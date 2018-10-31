Телевизор - это для нас полностью закрытый ящик. Председатель политсовета Александр Солонтай рассказал, почему в партии Сила людей нет раскрученных лиц

Апокриф. Авторская программа Сергея Рахманина. Гость - председатель политсовета партии Сила людей Александр Солонтай. Эфир от 23.10.2018

Авторська програма Сергія Рахманіна Апокриф виходить в ефірі Радіо НВ щовівторка о 20:00 - 21:00

Сергій Рахманін: Я не шанувальник Володимира Маяковського, але, читаючи саму тільки назву партії Сила людей, відразу пригадую рядки "если в партию сгрудились малые". Насправді, ця партія по-своєму унікальна. Як політична сила вона оформилася у 2014 році, але підготовка до її створення почалася ще у 2013. Мінімальний бекґраунд, відсутність постійного джерела фінансування дозволили, однак, цій партії зробити невеличку сенсацію у 2015 році. На місцевих виборах Сила людей здобула 222, якщо не помиляюсь, депутатських мандата різного рівня, серед них п'ять мерів, тобто сільських голів та очільників міст, що було неочікуваним.

І зараз, попри невисокі рейтинги, партія все одно має шанс потрапити до Верховної Ради, принаймні, завдячуючи мажоритарникам. Навіть якщо показники на пропорційних парламентських виборах будуть недостатньо високими, я думаю, що у вас є шанси завести мажоритарників. Для мене цікаво було ось що. Як партія, яка себе позиціонує, як прозахідна, ліберальна, певною мірою консервативна, може мати високий рівень підтримки довіри на сході? У Маріуполі і в Кривому Розі у вас прихильників більше, ніж у Львові.

Олександр Солонтай: Дійсно, так є.

Сергій Рахманін: Поясніть цей феномен.

Олександр Солонтай: По-перше, це спрямована робота. У нас є обмежений ресурс і обмежена кількість часу. Я, наприклад, щотижня здійснюю одну поїздку мінімум в якесь містечко, деякі лідери спроможні на дві-три поїздки. Насправді, це перша цілеспрямована політика Сили людей - розбудовувати місцеві організації, починаючи від лінії фронту.

Сергій Рахманін: Я розумію, але схід - дуже специфічний регіон. І південь. Ви для них чужинці, спираючись на вашу ідеологію. Як можна достукатись?

Олександр Солонтай: Мені, навпаки, здається, що ми для них якраз гармонійні, на відміну від націоналістичних політичних сил, які впевнено надають перевагу тільки проукраїнському якраз в умовах спалаху націоналізму в Україні. Це логічна відповідь, власне, в умовах війни.

Фото: Олександр Солонтай via Facebook

Люди на сході, які, з одного боку, не згодні із пропутінським вибором, російською агресією, а з іншого - не сповідують вишиванкового шароварного націоналізму. Вони тяжіють до поміркованої проєвропейської політичної сили, яка не втручається у питання мови, церкви і акцентує увагу на економіці.

Сергій Рахманін: Умовно, Наш край чи Відродження скоріше підпадають під визначення “поміркований”.

Олександр Солонтай: Люди дуже добре розуміють, що і Наш краї, і Відродження - це проекти Порошенка і Коломойського на уламках Партії регіонів.

Сергій Рахманін: От не певен, що добре розуміють.

Олександр Солонтай: Ті люди, які до нас долучаються, стають лідерами організацій, розуміють. А виборці голосують за лідерів. Як ми будуємо політичну силу? Ми заходимо на нові території, робимо презентації. По телевізору не можна почути про існування Сили людей. Телевізор - це для нас повністю закритий ящик. Ми робимо це від очей до очей, від руки до руки, від поїздки до поїздки, від презентації до презентації.

Знаходимо місцевих лідерів, а це, як правило, менеджери, власники малого бізнесу, підприємці, заробітчани, часто це можуть бути фермери - люди, які самі себе сформували.

Сергій Рахманін: Тобто, ви знаходите місцевих лідерів.

Олександр Солонтай: Середній клас або потенційний середній клас.

Сергій Рахманін: Ви виконуєте роль такої партійної "парасольки"? Тому що завдяки специфіці виборчого закону, ці люди не мали права висуватися, як самовисуванці.

Олександр Солонтай: Точно. Ці лідери ставлять запитання, з'ясовують, хто ви, що ви і т.д. Першим логічним запитанням є: "Ок, якщо ми з вами будемо у вашій політичній команді, які гроші ви нам будете перераховувати?"

Тут вони переживають перший шок. Ми їм кажемо: "Ви не зрозуміли, це справжня політична сила. Ви схвалюєте рішення, ви це і фінансуєте. Всі, хто є зверху, залежні від вас". Вони кажуть: "Та ну, ми приїдемо на якийсь з'їзд, що ми там вирішуємо? Ви на цьому з'їзді обираєте керівні органи". В них тут шок номер два.

Люди на сході не сповідують вишиванкового шароварного націоналізму

Ми кажемо: "На з'їздах не обираються керівні органи, всі є делегатами знизу догори". Вони кажуть: "Гаразд, ми вам повіримо, що за вами ніхто не стоїть. Ок, грошей немає, лідерів наперед призначених немає". Ну, наприклад, мені останні шість місяців кажуть: "Ти, наприклад, голова. Ти ж мабуть голова від початку створення партії?" Я кажу: "Ні, я четвертий голова. У нас постійні ротації кожний з вас може спробувати себе на будь-якій посаді, а кандидати визначаються таємними голосуваннями". Це шок номер три. Після цього з нами говорять інакше. Частина людей каже, що "нас це не задовольняє".

Сергій Рахманін: А на ту частину, яка залишається, можна покластися, так?

Олександр Солонтай: Точно. І тоді вже вони працюють з виборцями. А виборці дуже часто голосують не так. Ми маємо європейських партнерів у Берліні, Лондоні, Брюсселі і Вашингтоні - їх це мало цікавить. Їх цікавить, що це люди діла на місцях. Ці люди реально фінансують Силу Людей, кожен з них може сказати: "Це моя партія". Бо найчастіше ставлять питання, чия партія ця Сила людей? Вони кажуть: "Це моя партія". Люди думають - це партія наших людей, яким ми довіряємо...Там з'являється електоральне ядро. Потім ми починаємо програму політичної освіти. Тобто, чим довше ми працюємо на певній території, тим зростає кількість потенційних виборців. Але тоді настає етап ідеологічний, зовсім інший. Головне - зачепитися.

Сергій Рахманін: Але тут ще багато залежить від ефективності, надійності і притомності депутатів, яких ви обрали у 2015 році.

Олександр Солонтай: Маємо прецедент. 15 вересня ми відкликали навіть мера в місті Вараш Рівненської області і трьох депутатів міської ради. Одна з них - депутатка, яка встигла стати секретарем міської ради другого за величиною міста Рівненської області. Рівненська атомна електростанція. Сила людей при владі завдяки, фактично, нашій депутатці. Але є судові рішення про корупцію, питання незгоди нашої партійної організації з політикою, яку вона веде, є висновки всіх наших внутрішньопартійних органів про те, що неправильно і корупційно. Ми рішення відкликали, зараз ця людина вже не депутат.

Сергій Рахманін: Я розумію, це принципове питання. У 2015 році для багатьох була несподіванка - достатньо високий показник Сили людей на місцевих виборах. Я думаю, що у 2019 році будуть з певним острахом ставитися навіть до вас. Також проблем у вас і ваших кандидатів буде більше. Зокрема, ви прекрасно розумієте, що через відсутність постійного джерела фінансування. У вас crowdfunding переважно, так?

Олександр Солонтай: Ми рекордсмени в цьому. Ми за літо зібрали пожертви від 1700 осіб.

Сергій Рахманін: По-перше, ви сказали, що ви не дуже бажані гості на телеканалах. А виборці переважно користуються телевізором, обираючи, за кого голосувати.

Олександр Солонтай: Так і є.

Сергій Рахманін: Це правда і це надовго. У вас немає фінансів, я так розумію, щоб виплачувати заробітну плату членам виборчої комісії, як це вже починають робити потужні гравці, починаючи від Солідарності Порошенка, закінчуючи Батьківщиною Тимошенко. І захистити ваш результат, навіть якщо він досить високим, буде напрочуд складно. Це означає, що ви не будете викладатися на партійних виборах і будете більше орієнтуватися на мажоритарників. Чи все ж таки ви сподіваєтеся, що вам вдасться перетнути п'ятивідсотковий бар'єр?

Олександр Солонтай: Кожен член Сили людей, прихильник, навіть позапартійна особа, яка пов'язана з партією, буде визначатися самостійно. Ми пережили вже цей досвід, перше, повної зневіри в тому, що такі підходи в Україні можливі. Ми пережили внутрішню зневіру навіть після Майдану.

Фото: Олександр Солонтай via Facebook

Здавалось б, суспільство було піднесене. Здавалося б, почалася війна, але суспільство отримало багатьох громадсько-активних людей, волонтерів, Майдани в регіонах. Але коли ми сказали, що створимо політичну силу, за якою не стоятиме жоден олігарх, яка будуватиметься не навколо особистості розрекламованого лідера, а навколо програми статуту ідеології, нам сказали, що це не український підхід. "Ви, хлопці, передивилися Америки і Європи, нам це зарано". Нам казали: "Ви навіть заставу не зберете". Нам це вдалося зробити.

Сергій Рахманін: Ні, заставу, я думаю, ви зберете, але...

Олександр Солонтай: І ми пішли на вибори. І тут виникла інша проблема. У багатьох людей виникло відчуття - чого я хочу. "Я хочу йти в списку", який станом на 2014 рік, точно не прохідним був. Це усвідомлювала партія, це навіть в документах партійних було, що ми йдемо на вибори 2014 року, щоб показати суспільству - прийшов час інших партій, пора переходити на іншу політичну модель.

А хтось казав: "Ні, я іду мажоритарником, тому що шанси виграти в округах значно більші". Результати такі. Тоді було 180 членів партії, 60 пішло кандидатами, 30 - в округи, 30 - по списку. 30 кандидатів в округах принесли в чотири рази більше голосів, ніж кандидати по списку. Я був у списку, наприклад. Я по праймерізу був третій. Шляхом таємного голосування мене визначили третім по списку.

Сила людей не проголосує за коаліцію з Опозиційним блоком

Люди, які пішли в округи, принесли більше голосів, ніж ми, “списочники”, в чотири рази. Вони мали такі результати, як друге, третє, четверте і п'яте місця, тобто були близькі до реальної перемоги результату. Зараз ситуація кардинально інша.

Ви правильно сказали, після першого року партія почала здобувати посади мерів, депутатів. Це продовжується, ми далі беремо участь у всіх місцевих виборах і напрацьовуємо мережу по всій Україні. Друге, ми почали брати участь у довиборах в округах, де ми брали треті, четверті, другі, п'яті місця.

Зараз реєструємо всіх бажаючих громадян. От будь-який слухач радіо може зайти на сайт Сила людей, зареєструватися, що він бачить себе старостою, сільським депутатом, міським депутатом, мером, народним депутатом, президентом, зрештою, не має значення. Далі ми з них відберемо вже не 30, а 450 кандидатів, проведемо розподілення - хто з вас іде по списку, а хто - по округу. Покриваємо всю Україну. Зараз ми можемо це зробити, на відміну від виборів до Верховної Ради 2014 року. Зараз ми маємо 3 000 членів, тільки за літо зібрали фінанси від 1700 людей. Ми чемпіони в Україні по зборах коштів, цього ніхто не робить.

Сергій Рахманін: Ви розумієте, в чому нюанс? У вас насправді немає можливості активно рекламувати себе, наприклад, на телебаченні. Трохи простіше з радіо, ще простіше з інтернетом, але кількість користувачів не є критичною. Я провів нерепрезентативне опитування серед своїх знайомих, які спорадично дивляться новини і ток-шоу. Я запитав, чи вони знають про Силу людей. Половина згадала прізвище Солонтая, близько третини згадали праймеріз. Ви є ініціатором праймеріз, тобто ви збираєтеся обирати кандидата, якого будете висувати на президентські вибори.

Олександр Солонтай: І у Верховну Раду, і в мери.

Сергій Рахманін: Так. Але про те, що у вас більше 200 мандатів у місцевих радах і п'ять мерів, не знав ніхто. Мені здається, що ви не використовуєте саме цей момент. Тобто, те, що мало би бути насправді найбільш привабливим моментом. Виборець - це достатньо консервативна істота. Він голосує за того, хто може зачепитися, хто вже щось показав. Кажуть: "Ну, непоганий хлопець, але голосувати не буду, бо все одно не пройде”. Коли вам є, що показати, то чому цим не скористатися, чому це не рекламувати активніше, ніж насправді це є.

Олександр Солонтай: Заувага правильна абсолютно. Лідери Сили людей, наші прихильники, друзі, ознайомлюючись з тим, що зроблено за місяць, тиждень, що розроблено, в якому регіоні, що зробили конкретно за минулий тиждень наші мери, що зробили наші фракції у місцевих радах, а це 64 фракції у різних точках України. Кожен раз у них виникає обурення - ми стільки всього зробили, але забули людям про це розповісти. Як господиня. Вміла приготувати, але не вміла подати.

Це реально про Силу людей, це дійсно так. Але цьому є сяке-таке, але виправдовування. Я голова політради останні шість місяців, звичайно, я на це зважаю, але пріоритет в моїй роботі, у першу чергу, був навести лад із застосуванням нових статутних правил. Чим більше людей, чим більше внутрішньопартійної демократії, тим більше українці зловживають всередині Сили людей. Тому що українці сприймають закон не як правило, інструкцію, а як внутрішньопартійний виклик, який треба обійти. І ми дуже багато доклали зусиль до того, щоб змінити статутні правила Сили людей, вдосконалити ідеологію, унеможливити було зловживання - рейдерство, псування. Ми ж рейдерських атак зазнали по всій Україні.

Сергій Рахманін: У вас було кілька проблем. Я пам'ятаю, в Тернопіллі, Рівненщині, в Маріуполі. Ви говорили про те, що одна з найбільш важливих речей в авторитеті партії - це репутаційна історія.

Олександр Солонтай: Так.

Сергій Рахманін: Але ви ж набираєте людей, фактично, з вулиці, що не притаманно переважній більшості партій. Це цікаво, але є нюанси. Ви не можете себе захистити від людей, які репутаційно заплямовані.

Олександр Солонтай: Тому вперше довелось виключати людей.

Сергій Рахманін: Так. Але, наприклад, у вас достатньо довго був серед керівників партії Трюхан, колишній дипломат. Три або чотири роки, здається, він був у партії, потім пішов з образою і сказав, що партія перетвориться на щось середнє між фан-клубом лідерів і якоюсь карикатурою на КПРС. На мій погляд, так не є, вона не схожа на КПРС. Я не люблю вислів "корисний ідіот", але пан Трюхан все-таки використовує роль "корисного ідіота" на російських каналах. Не було бажання позбутися цього персонажа саме через те, щоб не терпіти репутаційні втрати за ніщо?

Олександр Солонтай: Партійні лідери розглядали два варіанти. Перше - виключити за участь в одному з ток-шоу, потім вже за два, за три, там пішли вже прецеденти. А потім другий варіант розглядався - заборонити членам партії, лідерам, взагалі людям, які мають відношення до партії, брати участь у російських ток-шоу.

Партія розглянула обидва варіанти і вирішила діяти помірковано - якщо ти член Сили людей, то мусиш визначитися, чи їздити на російські ток-шоу, чи займатися українською політикою, навіть місцевою немасштабною. З того часу пройшло два роки, жоден член партії нікуди не їздить, а Вадим, може, ще один експерт, здається, вийшли з партії. Вони казали, що для них важливіше бути політичними експертами російського телебачення, ніж українськими партійними діячами. Для них це інформаційна позиція, а політична розкрутка, гроші, зарплати, поїздки, популярність.

Сергій Рахманін: У всякого своя доля і свій шлях. Коли я намагався зрозуміти, що таке Сила людей, спочатку я думав, що це ідеалізм. Мені здавалося, що людині, яка народилася і жила в регіоні, де правили Геша, Чалий і Блюк, важко залишитися ідеалістом для тих, хто її знає.

Олександр Солонтай: Знайомий з усіма трьома.

Сергій Рахманін: Так. Це такі кримінальні авторитети з Закарпаття, дуже шановані люди. Декого вже немає в живих. З іншого боку, є закарпатська рецептура. В мене таке враження, що ви намагалися створити таку собі файту - влучне закарпатське слово. Це трохи більше, ніж один, і трохи глибше, ніж просто компанія.

Олександр Солонтай: Зараз дійде до порівняння з Коза Нострою.

Сергій Рахманін: Не зовсім. Коза Ностра трохи за іншими принципами вибудовується. Але у вас все одно були внутрішні суперечки і неодноразово вам пропонували долучитися до інших потужніших команд, об'єднатися. Ви не раз заявляли про те, що об'єднуватися не будете, тому що у вас є репутаційна історія, у вас є принцип одноосібності, але ви готові до якоїсь співпраці.

Ви вели переговори з рухом Нових сил Саакашвілі, Самопоміччю, з так званими єврооптимістами, з Демальянсом Гацька. Якщо ви все одно збираєтеся йти самостійно, торувати свій плай, нащо вам ці перемовини, які на практиці тільки відволікають?

Олександр Солонтай: Ми дійсно з усіма ними постійно ведемо перемовини і з іншими політичними силами, наприклад, з Батьківщиною, БПП, з Гройсманом і т.д.

Сергій Рахманін: А з Батьківщиною про що?

Олександр Солонтай: Наприклад, з Батьківщиною, Рухом нових сил і ще цілим рядом політичних партій, через рух Чесно ведемо перемовини про виборчий кодекс, тобто про ухвалення відкритих виборчих списків.

Сергій Рахманін: Ви не вірите в те, що це буде реалізовано?

Олександр Солонтай: Але ми все робимо для цього. У нас два народних депутати в парламенті голосують, проявляють активність, наша мережа по всій Україні проводить акції за відкриті списки. Ми беремо участь у всій національних заходах. Я особисто стою на Хрещатику, роздаю газету. Усі партійці по всій Україні беруть участь у вуличних акціях і акціях тиску на Верховну Раду, тут ми є партнерами всіх політичних сил.

Сергій Рахманін: БПП - які з ними можуть бути точки дотику?

Олександр Солонтай: Дуже просто. Там, де ми прийшли до влади, де є наші місцеві ради, наші мери та інше, а БПП там контролює губернаторів і облради.

Сергій Рахманін: Ви співпрацюєте з ними в межах конкретного регіону?

Олександр Солонтай: Так. Ми подаємо проекти на область. Вони часто кажуть: "Ок, ми підтримаємо, але можна там буде нашому губернатору стрічку червону перерізати?" На якихось водоочисних спорудженнях або на відкритті нового заводу, кластеру. Там буде присутній голова обласної ради чи народний депутат-мажоритарник від цього округу, член франції ББП.

Сергій Рахманін: Ви не погоджуєтеся на це?

Олександр Солонтай: Нещодавно у Чорткові проводили фестиваль...

Сергій Рахманін: Це Тернопілля.

Олександр Солонтай: Так, офензива. Сила людей при владі в місті Чорткові, це друге за величиною місто в Тернопільській області. Володимир Шматько, міський голова від Сили людей, промову не виголошував, натомість виступали, виголошували буйні гарні промови Тягнибок і Садовий, які ідуть на націоналістичному електораті. Або в місті Тростянець, де Юрій Бова, найавторитетніший серед міських голів, який був моїм попередником відкривав там черговий об'єкт.

Заради реалізації нашої програми я б у ВР створив коаліцію з будь-якою партією

Представники уряду Гройсмана намагаються собі привласнити заслуги, тому що уряд начеюто посприяв у реалізації цих речей. Звичайно, в таких умовах Сила людей надасть мікрофон Садовому чи Тягнибоку. Міські голови наші пишуть правду про те, що, крім Сили людей, до цієї позитивної історії долучилися в такі сили. Наголошую, що Сила людей може співпрацювати у певному законопроекті чи проекті з іншою політичною силою, але це завжди виключно тематична співпраця. На вибори ми не йдемо разом.

Сергій Рахманін: Це цивілізовані правила політичного співіснування.

Олександр Солонтай: Такі цивілізовані правила для багатьох людей є дикістю. Люди кажуть: "Гаразд, ви ж разом щось робили, значить, ви є партнери?"

Сергій Рахманін: А з “кидками” невже ви не стикалися?

Олександр Солонтай: Стикалися. Наприклад, згаданий вами Саакашвілі - це ж величезний кидок, коли Сила людей погодилася взяти участь в антикорупційному форумі. Наша умова була такою - ми зносимо уряд Яценюка, але заявляємо, що готові вступити в цей уряд і показати, як потрібно робити.

Саакашвілі продовжує далі торпедувати уряд Яценюка і пропускає спокійно в прем'єр-міністри Гройсмана, не коментуючи це. Хіба це не “кидок”? Добре, що Сила людей мала мудрість, і ми першою вийшли з антикорупційних форумів - після першого ж форуму публічно сказали про те, що ми не хочемо брати участь у цьому процесі і вважаємо, що все пішло не туди. Як ми зайшли в антикорупційний форум, показали всі канали, а про те, що його покинули, не сказав жоден. “Кидки” відбуваються.

Сергій Рахманін: Це жорстока українська політика. Один з наших слухачів написав у Facebook запитання: "Чи буде ваша команда брати участь у виборах в Харкові, зокрема, на виборах мера?". Я так розумію, що людина представляє Харків.

Олександр Солонтай: Так, звичайно, позиція Сили людей така, що такі, як Кернес і Труханов, мали б сидіти в тюрмі. Єдина причина, чому вони, на відміну від Нелі [Штепи] у Слов'янську, не сиділи в тюрмі - домовленість.

Сергій Рахманін: Вона теж так собі сидить.

Олександр Солонтай: Але вона на виборах не балотувалася. З ізолятора Неля Штепа кандидатуру не подавала на міського голову. А ці й в ізоляторі не сиділи, і кандидатури подали свої на посади міських голів.

Сергій Рахманін: А у вас вже є реальний претендент?

Олександр Солонтай: В Харкові претендента поки що немає. Один з лідерів Сили людей в Одесі Олег Михайлик заявив про те, що він претендує на посаду міського голови від Сили людей. Потім отримав кулю під ребра. Багато людей в Україні чули, що нещодавно намагалися вбити одного з лідерів Сили людей.

Загалом за шість місяців - це шостий напад. Останній стався у Василькові. З шести нападів - дві спроби вбивства. Ігор Турський у Тернополі і Олег Михайлик в Одесі. Михайлик - резонансний випадок. Вчора був місяць від моменту, як напали на Олега. Адекватної версії правоохоронних органів ми не чуємо. Як тільки Михайлик заявив, що він - альтернатива Труханову, на відміну від побиття битами, спалення машин, отримав кулю.

Сергій Рахманін: Але при всій повазі, важко сприймати Михайлика як реальну альтернативу Труханову.

Олександр Солонтай: Звичайно, взагалі зараз важко сприймати Силу людей як альтернативу цій владі.

Чотири роки тому Сила людей розбудовувалася. 40 людей в Україні, які скидувалися по 500 гривень і казали, що "ми підемо збирати підписи на створення партії". Тепер це тисячі людей по всій Україні, донорів, які допомагають. Понад 3000 зареєстрованих людей, які готуються на місцевий рівень. У 2020 році ми підготуємо цілу мережу по всій Україні. Це набір позитивних практик.

До 2015-2018 років нам говорили: “Якщо навіть ви пройдете на місцевий рівень, то нічого не зможете реально зробити, якщо за вами не стоїть якась волохата лапа". Сьогодні наші мери, місцеві депутати, секретарі рад, голови фракцій довели, що, спираючись на місцеву громаду, в умовах децентралізації, в умовах збільшення ролі громадянського суспільства, спираючись виключно на місцевих, багато чого можна зробити.

Ми на других місцях в Моршині чи в Яремче, в Кузнецовську чи в Старокостянтинові.

Сергій Рахманін: Для мене був дуже показовим Маріуполь. Загальновідома позиція Ріната Ахметова там. А результати Сили людей на місцевих виборах для мене стали приємною несподіванкою, Там дуже специфічний, дуже консервативний і дуже дисциплінований виборець попри все.

Повертаючись до теми Донбасу, мене здивувало от що. У газеті Дзеркало тижня ми робили опитування стосовно можливих сценаріїв розвитку ситуації на Донбасі, і опитували, зокрема, вас як очільника партії Сила людей. Запитання було таким: "Чи вважаєте необхідною подальшу підтримку Мінських угод?" І тільки дві політичні сили - Солідарність БПП і Сила людей - говорили про те, що Мінські угоди є безальтернативною основою збереження державного суверенітету, тож мають виконуватися.

Поважаю вашу точку зору, але не поділяю особисто. Я намагаюсь зрозуміти логіку, яким чином, з вашої точки зору, Мінські угоди є гарантією суверенітету? Вони ж відверто порушують Конституцію, про що вже говорилося.

Олександр Солонтай: Відверто кажучи, з вашою точкою зору теж погоджуються дуже багато партійців та лідерів Сили людей. Це моя особиста відповідь. Я вирішив, що на лютий місяць ми виносимо другу частину до сектора нацбезпеки нашої програми і будемо її проговорювати. До лютого цього року ми вирішували багато питань з приводу позиції партії. Росія - агресор чи не агресор? Сила людей проголосувала, що агресор. Території окуповані чи не окуповані? Ми вважаємо, що окуповані. Питання Росії, Донецька треба вирішувати разом чи окремо? Ми теж вирішили це питання. Але, наприклад, розрив дипломатичних відносин з Росією, питання ставлення до Мінських угод, питання залучення США до Нормандського формату у нашій програмі немає.

Якщо навіть ви пройдете на місцевий рівень, то нічого не зможете реально зробити, якщо за вами не стоїть якась волохата лапа

Мені довелось відповідати особисто. Я отримав реакцій багатьох лідерів Сили людей про те, що, мовляв, Солонтай, ти правий, погоджуємося, добре виражаєш нашу позицію. Але з деяких питань, не буду казати яких, отримав негативні ремарки про те, що треба було б це обговорити. Тому що коли ти виражаєш свою позицію, то це сприймається, як позиція Сили людей. Проте анкету заповнюю я, а не вся партія.

Сергій Рахманін: Так. А точки зору різні. І питання болісні. Добре. Демократія - це добре, хоча інколи її буває забагато.

Олександр Солонтай: В Силі людей був приклад, коли рішення про легалізацію зброї було прийнято з перевагою в один голос.

Сергій Рахманін: За легалізацію?

Олександр Солонтай: Так.

Сергій Рахманін: Чи була внутрішня партійна дискусія з приводу того, з якими партіями ви можете створювати коаліцію, якщо потрапляєте до Верховної Ради? І чи буде партія Сила людей чи кандидат від неї на президентських виборах підтримувати іншого кандидата в разі, якщо він вийде до другого туру? Це питання обговорювалося?

Олександр Солонтай: Перше питання про коаліцію у Верховній Раді не обговорювалось ні на якому рівні, тому що зараз першочерговими є президентські вибори. Ми розуміємо, що ще встигнемо це діло обговорити. Для Сили людей зрозуміло одне питання - ми йдемо на вибори до Верховної Ради.

Ми будемо йти на вибори самостійною політичною силою. А з приводу виборів президента обговорювалося, багато чого і в неформальному режимі, що з одного боку Сила людей має праймеріз на всі рівні - від старости і сільського голови до президента.

Фото: Олександр Солонтай via Facebook

Всі бажаючі можуть зареєструватися і висунути свої кандидатури, але, з іншого боку, ми маємо завершити праймеріз, і це офіційна позиція партії. До кінця цього року, до офіційного висунення всіх кандидатів, або на той випадок, якщо в політичному процесі почнуться об'єднавчі процеси або з'являться нові кандидати в президенти, що змінить ту реальність, яка зараз є, Сила людей повинна бути готова до адекватних партнерських стосунків з усіма політичними силами. Якщо цього не станеться, Сила людей торуватиме власний шлях.

Сергій Рахманін: Давайте все-таки людською мовою. Є кандидат А і кандидат В. В кандидаті А ви вбачаєте серйозну загрозу національній безпеці, реформам, а кандидат В - або найменше зло, або симпатичний чи близький вам за ідеологією, за духом, за логікою. Ви можете подати свій голос за кандидата В, якщо ваш кандидат не потрапляє?

Олександр Солонтай: Я думаю, що так. Я думаю, що результатом з'їзду Сили людей між першим і другим туром на президентських виборах може бути таким, як не підтримувати жодного кандидата, так і схилитися до підтримки того чи іншого кандидата.

Я думаю, що Сила людей може проголосувати і за перший, і за другий варіант. Тут залежить від позиції кожного партійця Сили людей. Члени Сили людей матимуть голос в таємному режимі, на них ніхто не може тиснути. Вони самі ухвалюють рішення.

Я би не відкидав варіанту, що ще в першому турі Сила людей може на своєму з'їзді розглянути питання консолідації в єдину коаліцію з іншими політичними силами.

Сергій Рахманін: Мені здається, що об'єднання - утопічна історія, на жаль.

Олександр Солонтай: Але я би цього хотів - об'єднавчих процесів, тому що якщо подивитись на серйозних кандидатів, які можуть реально на щось претендувати і чимось управляти, це кілька посад в Україні - президент, прем'єр-міністр, секретар Ради національної безпеки і оборони, генеральний прокурор, голова СБУ, спікер парламенту.

Сергій Рахманін: Ви маєте на увазі, що для кожного можна знайти місце?

Олександр Солонтай: Звичайно. І те, що вони влаштували такі незрозумілі перегони...

Сергій Рахманін: Людина, яка збирається стати президентом, втрачає землю під ногами.

Олександр Солонтай: Вилітає в космос.

Сергій Рахманін: Так.

Олександр Солонтай: І вертається тільки після виборів, коли її по голові ЦВК вдарить її ж результатами.

Сергій Рахманін: З одного боку, логічно, а з іншого - несподіване звернення: "Очень хочу менять к лучшему родной район Троещину, чинить дороги, делать спортплощадки, у меня в месяц на это десять часов и несколько тысяч свободных гривен, немного мозга и есть руки, с Силой людей я что-то смогу?". Троєщину будете допомагати людині змінювати? Добре, що він має робити, щоб отримати допомогу Сили людей?

Олександр Солонтай: Він має зареєструватися на сайті Сили людей, далі я його познайомлю з кількома людьми, які вже зареєструвалися, але не мають кілька годин вільного часу і кілька тисяч гривень, не мають організаційних здібностей, але можуть цій людині допомагати.

Він створить перші осередки Сили людей, які далі об'єднаються в організацію і будуть постійно займатися двома питаннями - вчитися змінювати і пробувати на практиці. Таким чином ця людина підготує нормальну Деснянську команду по мікрорайонам - Лісний, Троєщина, і сама Троєщина розбивається також на підрайони. Він обере собі пріоритетну територію. З часом його авторитет на місці завдяки системними діям, конкретним, європейським стануть настільки авторитетними, що він зможе подати свою кандидатуру до місцевого самоврядування.

Сергій Рахманін: Він буде завантажений вже більш глибоко.

Олександр Солонтай: Це стає його роботою. Так, ми в політиці вирощуємо людей. У нас дуже багато випадків, коли людина прийшла 3-4 роки тому до політичної сили, була звичайним активістом, нині це вже керівник якоїсь структури, підрозділу.

Нас часто кажуть: "Якщо ми не хочемо займатися громадською діяльністю, опозиційною діяльністю, суспільною роботою, а вже хочемо прийти в Силу людей і одразу спробувати себе до влади." Питань немає, ми відправляємо бажаючих, якщо хто хоче, можемо відправити працювати в ті містечка, де ми вже при владі. Вакансії є, аби були бажаючі.

Сергій Рахманін: З наявних партій, які мають шанс потрапити до парламенту наступної каденції, хто вам більш близький, з ким би ви готові були б створювати коаліцію?

Олександр Солонтай: Заради реалізації нашої програми я б у Верховній Раді робив коаліцію з будь-якою партією, з ким буде перспектива коаліції, аби взяли наші програмні засади на реалізацію урядом і дали можливість реалізувати кілька напрямів.

Сергій Рахманін: Я думаю, що ваші програмні засади на 100% жодна партія поділяти не буде.

Олександр Солонтай: Безперечно, тому лише частина.

Сергій Рахманін: Якщо якусь частину погодиться виконувати Опозиційний блок, створюватимете коаліцію?

Олександр Солонтай: Це якийсь страшний сон, що Опозиційний блок пройде в наступну Верховну Раду.

Сергій Рахманін: А чому б ні? Я не здивуюся. Ми живемо в час дуже дивних перетворень, містифікацій. Все, що завгодно може бути.

Олександр Солонтай: Уявімо. 31 березня перший тур президентських виборів, незрозумілих два переможця в другому турі. У другому турі Опозиційний блок займає своє місце, хорошу позицію і т.д. Потім третє голосування, жовтень 2019 року, і Опозиційний блок займає перше або друге місце, формує уряд.

За таких умов Сила людей точно не може претендувати на формування уряду, там є група наших народних депутатів. І от ми маємо визначитися - так чи ні. На мою думку, Сила людей на своєму з'їзді не проголосує за коаліцію з Опозиційним блоком, навіть якщо отримає політичний хабар і скаже: "Міністерство економіки для запуску економічної реформи - ваше, Міністерство аграрної політики для запуску земельного ринку - ваше, податкова для зняття реального пресингу з бізнесу - ваше, питання Антимонопольного комітету для розбиття монополії олігархів - ваше". От, така неймовірна фантастика. Але це нам пропонує Опозиційний блок. Я думаю, що навіть за таких умов з'їзд не проголосує за коаліцію з Опозиційний блоком.

Наша мережа по всій Україні проводить акції за ухвалення відкритих виборчих списків

На відміну від політичних партій, які розділяють ставлення до Опозиційного блоку за принципом "колишні регіонали" і "колишні помаранчеві" сили, схід і захід, ми ведемо щотижня різні політичні позиційні бої в Маріуполі, в Запоріжжі, в Кривому Розі.

Сергій Рахманін: Знаєте, для людини, яку кілька разів затримували, арештовували, били або намагалися бити, ви досить миролюбива людина, що теж достатньо дивно, хоча приємно.

Олександр Солонтай: Це моя ідеологія, моя віра.

Сергій Рахманін: Ви вважаєте, що українська політика і загальносвітовий тренд - якщо немає впізнаваних осіб, то дуже важко пробитися до виборця. Це з одного боку. З іншого боку, посилатимусь на репрезентативне опитування, яке робив серед своїх знайомих.

Крім Солонтая, ніхто не назвав жодного прізвища з Сили людей. Це і погано, і добре водночас. Але задля впізнаваності, щоб полегшити свій шлях до Верховної ради, до уряду, чи не було бажання просто залучити якихось авторитетних людей?

Для того, щоб мати кандидатів для уряду, треба мати людей з певним досвідом професійним, політичним, організаційним. Тобто людей, які чимось керували. Чому не робилося подібних кроків? Всі ці соціальні ліфти - це прекрасно, але що поганого в тому, щоб залучати людей з ім'ям і певним авторитетом?

Олександр Солонтай: По-перше, це треба почати робити. Силі людей є, що сказати, є про кого розповісти, є кого показати, різних лідерів, людей, які приємно вражають. Враховуючи наші обмежені ресурси, можливості, ми в першу чергу хотіли би це зробити перед виборами до Верховної Ради. Тобто, тоді, коли ми зможемо це конвертувати у пізнаваність, а згодом і в електоральну підтримку.

Ми ж не хочемо неефективно витрачати кошти наших жертводавців, які нам скидають інколи зовсім невеликі суми по 100, 500 гривень. Вони точно були би не раді, якби ми ці гроші заплатили, наприклад, Пінчуку або Коломойському на Плюсах, чи Порошенку за те, щоб вони зробили якусь спецпередачу, випуск.

Сергій Рахманін: Я думаю, що ви б не назбирали таких грошей...

Олександр Солонтай: Я думаю, що в міжвиборчий період це не коштувало б великі гроші. Мова йде про 5-7 чи 15 тисяч доларів за одну передачу.

Таких передач можна зробити 10-15 чи 20. Але ми цим викличемо недовіру до себе. Наші жертводавці скажуть: "Знаєте що? В нас виникає відчуття, що ви нас просто дурите, що вас "волохата лапа" підтримує, а ви наші гроші берете".

Тому насправді я прихильники того, щоб навчитися працювати польовими методами - інтернет використовувати. Про лідерів. Якщо, наприклад, поїхати в згаданий нами Кривий Ріг і запитати там на місці: "Чи знаєте ви Світлану Сову"...

Сергій Рахманін: Коли виборець бачить політичний список партії в різних місцях, він має впізнавати персон, які загальнонаціонально відомі.

Олександр Солонтай: Тому ми за відкритий список. Тому ми за систему відкритих списків, яка робить нас потужнішими. Якщо ми поїдемо туди і запитаємо Світлану Сову чи інших лідерів Сили людей, то там їх набагато більше людей знає, ніж Солонтая. Якщо ми поїдемо в Маріуполь, запитаємо там Максима Бородіна, Петра Андрущенка...

Сергій Рахманін: А хто з них здатний потягнути, наприклад, посаду прем'єр-міністра чи бодай міністра, або керівника державної агенції?

Олександр Солонтай: Поки на посаду прем'єр-міністра з членів Сили людей публічно офіційно оголосив своє кандидатство тільки я - це правда. На посаду прем'єр-міністра на 2024 рік, тому що вважаю, що після п'яти років перебування у Верховній Раді Сила людей буде достатньо впізнавана, аби зайняти весь Кабмін і нести повну відповідальність.

Сергій Рахманін: У вас амбітні плани.

Олександр Солонтай: Я робив нещодавно таку вправу: якби, умовно кажучи, щось сталося з нашим урядом, нашою владою. І треба швидко замінити уряд. Я закрив 28 посад з 87. У нас 87 міністрів і керівників центральних органів влади.

Сергій Рахманін: Я думаю, що це таке перебільшення. У нас кадровий голод. Назвіть мені вашого кандидата, наприклад, міністр оборони.

Олександр Солонтай: Ми вважаємо, що міністром оборони має бути цивільна особа і людина не з військової сфери.

Сергій Рахманін: Але вона має розумітися на цих речах.

Олександр Солонтай: Так. І це людина, яка має розумітися на гуманітарному і цивільному контролі за питаннями дотримання Міністерства оборони, а не людина, яка має вміти керувати Генеральним штабом.

Сергій Рахманін: Добре, тоді поставимо питання інакше. Претендент на посаду керівника Генерального штабу від Сили людей є?

Олександр Солонтай: Немає.

Сергій Рахманін: А на посаду секретаря РНБО?

Олександр Солонтай: Я висловлюю свою особисту думку. Але, наприклад, завтра в наших руках Міністерство економіки. Тобто, Сила людей могла би це вже обговорити і запропонувати.

Сергій Рахманін: Шеремету, я так розумію.

Олександр Солонтай: Не тільки Павла Шеремету, але так, правильно. Ми запропонували б Павла Шеремету або Любомира Чернія, або когось із середовища, можливо, менш розкручених, але людей, які добре розуміються у цій сфері.

Або, наприклад, Міністерство юстицій. Я маю забезпечити там рівні умови. Мабуть, ми запропонували би, наприклад, Андрія Осіпова, директора Одеської кіностудії, який останній рік активно піднімає, вертає назад славу Одеської кіностудії, один з засновників і спонсорів партії.

Фото: Олександр Солонтай via Facebook

У нас цілий ряд активних людей, які приймали участь у комісіях з відбору поліції, і так захопилися цією темою, що деякі навіть пішли працювати у поліцейські структури.

Сергій Рахманін: І досі не втекли?

Олександр Солонтай: І досі не втекли. Нещодавно звільнився у Омеляна один з його радників Віктор Загреба. Якби завтра постало питання очолювати одне з чотирьох міністерств по транспорту, інфраструктурі, то у нас є готовий спеціаліст, якого знають дуже добре всі київські велосипедисти і всі люди, які займаються інфраструктурою. Я можу називати прізвищ дуже багато, але у більшості випадків - це люди маловідомі.

Сергій Рахманін: Розумію, тут йдеться про потенціал - здатні вони чи ні.

Олександр Солонтай: Так, вони здатні.

Сергій Рахманін: Просто йдеться про дуже складну країну в дуже складний період. Мені дуже імпонує ваша впевненість. Але поговоримо про негативний варіант.

Олександр Солонтай: Сподіваємося на такий сценарій, щоб ми закінчили цю історію. Ми сподіваємось, що у найближчий час не буде ніякої гарячої стадії війни, стадії терактів. Ця влада, яка зараз є, перехідна, олігархічна, потрошечки вмиратиме. Наш план - зайти в Верховну Раду у 2019 році, показати всіх цих людей на національному рівні, “засвітити” їх і рухатись далі.

Сергій Рахманін: Тепер про негативний варіант. Припускаємо, що не все так сталося, як гадалося. Вам не вдалося потрапити до Верховної Ради і створити там фракцію. Відповідно, інтерес до вас, який зараз насправді тільки зростає, особливо на місцях, буде згасати. Подушки фінансової у вас немає, відповідно, внески і членські внески, одноразові внески при вступі в партію і спонсорські гроші, на які ви теж розраховуєте, будуть зменшуватися. Що ви будете робити?

Олександр Солонтай: Ми зробимо ротацію, яка посилить партію. Якщо керівництво партії не приведе партію до успіху на національному рівні, ми відпрацюємо все на місцевих виборах 2020 року. Сила людей візьме не 222 депутата і п'ять мерів, а цілу мережу. Це буде по 100-200 депутатів в кожній області. І вже з числа нових молодих лідерів 2020 року, які покажуть себе на місцевому рівні, сформується нова команда від Сили людей на 2024 рік. А нашим завданням буде відійти, як людей досвідченіших, на задні ролі, допомагати, навчати, консультувати, триматися цього ідеологічного структурного берега. Ми будуємо не проект на вибори, а партійну інституцію. Незалежно від прізвищ політиків, наша задача - реалізувати програму і ідеологію.

Сергій Рахманін: Мені у вас імпонує впевненість у власних силах і оптимізм.