Генеральної прокуратури, і до вимог відставки генерального прокурора. Перша заява пролунала від фракції Самопоміч. Ви вірите в те, що генеральний прокурор буде відправлений у відставку?

Мустафа Найєм: Я думаю, що ми обидва досить добре знаємо Юрія Луценка і розуміємо, що, по-перше, він не доведе до того, що його відправлять у відставку, він скоріше може піти сам, якщо буде реальна така загроза. По-друге, я не вірю, що зараз в парламенті є достатньо голосів і політичної волі, щоб його відправити у відставку. Тому що треба буде обирати одразу наступного генерального прокурора, політичні домовленості в цьому досягнуті не будуть.

І зрозуміло, що сам Юрій Луценко хоче максимально використати свою посаду в політичних цілях. Я не знаю, наскільки зараз це ефективно, чи в плюс йому, чи в мінус. Я вважаю, що в мінус. Але він вже заявив про свої політичні плани, і я думаю, що далі треба дивитися на прокуратуру як на політичний орган, як, скоріше, на піар-службу Юрія Луценка, аніж на правоохоронний орган.

Сергій Рахманін: Знаєте, ви не перша людина, яка звинувачує нинішню Генеральну прокуратуру в тому, що вона перебирає на себе не притаманні їй політичні функції. І це тим більше дивно, тому що Юрій Луценко - для тих, хто має довгу пам'ять - відомий був якраз тим, хто більше за все, напевно, боровся за те, щоб Генеральна прокуратура перетворилася з політичного органу в незалежний.

Але давайте повернемось до події, яка виступила детонатором вчорашніх подій біля офісу Генеральної прокуратур на столичній вулиці Різницькій. Йдеться про екстрадицію Тимура Тумгоєва, уродженця Інгушетії, який, за словами його соратників, воював в батальйоні Шейха Мансура, який знаходиться у складі Української добровольчої армії, так званої УДА.

Він був виданий на вимогу росіян, які мотивували тим, що він нібито є бійцем ІДІЛ і воював за Ісламську державу у Сирії, і начебто він підтвердив це під час допиту в Україні, і начебто він стверджував, що ніколи не воював на Донбасі. Але, навіть якщо це так, чи вважаєте ви нормальним під час війни (нехай і не оголошеної офіційно), коли ми країні, з якою ми воюємо, на їхню вимогу віддаємо людину?

Фото: GoGlobal via Facebook

Мустафа Найєм: Я думаю, що всі люди, які нас чують, розуміють не просто абсурдність, а взагалі дикість цієї ситуації. Тобто ми розуміємо, що в РФ знаходяться більше 20 наших військовополонених, ув'язнених, яких утримують.

Ми весь час на всіх міжнародних зустрічах кажемо, що в цій країні немає правосуддя, що правосуддя там політично обумовлене, що людей там піддають тортурам, весь цивілізований світ вже прийняв список Магнітського, по якому вони сказали, що людей вбивають в їхніх в'язницях, і в цій ситуації, просто тому, що ФСБ РФ каже про те, що хтось підозрюється в участі в якихось радикальних угрупованнях... Тобто його не звинувачують в згвалтуванні, його не звинувачують у вбивстві, а є підозра, що він, можливо, був членом радикального угруповання.

Для наших слухачів: для ФСБ РФ навіть Правий сектор є радикальним угрупованням, і проти цих людей також порушують кримінальні провадження. Тому в цій ситуації Генеральна прокуратура фактично поставила людину, яку Росія обвинувачує в ще не злочинах, а підозрах, в ситуацію, коли її просто можуть там вбити, засудити, і вона визнала зараз, що в Росії є правосуддя. Мені здається, що це взагалі неприйнятно.

І головне, що це те ж саме ФСБ, яке раніше визнавало, що, наприклад, Яценюк також був членом радикальних угруповань, брав участь у розстрілах і тортурах на території Чеченської Республіки в 1995 чи 1996 році. Тоді всі сміялись - в тому числі Юрій Луценко та Петро Порошенко, - що такого не може бути, це взагалі безумство. Але тут чомусь вони сказали: “Давайте", - й віддали. Мені здається, що це просто плювок в обличчя і собі, і правосуддю, та взагалі всім цінностям і речам, які ми декларуємо на міжнародній арені.

Сергій Рахманін: Погоджуюся. Але ви сказали "чомусь". Є логіка у цьому вчинку? Вона ж має бути, чому так? Ми теж ж не завжди реагуємо належним чином (“ми” - мається на увазі Українська держава) на відповідні запити Росії. Чому зараз це спрацювало?

Мустафа Найєм: Давайте я скажу так: я хочу дійсно думати, що є якісь причини, які нам не можуть оголосити, і ці причини полягають в тому, що, можливо, хтось когось на щось обміняв. Але, знаючи вже на своєму досвіді, по своїй кримінальній справі, щодо якої в мене були питання до правоохоронних органів, яким чином вони діють, я можу сказати одну річ: Департамент міжнародного співробітництва Генеральної прокуратури - це “шарашкіна контора”. Пан Єнін, який є заступником генерального прокурора - це людина, яка, як мені здається, трошки з'їхала з розуму (я без злості це говорю, а дійсно так вважаю).

Тому що людина, яка їде до міністра Віктора Януковича Ставицького в іншу країну і там вимагає в нього компромат на народних депутатів України діючого скликання, як на мене, якщо таке робити, то я не знаю, що в цій голові робиться. Тобто ця людина взагалі не розуміє, де вона, на якій вона посаді. І в цій історії так само. Коли Азербайджан не видає людину, яку підозрюють в тому, що вона вбила народного депутата (не має значення, з яким прізвищем), Єнін каже: "Так, мабуть депутат винний, не видавайте нам його", - і навіть не оголошує в розшук.

Я точно знаю, що в них в голові є мізки і в них нормальні руки. Тобто ми маємо визнати, що або ці мізки неправильно працюють, або просто визнати, що це злочинці. З моєї точки зору, це злочин, тому що вони не подумали, не зробили, навіть не попередили можливий ризик публічного скандалу. І зараз навіть ніхто не реагує на це, ніхто нічого не говорить. Де пан Єнін зі своїми гучними коментарями, який виправдовується? Його немає. Вони не можуть навіть пред'явити документи.

Сергій Рахманін: Я розумію ваші емоції. Все ж таки попросив би бути трохи стриманішим. Є пояснення прокуратури: вони пояснюють це тим, що, мовляв, був випадок з іншим бійцем-іноземцем, громадянином Грузії, якого теж вимагала видати Росія, але його не видали, тому що були підтвердження, що він був членом так званого Грузинського легіону.

А, мовляв, тут, як каже Генеральна прокуратура, сам Тумгоєв і його адвокати протягом двох років, - а вони стверджують, що два роки тривало розслідування - жодним чином не обмовився, що він воював на Донбасі, більше того - сам визнав те, що він нібито був учасником бойових дій в Сирії.

Ми можемо тут посилатися тільки на їхні ствердження, ми не можемо приймати ці слова на віру. Але є ще одна конспірологічна версія: вважають, що нібито Генеральна прокуратура (і взагалі українська влада) пішла на цей крок, щоб не виглядати дурно в очах наших західних партнерів, мовляв, ми даємо прихисток бійцю ІДІЛ, і це не є дуже добре. Ви вірите в цю гіпотезу?

Мустафа Найєм: Я виходжу зі здорової логіки. А чи має значення, воювала людина в наших батальйонах або не воювала? Якщо людина воювала в наших батальйонах, то це сприймається як індульгенція?

Фото: Александр Сенько via Facebook

Сергій Рахманін: Це не індульгенція, але пом'якшувальна обставина. Це в законодавстві передбачено.

Мустафа Найєм: Так, це правда. Але чи це змінює правосуддя в РФ? Ні, це той самий суд, це той самий СКР, те саме ФСБ. Якщо ми видаємо людину з таким обвинуваченням, значить ми визнаємо, що там є правосуддя, там можуть її судити, і ми віримо, що той суд прийме правильне рішення з обвинувачень у всіх злочинах.

Тоді питання: чому ми скаржимося щодо суду по Балуху, по Сенцову, по інших наших засуджених? Тут просто виникає шизофренія. І третє питання - щодо того, що ми можемо виглядати не так серед наших партнерів. ІДІЛ визнано радикальною терористичною групою. У нас є наше законодавство, яке дозволяє цю людину засуджувати, визнавати її винною, і вона може проходити покарання тут. В чому проблема?

Сергій Рахманін: Цілком логічно. За нашими даними, Тумгоєв ще не виданий РФ. Вірите ви, що є можливість все ж таки зробити крок назад і убезпечити людину від поганої долі в Росії?

Мустафа Найєм: Я сподіваюсь, що це так. Але якщо це так, то те, що відбувалося біля прокуратури і триває вже три доби - це безумство. Тобто вводити в суспільство такі радикальні настрої, настроювати проти себе, мовчати і тримати людину, коли зараз можна сказати просто заявою: "Він ще не виданий, ми приймаємо рішення і, з огляду на резонанс, будемо думати, змінити його чи ні", - це би вже заспокоїло настрої. Якщо це не робиться, то це або питання до комунікацій прокуратури, або дійсно його видали.

Сергій Рахманін: Є ще одна - не знаю, кумедна чи сумна - історія, пов'язана з ГПУ. Якраз на роковини загибелі Георгія Гонгадзе Печерський районний суд за клопотанням Генеральної прокуратури заарештував нерухомість та банківські рахунки майора Мельниченка і також видав дозвіл на його затримання.

Колишній майор СБУ, той самий, з якого почалися “плівки Мельниченка”, а відтак Україна без Кучми, Фронт національного порятунку, без яких, в свою чергу, не було би Помаранчевої революції, той самий майор Мельниченко сьогодні може бути затриманий, в разі якщо до нього дотягнуться чіпкі руки українського правосуддя.

Взагалі, це кумедна історія, тому що проти Мельниченка кілька разів порушували справу про державну зраду, шпигунство, кілька разів закривали, його заарештовували в Італії і в Україні, випускали, і зараз знову ця справа, кримінальне провадження було порушено в 2015 році, сьогодні Генеральна прокуратура вже перейшла до активних дій. Це було би нічого, якби не фігура нинішнього генерального прокурора Юрія Луценка, який свого часу дав поштовх “плівкам Мельниченка”.

Саме він приніс касету, саме він дістав магнітофон, саме він вмикав цей диктофон, з якого ми вперше почули голос Кучми на “плівках Мельниченка”, саме він. І він цим хизувався, називаючи тоді Мельниченка "Колей", саме він хизувався тим, що був першим, хто розшифровував “плівки Мельниченка”, саме він тоді вигукував "Кучма - вбивця!". І от, 17-18 років потому, якраз на роковини Георгія Гонгадзе, Юрій Луценко чемно вітається за руку на YES-2018 з тим, кого називав вбивцею, а людина, з якої почалися “плівки Мельниченка”, у нас знову “зрадник і шпигун”. Я чогось не розумію.

Мустафа Найєм: Дійсно, це не просто іронія, а абсолютно книжна історія.

Сергій Рахманін: Можна фільм знімати.

Мустафа Найєм: Пелевін дуже "нервно курит в коридоре". По-перше, я багато писав про Миколу Мельниченка ще за часів Януковича. Я пам'ятаю дуже багато подробиць по його справі, пам'ятаю, чому це тоді робилося. На той момент Мельниченко був головним "знаряддям" Генеральної прокуратури проти Кучми, який мав би давати додаткові докази.

Якщо пам'ятаєте, у Мельниченка і Кучми навіть була очна ставка, здається, в 2012 році, під час якої він розповів, чому і як він опинився в цій історії, як він це зробив і т.д. Тоді це використовувалось як головний інструмент проти Кучми. Але не Кучма, а Пінчук і його телеканали турбували всіх більше за все. Тоді цим ніхто не в прокуратурі...

Сергій Рахманін: Зараз знову цікавий Пінчук і його телеканали?

Мустафа Найєм: Але питання тут в тому, що ця справа була порушена за часів Шокіна, ще 2015 році. Більше того, по цій справі, мені здається, що все було зроблено. Цей "диван" розібрали вже на молекули.

Сергій Рахманін: Я ж нагадую про Плюща: “Чим ближче вибори, тим активнішою стає прокуратура”.

Мустафа Найєм: Так, щоразу. По-перше, я думаю, що це знов намагання якось тиснути на Кучму. По-друге, Мельниченко - це людина, мені здається, яка готова давати будь-які докази проти будь-кого, про що завгодно. Мені здається, що навіть тоді Мельниченка намагались якось використати проти Тимошенко в справі Щербаня.

Фото: Александр Сенько via Facebook

Там було дуже багато нашарувань. Він дуже тісно співпрацював з Ренатом Кузьміним, надаючи докази, які були потрібні. За якимись його показами арештовували майно інших фігурантів справи, які нібито були. По Лазаренку він там щось говорив. Тобто там була дуже цікава історія. Я думаю, що зараз це абсолютно політична історія, саме з огляду на те, що ви кажете.

Або ми визнаємо Мельниченка злочинцем і зрадником, який виніс державну таємницю - і тоді сам Луценко і Мороз стають співучасниками, бо вони по факту оприлюднили цю інформацію; або ми кажемо, що ця людина молодець, бо вона пояснює у всіх своїх показаннях: "Я був свідком злочину і, намагаючись його зупинити, вчинив такі дії". Інша справа, що він вчиняв такі дії протягом дуже довгого періоду, а потім віддав конкретній людині, - це інша історія. Наскільки це може бути політично використано і проти кого, я не знаю.

Сергій Рахманін: Трохи пазл не складається. Для початку, Мельниченка ще треба затримати. Я, насправді, не знаю, де він знаходиться, але теоретично в США.

Мустафа Найєм: Якщо його ще пускають туди.

Сергій Рахманін: А можливо, його видадуть і обміняють на Тумгоєва (я вже жартую, але таке життя, що інших варіантів немає).

Мустафа Найєм: У США в нього проблеми були. Він не зовсім міг туди поїхати, в нього були якісь проблеми з цим. В нього офіс на Ірининській в готелі, біля Служби безпеки, я в нього був. І цікаво було, що він тоді ще розповідав дуже багато саме по справі Тимошенко.

Сергій Рахманін: Давайте без минулого. Все одно пазл не складається. Якби Мельниченко знаходився в Україні, якби було достеменно відомо, де він знаходиться, тоді ще якась логіка була б. Я можу помилятися, але, наскільки я розумію, сама Генеральна прокуратура не знає достеменно, де він знаходиться. Нащо ця гра? Вкотре просто посмикати Пінчука, який має певний медіа-ресурс, щоб він був більш зговірливим, більш гнучким?

Мустафа Найєм: Мене більше хвилює той факт, що зараз в прокуратурі йде численна кількість справ, кримінальних проваджень. Якщо ця інформація стає публічною, то це комусь потрібно. Не по всіх справах стають публічними всі дані. Якщо потрібно було дійсно отримати якусь інформацію, це навряд чи би сталося так публічно і швидко. Значить, це публічний тиск. На кого? На того, на кого може Мельниченко дати показання.

Це може бути або Пінчук, або Кучма, або інші люди, які були причетні до цієї справи, не знаю. Але Юрій Луценко стовідсотково знав, що по цій справі буде така санкція, він давав таку санкцію, тобто він це розумів, і він розумів публічний галас. Тому я думаю, що тут треба шукати все ж таки політику, а не намагання якось вплинути на... Або, можливо, ще може бути таке, що вони не встигли, - це ж прокуратура. Якщо ви думаєте, що там все нормально, то може вони дуже хотіли це на 16 число, коли була річниця по Гонгадзе, але не встигли, вже чекали, коли б вийшло.

Сергій Рахманін: Це взагалі, я не знаю...

Мустафа Найєм: Таке може бути.

Сергій Рахманін: Я теж не мала дитина, але цинізм теж мусить мати якісь логічні межі. Не хотілося би бути бабою Вангою, але якщо скоро ми доживемо до того, що будуть проти учасників Революції Гідності порушувати карні справи “зазіхання на Конституцію та порушення громадського порядку” - я не здивуюсь, якщо це станеться.

Мустафа Найєм: Я думаю, що так і буде.

Сергій Рахманін: Ще одна справа, ще один кейс Генеральної прокуратури, який не можу обійти увагою - це порушення кримінального провадження щодо детективів НАБУ, які, в свою чергу, оформили кримінальне провадження щодо заступника голови СБУ Демчини. Нащо це Юрію Віталійовичу зараз? Ще одна, даруйте на слові, жорстка “заруба” з НАБУ. Там від п'яти до десяти років ув'язнення, якщо не помиляюся, відповідно до Кримінального кодексу.

Мустафа Найєм: Коли ви кажете про те, що можуть бути кримінальні провадження стосовно учасників Революції Гідності, я щиро вважаю, що ми дуже недалеко до цього стоїмо, тому що я трошки уявляю собі процес, як це може відбутися. Тобто, прийшли до Луценка або Холодницького з такими поданнями - вони 100% розуміли публічний галас, вони 100% розуміли, як це буде розцінено.

І ми маємо дуже важливу деталь, що за день до того той самий заступник голови СБУ, проти якого були порушені кримінальні провадження цими детективами, сказав, що йому незаконно хочуть висунути підозру. Тобто, як це вийшло? Заступник СБУ каже: "Слухайте на мене НАБУ порушило кримінальну справу, це незаконно", - і тут же Генеральна прокуратура порушує кримінальні провадження і висуває підозри стосовно цих детективів.

Сергій Рахманін: Вони ж незалежний орган, це логічно.

Мустафа Найєм: Так. Я розумію, що в цій історії це вже браконьєрство, тому що вони точно знають...

Сергій Рахманін: Це на мародерство більше походить.

Фото: Блок Петра Порошенка Солідарність via Facebook

Мустафа Найєм: Так. Мені здається, що ми дуже недалекі від дуже поганих речей саме з посиланням на процедуру, бо вони не розуміють одну річ: якщо в цю систему пробереться така людина, як Андрій Портнов, наприклад, або Ренат Кузьмін, або люди такого гатунку, які знають це все в процедурах, які жорстко зможуть систему використати, в них не буде іншого виходу, окрім як порушувати кримінальні провадження стосовно людей, які стояли, на акціях протесту, в тому числі на Майдані, і в тому числі самого Юрія Луценка та інших людей, які зараз є в прокуратурі.

Бо ця система працює дуже просто. Ми тут процедури виконали, і якщо зараз спитати Юрія Луценка або Холодницького, чому вони це зробили, вони скажуть: "По процедурі". Тоді давайте і тут по процедурі. І тут вже політична відповідальність дуже велика. Я думаю, ми стоїмо на порозі дуже поганих речей саме з цього приводу.

Сергій Рахманін: Це означатиме ще один Майдан, можливо. Але “відповідно до процедури” він затребував білінг журналістки Наталки Седлецької. Формально, за його словами, не порушуючи жодної процедури. Все ж таки, це було більше елементом залякування, це була необхідність легалізувати ті записи, які в них вже були до цього. Є в мене інформація, що саме так це було.

Мустафа Найєм: Це знову гра в процедури. Я говорив з приводу цього і з Юрієм Луценком, і зі слідчими. Я розумію логіку, чому ви це робили. Але в мене питання, на яке не відповів ані Луценко, ані слідчі. Я точно знаю, що слідчі брехали в той момент, коли ми сиділи, на жаль. Вибачте, але я скажу це слово: вони дійсно брехали.

Що вони кажуть? Вони кажуть: "Нам треба дізнатися, де була Наталія Седлецька в конкретний час, для того щоб встановити, що вона дійсно в цей момент була в такому-то кабінеті, і тоді ми можемо сказати: дайте нам ось цей день, що там є в повідомленнях, - і тоді висунути підозру”.

Тому що, дійсно, по процедурі не можна висунути підозру, не вказавши дату і місце злочину, це правда. Але питання, вельмишановні слідчі, а чому ви в поданні суду не запитали інформацію тільки про локацію? Ви спитали про смс, про повідомлення, про всіх абонентів, з якими вона зв'язувалась, про термін, тобто скільки тривала ця розмова, більше того - які повідомлення в інтернеті, в зв'язку, чи був інтернет-зв'язок.

Тобто це дуже великий обсяг інформації. І вони мені брехали, кажучи про те, що це стандартна форма. Я дізнався в операторів - немає стандартної форми таких запитів. Що могли спитати слідчі у оператора? "Дай нам, будь ласка, достатню інформацію для того, щоб встановити локацію", - і тоді сам оператор інформує, дає тільки таку інформацію. А вони полізли далі.

Сергій Рахманін: Тобто виключно про білінг?

Мустафа Найєм: Так. Що це фактично їм дає? По-перше, вони легалізують інформацію. Всі ті, хто потрапляють в їх телефонну книжку, автоматично можуть потрапити туди для того, щоб їх допитували, приходили і питали. Ніхто не буде піддавати тортурам, але якщо до вас приходить слідчий і каже: "А ви знаєте Наталку Седлецьку? А ви з нею спілкувалися?", - у вас як свідка є вихід або збрехати, або сказати: "Я нічого не скажу", або сказати: "Так". Якщо ви кажете "так", це підтверджується білінгом і означає, що ви можете бути джерелом журналіста.

Сергій Рахманін: Я правильно зрозумів, що Генеральна прокуратура вирішила отримати необхідний масив інформації, який хоче використовувати проти Ситника?

Мустафа Найєм: Проти Ситника. Я вважаю, що стосовно пана Ситника йде системна робота. Це питання не просто Ситника - по цій справі він видав таємницю слідства, на яку він мав право, - це справа проти детективів НАБУ, які дали йому таку інформацію. Я вважаю, що проти Ситника зараз готується справа по системному розповсюдженню даних досудового слідства, і це стосується справ не тільки по Кулику. Я знаю ще декілька кримінальних проваджень, в яких зараз проводять допити детективів, членів РГК НАБУ; людей, які заходили в НАБУ.

І з того, який я бачив масив даних, я розумію, що буде інформація, що пан Ситник системно зливає інформацію в ЗМІ та іншим людям, яка є таємницею слідства. Таку підозру йому зараз готують. Те, що ми зараз боремось, говоримо, що він не є належним суб'єктом, що він не міг, тому що він не слідчий, - нікого це хвилює. Він надав інформацію, яка була таємницею слідства. А далі він має бути, тоді його притягнуть на допит.

Сергій Рахманін: До відповідальності...

Мустафа Найєм: Ні, і на допиті йому скажуть: "Назвіть детектива", - і його фактично змусять здати своїх співробітників. Це те, до чого йде ця справа; це моє відчуття з того, що я бачу.

Сергій Рахманін: Тобто в принципі не йдеться, скажімо, про глибоку "вовчу яму" для Ситника; йдеться про те, щоб просто дискредитувати і розбалансувати його команду, так?

Фото: Сергей Савченко via Facebook

Мустафа Найєм: Треба дивитися системно. По-перше, готується аудит.

Сергій Рахманін: Аудит НАБУ?

Мустафа Найєм: Так. Статусу аудиторів немає. Тобто в нас є аудит, але немає терміну. Я знаю точно, що аудит щодо НАБУ готує пан Холодницький, що взагалі є порушенням логіки. Тобто люди Холодницького зараз пишуть аудиторський звіт.

Сергій Рахманін: З точки зору українського політичного глузду - цілком розумна історія.

Мустафа Найєм: Так, але ми розуміємо, що йде війна між Холодницьким і Ситником, і Холодницький пише аудит про Ситника. По-друге, готується закон про аудиторську діяльність щодо НАБУ, і в цьому законі будуть прописані дати. По-третє, ми бачимо атаку на Ситника по справі Седлецької і по Кулику. По-четверте, йде атака на детективів.

Моє переконання, що ніхто не збирається звільняти Ситника, немає такого плану. Але є план стримувати його до виборів, розпорошити ресурси, дійсно, розбалансувати цей орган, але може так статися, що “гарячі голови” дійдуть до маразму, і ми все ж таки будемо свідками протистояння НАБУ в суспільній площині.

Сергій Рахманін: В мене таке враження, що надмета, все ж таки, - це дискредитація Ситника...

Мустафа Найєм: Так, повністю цього органу.

Сергій Рахманін: І бажання зробити його все ж таки більш зговірливим. Я не знаю, наскільки він стійкий чи не стійкий, тим більше, не буду оцінювати...

Мустафа Найєм: Стримувати.

Сергій Рахманін: Стримувати - 100%. Тобто ви не вірите в те, що можливий варіант найближчим часом його зняття?

Мустафа Найєм: Це буде проблема з міжнародними органами. Як їм зараз вигідно? Вони кажуть: "Ви хотіли Ситника? Ось він. Але дивіться, який він поганий". А зняти - це вже війна, “ви воюєте проти антикорупційного”... Це інша історія.

Сергій Рахманін: Наталка Седлецька в мережі Фейсбук написала про те, що Європейський суд з прав людини зобов'язав українську владу утриматися від доступу до будь-яких даних з її телефону. Це запобіжний захід, винесений судом згідно так званого Правила 39. Невеличка перемога демократії.

До демократії, до журналістики повернемося з іншого боку. Коли я говорив про таке відчуття дивного дежавю, яке у мене викликала історія з черговим порушенням чергового кримінального провадження щодо майора Миколи Мельниченка, виникла ще одна дивна асоціація: лідер фракції Народний фронт Максим Бурбак, ваш колега по парламенту, заявив про те, що його фракція, його партія ініціює розробку законопроекту про реєстрацію іноземних агентів.

Кумедність ситуації полягає в тому, що закон про іноземних агентів був одним з так званих Диктаторських законів 16 січня, які потім були скасовані Верховною Радою, в тому числі за ініціативою майбутніх депутатів Народного фронту, і це ті самі закони, ухвалення яких фактично призвело до точки неповернення в масових акціях і зробило Революцію Гідності вже неминучою з точки зору майбутньої перемоги. І зараз Максим Бурбак повертається до цього. Логіка, в принципі, є.

Він посилається на те, що є держава-агресор, яка контролює громадські організації, ЗМІ, впливає на свідомість українців, фактично веде диверсійну роботу. Посилається на те, що в США є такий самий закон, подібний закон планує ухвалити Австралія, яка теж потерпає від впливів різних сил. Але з іншого боку, такий самий закон 2017 року ухвалила Росія, через що її страшенно критикували на Заході, до речі, критикували і ми. Ваше ставлення до такого закону?

Мустафа Найєм: Я скажу спочатку з юридичної точки зору, а потім з політичної. З юридичної точки зору, це повний "бред". В нас є закон про санкції, п'ята стаття якого дозволяє СБУ, Верховній Раді, президенту України звернутися до Ради національної безпеки та оборони з відомостями про те, що є конкретні суб'єкти (маються на увазі не тільки господарські суб'єкти, через які контролюються суб'єкти на території України, які ведуть антидержавну політику проти нашого суверенітету, територіальної цілісності і т.д.), і РНБО може включити ці суб'єкти до санкційного списку, заборонивши їм тут вести будь-яку діяльність. Нічого більше не потрібно.

Те, що пан Бурбак робить, це, по-перше, піар; по-друге, я думаю, що це (я не бачив цей закон, але я чув цю інформацію) ще одна ітерація закону про цензуру, коли вони про наклеп хотіли зробити, це ітерація закону про дезінформацію, який вони хотіли подати.

Це слабкість і імпотенція правоохоронних органів країни. Тому що не потрібно ніякого закону для того, щоб Державний фінансовий моніторинг, Служба безпеки або інші відповідальні органи показали докази фінансування конкретних суб'єктів з РФ. Якщо вони покажуть, то я буду першим, хто буде проти таких історій.

Фото: Альберт Морозов via Facebook

Сергій Рахманін: В чому проблема: правоохоронні органи свій - не скажу “безпорадність” - брак професіоналізму намагаються заповнити законодавчими нормами, утискуючи так чи інакше демократію. Насправді, у демократії купа вад, але ліпшої організації людства ще не вигадали.

Мустафа Найєм: Чому не спрацює заповнення цих галузей? Тому що закон має хтось виконувати. Якщо зараз СБУ не може довести, що пан Медведчук та його дружина контролюють...

Сергій Рахманін: Хочете, я вам розкажу, як це буде? Фантазуємо: цей закон ухвалюється Верховною Радою (хоча в мене величезний є сумнів), буде створений черговий орган, на який буде покладена відповідальність, щоб він слідкував і забороняв. Як ми боремося? Ми створюємо органи. У нас боротьба з корупцією вилилася в створення цілої низки органів...

Мустафа Найєм: Уявіть собі, що такий орган створений. Скажіть, а за ним буде стояти хтось інший, ніж Народний фронт і БПП? Ні. Чому ми вважаємо тоді, що зараз ці структури нічого не роблять, тому що вони з Марсу, чи що? За ними стояти конкретні люди. Вони зараз не роблять, не показують докази фінансування РФ. Чому вони будуть потім робити?

І дуже важливо підкреслити: я підтримую політичну складову в тому, що нам треба зробити все, щоб на нашій території не працювали представники або суб'єкти, які керуються з країни-агресора. Так, це потрібно, бо в нас війна. Я не думаю, що нам треба розрізняти якось російського солдата від російського рубля. Якщо російський солдат вбиває людей на фронті, то російський рубль вбиває наших людей тут або в охороні здоров'я, або через медіа, або ще якось.

Сергій Рахманін: Не сперечаюся. Якби ми при цьому з Росією не торгували, і товарообіг у нас з Росією не збільшувався би.

Мустафа Найєм: І це теж. Тому політично я підтримую. Але пам'ятаєте історію з Гужвою та "Вести"? Ви пам'ятаєте про те, що говорили, що це...

Сергій Рахманін: Зараз це набуло нових форм. Страна.ua - здається, так називається цей ресурс - сьогодні звинуватила СБУ в тому, що вони вербували їхнього співробітника, навіть погрожуючи розправою з родиною.

Мустафа Найєм: Це взагалі вже виходить за межі здорового глузду.

Сергій Рахманін: Хоча питань до Страна.ua в мене, як у громадянина, як у журналіста, не менше, ніж в СБУ.

Мустафа Найєм: Ні, у мене питання дуже просте. Я як журналіст кажу: добре, мені може 100 разів не подобатись медіа, але різниця між нами і тією країною, яка з нами воює, полягає саме в тому, що ми називаємо речі тим, чим вони є. Якщо це незалежне медіа, яке критикує нашу владу або СБУ - це одна справа. Якщо це не незалежне медіа, а яке керується з країни-агресора...

Сергій Рахманін: То це має бути доведено.

Мустафа Найєм: Так, доведіть. Покажіть мені конкретні рахунки-фактури, як фінансується Страна.ua. Не маєте цієї можливості, не можете проконтролювати, - знаєте що, хлопці, сидіть там вдома і не відкривайте рота про патріотизм.

Сергій Рахманін: Краще не сидіть вдома, а працюйте.

Мустафа Найєм: І так само з іншими телеканалами.

Сергій Рахманін: До речі, про телеканали. Після того, як химерна історія з передачею в керування Портнову каналу NewsOne, і після фактичного "тріумфального" приходу Віктора Медведчука на 112 канал, ціла дискусія розгорнулася: ходити чи не ходити на цей канал, з огляду на те, що він де-юре - ні, де-факто - ні, але опосередковано є медіа держави-агресора. З вашої точки зору, треба чи не треба ходити на такі канали?

Мустафа Найєм: В мене ця дилема є, я для себе її вирішив, можливо, непопулярним шляхом. Я був першим, хто казав про бойкот NewsOne тоді, коли пан Мураєв сказав, що Сенцов може бути терористом. На жаль, я виявився дурнем, тому що тільки я і перестав ходити. Всі інші мої колеги, в тому числі ті, що оголошували бойкот, в більшості своїй почали ходити. Але зараз ситуація змінилася.

Сергій Рахманін: Не припинили ходити, я би сказав.

Мустафа Найєм: Так. Я зараз скажу концептуально, що я бачу в тому, що сталося. Я вважаю, що зараз пан Медведчук, пан Портнов, всі інші ті представники сил минулої влади (або тих, кого ми називаємо проросійською владою), які опинилися в медіа просторі в українському політичному житті - це те саме, що відбувалося в Криму. Пам'ятаєте, були "ввічливі люди”, "зеленые человечки"?

Сергій Рахманін: Я не розумію аналогії. Ілюзія в чому?

Мустафа Найєм: Вони легітимні, проти них нічого не можна сказати. Пам'ятаєте перші дні окупації Криму? Стояли якісь "ввічливі люди”, ми не могли з ними нічого зробити, ми не знали, але ми підозрювали, що вони росіяни. Завершилося тим, що вони захопили і анексували Крим.

Фото: Lviv Media Forum via Facebook

Я вважаю, що зараз Петро Олексійович Порошенко, СБУ, РНБО безглуздо дивляться на те, як наш інформаційний і політичний простір захоплюють "ввічливі люди”. Завтра в нас пан Медведчук буде віце-спікером в парламенті, і це буде кармічною і політичною плямою Петра Порошенка, який повернув цю людину в політику. Я розумію, що політично і політтехнологічно це вигідно.

Медіа - це лише частина політичного простору. А як ця людина взагалі опинилася в політичному просторі? В якому кошмарі ви могли собі уявити в 2014 році, що він буде давати інтерв'ю на телеканалі NewsOne, а на іншому каналі, на який Порошенко і його фракція кажуть, що це проросійський, йде реклама Петра Порошенка, на 112-му? Як це можна собі уявити?

Тепер “ходити чи не ходити”: як громадянин, я вважаю, що, можливо, не треба ходити. Але в мене таке відчуття, що ми трошки когось зраджуємо. Дивіться, на цьому телеканалі 22% наших глядачів. Звісно, можна сказати, що ми їх не переконаємо, не треба до них ходити. Але до них буде ходити пан Медведчук, вся Партія регіонів, і вони там і залишаться, не буде іншої точки зору.

Тому я не ходжу досі на NewsOne. Вони мене запрошують, і я для себе приймаю рішення, ходити чи не ходити. Я схиляюсь до того, щоб ходити саме для того, щоб говорити. І якщо вони не будуть дозволяти мені на їхніх ефірах говорити про те, ким є пан Медведчук і пан Портнов, - а я буду намагатися це робити весь час, щоб пояснювати не істерично, а аргументами - то я перестану ходити.

Якщо буде така можливість критикувати, доносити цю точку зору, то я буду це робити. І друге питання, щодо бойкоту цих телеканалів: за чотири роки мого парламентського життя мене жодного разу не запросили на телеканал Інтер Дмитра Фірташа, з яким домовлявся пан Порошенко. Мене запросили лише три рази на телеканал 1+1 пана Коломойського.

Сергій Рахманін: З яким ви так і не попили кави...

Мустафа Найєм: Два рази на П'ятий канал Петра Порошенка, один раз на Прямий, який контролюється Адміністрацією президента. Тобто всі ці люди контролюють весь медіапростір, а єдиний телеканал, який мене запрошував, був ZIK, 24 канал і NewsOne. Пам'ятаєте, що з ZIK вони зробили? Казали, що це теж проросійський кримінальний канал, тут бойкот, тому що проросійський. Вибачте...

Сергій Рахманін: А куди ходити?

Мустафа Найєм: А ви контролюєте весь медіапростір. При цьому, коли виходить фракція БПП на чолі з лідером фракції і каже, що NewsOne - це канал проросійський і інше... Голову СБУ призначає президент України Петро Порошенко, - дайте один документ, де написано, що Медведчук є проросійським, він працює проти країни, і закривайте телеканал. І я підтримаю це. Але поки що ви воюєте з каналом.

Сергій Рахманін: Взагалі дивна історія. Медведчук, який знаходиться під американськими санкціями, але не знаходиться під нашими, більше того, - є фактично уповноваженим представником президента. Дивна історія, дивна країна. Хотілося би, щоб ці часи минули, але вони тривають. І про демократію: остання сутичка під Генеральною прокуратурою. У мене є багато питань до братчиків Корчинського, але я не можу заборонити цим людям виходити на масові акції протесту.

У мене є багато питань до каналу NewsOne, це моє право - мати ці питання, але я не можу заборонити каналу NewsOne (позаяк він абсолютно офіційний і легальний) висвітлювати події під Генеральною прокуратурою. Як би я не ставився до тих і до тих, як би мені не сумно було дивитися, що там відбувалося, я мушу визнавати, що це одна з ознак молодої демократії.

Ми все ще молода демократія, попри наш вже далеко не юнацький вік з точки зору державності. Але в мене тоді інше питання: журналістів почали дедалі більше бити, різних журналістів з різних причин різні люди; чи ви, як колишній журналіст і чинний політик, вважаєте, що журналісти інколи самі “нариваються” на неприємності?

Мустафа Найєм: Я не вважаю, що така постановка питання є коректною. Не можна говорити, що журналіст “сам наривається”. Що значить “наривається”? Це його функція.

Сергій Рахманін: Це не моє питання, це просто питання, яке неодноразово ставлять, тому я просто його озвучив.

Мустафа Найєм: Якщо ми вважаємо, що журналіст може “нариватися”, і за це його треба бити, тоді давайте звернемо цю “лавочку”, повернемось в 2013 рік...

Сергій Рахманін: "Цю лавочку", - мається на увазі демократію як таку?

Фото: School of Public Management UCU via Facebook

Мустафа Найєм: Так, повернемось в 2013 рік і визнаємо, що люди, яким стріляли в око на Майдані, теж “наривалися”. Пам'ятаєте, що нам казали, коли в журналістів стріляли і попадали? “А чого вони там бігають?”. І, вибачте, я не знаю, яка логіка в когось більш струнка.

У Беркуту, який визнавав наш Майдан просто незаконною протестною акцією, де бігають невідомі люди? Там же написано, що журналісти, медіа, преса (може не преса - я не знаю, тому що стріляє хтось), чи в тих людей, які бачать, що це журналіст, бачать, що він з мікрофоном, він висвітлює події, показує, і його б'ють по обличчю...

Сергій Рахманін: Знаєте, в чому проблема? Я вперше на так званих "Мукачевських виборах", які передували виборам президента в 2004 році, познайомився з "тітушками" (тоді вони так ще не називалися), які приходили на виборчі дільниці з величезною, неймовірною кількістю журналістських посвідчень.

Ми пам'ятаємо сумні мукачевські події 2015 року, коли з'явився той легендарний персонаж на прізвище Йовбак, в якого теж було журналістське посвідчення. У нас тільки дурний зараз не називається журналістом і не має журналістського посвідчення. Це ж неможливо врегулювати.

Мустафа Найєм: Це питання буде завжди. Коли йде війна і стріляють, не стріляють в санітарів. Ніхто не знає, чи вони переодягнені, чи ні. Є такі загальні правила, ми просто домовляємось...

Сергій Рахманін: Завтра якийсь божевільний отримає по голові, покаже журналістське посвідчення, і той, хто його вдарив...

Мустафа Найєм: Як журналіст, я розумію і вважаю, що треба або законодавство вдосконалювати, або журналістам в цеху вирішувати. Я не вважаю будь-яку людину, яка має журналістське посвідчення, журналістом. Я ту людину вважаю журналістом, яка може довести, що вона системно веде журналістську діяльність, тобто публікується, веде ефіри, і це дуже легко довести.

По-друге, у якої є редактор, який дає завдання їй щось конкретне робити. Це я вважаю журналістською роботою. Давайте будемо більш жорсткими до цих питань. Не можна вважати, що вона журналіст, якщо будь-яка людина може зареєструвати в інтернеті сайт і бути журналістом. У нас Філімоненко журналіст, але ми знаємо, що це провокатор СБУ, це просто факт.

Сергій Рахманін: Це проблема. Проблема ще й в тому, що демократія, на жаль, не може бути врегульованою, вона і передбачає такий природній відбір. Хочеться, щоб ми вийшли з цього природного відбору живими, неушкодженими і не втратили головного: честь, гідність і державність.

Авторская программа Сергея Рахманина Апокриф выходит в эфире Радио НВ каждый вторник в 20:00 - 21:00