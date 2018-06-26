Апокриф. Авторская программа Сергея Рахманина. Гость Сергей Горбатюк. Эфир от 26.06.2018

Гость — руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк.

Авторская программа Сергея Рахманина Апокриф выходит в эфире Радио НВ каждый вторник в 20:00 - 21:00

Сергій Рахманін: Наш гість - Сергій Горбатюк, керівник департаменту спеціальних розслідувань генеральної прокуратури України. Михайло Потебенько, був такий легендарний, напевно найбільш одіозний генеральний прокурор в новітній історії України. Він колись в приватній розмові сказав дуже красномовну фразу. Він говорив про те, що найбільша помилка, якої може припуститися працівник прокуратури, це мати точку зору відмінну він думки керівництва. Направду, я знаю не так багато прокурорів, взагалі працівників прокуратури, які мали би точку зору відмінну від думки керівництва.

Наш сьогоднішній гість якраз людина, яка має власну точку зору. І саме це називають однією з можливих причин того, що департамент, який він очолює, може бути чи то розформований, чи то реформований, чи то відбудеться якесь злиття. А сам Сергій Горбатюк - людина, яка опікується розслідуванням найважливіших, найрезонансніших справ, - може залишитися без посади або навіть без роботи. Проясніть подальшу долю вашого департаменту.

Сергій Горбатюк: Якраз найгірше, що до нас і плани навіть не доносяться, і нас не запрошують приймати участь в обговоренні цих планів. Тому що загалом зазначена реорганізація, вона начебто планується в рамках того, що почне свою роботу Державне бюро розслідувань, відповідно для них необхідно, щоб був підрозділ процесуальних керівників. І попередньо планувалося ще до 15 квітня генеральним прокурором створити такий Департамент процесуального керівництва. І тоді вже ходили чутки про те, що зазнає реформування наш департамент.

Я написав генеральному прокурору офіційного листа, що будь-яке реформування може зашкодити системній плановій роботі слідчих, тому, якщо є якісь ідеї стосовно реформування, то давайте обговорювати. Але нічого подібного не було. І ми знали про те, що має відбутися, вперше це сказала заступник генеральний, яка нас керує, Стрижевська, на нараді слідчим і прокурорам про те, що прийнято таке рішення, відділ процесуального керівництва в нашого департаменті перейде начебто у цей новостворений департамент процесуального керівництва ЗДБР, а слідче управління буде приєднано до головного слідчого управління. Документів не бачили. Вона каже, що це рішення остаточне.

Сергій Рахманін: Особисто з генеральним прокурором вам вдалося переговорити на цю тему? Чи ви досі обмежені в своїх контактах з керівником?

Сергій Горбатюк: Ні, сталося таке щастя, що я в суботу приймав участь у нараді при генпрокурорі, де ставилося питання, запрошені були слідчі і прокурори, щоб доповісти про перспективи розслідування справ стосовно екс-високопосадовців так званого санкційного списку. Відповідно, на цій нараді перед початком я якраз і задав питання, що якщо слухати справи і хотіти, щоб слідчі реалізовували завершення цих справ, то треба пояснити їхнє майбутнє. І скажіть, що має відбутися.

Він підтвердив таку необхідність реформування, вказав на те, що вимоги закону такі, хоча на запитання про те, що ті самі вимоги закону були, і в червні 16 року, коли саме генпрокурор Луценко створював департамент, він не знайшов, що відповісти. Відповідно, лише сказав, що це загальна реорганізація. Я йому задав питання, що "ви створювали департамент для того, щоб зосередити зусилля на розслідуванні злочинів під час Майдану і злочинів ряду...".

Сергій Рахманін: І це було визначено як пріоритет.

Сергій Горбатюк: Так. Саме тому було викликано це рішення. Я кажу: "На сьогоднішній день, що змінилося?" Він каже, що є і інші кримінальні провадження, до всіх однакове. Я перепитую: "У вас вже змінилося?" Тобто ці справи не є важливими? Він погодився фактично, що вони не є пріоритетними.

Сергій Рахманін: Це цікаво, якщо це так. Тут є невеличкі розбіжності. Ви говорили про те, що у зв'язку з цією реорганізацією фактично всі, хто працює з вами в Департаменті спеціальних розслідувань, мають вивести за штат і фактично винаймати на роботу знову. Натомість Юрій Луценко - спочатку вустами своєї речниці Лариси Сарган, - і потім особисто заявив про те, що жодна людина не буде звільнена, жодна людина не змінить свою посаду, і всі, хто займався справами Майдану і взагалі спеціальним розслідуванням, всі залишаться на своїх місцях. Питання вашого особистого звільнення є відкритим чи вам нічого не загрожує?

Сергій Горбатюк: Якщо ліквідується підрозділ і [співробітники] переводяться до інших [підрозділів], то іншого способу не має, як це виведення всіх за штат і написання заяв про прийняття на роботу в новостворюваний підрозділ по-новому. Тобто, в будь-якому випадку, ця процедура має бути здійснена. Але якщо немає департаменту, то немає посади начальника департаменту, і керівник слідчого підрозділу у нас є, начальник слідчого управління, керівник прокурорського відділу Олексій Донський також є, тобто посада не передбачена.

І ніхто не вказує, які перспективи. А інша частина, що приймати в новий підрозділ чи в департамент процесуально, чи головне слідче управління буде вже нове керівництво, яке висуватиме рапорти, і воно буде приймати рішення. Але це певна стресова ситуація для слідчих прокурорів, тому що ні я один, а й слідчі, і прокурори вже писали і підписували скарги на рішення заступників генерального прокурора, генерального прокурора.

Сергій Рахманін: Які, з вашої точки зору, втручалися в процес і порушували законодавство?

Фото: Тарас Гаталяк via Facebook

Сергій Горбатюк: Так. І вони реагували, слідчі, і їм є підстави хвилюватися за своє майбутнє в тому плані, чи дійсно вони зможуть перейти чи не зможуть, бо вони певним чином в розряд неблагонадійних попадають.

Сергій Рахманін: Ви виключаєте таку можливість, що вас взагалі залишать без роботи, скажімо, звільнять?

Сергій Горбатюк: Думаю, ні. Тому що законодавство передбачає, що якщо йде реорганізація, то є двомісячний термін, під час якого має бути запропоновано спочатку аналогічного рівня посада, якщо їх немає, нижчого рівня, якщо немає ще нижчого, тобто спочатку керівні, а потім вже прокурори і слідчі. Тобто це має бути, я думаю, що цього будуть дотримуватися. Питання тільки у системі тих органів, підрозділів, які займаються цим розслідуванням, чи в будь-якому іншому, це знову на волю керівництва.

Сергій Рахманін: З процедурними моментами більш менш розібралися, хоча велика кількість питань. Давайте до суті справи. Ви неодноразово заявляли - і восени минулого року, і взимку, в грудні 17 року, - про те, що влада, причому називали конкретні імена і президента України, і міністра внутрішніх справ, і генерального прокурора, що вона не зацікавлена в об'єктивному, чесному і прозорому розслідуванні справ Майдану. Тобто ви і зараз притримуєтеся цієї точки зору. Чому їм це не вигідно?

Сергій Горбатюк: Вони не хочуть міняти цю систему керівництва правоохоронними органами, негативну систему для суспільства і позитивні для керівництва. Чому негативну? Ми маємо ситуацію, коли під час Майдану більшість злочинів вчинялось правоохоронними органами. Чому? Тобто ті, хто мають захищати закон, вчиняють злочин. Тому що якраз розвиток правоохоронних органів за часів незалежності йшов до такого стану, коли на посади призначалися не за професійними якостями, а за тим, наскільки ти служиш вищестоящому керівнику, і наскільки ти здатен виконати наказ, не дивлячись...

Сергій Рахманін: Так, чи маєш ти точку зору, яка повністю збігається з думкою керівництва. Це те, про що ми говорили.

Сергій Горбатюк: Так. І коли ти навіть і незаконні рішення не будеш обговорювати, а будеш виконувати. І беркутівці, і середня ланка, і інші...

Сергій Рахманін: Тобто вони в цьому не зацікавлені, тому що вони хочуть зберегти систему в цьому вигляді, так?

Сергій Горбатюк: Так, саме для того, щоб віддавати накази в своїх інтересах, в інтересах своїх політичних сил, для того, щоб ті, хто нижче, вони їх не задумуючись виконували.

Сергій Рахманін: Але ж є простіший спосіб. Можна довести ці справи до суду і благополучно їх там розвалити, не викликаючи зайвого резонансу, який з'явився зараз у зв'язку з вашими заявами, можливою реорганізацією вашого департаменту. Чому вони пішли таким жорстким шляхом? Можна було би залишити департамент, довести справу до судів, благополучно їх там розвалити.

Сергій Горбатюк: Але вже зараз створюємо проблеми. Тому що на сьогодні нами повідомлено про підозру трьом особам, які займають на сьогодні керівні посади в Національній поліції і в системі громадської безпеки. Тобто це все керівництво з підрозділами, які забезпечують громадську безпеку. Це начальник департаменту і його заступник, зараз називається Департамент превентивної діяльності в Нацполіції, і начальник управління громадської безпеки в Національній гвардії.

І ми ставимо питання про їх відсторонення, і вони клопочуть в суді, що їх не відстороняйте, і самі не приймають ніяких дій. І міністр внутрішніх справ, коли здійснюється повідомлення про підозру, він дозволяє собі заявляти про те, що бездоказово надумана підозра, не знаючи матеріалів провадження. Це свідчить, що не цікавить розслідування, цікавить залишити цих осіб, які перевіряються, які підозрюються у причетності до злочинів під час Майдану, залишити на посадах, щоб мати можливість давати їм накази.

Сергій Рахманін: Вам закидали багато разів про те, що розслідування гучних справ, зокрема справ розстрілів на Майдані, вона просувається досить неквапливо, ви резонно зауважували, що справа складна, вам бракує людей, ресурсів, що є правдою. Але є 51 обвинувальний вирок. З цих обвинувальних вироків, хто отримав реальні терміни ув'язнення і скільки людей знаходиться за ґратами?

Сергій Горбатюк: Реальний термін ув'язнення отримали лише двоє так званих тітушок. Один у подіях про викрадення на метро Петрівка, а декілька тижнів тому був винесений вирок Крисіну. Тобто теж реально п'ять років позбавлення волі.

Сергій Рахманін: Це ж фактично підтверджує те, що в судах, на жаль, не доводиться до тих вироків, які очікувало і все ще очікує [суспільство] попри те, що багато часу минуло.

Сергій Горбатюк: Так. Є ситуація, наприклад, в нас по три роки розглядається провадження, і не видно ще кінця і краю. Наприклад, за підозрою, за обвинуваченням колишнього голови КМДА по подіям 30 листопада чотирьох командирів Беркуту, з весни 15 року розглядається провадження. І в інших рівних умовах вже вирок, рішення остаточне, яке прийме суд, мало би бути у справі. На теперішній час вони ще до половини не дійшли.

Якщо є справи, де об'єктивно ми бачимо, що велика кількість потерпілих, наприклад, по 20 лютого 48 загинуло, 80 отримали вогнепальні поранення, і два рази на тиждень йде справа, і ми хоча би для себе приблизно розуміємо, коли воно закінчиться. То в переважній більшості інших справ, а це до суду направлено обвинувальні акти стосовно 264-х осіб загалом, навіть незрозуміла взагалі перспектива закінчення цих справ.

Сергій Рахманін: Реалістично, на скільки років це може затягнутися?

Сергій Горбатюк: Не можна оцінювати як загальну справу, тому що ми ж направляємо до суду справи...

Сергій Рахманін: І коли остання крапка буде поставлена у цій справі?

Сергій Горбатюк: Якщо брати ті справи, що в судах знаходяться, так, як вони рухаються, то, напевно, не менше ще п'яти років з тих справ, що зараз знаходяться в судах. Так як ці призначаються судові засідання, буває, що раз в два місяці, то якщо не буде зміни у судах, у відношенні, то можна навіть говорити, що не зрозуміло взагалі, чи в п'ятирічний термін вони закінчать ці справи. Мова не стоїть про докази навіть, тому що суд ще не оцінює і не приймає рішення, тут він просто розглядає тривалий час ці справи.

Сергій Рахманін: Днями відбулася подія, яку можна було би навіть назвати доленосною, хоча вона практично непоміченою залишилася. Вперше в суді було встановлено вінничанина, який загинув 20 лютого на Інститутській. Вперше це доведено, тому що, якщо раніше це було припущено, це вже факт, встановлений судом. Багато хто вважає, що це дуже важливий момент. Є процесуально-правові аспекти, а є ментальний момент, психологічний, коли доведений один факт, вважається, що після цього суддям буде легше визнавати аналогічні факти щодо інших співробітників Беркуту. Є відчуття, що найближчим часом буде підтверджено в суді випадки інших вбивств на Майдані саме співробітниками Беркуту?

Частини зброї, яка, як свідчить СБУ, використовувалася проти активістів Євромайдану. Фото: EPA

Сергій Горбатюк: Ми з цими доказами працювали набагато раніше, до направлення справи до суду. І ми розуміли як доводиться, і чим доводиться вина того чи іншого підозрюваного. Але, згідно нашого законодавства, саме досліджені безпосередньо в судовому засіданні, вони стають доказами, які можуть укластися в вирок. Прокурор має не відштовхуватися від тільки емоційного сприйняття якогось доведеного факту, він має працювати над кожним випадком, над кожним звинуваченням у вбивстві тієї чи іншої особи.

Так, це дійсно набагато легше, коли ми можемо пред'явити прямі докази і довести вину, але багато інших вбивств доводяться так само, на мою думку, і комплексом непрямих доказів, які дозволяє саме сформулювати те обвинувачення, яке існує, 48 вбивств, 80 вогнепальних поранень, і очікувати, що позиція прокурора з доказами приведе до вироку у справі.

Сергій Рахманін: Відомо, що постійно фактично не припиняється цей процес, процес обміну так званого "обміну всіх на всіх", мається на увазі і наших військовополонених, і заручників, які знаходяться на території окупованих районів Донецької і Луганської області, і політичних в'язнів на території Росії і Криму, і натомість є список, який вимагає та сторона. Під тією стороною направду сприймається Росія. І вони неодноразово пропонували внести в цей список співробітників Беркуту, які зараз знаходяться в слідчому ізоляторі. Вам відомо, обговорюється взагалі питання, щоб їх все ж таки видали? Якщо так, то до чи після винесення вироку суду?

Сергій Горбатюк: Мені невідомо, чи обговорюється. Мені тільки відомо те, що в деяких списках оприлюднених дійсно фігурували ці прізвища.

Сергій Рахманін: Всі чи конкретні якісь? Мені казали про Зінченка і про Аброськіна.

Сергій Горбатюк: Двоє. Так. Тому що інші брали участь в АТО, тобто вони ще встигли побувати в зоні АТО, напевно така логіка. Але це неможливо вирішити кулуарно, це може бути тільки в судовому процесі, під час судового процесу. Тобто це питання неможливо, мені здається, на теперішній час вирішити. Тим більше, навіть казали прокурори, що коли це питання десь в судовому засіданні прозвучало, вони й самі сказали, що вони не хочуть. Але час іде.

Сергій Рахманін: Ви можете це підтвердити, що вони не мають наміру виїжджати туди?

Сергій Горбатюк: Це коли перший раз виникло, десь півроку чи вісім місяців тому, тоді вони таке сказали. Який на даний час настрій, я вже не скажу.

Сергій Рахманін: Нещодавно, і ви особисто, ваш департамент знову опинився в епіцентрі такого невеличкого скандалу. Він пов'язаний зі справою хмельницьких альфівців, які, як доводить, чи має намір довести слідство, вони були причетні до вбивства двох активістів хмельницького Євромайдану 19 лютого 2014 року. І сам факт, там вручення підозри було працівнику Альфи. Це викликало величезне обурення СБУ. Більше того, речниця СБУ заявила, що у працівників СБУ на той момент не було зброї такого калібру. Що ж це такий загадковий калібр? Наскільки я розумію, там йдеться про РПК?

Сергій Горбатюк: Так, саме РПК.

Сергій Рахманін: В СБУ, в Альфа не було РПК?

Сергій Горбатюк: Було. Під час тих подій загинуло дві особи і шість отримали вогнепальні поранення. Єдине, що співробітнику Альфа інкримінується одне вбивство і спричинення чотирьох вогнепальних поранень. Причому в однієї особи була настільки роздроблена нога, що її ампутували. І інкримінується якраз вчинення умисного тілесного ушкодження, це постріл тій особі, яка перебувала безпосередньо в “передбаннику”, а іншим, тобто це вже був, за результатами слідства встановлюється, що це був рикошет, тобто вбивство необережне.

Сергій Рахманін: Але кулі вилучені? Якщо вилучені, то чи була проведена експертиза, чи вони були випущені з тих стволів, які знаходилися в оружейці Альфи цього конкретного відділу СБУ?

Сергій Горбатюк: Тут у нас біда і сталася. Тому що справа ця розслідувалася військовою прокуратурою, слідчими південно-західного регіону, здається. Вони завершили розслідування закриттям кримінального провадження стосовно начальника СБУ, і за матеріалами розслідування приходили до висновку, що начебто майданівці стріляли самостійно.

Сергій Рахманін: Тобто вони самі по собі стріляли з кулемета?

Сергій Горбатюк: Так.

Сергій Рахманін: Це дуже схоже на Голівуд.

Сергій Горбатюк: Тобто там була особа невстановлена в плащі, яку, казали, що не виключено, що саме він і міг пронести такий...

Сергій Рахманін: Тобто невстановлена особа може потрапити в державну установу, яка знаходиться під охороною, і під плащем сховати кулемет Калашникова?

Сергій Горбатюк: Ні, там трошки інша ситуація, тому що було закрито основний вхід, але був передбанник, в якому розбили скло і зайшли три чи чотири особи. Вони стояли і в середину туди спроб прорватися не робили. А в цей час пролунав постріл. І слідство вказує, що цей постріл був зі сторони СБУ, і саме безпосередньо працівником, якому повідомлено про підозру.

Сергій Рахманін: А з кулею що сталося?

Сергій Горбатюк: Коли справу нам передали, тому що дійсно ми неодноразово вивчали ту справу і думали, що вони просто помиляються, просили зосередити розслідування певним [чином] для встановлення істини. І коли цього не відбулося, поклопотали, генеральний прокурор доручив нам, виявилося, що кулі, тобто основного доказу, яким можна категорично сказати, яка саме зброя застосовувалася, вона втрачено, ця куля. І найцікавіше, що експертиз не було проведено необхідних з цього приводу.

Сергій Рахманін: Кулю загубили?

Сергій Горбатюк: Так.

Сергій Рахманін: І ніхто покарання не поніс?

Сергій Горбатюк: Вони написали рапорт генпрокурору з тим, щоб провести службове розслідування, за результатами якого вирішити питання про реєстрацію кримінального провадження. Нам прийшла відповідь, тобто розслідування було доручено прокурору тієї ж військової прокуратури південно-західного регіону, навіть не генінспекції. За результатами прийшов висновок, що кулі немає, порушення є, і визначили, що достатньо буде не давати в цьому місяці премію тому працівнику, який загубив цю кулю.

Сергій Рахманін: У вас немає відчуття, що цю справу просто на гальмах спустять, судячи з реакції, яка була в СБУ, судячи з того, наскільки чутливо керівництво генпрокуратури ставиться до прохань СБУ?

Сергій Горбатюк: Якраз поки ми не даємо керівництву в ручному режимі втручатися в розслідування, то вона не спуститься на гальма. А якщо відбуватиметься така трансформація, де слідчі і прокурори залишаться наодинці перед такими намаганнями керівництва, то я думаю, що вони будуть відстоювати, тому що вже наші слідчі прокурори навчилися не боятися керівництва, в багатьох випадках і самостійно вони здатні сказати "ні" на якісь незаконні порушення. Але це буде набагато тяжче, тому що є багато таких прихованих механізмів, які поступово можна впливати на слідчого і прокурора з тим, щоб змінити його точку зору. Однак, поки буде справа в нас, ми будемо забезпечувати об'єктивне розслідування.

Вшанування пам'яті загиблих під час Революції Гідності. Фото: EPA

Сергій Рахманін: Багато чуток було про снайперів на Інститутській, але ми з вами востаннє зустрічалися в грудні 2017 року. Ви говорили про те, що вилучено було лише дві кулі 7,62x54, це ті кулі, які підходять для снайперської гвинтівки, зокрема для СВД. Але не було жодного випадку, щоб з кулями такого калібру було поранено чи вбито когось на Інститутській. Натомість ви ще зауважували про те, що так і не встановлено було особу, яка перебувала з гвинтівкою СВД, тобто бійця спецроти, який отримав цю гвинтівку. І ви казали, що з'явилися нові дані, нова інформація, проводяться додаткові слідчі дії. Чи з'явилися якісь нові дані, нова інформація саме про снайперів, і чи встановлена особа, яка була зі снайперською гвинтівкою на Інститутській 20 лютого 2014 року?

Сергій Горбатюк: Дані з'явилися, але недостатні для того, щоб сформулювати це в підозру. Хоча в нас є певні особи, яких ми підозрюємо, поки що це, як версія, у тому, що саме вони були на місці і застосовували зброю. Але експертизи, вже ми третю, четверту по цим кулям призначаємо, навіть сьогодні вранці доповідав слідчий, що черговий висновок про те, що не вдалося прив'язати, дати висновок, чи з цієї, чи з іншої гвинтівки вистріляна ця куля. І він призначає додаткову експертизу.

Сергій Рахманін: Але кількість куль не збільшилася? Тільки дві?

Сергій Горбатюк: Так, дві, але вони з тіл. Тобто вони у вбитих особах на вулиці Інститутській знайдені, тобто ми говоримо про застосування цієї зброї.

Сергій Рахманін: Особа встановлена чи ні?

Сергій Горбатюк: Та особа, яка була в складі спецроти, вона встановлена, їй повідомлено про підозру, вона в розшуку.

Сергій Рахманін: Скільки теоретично на підставі тієї інформації, тих матеріалів, які вже зібрані вашим департаментом, скільки можна встановити конкретних вбивць, скільки з 48 загиблих на Інститутській 20 лютого, можна привести до конкретних вбивць?

Сергій Горбатюк: Ми, за результатами розслідування комплексом слідчих дій, кажемо, що всі 48 осіб - це саме бійці спецроти. Тобто ми сформулювали це обвинувачення. Єдине, що є кулі, які витягнуті, які можуть прив'язати, прив'язуються до конкретного ствола, який був закріплений за конкретним бійцем, а інший, це слідчий експеримент по напрямку, тобто особа, потерпілий був в тому певному місці, в певній позі, коли куля влучила в нього, тобто ми можемо провести, і проводили слідчий експеримент, який вказує, з якого місця. Благо, збільшилася кількість відеозаписів, ми бачимо, хто саме знаходиться в тому місці, звідки йде стрільба. Тобто ми це інкримінуємо.

Так, за деякими епізодами не можна сказати прізвище, назвати, але слідство доводить і сформулювало це обвинувачення, що ці особи діяли як єдиний загін з єдиною поставленою ціллю. Один стріляє, інший охороняє, тобто спостерігає, і вони злагоджено досягали того результату, тобто вони мають, кожен з тих, хто перебував і виконував свою роль, вони мають нести відповідальність за ту кількість вбивств і ту кількість поранених, яка їм інкримінується.

Сергій Рахманін: Виконавці, принаймні ті, які знаходяться за ґратами зараз, свідчать в судах, вони свідчать абсолютно неохоче, не йдуть фактично на угоду зі слідством. Виконавці, з ними все більш-менш зрозуміло. Наскільки реальним є шанс вийти на організаторів і замовників цього злочину, тобто на тих людей, які надавали безпосередньо накази, з огляду на те, що вони таких свідчень ні в суді, ні під час попереднього слідства не давали?

Сергій Горбатюк: Слідство попереднє, за попередніми зібраними доказами, воно сформулювало підозру особам, які вважаються організаторами. Тобто починаючи від колишнього президента України, міністра внутрішніх справ, заступника...

Сергій Рахманін: Мене цікавить доказова база.

Сергій Горбатюк: Вона достатня була для повідомлення про підозру. На сьогоднішній день рішення про направлення до суду саме з обвинувальним актом прокурором не прийнято, відповідно він вважає, що треба ще допрацьовувати і дозбирати ці докази. Разом з тим, за подіями 18-20 лютого прокурор вже звернувся до суду за дозволом стосовно цих осіб, яким інкримінуються організація, за дозволом на заочне судочинство, і суд надав такий дозвіл. Тобто прокурор для себе бачить, що він може говорити питання про завершення розслідування.

Сергій Рахманін: Але ж ви критично ставилися до процедури заочного судочинства, навіть говорили, що він ухвалений з цілою низкою порушень, що, можливо, це гикнеться нам.

Сергій Горбатюк: Так. Я і продовжую на це [наголошувати]. Єдине, що дозвіл на початок досудового розслідування, він, як оголошення, в тому числі для підозрюваних, для захисту про те, що ми починаємо це розслідування, він ще, на мою думку, допустимий. А вже рух до суду і безпосередньо судовий розгляд однозначно призведе до наступного скасування таких вироків Європейським судом. Я доношу свою позицію обґрунтовану до прокурорів, але я ж не буду грюкати кулаком і казати: "Не смійте цього робити". Тому це рішення ще остаточно не прийнято. Але моя позиція не змінилася.

Сергій Рахманін: Ви говорили, що для з'ясування повної картини того, що відбувалося протягом 18-20 лютого 2014 року, необхідно встановити ще і обставини, пов'язані з ранком 20 лютого, коли, за деякою інформацією, вівся вогонь з приміщення консерваторії. Ви говорили про те, що приблизно встановлено коло осіб, які там знаходилися, але бракує матеріалів, тому що ці особи відмовляються надавати відповідні свідчення. Йшлося про цілу низку людей. Про батька і сина Парасюків, про Бубенчика. Щось зрушилося в цій справі чи ні, чи взагалі воно відкладено в довгу шухляду? Навіть з Бубенчиком: то було провадження, то не було провадження, то була підозра, то не була, змінювалася стаття, змінювався запобіжний захід.

Сергій Горбатюк: Приклад з Бубенчиком, це якраз приклад незаконного втручання зі сторони генпрокуратури в розслідування. Тобто, дійсно, слідчі прокурори зібрали докази по ранку 20 лютого, які сформулювали у підозру Бубенчику і ще одній особі саме у вбивстві двох осіб і вогнепальному пораненні однієї особи.

Сергій Рахманін: Йдеться про правоохоронців?

Сергій Горбатюк: Так. І коли дійсно була повідомлена підозра саме Бубенчику, то генеральний прокурор, не вивчаючи справу, не маючи на те жодних законних підстав, виніс постанову, де старшим групи прокурорів зробив заступника генпрокурора Стрижевську, після чого було змінено повідомлення про підозру, на мою думку. І на прокурорів безпідставно з цього приводу відповідні скарги подавалися. І було змінено клопотання про обрання запобіжного заходу. Розслідування не припинено, благо, слідчі і прокурори залишилися в групі, вони продовжують працювати. І з'ясування обставин цих продовжується. Єдине, чи процесуальні рішення на теперішній час можуть бути прийняті лише за згодою...

Сергій Рахманін: Мене здивувало тоді: “От, відмовляються надавати свідчення”. Відповідними кодексами все ж таки відрегульована відповідна процедура. Просто так відмовитися надавати свідчення людина не може.

Сергій Горбатюк: Чому ж не може?

Сергій Рахманін: Він може не свідчити проти себе, але просто не з'являтися і не давати свідчення...

Сергій Горбатюк: Депутат не може народний.

Сергій Рахманін: Там депутат один. А там коло осіб кілька десятків.

Сергій Горбатюк: Так. Є така ситуація. І частина допитана, а є ті, що не з'явилися. Тут мають вживатися заходи, передбачені законодавством. Але не вжилися.

Люди гинули задля того, щоб змінювалися ми - правоохоронна та судова системи. Я маю зробити все, що я можу, щоб це відбулося

Сергій Рахманін: Ви говорили, що неодноразові втручання в роботу вашого департаменту з боку посадових осіб генеральної прокуратури, - зокрема йдеться про генпрокурора Луценка і його заступників Столярчука і Стрижевську, - незаконні, з вашої точки зору, втручання задокументовані. Але, наскільки я пам'ятаю, наскільки я знаю, розслідування цих обставин все одно має відбуватися в Генеральній прокуратурі. Навряд чи воно матиме якісь правові наслідки. Чи не так?

Сергій Горбатюк: Так, воно і не має, тому що я подавав вже чотири заяви про злочин заступників генерального прокурора і генерального прокурора, тобто за ними всіма приходили відписки про те, що не вбачають вони підстав.

Сергій Рахманін: А іншої процедури не передбачено?

Сергій Горбатюк: Може, коли буде Державне бюро розслідувань, ще до них можна буде направити. Але на сьогодні ми направили якраз за втручання пряме і відверте, неприховане, недання завершити справу слідчому у справі за підозрою Лукаш і ще ряду осіб, вже направили ми і заяву про злочин до НАБУ. Сподіваємося, що вони належним чином...

Сергій Рахманін: Ваша версія, чому ігнорує, впритул не бачить справи Лукаш керівництво Генеральної прокуратури? Воно просто вважає, що розслідування було недбалим, чи там є якась змова, якась оборудка чи домовленість?

Сергій Горбатюк: Питання в тому, що вони ж не знають матеріалів провадження. Вони їх не вивчали ніхто. Якби ми склали повідомлення про підозру, надали, а у відповідь: "Дайте справу, ми почитали - дивіться, вам не вистачає того і того, зробіть, якщо ви зробите це і це, тоді ми повідомимо". А цього немає. Тут є версія, що хтось комусь обіцяв, що ця справа не піде до суду. Чому це зроблено, треба тут запитувати. Тому що навіть у вашому ефірі генеральний прокурор, не знаючи матеріалів справи, дозволяє собі сказати, що слідчі не зібрали доказів. Прокурор і слідчі, які знають досконально справу, кажуть: "У нас достатньо доказів для того, щоб йти до суду". Генеральний прокурор, не знаючи матеріалів справи, каже: "Вони не зібрали". Це пряме відверте втручання в діяльність слідчого і прокурора, в нормальному цивілізованому суспільстві це відразу прямий шлях у відставку.

Генеральний, який має забезпечувати нагляд за законністю, він сам перший вчиняє незаконні дії, тисне, він фактично натякає, напевно, слідчому, каже: "Я не бачу, сподіваюсь, що ти теж їх не побачиш". Але вони бачать. І останнє, вони зараз взагалі винесли ухвалу, постанову, тобто не бачачи справу, кажуть: "Неефективне розслідування, передайте в НАБУ”. Тобто, щоб тільки забрати в нас, щоб тільки воно не розслідувалось нашими. Причому, це ж з лютого минулого року. Тобто маніакальне небажання реагувати на ці всі наші зауваження, заперечення, скарги і заяви про злочин. Ми тому і подали в НАБУ, тому що вважаємо, що це вже вбачаються ознаки, що це не просто порушення, а воно мотивовано якимось і корисним інтересом.

Сергій Рахманін: Не знаю, чим закінчиться ваша ця реорганізація. Але з Юрієм Віталійовичем вам нелегко буде найближчим часом. Хоча і до цього не було легко. Ви згадали НАБУ і ДБР. Я знаю, що ви досить скептично ставитесь до перспектив ефективної роботи ДБР. Якщо так, то чому?

Сергій Горбатюк: Там цілий комплекс причин. В першу чергу сама ідея створення ДБР, на мою думку вона неповноцінна. Тобто їй абсолютно вузьку дали підслідність. І на сьогодні, з 20 листопада, дякуючи нашій Верховній Раді, немає органу, який розслідує справи підслідні ДБР. Тобто вже вісім місяців. Певно, в суспільстві навіть не відчули про те, що вони - ці справи - не розслідуються, хоча це жах сам по собі. Так, їх можуть доручати Нацполіції, СБУ, але ці самі завалені. Фактично вони не розслідуються. Це свідчить про те, що дуже вузька. Я вважаю, що ДБР мало бути головним слідчим підрозділом країни, воно мало би розслідувати найбільш тяжкі злочини - вбивства, організовані злочинні угрупування тощо.

Сергій Рахманін: Тобто мала би бути ширша підслідність, так?

Сергій Горбатюк: Так, ширшою підслідність, і це мало бути основа слідства, тому що поліція на теперішній, мали залишатися в поліції проступки, нескладні крадіжки, якісь наркотики неорганізовані. А цей орган професійний, боєздатний мав би бути, він залишився зовсім невеличкий. І він підслідність має за високопосадовцями, суддями некорупційними і правоохоронцями. Тобто це як важіль впливу. Тобто, хто контролює ДБР, той може бити-прибивати. Не зовсім гарне слово. Але ці правоохоронні органи і суди під себе. Тобто, хтось не так працює, - ми зареєстрували провадження, наскочили, - ви вже так як треба працюєте. І витрати такі величезні коштів на створення такого вузького спеціалізованого органу, вони є невиправданими.

Сергій Рахманін: Справа Манафорта. Свого часу американська сторона звинувачувала нас в тому, що процеси, пов'язані зі справою Манафорта, в Україні фактично гальмуються, це спростовував Юрій Луценко, генеральний прокурор. Ви в березні говорили про те, що американській стороні було надіслано лист про згоду щодо співпраці, і казали, що чотири, п'ять, максимум півроку - минеться, поки вони дадуть цю офіційну згоду. Власне, десь півроку і минуло. Чотири чи п'ять місяців минуло. Була якась відповідь від американської сторони? Є якась співпраця між Генеральною прокуратурою і комісією Мюллера, яка займається розслідуванням справи Манафорта?

Сергій Горбатюк: Ні, на жаль.

Сергій Рахманін: А чому? Вони з одного боку нас звинувачують, а з іншого боку вони ігнорують наш запит, є логіка?

Сергій Горбатюк: Мені навіть дивно, тому що нам ще ж до їхніх далеко розслідувань. В грудні 2014 року, потім в березні направлялися запити стосовно допиту Манафорта у справі про розтрату коштів в системі Міністерства юстиції на користь американської юридичної фірми за складання звіту у справі Тимошенко проти України про її незаконний арешт. І слідство доводило, що це була дійсно розтрата коштів незаконна, і міністр юстиції, і його заступник, бухгалтер… Вже два роки справа розглядається в суді. Але саме цікаве, що ці два запити до теперішнього часу не виконані. І нам вже надійшла інформація, що їх виконання також було передано в групу, в комісію Мюллера.

Тобто фактично у нас в грудні буде чотири роки. Я сподіваюсь, що до того часу щось зміниться. Але не виконуються запити. А формулювання їхнього обвинувачення, вони його відкрито розмістили в себе на сайті Мін'юста, воно свідчить, що вони інкримінують відмивання коштів чи несплату податків і прямо прописують, що отримані від українських чи олігархів, чи посадовців. Тобто логічним є наступне – “допоможіть нам встановити, що це за гроші, і ми встановимо”. Немає ні їхніх запитів до нас, ні відповіді на прохання виконати попереднє і співпрацювати.

Сергій Рахманін: Не все так добре не тільки в нашому домі, як з'ясовується. Невідомо, чим закінчиться процес реорганізації вашого департаменту, взагалі ваш конфлікт не особистісний, але абсолютно очевидний, з керівництвом генеральної прокуратури. Не виникає бажання махнути рукою і піти, скажімо, в адвокатуру, в політику, є таке бажання, думали про це?

Сергій Горбатюк: Звичайно, що десь всередині буває заколишеться, що може дійсно, вистачить вже, треба відпочити. Але ні, тому що я сам спостерігав, як деградували ці наші правоохоронні органи, і я розумію, що після Майдану був і є шанс змінити, щоб вони дійсно по-справжньому працювали, були правоохоронними, щоб вони захищали людей. І хай воно пафосно звучить, люди гинули саме для того, щоб змінювалися ми - правоохоронна система, судова система. Я розумію, що воно не змінюється, але я для себе говорю, що я маю зробити все, що я можу, щоб це відбулося. Але відступати не збираюся однозначно.

Сергій Рахманін: Можу побажати вам наснаги, терпіння і натхнення.

Авторская программа Сергея Рахманина Апокриф выходит в эфире Радио НВ каждый вторник в 20:00 - 21:00