Апокриф. Авторська програма Сергія Рахманіна. Гість Ігор Козловський. Ефір від 19.06.2018

Гость — историк, религиовед и бывший заложник "ДНР" Игорь Козловский.

Авторська програма Сергія Рахманіна Апокриф виходить в ефірі Радіо НВ щовівторка в 20:00-21:00

Сергій Рахманін: Наш сьогоднішній гість - Ігор Козловський, історик, релігієзнавець. вчений, громадський діяч і колишній заручник так званої “ДНР”.

Дені Дідро колись говорив про те, що мудрість - це наука про щастя. Я не можу конкурувати в царині мудрощів з великим французом, але, як на мій хлопський розум, то мудрість - це наука про порятунок від нещасть. Мені дуже приємно бачити людину, на долю якої випало чимало нещасть, але яка зберегла світлість і мудрість попри всі випробування, які випали на його долю.

Пане Ігорю, багато інтерв'ю ви вже дали після звільнення, вже на українській вільній землі. І наріжний камінь, ключова думка, яка з'являється в кожному вашому інтерв'ю, що для того, щоб звільнення окупованих територій, деокупація, реінтеграція, цей процес відбувся, необхідний діалог, необхідно говорити, необхідний конструктивний діалог на різних рівнях, між різними людьми. Ця ідея в принципі не нова. Її підтримують різні люди, починаючи від чиновників, закінчуючи пересічними переселенцями, які переїхали з окупованих територій. Але саме з вами, з людиною, яка прожила там дуже важкий час, яка набагато ліпше орієнтується в ситуації, людина, яка справді є розумною, досить і досить мудрою, щоб говорити про ці речі, я хотів би і поговорити. Тому що я, підтримуючи цю ідею, не дуже розумію, про що ви говорите. Як, в який спосіб, хто може вести цей діалог?

Ігор Козловський: Ми соціальні істоти. І яка соціальна істота хотіла би не просто існувати, а обмінюватись інформацією, вона вчиться діалогу змалечку. І це може бути різний діалог. Коли ми говоримо про такі складні речі, які пов'язані з конфліктом, я постійно підкреслюю, конфлікт - це тільки частина проблеми. Є інша проблема. Проблема конфронтації. Тобто за цей час, за період конфлікту, вже відбулося стільки подій, які внесли розбрат між людьми.

Сергій Рахманін: Не стільки про конфронтацію, скільки вже про певне відчуження, яке відбулося.

Ігор Козловський: Так, як наслідок. І ми розуміємо, що вирішити проблему цю можна тільки тоді, коли ми розвернемося один до одного. Це дуже важливий і складний процес. І треба починати саме знизу. Тому держава щось робить, у неї програми різні, приймаються певні закони, і це добре. Хай вона займається. але ж відповідальність лежить на всіх нас. На громадянському суспільстві.

Сергій Рахманін: Але це досить складно. Хотілося би, щоб ще одним співрозмовником нашим, на жаль віртуальним, була людина, з якою ми обидва знайомі, ви дуже добре з нею знайомі, тому що це ваш учень. Я знайомий опосередковано, бо ця людина була автором газети, в якій я працював, Дзеркало тижня. Йдеться про Станіслава Асєєва, більш відомого під псевдонімом Стас Васін, людина, яка зараз знаходиться в заручниках. В нього було два дуже пронизливих тексти, один з них я дозволю собі процитувати: "Ніби немає тих десятків тисяч людей, які ось уже четвертий рік мерзнуть/знемагають від спеки на блокпостах, при цьому подорожуючи по українські продукти й пенсії, а потім повертаються в “ДНР” і знову проклинають усе, що пов'язано з Україною".

І ще одна цитата: "Люди тут не українці і не росіяни, і вже, тим більше, не новороси. Це люди, чия ідентичність визначається шахтним стволом і наглухо зачиненими віконцями, які першими візьмуть осколки на себе. А ще один маркер місцевої реальності - це цвинтарі, на яких лежать чиїсь брати, батьки, сини з фотографіями в камуфляжі".

Дуже багато відбулося всього того, що насправді дуже важко переступити. Я не скажу, що я блискучий перемовник, але в мене був такий невеличкий досвід спілкування з людьми, які також по-своєму переживають той конфлікт страшний, який зараз відбувається. Починаючи з 14 року, коли в квітні я намагався говорити з людьми, які влаштували один з перших блокпостів в районі Красноармійська, зараз Покровськ, я витратив півтори години часу і зрозумів, що ми ніколи в житті не переконаємо один одного, які би аргументи не наводили.

І другий, набагато гостріший для мене був момент. Я був в Сартані одразу після того, як її обстріляли з ВМ21 Град. Ще кров свіжа була на бруківці, вона ще не висохла остаточно, там була досить велика кількість жертв, в тому числі і дітей. І хоча було очевидно навіть з траєкторії польоту, звідки летіли ракети, всі, з ким я не говорив: "Стріляють укропи". І переконати людей у зворотному було неймовірно важко. Тому які аргументи треба наводити, як треба говорити, що треба говорити, щоб люди тебе бодай почули? І чи вартує воно того?

Ігор Козловський: Вартує. Тому що там є у багатьох, хто переїхав на терени вільної України, там залишилися батьки, друзі, рідні. І так розриваються зв'язки, і ми хотіли би, щоб ці зв'язки були знов. Ми живі люди. Ми бачимо, що і в Україні також дуже багато проблем. Наприклад, з тими ж вимушеними переселенцями. Начебто вони переїхали сюди, вони хотіли би, щоб держава повернулася до них, але ж так не відбувається. Виникають нові проблеми. Наприклад, Кабмін приймає нове рішення, недавно прийняв рішення. Якщо людина, наприклад, перетинає кордон, припиняються виплати пенсії.

На своєму прикладі можу сказати. Так, я пенсіонер, і я їздив в Брюссель, виступав в Європарламенті, їздив в Лондон, в британському парламенті був в травні місяці, мені припинили виплату пенсії. Я звертаюся, кажу: "На якій підставі?", - "Прийняв таке рішення Кабмін, є перетин кордону, зафіксовано, нам приходить інформація від СБУ, ми припиняємо виплачувати пенсію". Про що це говорить? Це говорить про те, що на рівні держави люди не думають, я маю на увазі, коли кажу на рівні держави, це наші органи влади, не думають, що такими рішеннями вони відштовхують звичайних людей від того, що ми називаємо “єдина Україна”. А вже говорити про тих людей, які проживають там, на території ОРДЛО, ми бачили і фіксували всі моменти, які пов'язані із обстрілами, які починали, наприклад, і та сторона.

Вони знають, ті, хто живуть там, знають, хто стріляють. Наприклад, з центру Донецька або Горлівки стоять ті чи інші установки, які здійснюють обстріли, наприклад, не тільки в бік України, а можуть навіть і на території міста, де вони знаходяться. І ми це фіксували, ми це фотографували, в нас є великі архіви. Але ж якщо люди постійно отримують інформацію з тих джерел, які там є, а там тільки в більшості свої або російські джерела, або це місцеві чи телебачення, чи радіо. І якщо це відбувається постійно кожного дня, а ми бачимо, що є і мілітаризація свідомості людей, особливо молоді - шкільного віку і студентства. І вже підросло ціле покоління.

Сергій Рахманін: Ті, які були там дітьми, зараз вони стали підлітками.

Ігор Козловський: Так. А ті, хто були підлітками, стали молодими людьми.

Сергій Рахманін: Але той самий Стас Асєєв писав про те, це за його переконанням, за його власними спостереженнями, що переважна більшість людей, які мешкають в Донецьку, тих, з ким він безпосередньо спілкувався, до України відчувають в найліпшому варіанті байдужість.

Ігор Козловський: Різні люди там є.

Сергій Рахманін: Але це багато в чому збігається з моїм особистим досвідом. Коли я спілкувався з мешканцями населених пунктів, які знаходяться на території України, мається на увазі не на території ОРДЛО, то домінуюча думка, яку я чув від них, коли я обережно запитував, зрозуміло, що не всі хочуть говорити на цю тему, але домінуюча думка: “Аби не стріляли”. Решта не має такого великого значення. У зв'язку з цим питання - те, що зараз проговорюється політиками, варто чи не варто?

В разі, якщо найближчим часом окуповані тимчасово території Донецької і Луганської областей будуть звільнені, варто чи не варто обмежити на якийсь термін виборчі права цих людей? Наприклад, припинити тимчасово можливість для них брати участь у виборах до парламенту, виборах президента і в загальному національному референдумі, залишивши їм право брати участь у місцевих виборах, місцевих референдумах? Ви поділяєте таку точку зору, чи з вашої точки зору, це порушення прав?

Ігор Козловський: До цього треба підходити обережно. Але перехідне законодавство і перехідний період повинен бути. Тому що залишається багато людей, які просто індиферентні, дійсно, вони чекають просто миру. І може вони і не впливають на ситуацію суттєво. Але ж є і відкриті вороги України, у яких є зброя, і зброї дуже багато. І якщо не буде такого перехідного періоду, по-перше, їх, і не тільки вплив через ті ж виборчі структури, але маючи на руках зброю, я знаю, що є навіть такі моменти, які пов'язані, що є підготовка людей до тієї ж партизанської боротьби проти України, якщо відкриються ці кордони.

Сергій Рахманін: У відсотках, бодай умовно, про який відсоток людей йдеться?

Ігор Козловський: Це досить умовно. Можна сказати, що це близько 20-25% людей, 30%, досить велика кількість, яка може бути загрозою взагалі для України.

Сергій Рахманін: Тобто таке перехідне законодавство, такий перехідний період після гіпотетичного звільнення цих територій є необхідним?

Ігор Козловський: Так.

Сергій Рахманін: Я згадав і про війну, і про складні обставини, і про необхідність переконання в Троїцькому Луганської області. Я там неодноразово був. Коли я там вперше побував, це 15-й рік був. Я говорив з літньою жінкою, яка говорила: "Поясніть мені, будь ласка, хто з ким воює?" Це вже рік тривала війна. І хоча я досить докладно це робив, мені здається, вона так і не зрозуміла. Тому все це набагато складніше, ніж нам здається.

Я згадав одну з ваших розповідей, коли ви розказували, як вас зупинили так звані поліцейські “ДНР” і вимагали, щоб ви їм віддали фотоапарат. І з'ясувалося, що якась там жіночка, яка побачила, що ви фотографуєте, фотографували ви квіти, наскільки я пам'ятаю, вона вирішила проявити пильність і повідомила цих людей для того, щоб вони придивилися до вас уважніше. Наскільки розповсюджена ця практика? І чим вона викликана, таким ревним ставленням до засад цієї так званої “республіки” чи, навпаки, люди намагаються виявити лояльність до влади, щоб на них не подивилися інакше?

Українські полонені в тюрмі так званої "ДНР". Фото: EPA

Ігор Козловський: З подивом з самого початку я почав фіксувати якесь повернення до тих часів, може, навіть не часів 70-80-х років, а навіть раніше, що ми знаємо з історії, коли людина дійсно емоційно зі страху починає проявляти таку ревність. Почали з'являтися доноси десь з 14-го року.

Сергій Рахманін: Це десь приспане було відчуття і воно прокинулося? Чи це вже новоприщеплене?

Ігор Козловський: Я думаю, що це не новоприщеплене, це все ж таки щось приспане. І таке відчуття, що люди, як згадують ті часи. Перед нами певний феномен, тому що ми спостерігаємо такий жахливий процес, ну, не прямого відродження, там, Радянський Союз часів 30-50-х років, а, скоріше, відродження вже на зразок того, що вони уявляють про цей період, певного міфу.

Сергій Рахманін: Так, міф, яким сьогодні годують мешканців ОРДЛО, це фактично такий оновлений радянський міф. Це з одного боку. А з іншого боку можна говорити про якесь узагальнення? Це такий феномен мешканців цього регіону чи, наприклад, якщо фантазувати, щось подібне відбулося на Одещині чи на Харківщині, там би відбувалися такі самі процеси?

Ігор Козловський: Я думаю, що так.

Сергій Рахманін: Тобто це вада, яка в принципі нам притаманна, яку ми ще не перебороли остаточно?

Ігор Козловський: Так. І я, коли повертався, в мене було також бажання побачити зовсім іншу Україну. Там ти знаходишся в підвалах, у тебе є мрія про таку єдину цілісну Україну, яка змінилася, таке вже громадянське суспільство.

Сергій Рахманін: Не змінюється так все швидко.

Ігор Козловський: Я знаю, я розумію, я кажу про мрію. Але стикаючись з реальністю, спілкуючись з людьми, ти бачиш, що небагато змінилося людей. І є люди, які ностальгують по тим часам, які вони вважають, що вони пам'ятають. Вони ж пам'ятають не час, а свій міф про цей час.

Сергій Рахманін: Але коли йдеться про людей, які народилися тоді, коли Радянський Союз розвалився, за чим вони мають ностальгувати?

Ігор Козловський: За міфом. Не за реальністю.

Сергій Рахманін: За міфом, який вони перейняли від батьків, від дідів?

Ігор Козловський: Так. Ми ж виховуємо своїх дітей, покоління, не школи, а саме родини. І це як аргументи, спілкуючись навіть із молодими людьми, вони мені розповідають про Радянський Союз.

Сергій Рахманін: Це було би кумедно, якби не було так сумно. У мене є знайомий, якому довелося певний час пожити на окупованій, анексованій території Криму. Він звідти вибрався, але він розказував, що для нього, людини не юної, людини досить цинічної, для нього було одкровенням, яка велика кількість людей навколо нього просто змінили свої погляди. Тобто були люди, які були заточені на приєднання до Росії, а були нібито абсолютно притомні люди, які раптом перевзулися, як зараз модно казати, просто в повітрі. У вас були такі одкровення? Були якісь люди, які вас відверто здивували, які мешкали навколо, і раптом в них прокинулось те, про що ви навіть не здогадувались?

Ігор Козловський: Небагато, але були такі випадки. І я знаю, навіть серед інтелігенції, навіть і не уявляв, що їх свідомість так швидко зміниться. Для них, вони нічого не змінювали.

Сергій Рахманін: Це просто конформізм?

Ігор Козловський: Певною мірою, так. І я вже, виступаючи з лекцією про свободу, я якраз згадав вираз, який я приводив там, що для того, щоб зупинити розвиток людини або суспільства, досить двох чинників - це тоталітаризм і конформізм. Тоталітаризм - це те, що зверху так чи інакше нас примушує.

Сергій Рахманін: А конфромізм - це те, що створює поживний ґрунт знизу.

Ігор Козловський: Так. І ми знаємо, що серед взагалі будь-якої країни, будь-якого народу конформізм - це притаманна людству, це її частина сугестивного переживання. Тому що ми для того, щоб виховуватись, для того, щоб ми ставали людьми, представниками тієї чи іншої спільноти, нам конформізм не стільки потрібен, скільки є частиною цього сугестивного процесу.

Сергій Рахманін: Підставою для вашого арешту і пізнішого засудження був чийсь наклеп, донос. Ви знаєте, хто на вас доніс?

Ігор Козловський: Я здогадуюсь.

Сергій Рахманін: Ви її пробачили?

Ігор Козловський: Я з жалістю дивлюсь на цю людину.

Сергій Рахманін: А мотив?

Ігор Козловський: Мотив, думаю, що страх.

Сергій Рахманін: Тобто здати іншого, щоб не сісти самому?

Ігор Козловський: Так.

Сергій Рахманін: Тобто все ж таки це досить поширена історія?

Ігор Козловський: Поширена. І в будь-якої людини є своя межа. Я думаю, що дуже багато людей не знали цієї межі, і, виявилося, що вона дуже мала.

Проросійські бойовики на вулицях Луганська. Фото: EPA

Сергій Рахманін: Ми говорили про відчуження, яке є природнім, на жаль, наслідком конфлікту, який зараз відбувається на Сході. І багато хто навіть з політиків говорить про те, що для того, щоб об'єктивно, серйозно, прагматично говорити про можливість приєднання, доєднання, повернення цих територій під українську парасолю, для їх реінтеграції і попередньої деокупації потрібно, щоб був заморожений конфлікт, щоб була менша кількість жертв, потім щоб сплив певний час, щоб загоїлися рани і трохи перехворіла пам'ять, щоб ці рани не були гострими, і тільки тоді можна говорити про якийсь процес об'єднання. Як це було, наприклад, як зараз відбувається поступово на Кіпрі в Придністров'ї. Чи це варіант, чи ні?

Ігор Козловський: Це варіант, але треба враховувати, що те ж Придністров'я або Кіпр, все ж таки територіально це не...

Сергій Рахманін: Ні, будь-яке порівняння кульгає. Ми говоримо зараз про логіку просто.

Ігор Козловський: Ця територія є кордоном з Росією. Росія просто так не віддасть.

Сергій Рахманін: Я розумію, відповідно, це будуть підживлювати. Ми зараз фантазуємо. Просто розробляємо сценарій, можливо, умовно, змінюється позиція Росії, або змінюється позиція країн, які тиснуть на Росію щодо проблеми Донбасу. Все це дуже складно, але можливо. Ви вірите, ще одна фантазія, яка теж обговорюється, на жаль, коли є проблема, розв'язання якої не є очевидним, завжди є якісь фантазійні історії, і ніхто не знає, яка з них може стати реалістичною. Міжнародне управління на перехідний період цими територіями, воно виправдане, чи це має бути все ж таки українське керівництво?

Ігор Козловський: Міжнародний вплив будь-який і міжнародне керівництво - це ми заморожуємо конфлікт.

Сергій Рахманін: Наприклад, відбувся вивід військ, важкого озброєння, контроль над кордоном, але для того, щоб не дратувати населення, щоб загоїти рани, щоб забезпечити належне фінансування і відновлення, щоб адміністрація, яка керувала цією територією, на певний час вона складалася з іноземців, але Україна все одно виконувала певні державні функції. Цей варіант, наскільки він компромісний, наскільки він потрібний?

Ігор Козловський: Ні, він компромісний, зрозуміло, але хто буде працювати над свідомістю людей?

Сергій Рахманін: А зараз над нею хто працює?

Ігор Козловський: Та сторона.

Сергій Рахманін: Коли ви говорили про те, що держава не допрацьовувала в принципі ці горизонтальні зв'язки, вони набагато важливіші, вам, напевно, видніше. Але мені здається, що перш за все не допрацьовує держава. От той самий Стас Асєєв писав про те, що не було жодного звернення президента України до людей, які залишилися за блокпостами. Вони не відчувають себе громадянами цієї країни. Навіть ті, хто залишився політичним українцем. І ці речі неможливо заповнити, замістити безпосереднім спілкуванням на блокпостах.

Ігор Козловський: Це правильно. Але, наприклад, президент звертається до мешканців ОРДЛО. По-перше, ця інформація буде непросто транслюватися на цю територію. А по-друге, вона буде коментуватися з того боку.

Сергій Рахманін: Але все одно вона буде виноситись, так чи інакше. Сам по собі факт, мені здається, був би достатньо символічним.

Ігор Козловський: Символічним, не більше того.

Сергій Рахманін: Тобто практичного змісту ви в цьому не вбачаєте?

Ігор Козловський: Я думаю, що ні.

Сергій Рахманін: Головний стрижень, головний підмурок, на якому базується влада так званих еліт, які зараз керують в ОРДЛО, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що їх найбільше стримує? Є Росія, але є якісь горизонтальні зв'язки, є якийсь зв'язок між ними і населенням цих територій? Чи вони просто сприймають їх як намісників, яких можна змінювати, які з'являються? Якийсь ментальний зв'язок вже з'явився за ці чотири роки там з умовним Захарченко?

Ігор Козловський: Це такі фігури, як Захарченко, наприклад, сприймаються населенням як місцеві диктатори. І з ними рахуються, на них посилаються, від них щось очікують, їх бояться і водночас розуміють, що вони все ж таки залежні від того, як буде вирішуватись те чи інше питання в Москві. Наприклад, Захарченко на декілька днів зникає. Всі знають, що він поїхав до Москви за якимись інструкціями. Все одно у населення є розуміння того, що це просто фасад, що є хтось, хто вирішує їх долю.

Сергій Рахманін: Але все одно від нього залежить, так чи інакше.

Ігор Козловський: Так, на певному рівні залежить.

Сергій Рахманін: Ще одне складне болюче питання. Розмовляв з одним знайомим, який мешкає на окупований території Криму. Він марить про те, що рано чи пізно Крим буде повернений в Україну. Він казав: "Перше, що я зроблю, я буду мститися тим, хто зробив все, щоб сталося те, що сталося". Цей вірус помсти в тих людях, які зараз болісно переживають окупацію на Донеччині, він є чи нема? Помста буде чи ні?

Ігор Козловський: Так, буде. Бо дуже багато людей і на цих територіях. і там все ж таки бажають помсти. Це факт.

Сергій Рахманін: І це приспана історія, чи це те, що з'явилося під час війни, під час образ, смертей?

Ігор Козловський: Так.

Сергій Рахманін: Чи є шанс заморозити це і протривати якомога довше?

Ігор Козловський: Потрібні наші зусилля для того, щоб ця проблема була вирішена. І для цього треба мати не тільки державну мудрість, нам потрібне зріле громадянське суспільство, яке не знаходитиметься в стані розбрату, а, розуміючи цінність людського життя, цінність цілісної України, такі загальні цінності, все ж таки змогло би не тільки домовитися, але ще поступово, навіть розмовляючи з тими, хто там, там немає зараз громадянського суспільства, ми розуміємо чому, але все ж таки там є живі люди. І ми повинні розмовляти не так, кажучи, наприклад, що "ви винні в цьому", або той, хто починав, не сперечатися стосовно тих чи інших причин, а концентрувати свою увагу на цінностях. Як це зробити?

Сергій Рахманін: Ви правильно сказали, живі люди. Я згадую, ви колись говорили про те, що за бажання українські збройні сили, військові могли би за добу звільнити Горлівку і встановити за три дні контроль над територією. Я думаю, що все ж таки це перебільшення, але ви справедливо зауважили, що це би призвело до величезних людських жертв. І направду, це загально відомо, що українські військові дуже обережно ставляться навіть до застосування важкого озброєння, розуміючи, що це може призвести до людських жертв. Там, на тому боці це розуміють? Наскільки там це розуміють, що вони стріляють далеко не завжди і далеко не туди саме тому, що не хочуть призвести до великих руйнацій і великих людських жертв?

Українські військові під час бою з бойовиками. Фото: EPA

Ігор Козловський: Ті, з ким я спілкувався, дуже багато розуміють це, так. І з одного боку вони хвилюються, коли починаються ці обстріли. А з іншого вже є досвід, що не такі вже й великі руйнування. Якщо би захотіли, то вже давно все зруйнували.

Сергій Рахманін: Ми маємо перед очима фотографії Грозного. І Росія взялася нас вчити, як ми маємо робити, що ми маємо чинити на Донбасі. Їй би не завадило передивитися відео новорічного штурму Грозного.

Ігор Козловський: Так. Більше того, я дуже часто історичний приклад даю, коли були звільнення наших міст під час Другої світової війни, то ми бачили...

Сергій Рахманін: То руйнування радянських військ було набагато більшим, ніж... Складне питання, дві різних точки зору з цього приводу. Я не знаю, яка з них ближче до істини. Одні вважають, що люди, які є політичними українцями, відповідно, перебувають в зоні ризику, як ви або Стас Асєєв, що їм за першої ліпшої нагоди все ж таки варто виїжджати на материк, тобто за блокпости. Інші кажуть, що навпаки, ці люди мають ризикувати, якщо в них є відповідний запас міцності, залишатися для того, щоб зробити можливим доєднання, возз'єднання українських земель. Яка з цих точок зору ближча до істини?

Ігор Козловський: Істина десь посередині, як завжди. Але судячи з тих ситуацій, які складаються не тільки з моєю долею, Асєєва і багатьох інших, з ким я сидів там в місцях позбавлення волі, краще або виїжджати, або проводити свою діяльність, наприклад, інформаційну, передаючи інформацію в Україну, дуже обережно. Тому що існує така система доносів, існує система, яка пов'язана з психологією, яка склалася там в людей. Спостерігають за будь-якою активністю тих людей, яких знають, що вони є: або українськими патріотами, або активними.

Сергій Рахманін: Спостерігають місцеві чи все ж таки під наглядом російських кураторів?

Ігор Козловський: Під наглядом російських кураторів, безумовно. Наприклад, МГБ підпорядковується не Захарченко, а напряму Москві.

Сергій Рахманін: Але працюють там зокрема колишні працівники СБУ.

Ігор Козловський: Так. Здебільшого або СБУ, або ті, хто працював раніше в міліції, в прокуратурі, - силовики.

Сергій Рахманін: Знайшли себе, зробили кар'єру.

Ігор Козловський: Зробили кар'єру або повернулися до цієї, я знаю, когось звільнили в свій час.

Сергій Рахманін: Тобто вони теж ностальгували?

Ігор Козловський: Так.

Сергій Рахманін: Мені казали, що ці люди навіть не помсти України бояться, скільки бояться потрапити в немилість Москви, тому що якщо станеться для них, що Донбас повністю повернеться до України, їм є, куди втікати. А якщо вони потрапили в негативне поле зору Москви, то тікати нема куди.

Ігор Козловський: Так. Певною мірою вони заручники.

Сергій Рахманін: Відповідно, вони риють землю, їм нема чого втрачати.

Ігор Козловський: І вже багато з них і думають як далі жити, хтось вже виїжджає або в Росію, або взагалі невідомо куди зникають. Є такі випадки.

Сергій Рахманін: Ставлення до росіян серед пересічних мешканців, воно змінилося? Якщо так, то в ліпший бік чи в гірший?

Ігор Козловський: По-різному. Там є різні люди. Все залежить від того, на яких позиціях стоять ті чи інші люди.

Сергій Рахманін: Я знаю випадки. Людина, наприклад, чекала на "русский мир". А потім з'явилися так звані відпускники, почалися грабунки, почалося мародерство, і все, Росія стала ворогом. Або навпаки, людина досить упереджено ставилася до Росії, але потім з'явилися якісь там...

Ігор Козловський: Є такі випадки.

Сергій Рахманін: Але узагальнювати складно?

Ігор Козловський: Так. Коли ми кажемо "русский мир", то треба розуміти, що є певна ідеологема "русский мир", а є побутове уявлення, що це таке. І дуже мало людей знають, що таке ідеологічно "русский мир".

Сергій Рахманін: Знов фантазуємо. Якщо знову повернутися в 14 рік, скільки б з тих людей, які тоді виходили на площі Донецька, Горлівки, Макіївки, Єнакієво, скільки би з місцевих вийшли зараз на площу?

Ігор Козловський: Менше.

Сергій Рахманін: Тобто відсоток розчарування є досить великим чи невеликим?

Ігор Козловський: Все залежить від долі тієї чи іншої людини. Наприклад, я спілкувався з тими, хто також знаходився поруч зі мною в місцях позбавлення волі, вони починали ще з 14-го року, були ще зі Слов'янська або з Макіївки, брали ці державні будівлі, і багато з них кажуть, що це їх, ну, не те, що вони попали в таку ситуацію емоційну, під цю хвилю так званих протестів, а що їх зрадили. У них таке є уявлення. І про свою долю також. І багато з них кажуть, що "краще би я займався своєю роботою і нікуди би не влізав". Є такі.

Сергій Рахманін: За вашим фахом запитання. Декілька людей мені казали, що насправді дуже складне нелінійне ставлення церкви до того, що відбувається. Тобто є позиція РПЦ, є позиція синоду УПЦ МП, є позиція кліра і ієрархів на Донбасі, які знаходяться на окупованих територіях, і є окрема позиція священиків, які правлять службу в храмах. І ці позиції далеко не завжди збігаються.

Ігор Козловський: Так.

Сергій Рахманін: Ви стикалися з випадками, коли священики УПЦ МП на окупованих територіях все ж таки допомагали або намагалися допомагати тим людям, які потрапляли в поле зору того ж самого МГБ, або заступалися за когось, або захищали?

Ігор Козловський: Так, були такі випадки.

Сергій Рахманін: І до них особливе ставлення, тобто вони в принципі не знаходяться в зоні ризику?

Ігор Козловський: Так.

Сергій Рахманін: До них більш обережне ставлення, ніж до пересічного громадянина?

Ігор Козловський: Так.

Сергій Рахманін: Тобто їм дозволено трошки більше?

Ігор Козловський: Так. І це треба використовувати також. Я знаю, що священики деякі не витримали і виїхали.

Сергій Рахманін: Я знаю, що виїжджали і на материк, тобто за блокпости, і виїжджали в Росію.

Ігор Козловський: Так, є і такі, і такі випадки. А є ті, хто радо прийняли і такі ситуацію, коли з їх точки зору вони стали панівною церквою, нарешті.

Сергій Рахманін: Є взагалі дикі випадки. Згадувався колись священик на ім'я Віталій Веселий, який брав безпосередню участь у захопленні будівель. Це колишній десантник. Це не поодинокий випадок, просто це був перший відомий такий випадок

Ігор Козловський: Так. І ми спостерігали, коли починалися ці референдуми 11 травня, і ми бачили священиків, які приходили на референдум голосувати.

Бланки з незаконного референдуму сепаратистів на сході України. Фото: EPA

Сергій Рахманін: Був певний час, участь в бойових діях на території Донбасу брало таке дуже специфічне об'єднання, специфічний загін, який називався Русская православная армия. Це насправді неонацисти переважно з Русского национального единства, які послуговуються в якості віри такою дикою суміщу, я намагався в цьому розібратися. Язичництво і старообрядництво. Мені казали, що в принципі УПЦ Московського патріархату на теренах Донбасу дуже негативно сприйняла їхню присутність. І доклала певних зусиль для того, щоб вони їх звідти прибрали. Ви можете це підтвердити чи ні?

Ігор Козловський: Я не знаю, чи доклала саме церква. Але зараз її не існує, цієї Русской православной армии. І це рішення, думаю, що Москви. Тому що вони, по-перше, як і Великое войско Донское, вони ж також приймали участь у цих страшних процесах, коли і вбивали…

Сергій Рахманін: Так, одні з найбільш звірячих катувань - це саме вони, це загальновідома історія.

Ігор Козловський: І було таке бажання також Захарченка, яке підтрималося Москвою, зробити щось єдине. І ці всі неопідрозділи, які не підпорядковувалися безпосередньо, їх або розформували, розібрали і дали їм іншу назву, інші частини. А те, що серед тих, хто прийшов, цих же росіян і не тільки, Русская православная армия, там одні позіціонували себе як православні, але дуже дивна така суміш. Дуже багато неоязичників, у них таке чудернацьке уявлення взагалі про слов'янське...

Сергій Рахманін: І про світ.

Ігор Козловський: Так. Яв-Прав-Нав вони малювали. І зараз серед них вже є ті, хто сидіть в місцях позбавлення волі. І були серед них новонавернені мусульмани, я також зустрічав серед них, які взагалі не читали Корану і не знають нічого про іслам, але саме під впливом ЗМІ про те, що є таке поняття як джихад.

Сергій Рахманін: З чим пов'язано категоричне несприйняття протестантів? Це попри те, що досить поширені були конфесії протестантські на Донбасі.

Ігор Козловський: Саме на Донбасі, так.

Сергій Рахманін: Звідки з'явилося таке агресивне несприйняття?

Ігор Козловський: Під впливом російської пропаганди, що всі протестанти - це американські місіонери, що вони виникли під впливом начебто...

Сергій Рахманін: Це протистояння Західному світу?

Ігор Козловський: Так, що вони є уособленням Західного світу.

Сергій Рахманін: Тобто взагалі збіглися дві теорії. З одного боку цього російського імперського націоналізму, а з іншого боку слов'янської єдності проти навали Заходу, і це така комбінація, вона дуже дивна.

Ігор Козловський: Так.

Сергій Рахманін: Багато хто каже, що витоки цього новітнього сепаратизму донбаського, вони в Святогорській лаврі, а ще далі в заповіті Зосима, який був душпастирем і сповідником Віктора Януковича, який в своєму заповіті писав, що "тримайтеся матері нашої Москви". Це було загальновідомо. Чи була можливість вчинити цьому спротив?

Ігор Козловський: Так.

Сергій Рахманін: На це звертали увагу люди, які з середини розуміли небезпечність цього?

Ігор Козловський: Так.

Сергій Рахманін: Чи наша влада просто не знала про це?

Ігор Козловський: Ні. Я про це постійно говорив. Я знаю Зосима, коли ще він був отцем Саватієм, ще з 80-го року я його знаю. Це такий юродивий, ще тоді і сама церква йому...

Сергій Рахманін: Юродивий, який став схіархімандрітом.

Коли ти знаходишся в підвалах, у тебе є мрія про єдину цілісну Україну, яка змінилася

Ігор Козловський: Це вже наприкінці 80-х років. А тоді він просто був Саватієм. Людина, яка з одного боку з Сокур, він українець, але навчався він в Ленінградській академії, закінчив її. Як він мені казав, він слухав лекції Лихачова, і ми з ним спілкувалися з цієї теми ще у 80-81-му році.

Сергій Рахманін: Казали, що він був досить цікавою людиною.

Ігор Козловський: Так, цікавою. А потім він обрав такий стиль поведінки, якраз наприкінці 80-х років, коли стає він схіархімандрітом і бере на себе таку схіму. І дуже своєрідна поведінка, він входив, наприклад, в обладміністрацію з посохом, міг грюкати в двері різних чиновників і казав Януковичу, наприклад, що когось треба звільнити.

Сергій Рахманін: Це такий нео-Распутін.

Ігор Козловський: Так, абсолютно. Я про це казав і СБУ. Вже потім я зрозумів, що там ніхто цим не займався і не хотів.

Сергій Рахманін: Хтось казав, що насправді не Янукович спричинив все те, що відбулося на Донбасі, а Зосим. Це, можливо, і перебільшення, але не дуже велике.

Ігор Козловський: Ні, це не перебільшення. І саме створення цих монастирів Свято-Никольский, це ж один чоловічий і жіночій. І коли починаються події на Майдані, з Донецька, з Зугреса, з Харцизська, з Макіївки автобусами їздили саме в цей монастир, тому що там їм розповідали.

Сергій Рахманін: Так, ну там і переховувалися. Ви сподіваєтеся повернутися в Донецьк?

Ігор Козловський: Важке питання, поки що не готовий про це сказати.

Авторська програма Сергія Рахманіна Апокриф виходить в ефірі Радіо НВ щовівторка в 20:00-21:00