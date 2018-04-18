Апокриф. Авторська програма Сергія Рахманіна. Гість Оксана Сироїд. Ефір від 17.04.2018

Гість — Оксана Сироїд.

Авторська програма Сергія Рахманіна Апокриф виходить в ефірі Радіо НВ щовівторка в 20:00-21:00

Сергій Рахманін: Радо вітаю у нашій студії нашу шановну гостю - заступника голови Верховної Ради пані Оксану Сироїд.

Оксана Сироїд: Доброго вечора! Вітаю вас, вітаю радіослухачів.

Сергій Рахманін: Пані Оксано, кілька годин тому ви були учасницею зустрічі очільників Верховної Ради й керівників парламентських фракцій з Президентом. Відомо, що під час цієї зустрічі Петро Порошенко достатньо несподівано для багатьох зробив заяву щодо звернення до Варфоломея, Вселенського Предстоятеля з проханням надати автокефалію Українській Помісній Церкві. Це було єдине питання, яке обговорювалося під час цієї зустрічі чи були ще якісь питання, про які преса з будь-яких причин не говорила?

Оксана Сироїд: Були ще ті питання, які ставили лідери фракцій. Але причина, заради якої Президент покликав лідерів фракцій, голову Верховної Ради і заступників - я так розумію, що йому потрібна була публічна підтримка його заяви, я не маю іншого пояснення. Бо саме рішення про звернення до Вселенського Патріарха, насправді, не є заслугою Президента, не є заслугою депутатів. Україна впродовж століть ішла до того, щоб відновити свою церкву, яку викрала Росія в України. І люди йшли довгий час, суспільство йшло, церква йшла як інституція, держава йшла, але головне - люди. Через ідентичність, через усвідомлення єдності, через усвідомлення необхідності мати таку помісну церкву. Ми просто є представниками тієї епохи, яка має можливість звернутися.

Сергій Рахманін: Я розумію. Я все намагаюся відповісти сам собі на цілком природне питання: чому зараз? Що відбулося у світі такого, що надало підстави сьогодні говорити про бодай теоретичну можливість отримання такого статусу українською церквою? Можливо, Петро Олексійович знає щось, чого не знаємо ми з вами?

Оксана Сироїд: Наскільки мені відомо, Президент мав декілька зустрічей з Патріархом константинопольським. Ми також як Парламент зверталися до Вселенського Патріарха для того, щоб отримати статус помісної церкви. Над цим працювали також українські церкви, які хочуть мати статус помісної церкви. І сьогодні ми підійшли, можливо, я не можу вам точно сказати, тому що мені не хотілося би думати і вірити, що у Президента є просто дефіцит публічності чи якихось публічних позитивних рішень, що питання єдиної помісної церкви могло би так примітивно використовуватися. Я не хочу в це вірити навіть при тому, що ви знаєте моє дуже критичне налаштування то глави держави. Тому справді є ті передумови, які дозволяють сподіватися, що це може бути поступ, є ці передумови.

Сергій Рахманін: Будемо чекати, але давайте повернемося до справ земних. Сьогодні було ухвалено рішення про те, що звіт Уряду переноситься на 20 червня, у зв'язку з чим очікувалося, що на зустрічі з Президентом питання звіту Уряду або його можливої заміни буде обговорюватися. Президент взагалі не порушував це питання?

Оксана Сироїд: Жодним чином. Жодного питання чи пояснення не прозвучало, які би стосувалися звіту Уряду. Чому немає звіту Уряду? Мені складно сказати, бо я розумію, що це певні коаліційні домовленості. Але думаю, що це відтермінування звіту - можливо, це торг із прем'єр-міністром з боку Президента заради того, щоб отримати підтримку тих рішень, які сьогодні не мають підтримки прем'єр-міністра.

Сергій Рахманін: Наприклад, про які рішення ідеться?

Оксана Сироїд: Наприклад, про національне бюро фінансової безпеки. Законопроект, який був ініційований депутатами з Блоку Петра Порошенка, але визначений Президентом як невідкладний. Цим законопроектом декларується справедливий розгляд податкових справ, розслідування цих справ стосовно бізнесу. Але якщо почитати законопроект, то все як завжди: створюється новий каральний орган під єдиноначальством Президента, де Президент буде всім керувати.

Сергій Рахманін: Давайте спробуємо розтлумачити. Була податкова міліція, податкова поліція, зараз створюється новий орган - бюро фінансової безпеки, який принаймні з того, що випливає з цього документа, Президент має намір підпорядкувати собі безпосередньо.

Оксана Сироїд: Абсолютно і без контролю. Тут є дуже важливо, щоб люди розуміли, бо вони кажуть: "а яка різниця чи воно в Уряді, чи під Президентом?" Річ у тім, що сьогодні Президент в Україні, немає значення прізвище, він володіє більш ніж 50% виконавчої влади і грошей. Якщо подивитися ті потоки, які контролює Президент…

Сергій Рахманін: Ви маєте на увазі офіційні потоки?

Оксана Сироїд: Офіційні. То він їх контролює одноосібно, а відповідальність за це все несе Уряд, а Уряд цього не контролює. Потім ми дивуємося, чому воно так. Та тому, що контролювати це неможливо.

Сергій Рахманін: Саме через це, наскільки відомо, і прем'єр-міністр, і частина "Народного фронту", яка хоча і є частиною коаліції, але менше з тим підтримує діючого прем'єра, вони були не в захваті від цієї історії. Мені цікаво, яким чином питання долі Уряду пов'язано, яким чином Президент може змусити Уряд, частину "Народного фронту" підтримати його проект про бюро фінансової безпеки?

Оксана Сироїд: Я думаю, що це обмін певних умовних зобов'язань чи гарантій. Мені тяжко сказати про те, що можуть бути якісь зобов'язання і гарантії, бо, на жаль, ці люди регулярно обманюють одне одного. Можливо, шукається обмінний пакет, обмін чого на що має відбутися. Це постійна практика Парламенту, Уряду і Президента, обмін "плюшками" - ти мені це, а я тобі те.

Сергій Рахманін: Наскільки я розумію, з вашої точки зору, Уряду Володимира Гройсмана в найближчій перспективі нічого особливо не загрожує?

Оксана Сироїд: Мені важко сказати, тому що я не маю доступу до інформації, якою володіють депутати з коаліції чи люди, які мають доступ до Уряду або Президента, але я не бачу в цьому сенсу. Здорового глузду тут, зрозуміло, немає. Ніхто не зацікавлений в тому, щоби сьогодні зробити Президента абсолютно одноосібним контролером усього цього процесу. Всі розуміють, що повноваження, які сьогодні має прем'єр-міністр чи міністр внутрішніх справ - це збочена українська система стримувань і противаг.

Сергій Рахманін: Так. Але вона існує.

Оксана Сироїд: Вона існує, бо іншої немає і треба визнати, що поки ми не створимо правильне конституційне рівняння влади, то у нас і будуть формуватися такі збочені баланси.

Сергій Рахманін: Але я знаю, що депутати по дражливих і важливих питаннях порядку денного обмінюються думками, міряють "температуру по палаті" як прийнято говорити. Ви не цікавилися, в разі, якщо, приміром, ставиться питання про відставку уряду і про можливу кандидатуру прем'єра, яким може бути, наприклад, Олександр Турчинов. Під таке рішення набирається необхідна кількість голосів, те, що з запасом, 250 голосів?

Оксана Сироїд: Я поки що не бачу такої перспективи в залі, але є одна цікава тенденція. Сьогодні я дізналася про те, що у львівській міській раді об'єднання "Свобода" ініціювало звернення до…

Сергій Рахманін: Невже до Вселенського Патріарха?

Оксана Сироїд: Все приземленіше. До Парламенту, до Президента для того, щоби звільнити прем'єр-міністра й Уряд. Ми ж розуміємо, такі рішення на регіональних теренах просто так не з'являються. Це також є той процес, який має сприяти певному торгу. Воно завжди так починається: звідкись з'являється хвиля, яка має підняти й актуалізувати якусь проблему, щоби, наприклад, вирівняти умови для торгу чи змістити баланс для певного торгу. Я особисто, якщо відверто, не особливо вникаю в ці всі інтриги, бо я розумію, що вони нічого не варті. Всі можуть домовлятися три тижні, потім одного дня всі всіх кинуть. І просто слідкувати за всім цим - це витратити дуже багато часу ні на що. Але поки що я розумію, що бажання змінити прем'єр-міністра і Уряд не є раціональним, воно є радше ірраціональним.

Сергій Рахманін: Це завжди. Скільки пам'ятаю урядів і прем'єр-міністрів, одразу після призначення починаються розмови про відставку. Тому у мене питання до вас: Верховна Рада так чи інакше співпрацює з Урядом, вона змушена це робити. У вас є свої уявлення про ефективність або неефективність цього прем'єра і цього Уряду? Я би поставив питання інакше: наскільки цей Уряд і цей прем'єр, на вашу думку, адекватні тим завданням, тим викликам, які на сьогодні існують в Україні?

Всі можуть домовлятися три тижні, потім одного дня всі всіх кинуть. І просто слідкувати за всім цим - це витратити дуже багато часу ні на що. Але поки що я розумію, що бажання змінити прем'єр-міністра і Уряд не є раціональним, воно є радше ірраціональним

Оксана Сироїд: Це вже справді важливе і глибоке питання, бо Парламент мав би міряти ефективність роботи Уряду. Так є в кожній демократії, тому що якою є природа уряду? Уряд існує для того, щоби зібрати і перерозподілити людські гроші і для того, щоби контролювати, застосовувати силу (збройні сили чи поліція). Це є природа уряду, іншої природи уряду немає, гроші і сила. А завдання парламенту, вірніше місія чи природа парламенту, для чого він обирається в демократіях? Для того, щоби контролювати. Щоб уряд, який має владу і силу, не крав і силою не зловживав. Причому уряд потрібно розуміти в широкому сенсі - це всі, хто мають виконавчу владу, в нашому випадку це і Президент, і прем'єр. ЩО ми маємо? У нас Президент взагалі поза контролем Парламенту, бо туди не дотягнешся. Його обирають люди, а інструментів контролю немає. А прем'єр, який має меншу частинку виконавчої влади, і то ми не можемо ефективно його контролювати, ми маємо непрозорий бюджет, це формула № 1 і ми маємо проблеми зі застосуванням сили. Навіть той самий проект закону, який ми щойно обговорювали про національне бюро фінансової безпеки - це також про застосування сили. І якщо воно таке шалтай-болтай, то його не будеш контролювати.

Сергій Рахманін: Завершуючи тему про прем'єра. Вона для мене є цікавою. Є певні дрібнички, які не просто цікаві самі по собі, пояснюють як відбувається політика, що стоїть за певними речами і фактами. Чинний прем'єр Гройсман, як би хто до нього не ставився, є по-своєму унікальним серед очільників урядів, за якими я спостерігаю чверть століття. Були прем'єри, яких практично всі, переважна більшість зневажала, були прем'єри, яких боялися; були прем'єри, яких не брали до уваги… Можна дуже довго перераховувати різних за статусом і якістю прем'єрів На моїй пам'яті Гройсман - єдиний прем'єр, який подобається переважній більшості депутатів і впливових гравців, включно з олігархами. Поясніть мені, будь ласка, природу такої нелюдської, даруйте на слові, симпатії?

Оксана Сироїд: Це не зовсім мій фах, я не можу претендувати так глибоко *сміється*.

Сергій Рахманін: Ви дуже розумна і спостережлива людина, до того ж поінформована.

Оксана Сироїд: Я можу тільки на хлопський розум пояснити. Враховуючи, що я пропрацювала поруч з Володимиром Борисовичем за однією партою певний час… Він справді вміє працювати з людьми. Можливо, це досвід, який йому дала мерська посада. Він також уміє бути своїм для багатьох людей і цього не особливо боїться. Напевно, такі речі. Я думаю, що це його попередній досвід, зокрема, на посаді мера, напевно, мав його цьому навчити, тому що він є в цьому органічним. Інша справа як він цим користується, тому що нинішній прем'єр так само не гребує тими самими практиками як інші прем'єри. знову ж таки, інакше би його не любили так як сьогодні.

Сергій Рахманін: Зрозумів. У мене ж питання трохи провокативне. А, можливо, він просто надто гнучкий, надто чуйний до побажань, забаганок людей, які звертаються до нього з різними проханнями, таке можливо?

Оксана Сироїд: Корупційні практики, які були за попередніх урядів, не змінилися. У нас не ліквідований жоден потік. Як крали на митниці, так і крадуть. сьогодні митницю очолює людина нинішнього прем'єр-міністра. А недорахування з митниці вимірюються сотнями мільярдів гривень, це ті гроші, які пропадають на митниці. І зрозуміло, що прем'єр-міністр про це знає, він не може про це не знати. Він тне те що знає, а, швидше за все, є частиною цього процесу. А хто сьогодні з нинішньої влади, з тих, хто мають владу, готовий це змінити? Всі готові змінити людину для того, щоб осідлати ті самі старі потоки. Феномен нинішнього прем'єр-міністра є в тому, що, можливо, він не все забирає для себе.

Сергій Рахманін: Це новий тип українського прем'єра для новітньої історії України. Володимир Борисович піде на президентські вибори, як вам здається?

Оксана Сироїд: Я не можу цього знати, це напевно Володимир Борисович може знати.

Сергій Рахманін: Я розумію, що він сам знає, а по відчуттях?

Оксана Сироїд: Я думаю, немає прем'єр-міністра, який би не хотів стати президентом в Україні. Тим більше, переживши тиск з боку президента, що переживає кожен прем'єр з кожним президентом. Але наскільки він особисто має цю амбіцію, я вам сказати не можу. Я думаю, що тут треба змінювати систему. Ми дуже багато говоримо про персоналії, ми говоримо про персону нинішнього президента чи персону нинішнього прем'єра…

Сергій Рахманін: Я розумію, але обговорюючи персону, вивчаючи якості цих людей можна говорити про якість змін, які відбудуться або не відбудуться в Україні. Тому це якраз той варіант, коли обговорення персон виправдано. Наприклад, я запитаю вас, а у вас є амбіція брати участь у президентській кампанії?

Оксана Сироїд: У мене точно немає такої амбіції, я можу дуже щиро це пояснити. Я дуже відповідально ставлюся до будь-якої влади, яку я маю, а я її маю, умовно кажучи, з першого класу, коли вперше була обрана старостою. І я розумію, що чим більша влада, тим більша відповідальність. І якщо є люди, яким можна довірити цю відповідальність, то я завжди з задоволенням це роблю. Це є перша моя особиста внутрішня причина. а друга - у нас посада президента є дуже спотвореною. Це людина з величезною кількістю влади без жодної відповідальності. І через те всі мають дуже хворобливе бажання отримати цю владу без відповідальності. І воно навіть відторгає, іде природнє відторгнення бажання брати участь у цьому процесі.

Сергій Рахманін: Я розумію, але є такий абсолютно прагматичний підхід до участі представників тієї чи іншої політичної сили в президентській кампанії…

Оксана Сироїд: Так, це абсолютно правильно.

Сергій Рахманін: Відомо, що якщо партія не бере участь у президентських виборах, їй набагато складніше брати участь і здобувати певний результат у парламентських виборах. я нагадаю, що президентські вибори передують парламентським.

Оксана Сироїд: Ви абсолютно праві.

Сергій Рахманін: І наскільки я знаю, у вас у "Самопомочі" обговорювалося висування кандидата. Там лунали різні прізвища: і Андрія Садового, і ваше прізвище, і Скрипника, і Соболєва, наскільки я знаю. Ви дійшли згоди? Якщо не хочете називати прізвище, будь ласка, але згоди дійшли?

Оксана Сироїд: По-перше, нещодавно був з'їзд, де "Самопоміч" абсолютно чесно заявила, що як ви правильно сказали, оскільки ми є парламентською політичною силою і партією, яка планує мати владу і керувати країною… Беззастережно, ми будемо брати участь у президентській кампанії, абсолютно повноцінно, чесно змагаючись за владу. І я справді вірю, що ми можемо це зробити. Те, що стосується прізвища, я сама знаю, що… До речі, вперше я цю інформацію почула з Банкової, що я можу бути кандидатом на виборах президента. Я думаю, це велика перевага "Самопомочі", що ми можемо собі дозволити мати, дискутувати й обговорювати всередині наявність декількох кандидатур. Але все буде вирішено виключно на з'їзді. Буде рішення з'їзду і я так дивлюся по моїх колегах, що всім комфортно з тим розумінням, що прийде час, ми це рішення ухвалимо і будемо з ним далі жити й працювати.

Сергій Рахманін: Давайте повернемося до речей менш цікавих, але більш важливих. Ви не так давно критикували проект закону про основи національної безпеки, сьогодні ви його згадували, який ухвалений Верховною Радою в першому читанні. З великою частиною ваших критичних зауважень особисто я згодний. Але я знаю, що він викликав різну реакцію у депутатського корпусу і до цього закону планується величезна кількість поправок. Якою буде доля законопроекту про основи національної безпеки? Як швидко він буде винесений в зал і проголосований, по-перше, а, по-друге, наскільки сильно він зміниться між першим і другим читаннями?

Оксана Сироїд: Мені так сумно говорити про те, що ми називаємо законом про національну безпеку… Напевно люди, які слухають цю передачу і, зрозуміло, не читають законів про національну безпеку можуть подумати, що там є щось глибоке й розумне. А це є симулякр, порожнеча, вкладена в 35 сторінок. Факт тієї порожнечі підтверджують і автори, які писали цей законопроект. Вони дуже художньо пояснюють, що там немає нічого нового, там нічого немає. Так само сьогодні це визнав Президент, що він фіксує статус кво, тобто, це велика реформа, яка фіксує статус кво, приблизно так.

Мені так сумно говорити про те, що ми називаємо Законом про національну безпеку. Це є симулякр, порожнеча, вкладена в 35 сторінок

Сергій Рахманін: Добре, це його позиція, вона ж усе одно буде корегуватися. Верховна Рада має право вносити нескінченну кількість виправлень.

Оксана Сироїд: Але як показує практика, якщо законопроект вноситься Президентом, спочатку всі вносять поправки, потім всі їх голосують у залі, а потім до трибуни вийде секретар комітету, зачитає щось із голосу і всі смиренно за це проголосують, як овечки. Отака є практика. Я вам скажу більше того, звідки взявся цей законопроект? Через те, що нічого не робилося з реформування сектору безпеки й оборони впродовж декількох років з початку війни, наші міжнародні партнери почали говорити про те, що треба внести хоча би точкові зміни для того, щоби відкрити простір для подальшої співпраці і в форматі НАТО, і співпрацювати з американським урядом. Тоді з'явилася ініціатива: давайте ці точкові зміни назвемо законом про національну безпеку. Там насправді могло бути кілька простих фраз, але я думаю, що тоді наші партнери не сподівалися, що під цих кілька простих фраз можна заховати так багато речей, які є порожніми або шкідливими. І от ми будемо мати рішення, яке може нести суттєві загрози. Наприклад, дуже посилені повноваження секретаря Ради національної безпеки й оборони в секторі безпеки й оборони, який узагалі нікому не підзвітний тощо.

Сергій Рахманін: А це пояснює, чому Олександр Турчинов за деякою інформацією не дуже хоче посісти крісло прем'єра?

Оксана Сироїд: Очевидно, якщо людина має фактично необмежену владу. Бо там пропонується, що секретар РНБО в період між засіданнями РНБО (тобто завжди, цілий рік, 360 днів на рік, 24 години на добу, 7 днів на тиждень) буде мати владу, контролювати весь сектор безпеки й оборони…

Сергій Рахманін: Тобто, на цей момент він фактично є головою Ради безпеки й оборони.

Оксана Сироїд: Так, він отримує такого собі віце-президента.

Сергій Рахманін: Без належної відповідальності.

Оксана Сироїд: Без жодної відповідальності. Крім того сьогодні я почула також, що перехідними положеннями планується зробити начебто благу річ: ліквідувати Укроборонпром. А замість нього створити центральний орган виконавчої влади, який має координувати оборонну промисловість і, перепрошую, віддати це людині, я навіть не знаю як це… Пустити козу в город. Людині, яка сьогодні безпосередньо причетна до корупції в оборонному секторі. Це отака реформа, отака мегареформа, міняємо потоки. От що там є, там трохи корегуються потоки.

Сергій Рахманін: Крім усього іншого там ще згадується можливість уведення воєнного стану. І хоча є цілий профільний закон "Про правовий режим воєнного стану", воєнний стан, умови та формат його введення прописані і в цьому законопроекті, і в законі, який був проголосований нещодавно - закон, який регулює особливості застосування і захист державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях. У зв'язку з цим з'явилася версія про те, що Президент Порошенко, який достатньо неохоче говорив на цю тему, який не вводив воєнний стан навіть у достатньо кризових ситуаціях, може застосувати цю норму, тобто ввести воєнний стан виключно для того, щоб унеможливити проведення президентської та парламентської кампаній наступного року. Наскільки ця версія має підстави, наскільки вона має ґрунт?

Оксана Сироїд: Те. що ми спостерігаємо, особливо впродовж останніх років, ми бачимо і у Президента, і у близького оточення - злоякісне бажання утримати владу будь-якою ціною. Можливо, цією ціною може виявитися і введення воєнного стану саме для того, щоби не проводити вибори, я цього не виключаю. Хоча воєнний стан треба було вводити тоді, коли були бойові дії для того, щоби захистити українських солдатів, а не в той момент, коли потрібно приймати інше рішення.

Сергій Рахманін: Повертаючись до військового і воєнного питання. Ви знайомилися з планом Арсена Борисовича Авакова? Ваше ставлення? Я знаю, що ви достатньо активно цікавитеся мінським процесом, проблематикою Донбасу… Ваше ставлення до того, що запропонував міністр внутрішніх справ?

Оксана Сироїд: Знову ми відманюємо якихось мух від котлет. Починається обговорення…

Сергій Рахманін: Може це і не погано?

Оксана Сироїд: Може, але обговорюється те, що не існує. Як можна обговорювати те, що ми зараз будемо брати якусь Горлівку з миротворцями, ну це ж абсурд! Ми ж не з горлівкою воюємо, ми воюємо з Росією. Сьогодні це 30 тисяч військ і техніки, на окупованій території ще 70 тисяч військ і техніки, довкола окупованої території. Це "Гради", це важке озброєння, це танки, бронетехніка і мають приїхати хлопці-миротворці з легкою зброєю і з метою насправді…

Сергій Рахманін: Вони не обов'язково можуть бути з легкою, вони можуть бути і з важким озброєнням, і з бронетехнікою, вони є різними.

Оксана Сироїд: Їхній мандат, який обговорюється, про це говорить і наш Президент, і президент Росії. Мандат - це захистити ОБСЄ під час проведення виборів.

Сергій Рахманін: О, це путінська пропозиція. Абсолютно не факт, що саме в такому варіанті це буде погоджено, в тому числі Організацією об'єднаних націй.

Оксана Сироїд: Ми до цього зараз повернемося. Але в принципі яке визволення? Хто кого буде визволяти? Це навіть з точки зору математики: поки ми не будемо мати потужної власної армії, потужної не на деклараціях…

Сергій Рахманін: Миротворці, я згоден, нікого визволяти не будуть. Мені дуже добре запам'яталася фраза, коли я свого часу був у Косові, у шведському секторі. До речі, шведів зараз активно запрошують до цього майбутнього гіпотетичного контингенту. Тоді один із військовослужбовців, представників цього контингенту сказав, що наше головне завдання - робити все, щоби не нести втрат, це наше ключове завдання. Не йшлося про підтримку миру, розведення сторін, він чесно називав речі своїми іменами. Це було навантаження, яке передбачало вийти звідси живими. І будь-які миротворці, які з'являться на українських теренах, байдуже, кого вони представлятимуть, я думаю, що вони послуговуватимуться перш за все саме цією метою, тому що Горлівку вони точно визволяти не будуть.

Оксана Сироїд: Всі спекулюють оцим словом "мир", воно є в назві "миротворці". Люди мають очікування, що це будуть союзники. Це не союзники, ви абсолютно правильно сказали. ЦЕ люди, які підпорядковані не нам і не будуть взаємодіяти з нашими військами. Їхньою місією є пацифікація, про це треба говорити.

Сергій Рахманін: Є люди, які вважають, що тема війни і миру - це тема, яку Президент сьогодні експлуатує для того, аби залишитися при владі і експлуатує, можливо, ускладнюючи розв'язання цієї проблеми. Мається на увазі, що Петро Олексійович свого часу презентував себе як президент миру і багато в чому завдячуючи цьому став Президентом. Сьогодні він намагається самоідентифікувати себе як президент війни на словах. Це постійні заяви про високий рівень професійної підготовки нашої армії, постійні розмови про те, яке величезне скупчення військ на наших кордонах, це розмови про необхідність вийти з СНД. Можливо, я помиляюся і за цими речами все-таки щось стоїть? З вашої точки зору, можливий варіант, за яким Петро Олексійович Порошенко ініціює, поставить питання про розрив дипломатичних стосунків? Є люди, які вважають, що він буде змушений це зробити, а є люди, які кажуть, що він не зробить цього ніколи. Як далеко він зайде в цих іграх і чи є це все іграми, чи, можливо, він справді вже дозрів до серйозного протистояння з Росією?

Оксана Сироїд: Я суджу за вчинками. Чотири роки - це достатній період для того, щоби можна було оцінити що було зроблено, маючи величезні можливості. Тому що війна, попри всю її драматичність і людські втрати, дала нам величезну можливість, підняла нас як суспільство, як націю, звернула на нас увагу, ми отримали якусь готовність до допомоги, до союзництва; ми підняли нашу легітимність у світі. Можна було цим скористатися і багато чого зробити. Але от результат: за чотири роки ми не маємо нового закону про збройні сили, тобто, у нас далі радянська армія, ми не маємо нового закону про військовий обов'язок і військову службу, тобто, те, що у нас називається контракт або військова служба за призовом, воно є нелюдське, там немає людських умов; у нас немає нормальних бойових статутів, у нас немає нормальної оборонної промисловості… Але Президент говорить, що він відповідає за оборонну політику, за політику в сфері безпеки й оборони. Чотири роки! Де ці рішення? Чому сьогодні 80 мільярдів оборонного бюджету розкрадаються, в тому числі й під патронатом Президента України? Якщо глава держави хоче виграти війну, він точно не буде красти у свого війська, це несумісні речі.

Сергій Рахманін: З іншого боку, якщо це правда, чому у нього не спрацьовує інстинкт самозбереження? Якщо людина справді веде війну як президент держави, як верховний головнокомандувач, а ніхто не буде ставити під сумнів той факт, що у нас насправді відбувається війна. То чому не спрацьовує інстинкт самозбереження, якщо він, як ви кажете, краде у власного війська, невже не боїться, що він програє цю війну в повному розумінні цього слова?

Оксана Сироїд: Мені здається, що тут із главою держави злий жарт грає його попереднє бізнесове минуле і бізнесове сучасне, це звичка домовлятися і сподівання на те, що завжди можна буде домовитися, і з ворогом також. Адже на словах Президент декларує про зло, яке екстраполює Росія чи Путін тощо. Але бізнеси Президента в Росії працюють і податки він там сплачує, в нього немає проблем. Подивіться, те саме стосується зовнішньої політики.

Всі спекулюють оцим словом "мир", воно є в назві "миротворці". Люди мають очікування, що це будуть союзники. Це не союзники, а люди, які підпорядковані не нам і не будуть взаємодіяти з нашими військами

Сергій Рахманін: Але він стверджує, що не працює.

Оксана Сироїд: А звідки беруться двигуни на тролейбуси?

Сергій Рахманін: Його діловий партнер говорить про те, що це за попередніми угодами, за попередніми контрактами, за які вже нібито сплачені податки.

Оксана Сироїд: Прекрасно, чотири роки постачання за попередніми угодами?

Сергій Рахманін: Ну є питання.

Оксана Сироїд: Можна дискутувати. Тоді нехай Президент відкриється для незалежного розслідування, якщо він такий упевнений у тому, що там усе гаразд. Але також є інший бік. Крім оборонної політики Президент іще з гордістю заявляє, що він ще й відповідає за зовнішню політику. Де наша політика стосовно Росії? За чотири роки Росія нам хто? Дуже гарно з трибун розказувати, що вона нам ворог. Але ми маємо кілька сотень угод із Росією. Це не тільки та одна угода, про яку всі говорять, про дружбу і співробітництво. Це сотні угод на міждержавному, міжурядовому і міжвідомчому рівні, включно з угодами на постачання зброї. І ви розумієте, що ці угоди досі працюють? Росія, наприклад, денонсувала угоду про Чорноморський флот, а ми і далі маємо зобов'язання за цією угодою, ми її не денонсовували. І такого чуда в нас дуже багато. То де та політика? Що, за чотири роки не можна було інвентаризувати? Я дала завдання своїм помічникам, вони за два дні інвентаризували перелік угод і їх природу. Не просто перелік, який можна викачати з інтернету.

Сергій Рахманін: Добре, пояснення. Ви вважаєте, що це через спроби або впевненість у тому, що все одно доведеться домовлятися з Росією. А, можливо, це просто розгардіяш? Типовий український, даруйте на слові, владний розгардіяш? Ви це виключаєте?

Оксана Сироїд: Я абсолютно це виключаю. Я переконана, що це є умисел. Я могла би це списувати на розгардіяш до закону про реінтеграцію і до законопроекту про нацбезпеку. Зараз я впевнена, що це є умисел. Я вам можу сказати більше, у мене є таке відчуття, що наша зовнішня і оборонна політика спрямована на передпродажну підготовку України для того, щоби нас можна було тихенько політично окупувати.

Сергій Рахманін: А в який спосіб, яким чином?

Оксана Сироїд: Одним із таких дизайнів, наприклад, був Мінськ. Мінськ був здизайнований для політичної окупації України, в тому числі й через внесення змін до Конституції.

Сергій Рахманін: Але він, на щастя, не працює.

Оксана Сироїд: На щастя, нам вдалося його зупинити, і це не просто "на щастя, він не працює". Тому що він мав працювати тільки в один бік, в Україні, він ніколи не мав наміру працювати на той бік, він не для того писався. І він би запрацював в Україні, на жаль, якби не вдалося великими зусиллями це зупинити тоді, 2015 року. Але треба розуміти, що Росія ж не зупиниться і там креативу вистачить, цих "підходів до снаряду" ще буде не один. Якщо ми не будемо мати збройних сил, я точно це знаю, я думаю, що і ви це знаєте, бо ви часто маєте можливість спостерігаєте за станом військ. Без збройних сил ми не будемо здатні вижити. Нинішнє ставлення до солдтата, до армії, її обкрадання є руйнівними для збройних сил. Я цитувала це у своїй статті, але тоді, я пам'ятаю, мені було моторошно це почути, коли український політик запитав американського генерала, так єхидненько: "А от якщо Росія почне на нас нападати з усіх сторін, американська армія прийде нас захищати?" А американський генерал абсолютно серйозно, з глибоким сумом почав розповідати, як вони збирають дозволи кожен раз, коли їм доводиться постачати сюди техніку або рахувати солдатів на наших полігонах. І підсумував: вибачте, але сьогодні російській армії набагато легше потрапити в Україну, ніж американській. А ми при цьому декларуємо вступ до НАТО. Яке НАТО? Якщо ми будемо так ганяти союзницькі війська за дозволами і якщо наша армія буде брьохатися по болотах, то не буде НАТО, не буде союзників.

Сергій Рахманін: Завершуючи моє попереднє питання. Вам здається доречним чи необхідним, чи доцільним негайне розірвання всіх угод з Росією, починаючи від великої угоди про дружбу і співробітництво і закінчуючи дрібнішими угодами? Чи є це доцільним негайно, навіть прораховуючи певні політичні й економічні збитки, які ми будемо нести? І наскільки потрібним чи непотрібним, бажаним чи небажаним є питання про розрив дипломатичних стосунків?

Оксана Сироїд: Дипломатичні стосунки мали бути розірвані першого березня 2014 року, коли російська Державна Дума прийняла рішення про застосування збройних сил Російської Федерації на території України, це був факт оголошення війни. Відповідно до норм міжнародного права це є достатньою підставою і, насправді, необхідною підставою для держави, яка обороняється, прийняти рішення про розірвання дипломатичних стосунків. Це треба було зробити чотири роки тому. ЩО стосується решти договорів, зрозуміло, що є багато процесів, які тривали чи тривають. Але ми маємо Росію як ворога не в Донецькій і Луганській областях, це не 400 кілометрів лінії зіткнення. Це шість тисяч кілометрів довкола України, української території. І якщо ми не будемо поступово диверсифікувати свої ризики і виходити з цих угод, ми приречені, тому що ми будемо залежати від Росії. Так, це не є рішення одного дня, але вибачте, чотири роки абсолютної бездіяльності. Ніхто не запропонував, як ми будемо виходити з цих угод.

Сергій Рахманін: З вашої точки зору, як довго ще проживуть Мінські угоди в їх нинішньому вигляді?

Оксана Сироїд: Мінські угоди можуть жити довго і їх, напевно, ніхто ніколи не захоче скасовувати, хіба що, може, зміниться покоління очільників. Але вони були написані Росією і для Росії, а наше завдання - робити свої пропозиції, які би дозволили нам, по-перше, зберегтися в нинішній ситуації і в майбутньому повернути території. Але найбільша проблема в тому, що у нас все звелося до повернення територій, ніхто не говорить про виживання в нинішній загрозі і про перемогу в тій війні, про це треба говорити. Тому що можна повернути території ціною втрати державності, можна ж це зробити? Можна, Мінськ нам це пропонує. Тому тут важливо думати, що ми можемо запропонувати самі і своїм людям, і назовні для того, щоби зберегтися і виграти у війні.

Сергій Рахманін: Я від багатьох чув, що той кандидат у президенти, який насправді вголос погодиться з тим, що: а) Мінські угоди не працюють і б) їх треба розривати і натомість запропонує якусь розумну логічну альтернативу, він має достатньо непогані шанси принаймні не прийти на фініш останнім. Але цілком можливо, ми такий варіант обговорювали, що вибори з тих чи інших причин не відбудуться або навпаки, відбудуться дочасно. Вважається, що Президент, (хоча я не дуже розумію, навіщо це йому за нинішніх обставин), що він розглядає для себе такий варіант, комбінацію, яка передбачає дострокові президентські і парламентські вибори. Якщо йдеться про парламентські вибори, на підставі чого вони можуть відбутися? Чи є у нас сьогодні де-факто і де-юре коаліція?

Оксана Сироїд: Я думаю, було би чесно сказати, що в нас, може, де-юре є підписи, я, чесно кажучи, не перевіряла, бо я і так знаю, що де-факто ми маємо уряд меншості, який працює, тому що є фракції, які не входять до коаліції, які підтримують рішення чи пропозиції Уряду. Ми так само. Дуже багато рішень, які стосуються якихось змін, того, що ми звикли називати реформами, це зміни, які мають сенс і добрі наміри, ми завжди підтримуємо. От, власне, цьому уряду меншості вдається виживати. І я вам скажу відверто, насправді уряди меншості існують у багатьох країнах. У нас просто закладена ця абсурдна норма, що формально має бути коаліція, 226 голосів і вона може створити уряд. Це штучна норма, вона не дає простору для політичного процесу. Це безвідносно до прізвищ і до нинішніх форматів. І цей уряд меншості працює.

Мінські угоди можуть жити довго і їх, напевно, ніхто ніколи не захоче скасовувати, хіба що зміниться покоління очільників. Але вони були написані Росією і для Росії, а наше завдання - робити свої пропозиції

Сергій Рахманін: Як би ви оцінили у відсотках імовірність дострокових парламентських виборів на сьогодні, з огляду на об'єктивні та суб'єктивні чинники?

Оксана Сироїд: Я вам можу сказати, що після Нового року така ймовірність була 50 на 50 або навіть 51 на 49.

Сергій Рахманін: На користь виборів?

Оксана Сироїд: На користь виборів, були якісь такі дні, відчувалася напруга. А сьогодні, я думаю, ця ймовірність близько десяти відсотків, не бачу я цього. І з огляду на те, що центральна виборча комісія не формується, то немає відчуття того, що є загроза дочасних виборів. І це також добре.

Сергій Рахманін: А коли все ж таки повноцінно буде створена центральна виборча комісія?

Оксана Сироїд: Це залежить, передусім, від фракції Президента, коли вони будуть готові голосувати. Хоча, звичайно, Президент кожного разу перекидає це на поле Парламенту і говорить: я вніс кандидатури, будь ласка, це тепер ваші проблеми, голосуйте. Тільки він чомусь не згадує, що 140 людей, які повинні проголосувати - це депутати фракції його імені, які, як чомусь усі вірять, йому не підконтрольні, це досі якось так позиціонується.

Сергій Рахманін: Це теж певна ознака демократії. Тобто, демократія невпинно й невблаганно, хоча інколи непомітно перемагає в українському Парламенті.

Авторська програма Сергія Рахманіна Апокриф виходить в ефірі Радіо НВ щовівторка в 20:00-21:00