Апокриф. Авторська програма Сергія Рахманіна. Гість Віктор Мусіяка. Ефір від 12.06.2018

Гость — бывший народный депутат, научный консультант по правовым вопросам Центра Разумкова Виктор Мусияка.

Авторська програма Сергія Рахманіна Апокриф виходить в ефірі Радіо НВ щовівторка в 20:00-21:00

Сергій Рахманін: Наш сьогоднішній гість — Віктор Мусіяка, професор права, науковий консультант з правових питань Центру Разумкова.

“Україні треба відновити конституційно-правовий порядок, причому ключовими є обидва слова: і конституційно-правовий, і порядок”, — це ваша цитата. Це ви казали неодноразово. Ознаки конституційно-правового непорядку ви побачили, зокрема і в нещодавно ухваленому і вже підписаному президентом законі про Вищій антикорупційний суд. Це так?

Віктор Мусіяка: На жаль, так. Немає сумніву в тому, що все продовжується. В нас все відбувається відповідно до... Я згадав, є такий автор-лівак. Правда, він був, Гі Дебор, є в нього така робота, твір Суспільство спектаклю, що всі люди живуть, як у спектаклі. Їм показують якісь речі, вони, боячись, щоб не виглядати дурнями, вірять і починають грати в цю гру.

Сергій Рахманін: Починають грати в ролі акторів.

Віктор Мусіяка: Так. Це, що відбувалося в нас останні дні перед тим, як був ухвалений цей закон про Антикорупційний суд, всі рейтинги, ЗМІ накачували суспільство ідеєю, що якщо не буде прийнято цей закон, то все — кінець, це вже остаточно ми втратимо можливість боротися з корупцією, особливо з віп-корупцією, його треба приймати, і хто не прийме це, мало не ворог суспільства.

Сергій Рахманін: Кредит довіри до цього законопроекту був високий через те, що боротьба з корупцією відбувається досить мляво, я не кажу, що закон про Вищий Антикорупційний суд сприймався як панацея, але, в принципі, сприймався як той необхідний елемент, без якого точно система ця працювати не буде. Але тут питання в іншому. Наскільки я розумію, все ж таки порушили Конституцію в тому, що є система судів, якщо ми говоримо про Вищий антикорупційний суд, то мають бути і нижчі. А нижчих не передбачено.

Віктор Мусіяка: От, бачите, ви вже зачепили і побачили одну несуразність.

Сергій Рахманін: Чого там ще не вистачає в цьому законі? Що там ще не так?

Віктор Мусіяка: Чому я так негативно оцінюю те, що відбувалось напередодні голосування? Тому що ніхто не звертав увагу на правові аспекти цього законопроекту. І тоді би стало ясно, що він взагалі не гідний того, щоб його схвалювати. Ясно, що з корупцією треба боротися. Я десь в вересні зустрічався з нашими юними антикорупціонерами, активістами антикорупційними, і ми з ними обговорювали питання, пов'язані з відомим вам законопроектом 6011, який в минулому році, десь в березні, був зареєстрований депутатами, — “Про антикорупційний суд”. Там не було про вищий, а про антикорупційний суд. Хоча його зміст теж нікуди не годився, але я їм казав, що має бути система цього спеціального антикорупційного суду. Мається на увазі, що це система судів, які будуть на першому рівні.

Сергій Рахманін: Тобто мають бути окружні антикорупційні суди, так?

Віктор Мусіяка: Так. По-перше, окружні суди, в чотирьох хоча би областях, в яких є НАБУ управління регіональне. Потім в Києві ще апеляційний, і цей суд, який вони назвали Вищий антикорупційний суд, він міг би бути як касаційна інстанція. Або палату в суді Верховному, де касаційна кримінальна палата, кримінальний суд, і там палату зробити.

Сергій Рахманін: Ви говорили про те, що не знайшли порозуміння, чи вони вас не почули, як ви сказали, молоді антикорупціонери. Але є така інституція досить поважна і відома. Вона називається Венеційська комісія. Це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. І до нього завжди звертаються, якщо є якісь проблемні питання. І зазвичай ця інституція дуже жорстко реагує, коли помічає якісь невідповідності українській Конституції в тому чи іншому законопроекті. Венеційській комісії це достеменно відомо, бо це поширювалося всіма ЗМІ, вона брала активну участь у перемовинах з українською владою, коли йшлося про цей законопроект, який став законом. Чому вона не помітила ці очевидні невідповідності Конституції?

Віктор Мусіяка: Є два нюанси, пов'язані з роллю Венеційської комісії. Це дійсно професійна правова інституція європейська, вона поважна. Наші, так, якщо їм вигідно, так, вони посилаються на Венеційську комісію, а якщо не вигідно, то це можна залишити за межами уваги. Вона в вересні минулого року дала висновки на ті два законопроекти, я один з них назвав, це 6011 депутатській, і там ще в одного з депутатів був законопроект, який говорив про спеціалізацію суддів в судах. Тепер президент не посилав в Венеційську комісію свій законопроект.

Сергій Рахманін: Але ж вони знайомі з його текстом.

Прийняття Закону про Вищий антикорупційний суд. Фото: EPA

Віктор Мусіяка: Так. Але цей весь процес, який почався, треба віддати належне нашим антикорупційним активістам, які фактично мобілізували всі інституції, які мають відношення і до кредитування України, і до допомоги Україні: МВФ, Валютний фонд, Європейський Союз тощо. Вони одночасно заявили, що право вето має бути у спеціально створеної інституції, такої як рада міжнародних експертів. Венеціанська комісія сказала, вони все ж таки юристи, вони розуміють, вони вже в цьому контексті працювали в унісон з цими інституціями, заставляли Україну відповідний статус надати цій міжнародній раді експертів, щоб право вето могли накладати, або роль їх була значна у визначенні кінцевому щодо кожного кандидата на посаду судді.

Але вони дуже обережно сказали, що треба з високим рівнем поваги поставитися до суверенітету України, щоб він не був при цьому порушений. Вони відчували, що якщо надати особливий статус цій раді, то це буде порушенням суверенітету України. Вибачте, іноземці будуть вирішувати, як нам формувати.

Сергій Рахманін: Вони ж все таки не будуть вирішувати, це дорадчий орган, який не має суттєвого впливу на кінцеве рішення.

Віктор Мусіяка: Ми ж тексту поки не бачили, це чули, що завтра опублікують. Але я спілкувався на одному з ефірів із представницею одного із цих антикорупційних громадських об'єднань, вона була в процесі весь час, і вона сказала, що там передбачено шість членів цієї міжнародної ради експертів. Право вето — три експерти із шести, якщо вони вважають, що не підходить ця кандидатура, от вони ставлять питання про скликання ВККСУ, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. І там іде голосування — чи пропустити, чи ні. Там треба, щоб із 16 проголосувало дев'ять членів ВККСУ і три із шести міжнародних експертів. Якщо вони поставили три із шести, навіть не чотири, і вони будуть голосувати проти того, щоб цю людину допустити до посади, то все. Вибачте, як це ви говорите, що не впливають на прийняття рішення?

Сергій Рахманін: Якщо говорити суб'єктивно, зараз я не про правову сторону, то необхідний фільтр, а недовіра до ВККС є досить високою, недовіра до української влади є досить високою. Я зараз не виправдовую це рішення, я просто кажу про мотиви, які могли бути. Але мені цікавить, чому не звернула уваги Венеційська комісія на те, що у нас створюється Вищий Антикорупційний суд, не створюючи систему судів, що є прямим порушенням Конституції? Вони просто не помітили чи не захотіли звернути увагу?

Віктор Мусіяка: Ні. Вже на цьому етапі вони промовчали. А на тому етапі в вересні, коли вони та той законопроект 6011 депутатський, де теж було написано, в одній інституції у Вищому антикорупційному суді дві інстанції. Першою інстанцією є апеляційна. І вони тоді, даючи свій висновок, говорили, що апеляційну треба виділити окремою інстанцією з цього суду, вони мають бути окремо. Зараз вони промовчали. Підтримуючи загальний контекст, який зараз був навколо цього законопроекту, вони все ж таки сказали, що треба максимально виписати так закон, щоб не було підстав для визнання його неконституційним.

Сергій Рахманін: Є досить велика кількість депутатів у Верховній Раді, які виступали проти цієї інституції, по-перше. А, по-друге, закони в його нинішньому вигляді. 45 народних депутатів - це достатньо, щоб зробити відповідне подання до Конституційного суду. Можливо, що вони звернуться до Конституційного суду?

Віктор Мусіяка: Це не виключено.

Сергій Рахманін: І Конституційний суд має підстави визнати цей орган неконституційним, теоретично, формальні підстави для цього є?

Віктор Мусіяка: Я розумію. Я назву тільки три можливі підстави. Перша: цей Вищий антикорупційний суд, він є такою інституцією, яка може тягнути на те, що це особливий суд.

Сергій Рахманін: І 125 стаття Конституції, яка забороняє створювати особливі суди.

Віктор Мусіяка: Звичайно. Коли вони ще наполягли, і це було записано... Мені сказали так, що тільки ті справи будуть розглядати, які НАБУ готує. Не взагалі всі антикорупційні справи, а тільки ті, підслідність НАБУ. То це, більш того, тягне взагалі на особливий суд. Я їм говорив, я вважаю і сьогодні, необхідно все привести у відповідність з Конституцією. Конституція говорить, що всі дії органів влади мають відбуватися відповідно до Конституції і законів України. В законі цьому про судоустрій і статус суддів сказано, що судоустрій і статус суддів визначається Конституцією і цим законом. Треба в цьому законі все виписати, в них спеціальний закон, про що я і говорив. А цьому законі треба виписати все. Інакше буде визнано, вже підстави є для визнання неконституційності.

Сергій Рахманін: Ви говорили про ті підстави, ґрунтуючись на яких Конституційний суд може визнати теоретично щойно підписаний президентом закон про Вищий антикорупційний суд неконституційним. Ви назвали одну, що формат, в якому виписаний цей закон, дозволяє вважати Вищий антикорупційний суд особливим судом, що заборонено прямо 125 статтею Конституції, яка забороняє створення надзвичайних та особливих судів. Які ще є підстави?

Віктор Мусіяка: Ми вже на початку говорили про так звану Громадську раду міжнародних експертів. Так називають. Назву навіть, — "Громадська рада", — придумали для них. Як це — Громадська рада міжнародних експертів? Це тільки наші експерти можуть бути членами громадської ради. Просто: “Рада”. Але саме основне, що я говорив, якраз на це і натякала Венеціанська комісія, мова йде про суверенітет України. Ця меншовартість наша, от просто в нас сидить десь генетично, ми готові зігнутися, пригнутися. В даному випадку дійсно, це вартість елементу цього закону, мільярд. Ми знаємо, що одна з умов, крім цього ще є.

Сергій Рахманін: Так, транш МВФ.

Віктор Мусіяка: Так.

Сергій Рахманін: Але, мені здається, що все ж таки ще йдеться і через недовіру до нашої влади, це теж правда. Опитування ж було.

Віктор Мусіяка: Я запитував. Стільки було... Я маю віддати належне нашим антикорупціонерам. Вони мали ефіри кругом, де тільки завгодно, вони на цю тему говорили. Але я запитував: “А чому не ставили питання про те, тільки міжнародних експертів залучати?” А чому не українських, що, немає в нас людей нормальних, професійних?

Сергій Рахманін: Йдеться про те, що вони менш піддаються впливу влади.

Віктор Мусіяка: Хто вам сказав? А тепер я вам скажу інше. Так, ніби менше впливу влади, хоча ми колись проводили тією комісією, того ж голову НАБУ обирали. Нічого, ніби українські всі були, крім одного, Кеслер один був іноземець. Але я нікого не звинувачую, я тільки можу, десь з'являється в мене думка. Добре, впливи в даному випадку президента, влади, будуть ніби зменшені. Але міжнародні експерти кого будуть запитувати тут? Вони дуже знають наших кандидатів, як розбиратися з тим, чи вони доброчесні? Я думаю, що тут буде вже вплив з іншого боку, якраз наших антикорупціонерів.

В них будуть запитувати: “А як ви до цього ставитесь?” Їм ще і скажуть, що "ви ж орієнтуйтеся на пропозиції чи рекомендації, які будуть". Я цього не виключаю. Але я виключаю одне. Не має бути ніяких впливів. Це просто ми з одного в інше попадаємо. Це ж не виключено. Ми маємо на 100% довіряти їм.

Сергій Рахманін: Хотілося би створити таку ідеальну схему, але її... Якесь лихо в цій країні. Тут яку схему не створюй, завжди знайдеться хтось, хто винайде, як цю схему обійти.

Віктор Мусіяка: Схем не треба створювати, необхідно відповідно до Конституції, до закону працювати із людьми нашими — з українськими громадянами працювати. Це просто неприпустимо. Так, ми можемо йти більш довгим шляхом, але ми маємо пройти наш шлях. Цей момент говорить про те, що ми повністю підпадаємо вже під вплив зверху, збоку, знизу, звідти. Добре, з Росією ніби зрозуміло, виключено. Так що, ми тепер будемо виконувати все, що нам говорять, щоб мільярд там…

Сергій Рахманін: Як кажуть, зловісний вашингтонський обком.

Віктор Мусіяка: Ну, мільярд ми навряд чи побачимо, тому що треба нам відсотки віддавати одразу за отримані кредити. А там десь мільярд ще з Європи. Так, вибачте. А там умови. Ви маєте ліс кругляк давати тощо.

Сергій Рахманін: Ви казали, що ще є підстава, щоб закрити вже цю тему.

Віктор Мусіяка: Ви говорили: “Що тут поганого, от вони приймуть рішення...” Є один момент там цікавий. Якщо ця група цих експертів приймуть рішення, що це не можна пропускати, вони мають протягом 30 днів провести спільне засідання із ВККСУ. Якщо не проведено це засідання, що можуть зірвати ВККСУ, тоді написано ніби так, що тоді вважається, що ця людина не пройшла конкурс. Що це таке? Це не порушення прав людини?

Сергій Рахманін: Тут вигадали інший спосіб, в такий спосіб теж можна, насправді, позбавлятися зайвих людей.

Віктор Мусіяка: Так. Там є ще один момент. Я не знаю, чи залишили чи ні, там стаття сьома була, частина четверта, де було сказано, що не можуть бути особи такі кандидатами на посади судді. І перелік. Якщо вони протягом десяти років до моменту, коли вони претендують на цю посаду, займали посади в прокуратурі, міліції, поліції, навіть НАБУ, коли вони були депутатами і так далі. Коли вони були у керівних органах партій протягом останніх п'яти років, коли вони працювали по договорах з партією. Що це таке?

Сергій Рахманін: А де ж ми людей тоді знайдемо?

Віктор Мусіяка: Це просто дикість якась. Тому що це є порушення прав людини. Стаття 24 Конституції говорить, що не може бути ніяких перепон, обмежень прав людини.

Сергій Рахманін: Я тут ще й посилаюся на рішення Європейського суду, який не передбачає колективну відповідальність. Фактично тут закладається колективна відповідальність, тобто участь у якомусь органі вже робить тебе людиною...

Віктор Мусіяка: А індивідуальна? Не може бути обмеження з будь-яких підстав, написано в кінці. Перелік іде, 13 десь підстав, і далі говориться: “… та інших підстав”. Не може бути ніяких обмежень прав людини. Я думаю, що це абсолютно підстава, якщо вона там залишилася, для визнання неконституційним цього закону.

Петро Порошенко після прийняття Закону про Вищий антикорупційний суд. Фото: EPA

Сергій Рахманін: Інша болюча тема. Днями Конституційний суд України виніс рішення щодо законопроекту, який стосується скасування депутатської недоторканності. Я пам'ятаю, в вас і до нього були якісь зауваження і заперечення. Від себе додам, що мене це трошки здивувало. Я не претендую на лаври правника, але три чи чотири рішення було Конституційного суду, де зазначалося, що депутатська недоторканність є не привілеєм, а інструментом захисту. Відповідно, забезпеченням нормальної депутатської діяльності. Якщо йдеться не про привілей, а інструмент, то ламати цей інструмент, напевно, не дуже правильно. Як би я не ставився до конкретно цієї Верховної Ради чи взагалі до депутатів, напевно, це не зовсім вірно. Але, можливо, є якісь інші зауваження до цього?

Віктор Мусіяка: По-перше, вже це останнє рішення, десь 12 рішень Конституційного суду, це 12 разів вже зверталися до Конституційного суду щодо внесення змін цих. Але перші три рішення, де Конституційний суд чітко сказав, що не може бути зовсім знята недоторканість.

Сергій Рахманін: Так, вона може бути обмежена, але не може бути скасована.

Віктор Мусіяка: Не має сумніву, що вона має бути обмежена. Але і Венеціанська [комісія] сказала, вона ще більш чітко сказала, що при такій слабкій демократії, як в Україні, зовсім позбавлення депутатської недоторканності не є прийнятним. Вони все це ігнорують. Нинішній депутат, якщо 158 з них написали цей законопроект, який розглядався, і по ньому дав Конституційний суд позитивні висновки, ще й президент наступний буде на наступному тижні або на цьому, я думаю, висновок позитивний теж, то ці депутати взагалі, для них депутатська недоторканність — це ніщо.

Я свого часу, будучи депутатом, я розумію, що якщо я входжу в якісь питання з владою, вона може як завгодно мені влаштувати якийсь… Я був в готелі, в номері, знімали номер для мене, як для депутата. Я цілий день до десяти вечора працюю, приходжу, а там, скажімо, десь під матрацом щось лежить. І за мною заходять. І ви розумієте, що може бути? Має бути захист якийсь. Ці депутати не потребують захисту. Ви бачите, що відбувається зараз?

Сергій Рахманін: Я не про це навіть. Мені здається, що дещо гіперболізована ця проблема. Це така популістська історія. Давайте скасуємо депутатську недоторканність, тоді корупції буде менше. В нас ціла низка, ціла категорія корупціонерів не мають депутатської недоторканності. Члені Кабінету Міністрів, різного роду державні службовці. Ніхто їх не притягає. Тобто насправді депутати — це така досить зручна мішень. Я жодним чином не збираюся виступати їх адвокатом, але не збираюся виступати і їхнім суддею. Мені здається, що це така популістська історія, яка завжди з'являється в переддень виборів, тому що це дуже подобається виборцю. Давайте заберемо в них? — Давайте.

Віктор Мусіяка: Я вам назву одну річ. Є рішення Конституційного суду 89 року, де чітко було визначено, як притягається народний депутат до відповідальності. І там чітко сказано, що...

Сергій Рахманін: Це процедура досудового розслідування, прокуратура може вести розслідування, не звертаючись до Верховної Ради.

Віктор Мусіяка: Так. А вони приходять, нам влаштовують ці всі…

Сергій Рахманін: А чому? Вони Конституцію не читають? Рішення Конституційного суду не читають?

Віктор Мусіяка: Не знаю.

Сергій Рахманін: Чи їм просто так зручніше?

Віктор Мусіяка: Це говорити про те, що всі ігнорують взагалі. Я не про те, що не читають рішення Конституційного суду. Конституцію не читають. Там же чітко виписано це все. Повернемося до останнього рішення Конституційного суду.

Сергій Рахманін: Але вони ж читають Конституцію, судді Конституційного суду?

Віктор Мусіяка: Коли Конституційний суд посилається, потім вже це, як знущання над здоровим глуздом, він посилається на ті три рішення, які я вам назвав, що було сказано, що позбавляти зовсім не можна, і при цьому робить висновок Конституційний суд, що в даний момент немає підстав по-іншому розуміти, що це конституційно. Вибачте, якщо це чіпає права людини, це 157 статтю не зачіпає? Коли там говориться, якщо зміни до Конституції можуть вплинути на стан справ із правами людини, то тоді не можна [приймати] такі зміни. А вони це все констатують, що це може впливати, тому що людина, якщо депутат боїться, або йому ставлять умови, і він голосує, скажімо, за приватизацію землі, будь-якою, орної і так далі. Він голосує по медичній реформі і так далі.

Коли мова йде і про тарифи, ціла низка законів були, які дали можливість Кабміну цим займатися. Вибачте, це що, не стосується прав людини? І Конституційний суд говорить, що все нормально, це все конституційно. Більш того, що вони прибрали? І в президентському, і в депутатському [законі] одні й ті ж пропозиції фактично. В президентському тільки одне - введення в дію змін до Конституції щодо недоторканності з 1 січня двадцятого року. Це політичний такий хабар. Що вони прибрали? Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність, першу частину 80 статті прибрали. Третя частина: “Народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради України притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані”, — прибрали. Залишили, що?

Сергій Рахманін: Наклепи і образи.

Віктор Мусіяка: Народні депутати України не несуть юридичну відповідальність за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Сергій Рахманін: Так. Це при тому, що ці статі були декриміналізовані.

Віктор Мусіяка: Так, в 2001 році.

Сергій Рахманін: Відповідно, це треба прибрати з Конституції в будь-якому разі.

Віктор Мусіяка: Це анахронізм. Його треба прибрати. Треба було записати: “Окрім відповідальності за посягання на честь, гідність і репутацію”. Це в Цивільному кодексі. Але я спочатку подумав, — проголосують, і це зайвий раз підкреслить, що вони взагалі невігласи і люди, яким не можна довіряти, ті, хто проголосують за ці зміни. Але потім я побачив ще одну річ. Коли мова йде про те, що залишається відповідальність за образу чи наклеп, пам'ятаєте, в 2014 році 16 січня ці всі речі були — диктаторські закони, а потім ще пробували залишити відповідальність або ввести кримінальну відповідальність. Розумієте, що відбувається? Якщо вони проголосують за це, тоді ми з вами знаємо, ще як приймалась Конституція, то треба всі закони, які тут, всі ці поняття, треба на них причепити закони відповідні, щоб вони діяли, тобто працювали.

Сергій Рахманін: Тобто відповідно до цих змін треба вводити в дію один з диктаторських законів, так?

Віктор Мусіяка: Ні. Треба вносити зміну в Кримінальний кодекс - відповідальність за образу і наклеп.

Сергій Рахманін: Це за змістом є те, про що я казав.

Віктор Мусіяка: Ви представник ЗМІ, ви знаєте, яку це реакцію викликало. Це ж вам не можна критикувати, вам не можна проводити всілякі дослідження і т.д. Тому що, якщо щось скажете не так — наклеп, образа і в суди. Ви пам'ятаєте, яка була реакція ЄС, навіть ООН?

Сергій Рахманін: Я все це дуже добре пам'ятаю, тому що я сам був під статтею за наклеп і образу. Є ще одна тема, яку не можна обійти, коли йдеться про зміни до Конституції. Це намір Петра Олексійовича Порошенка, який він оприлюднив не так давно, про те, щоб в преамбулі української Конституції записати європейські прагнення України. Тобто записати туди намір щодо вступу до НАТО і до ЄС. У мене тут одразу два питання. По-перше, чи можна вносити зміни в преамбулу? Я не певен, що можна. А по-друге: нащо це робити? Бо я логіки в цьому не вбачаю, тому що як би ми не ставилися до бажання жити в НАТО чи ЄС, це все ж таки така мета, якщо і довгострокова, то точно не вічна, а Конституції пишуться на роки і на століття. Американська Конституція - яскравий приклад тому.

Але мене здивувало от що. В цій студії в мене був голова Конституційного суду Шевчук, який на моє питання, як він до цього ставиться, відповів приблизно так: "А що тут такого?" Я був дещо збентежений. Тобто він не навів якихось аргументів переконливих для мене, суто людських, з царини здорового глузду чи правничих в тому, що це можливо. Як ви ставитеся до цієї ідеї? Сама по собі непогана, але з точки зору права, як на мене, дещо сумнівна. Чи я помиляюся?

Віктор Мусіяка: Я не скажу, що вона сама по собі непогана, вона взагалі неприйнятна. Це в кращому випадку політичний інфантилізм якийсь.

Сергій Рахманін: Я маю на увазі, непогано озвучувати мету вступу, але до чого Конституція тут?

Віктор Мусіяка: У нас достатньо законодавчої бази, на якій можна продукувати і йти, як він казав, заякорити ідею європейського вибору. Справа в тому, що преамбула Конституції — така її частина, яка фіксує на даний момент, тобто на момент прийняття Конституції, фіксує всі ті історичні, правові, релігійні і інші підвалини, які були в основу покладені прийняття цього основного закону. Там немає і щілинки, куди би цей бантик причепити, який хоче причепити президент. Це взагалі не можна робити з преамбулою Конституції. Вона щодо цієї Конституції має відношення. Якщо буде ухвалюватися нова Конституція, то я не думаю, що там зовсім в тій преамбулі, якщо вона там буде, будуть відсутні всі ті положення нинішньої преамбули. Там хоча би буде сказано, що пройшла, які етапи пройшла історія конституційного процесу України. Тому говорити зараз саме про це...

Конституція України. Фото: Адміністрація Президента

У нас готується закон, здається, про національну безпеку і оборону. У нас в цілій низці законів визначенні якраз наші устремління євроцентричні, які хочеш. Але коли, в кінці кінців, Голландія прийняла рішення все ж таки дати згоду на приєднання України до Угоди про асоціацію, там навіть було сказано, що без права членства. Заявити про те, що ми прагнемо до членства, давайте робити все для того, щоб, в кінці кінців, якщо прийде час... Правильно ви говорите, це така справа, час пройде, можливо і ЄС не буде. 10-15 років, можливо, я даю.

Сергій Рахманін: Це по-перше. По-друге, я свого часу навіть сперечався з одним гостем студії. Я говорив про те, що для мене це логічна мета, як на сьогодні, щонайменше досягнути критеріїв ЄС для того, щоб просто життя налагодилося. Якщо при цьому ЄС збережеться і нам знайдеться там місце, добре. Якщо ні, то і так непогано. Але припускаємо, що, не дай Боже, перемагає політична сила, причому здобуває велику більшість, яка спирається на діаметрально протилежні наміри, яка не хоче прагнути до ЄС. І вона візьме і почне міняти Конституцію ще раз. Я не бачу в цьому жодної логіки. Я сподіваюсь, що цього не відбудеться, але не можу сказати, що такого не буде.

Віктор Мусіяка: Ви маєте на увазі, перш за все, наші політичні сили?

Сергій Рахманін: Так. Європа - то окрема історія.

Віктор Мусіяка: Ясна справа. Що роблять наші очільники, ці головні — президенти? Як тільки приходять, їм хочеться мати повноваження, як мінімум, які були у Леоніда Даниловича. І починається у них свербіж. Треба вносити зміни до Конституції. Це там дуалізм. Ніякого дуалізму нема. А це вся Ахіллесова п'ята у них в голові.

Сергій Рахманін: У нас президенти перебирають на себе повноваження, навіть не вносячи змін до Конституції. В нас НАБУ не є конституційно визначеним органом. В нас ДБР не є конституційно визначеним органом.

Віктор Мусіяка: Але призначає президент.

Сергій Рахманін: Так. Відповідно, в Конституції в перелік уповноважень, які є вичерпними для президента, немає повноважень призначення керівника ДБР чи керівника НАБУ. Менше з тим, він такі повноваження має. Тобто вони є неконституційними, так?

Віктор Мусіяка: Так.

Сергій Рахманін: Не жахайте наших слухачів, складеться враження, що ми живемо в країні, де Конституція не виконується зовсім.

Віктор Мусіяка: При чому тут жахайте? Я весь час жахаю. Я весь час намагаюсь переконати людей. Слухайте, ви ж зверніть увагу, з чого я почав. У нас взагалі суспільство — театр. У нас Конституція писана, як її називають. Це що написано у Конституції. А жива, говорять, Конституція. Ви знаєте, в житті те якось все міняється, давайте ми будемо реагувати. То вони і реагують.

Сергій Рахманін: Живою Конституцією зазвичай, як в США, і ви посилалися на цей приклад, що є американська Конституція. Що це? Це невеличка кількість статей.

Віктор Мусіяка: Сім статей.

Сергій Рахманін: Невеличка кількість правок.

Віктор Мусіяка: 27 правок.

Сергій Рахманін: І кілька сотень томів тлумачень Верховного суду.

Віктор Мусіяка: Більше 500.

Сергій Рахманін: Який виконує в США роль нашого Конституційного суду. В нас теж є тлумачення Конституційного суду. Правда, вони часто і густо суперечать одне одному.

Віктор Мусіяка: Я вам навів, як вони дотримуються роз'яснень.

Сергій Рахманін: Я читав всі рішення Конституційного суду щодо права народу змінювати устрій на референдумі на конституційний лад і так і не зрозумів, чи можна, чи не можна, тому що діаметрально протилежні були.

Віктор Мусіяка: А там поняття конституційного ладу тлумачено по-різному.

Сергій Рахманін: Як жити тоді?

Віктор Мусіяка: Я ще додам. А НКРЕКП? Там мільярди ходять ці всі фінансові…

Сергій Рахманін: У нас президент ще має право створювати, реформувати, реорганізовувати суди за консультацією з Вищою радою правосуддя. Мені здається, що теж така собі функція, з точки зору Конституції.

Віктор Мусіяка: От, президент, в перехідних положеннях було сказано, що він має до 31 грудня, в нього останній день до 1 січня 2018 року, може створювати і припиняти діяльність судів. І він взяв, 30-го укази повидавав про об'єднання, укрупнення судів. Взагалі судова система пішла під укіс. Тепер він не ставить питання, вже тепер Верховна Рада має законом ліквідовувати або об'єднувати суди. Чому ж тепер не ставить, півроку пройшло, а він мовчить? Що, потреби такої немає? Ясно, що створювалась якась система судів, які необхідні, а все інше вже не цікаво.

В Конституції немає і щілинки, куди би причепити бантик, який хоче президент

Сергій Рахманін: Я розумію, що ви казали про акторів, про вистави. Але, менше з тим, в Верховній Раді ціла низка політичних об'єднань, фракцій, груп, які критикують президента. Куди не копни — всі опозиціонери. А чому вони не реагують на це? Чому вони не реагують на те, що президент керується не притаманними йому за Конституцією повноваженнями? Чому вони не реагують на відверті порушення Конституції? Це навіть їм на руку. Скоро ж вибори. Чому вони за це не критикують? В них свої якісь оборудки, свої згоди з президентом, чи вони просто не читають Конституції, їм це не цікаво?

Віктор Мусіяка: Ви знаєте прекрасно, що наша опозиція, немає в нас такого, щоб був консолідований якийсь конгломерат депутатський.

Сергій Рахманін: Є ж там притомні люди, є фахові юристи, зокрема.

Віктор Мусіяка: Уявіть собі, притомні люди взяли, зібрали 158 підписів про внесення змін щодо недоторканності. Притомні ніби. Серед них там маса людей, які, ніби прийшли нові люди, яких ми називаємо “з Майдану”. Ніби притомні, а, виявляється, такі ж самі. Я, наприклад, не сприймаю нашу опозицію як опозицію. Це люди з одного і того ж казана. Тільки одні при владі, а інші хочуть до влади. Скільки ми пройшли вже етапів цих виборів, кожного разу приходить ніби нова людина, нові політичні сили. Вони ж критикують попередню владу. Приходять і не міняють систему, тому що вона їх влаштовує, тому що вони тільки хотіли до неї дорватися.

Сергій Рахманін: Вона їх влаштовує чи вона їх псує? Я не знаю достеменної відповіді на це питання.

Віктор Мусіяка: З нашої точки зору псує, а з точки зору їх — прекрасно.

Сергій Рахманін: Я знаю людей, які приходять з благими намірами туди, справді, два чи три місяці мине, і з людиною щось коїться. Може там повітря якесь не те?

Віктор Мусіяка: Є така цікава формула, особливо наша ця молода поросль, яких декілька десятків депутатів молодих, кажуть, прийшли з прекрасними перспективами, а підуть із страшними неприйнятними результатами.

Сергій Рахманін: Будемо сподіватися, що не всі, і не все так погано. Не хотілося би такої абсолютної безнадії. Можливо не все так погано, але все доволі сумно.

Віктор Мусіяка: Не треба посипати попелом голову. Треба злість навіть якусь проявити до того, що треба ж взятися і щось робити. Я до того, що наше громадянське суспільство, це наші тільки пасіонарії, а збирається півтори мільйони один раз в п'ять чи десять років на Майдані. Ну, і що? Треба весь час не забувати, що влада потребує, щоб її весь час контролювали. Згадайте, після Майдану несли взагалі страшні законопроекти, і ці наші молоді ентузіасти все приймали, боялися громадянського суспільства. Але і саме громадянське суспільство незріле ще. Але я якраз маю на це надію, що буде дозрівати громадянське суспільство, буде якийсь етап, коли його підштовхне реалія через вибори президентські, через підготовку. Ми ж не можемо це все терпіти весь час і бути весь час тими не акторами, а глядачами спектаклів.

Сергій Рахманін: Глядачами чи масовкою?

Віктор Мусіяка: Масовкою.

Сергій Рахманін: Що вам підказує досвід, будуть суттєві зміни вноситись в Конституцію до виборів, які можуть змінити розподіл сфер впливу влад?

Віктор Мусіяка: Це тільки щось неймовірне, яке незалежне від влади, зовнішні якісь чинники можуть примусити якийсь рух зробити, скажімо, перехід до парламентської системи.

Сергій Рахманін: Тобто якщо Вашингтонський обком скаже або МВФ?

Віктор Мусіяка: Якось так. А так. я думаю, ніхто вже нічого змінювати не буде. Вже пішов на вибори.

Сергій Рахманін: Вже ніхто нікуди не йде, крім виборів?

Віктор Мусіяка: Так.

Авторська програма Сергія Рахманіна Апокриф виходить в ефірі Радіо НВ щовівторка в 20:00-21:00