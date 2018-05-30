Апокриф. Авторська програма Сергія Рахманіна. Гість Борис Бабін. Ефір від 29.05.2018

Гість — представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін.

Авторська програма Сергія Рахманіна Апокриф виходить в ефірі Радіо НВ щовівторка в 20:00-21:00

Сергій Рахманін: Наш гість - представник президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Ви на своїй посаді менше року. Вашому призначенню передував невеличкий скандал навколо постаті вашої попередниці пані Попович. Її звинувачували активісти в різних речах. Тоді ви навіть виступили на захист її і її команди, говорили про те, що насправді це був непоганий чиновницький орган, який виконував свої функції. Але про виконання цих функцій знала адміністрація президента, проте не знала громадськість, не знало населення, народ України. Ви хотіли би, щоб діяльність представництва президента в Автономній Республіці Крим була більш прозорою, більш публічною та відомою.

Достатньо багато ви для цього зробили, принаймні, ваших заяв, ваших виступів набагато більше, ніж у вашої попередниці. Але досі велика кількість громадян насправді не знають навіть про існування такого інституту. Я думаю, що це пов'язано не стільки з вашою персоною особисто, не з вашою діяльністю, скільки з недостатньою увагою, яка приділяється державою і державним інститутом в цілому до проблем Криму і до вашого органу, зокрема. Ви погоджуєтеся з подібною тезою чи заперечуєте її?

Борис Бабін: Я не зовсім з нею погоджуюся, бо, якщо казати, що громадяни не знають про існування органу, який передбачений Конституцією України, можливо, це не питання до органів держави, це питання до шкільного курсу з правознавства, де вчать Конституцію. Це жарт, але в кожному жарті є доля правди. Не можна перекладати всю відповідальність за те, що відбувається з Кримом, лише на органи держави. Якщо можна спостерігати певне ставлення до окупованих територій з боку частини українського суспільства, то можна сказати, що це ставлення часто впливає на управлінські рішення, і це ставлення часто уповільнює або, навпаки, якщо це ставлення дуже перспективне, пришвидшує процеси деокупації.

Сергій Рахманін: Я мав на увазі дещо інше. По-перше, те, що медійна підтримка вашої діяльності є недостатньою. Скажімо, я провів таке не репрезентативне, але менш із тим, невеличке опитування своїх знайомих, вони, наприклад, знають про існування поліцейських підрозділів, які закріплені формально за Автономною Республікою Крим, Севастополем, але дислокуються в Херсоні, але про інститут представника президента знають набагато менше, тому що в медіа представлені ви набагато менше. І це питання державної політики, зокрема інформаційної.

Але є ще інша історія. Одразу після того, як ви прийшли на свою посаду, у вас була низка цілком притомних розумних пропозицій. Переважна більшість з них не була почута. Наприклад, ви говорили про необхідність переведення центрального офісу, тобто главку кримського з Одеси кудись ближче до окупованих територій, наприклад, до Херсону, де знаходиться ваш офіс, або переведення прокуратури Автономної Республіки Крим (АРК) з Києва теж ближче до Херсону, або навіть до Каланчака, наприклад.

Представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін. Фото: Крим.Реалії (RFE/RL)

Борис Бабін: До Каланчака навряд чи.

Сергій Рахманін: Я жартую. Ці пропозиції в повітрі так і повисли? Чи є якісь зрушення?

Борис Бабін: По порядку. Щодо медіа, наше представництво абсолютно відкрите для будь-яких медіа. До речі, ті медіа, які мовлять на Крим, ми постійно з ними в контакті, постійно кримчани нас чують і бачать. Це те питання, що кримчани сьогодні трохи відірвані від материкової України, зокрема і медійно. І наше завдання основне - представляти Україну для кримчан. Можливо, якщо ми кажемо про Крим для підконтрольної території, зокрема ще Мінінформполітики, інші органи. Але у нас свобода слова, ми не можемо змусити журналіста телефонувати в Херсон і питати в мене про коментар. Якщо хтось хоче, ми завжди раді розповісти, доповісти, ми є в соцмережах, інтернеті, ми постійно звітуємо про нашу діяльність, щодня з'являються новини про нас. Тут не можна казати, що ми щось переховуємо, щось не договорюємо, що суспільство мало би почути. Це питання не медійне.

Щодо наших ініціатив з приводу переведення правоохоронних органів, вони незмінні. У нас є на сьогодні конструктивна взаємодія з керівництвом Нацполіції України. На сьогодні вже є перші рішення, передислокація в Херсонський регіон підрозділів головного управління Автономної Республіки Крим та Севастополя. Це не лише патрульна поліція, це і інші підрозділи. І ці всі наші дії росіянам дуже не до вподоби, категорично. І трохи стало спокійніше на самих пунктах пропуску, і державні завдання там реалізовуються різного характеру, і люди відчувають належну увагу з боку української держави. Цього недостатньо. Ми продовжуємо наполягати на повному поступовому переведенні всього главку, як мінімум, його центрального офісу, можна в Одесі залишити якийсь підрозділ, на Херсонщину.

Ми на сьогодні продовжуємо стверджувати, що всі перераховані органи мають концентруватися на Херсонщині, де в назві є слово АРК. Тут є питання велике до органу, який координує цю діяльність, саме до прокуратури АРК, але я впевнений, що, рано чи пізно, тут здоровий глузд це питання вирішить. Але це складова посилення загальної і правової присутності України і забезпечення, зокрема кримчанам, права на адміністративні послуги, а також на правосуддя. Бо не лише переведення перерахованих органів до Херсону, але і зміна відповідної підсудності справ з тим, щоб люди могли звертатися до судів Херсонщини за відповідними цивільними, кримінальними та іншими провадженнями. Це все нами запропоновано у нашому проекті Плану невідкладних заходів з протидії російської агресії з тимчасово окупованої території. Це все є. Цей документ буде в червні точно офіційно оприлюднено і взято до роботи.

Сергій Рахманін: Про план трошки згодом. Зрозуміло, що це питання переведення кримських великих центральних офісів ближче до окупованих територій, це питання не одного дня, але є такий момент, як політична воля. Підтримку президента в цьому питанні ви відчуваєте чи ні?

Борис Бабін: Безумовно. А як можна інакше це робити?

Сергій Рахманін: Тобто він за те, щоб прокуратура АРК і главк кримський були переведені в Херсонську область?

Борис Бабін: Є чітка позиція керівництва з посилення і правоохоронної роботи, і протидії російської агресії. Шляхи вирішення цих питань, це вже ми вирішуємо в робочому порядку. На сьогодні в нас є ці пропозиції. Керівництво Нацполіції нас почуло. У нас з іншими правоохоронними органами, які мають військові погони на плечах, повна взаємодія з усіма. Є певні проблеми з прокуратурою АРК. Я думаю, це тимчасово.

Сергій Рахманін: Щодо плану, ви заявляли ще торік, а навесні цього року уточнювали, що у вас є в планах, як у представника президента, і у вашої команди є два плани - напрацювання робочого документу, який би передбачав усі дії відповідних органів, які спрямовані на подальшу деокупацію і реінтеграцію Криму, і створення органу, в який би входили не нижче, ніж заступники провідних центральних органів влади, який би координував всі ці дії, які спрямовані на деокупацію і реінтеграцію. Коли буде створений цей орган?

Борис Бабін: Робочу групу створено. Це і є орган, це є робоча група високого рівня. Вона вже є.

Сергій Рахманін: Тобто вона не буде формалізованою?

Борис Бабін: Вона формалізована моїм розпорядженням, ми затвердили її склад. Вона вже є. Її перші збори будуть саме з обговорення вже плану дій.

Сергій Рахманін: Коли відбудуться перші збори?

Борис Бабін: Приблизно в червні. Тобто механізм наступний. Проект плану спочатку пройшов через експертне оцінювання, воно було напівконфіденційним, бо тут у нас дуже багато структурного фінансування, і ми свідомо не вдавали це на широке громадське обговорення. Бо тоді ніякого ефективного плану протидії російської агресії не буде, буде щось інше. Після цього ми вже спрямували проект плану до державних органів, усіх, де мається хоч якась компетенція з питань Криму. Отримуємо зараз їх відповіді. Там був термін до 20 травня.

Я впевнений, що ми ці відповіді до кінця місяця відпрацюємо. Призначається дата засідання робочої групи, на неї виноситься доопрацьований проект плану, він затверджується, і ми далі йдемо уперед. Тобто це вже найближчі, можливо, тижні. Так, це було повільно, бо не усі державні органи України мали позицію взаємодії з нами більше, ніж це передбачено законодавством.

Сергій Рахманін: План має бути затверджений, ким? Він має бути затверджений Радою Нацбезпеки, наприклад, чи президентом?

Борис Бабін: На сьогодні ми йдемо з тим, що це робочий документ наш, представництво є органом, який буде його виконувати і звітувати про виконання президентові України через адміністрацію.

Сергій Рахманін: У вас було непорозуміння з деякими органами, центральним органом виконавчої влади, зокрема з Міністерством юстиції і з прокуратурою АРК, які не хотіли делегувати до цього робочого органу представників достатньо високого рівня. Ці проблеми владналися?

Борис Бабін: Щодо Мін'юсту можна констатувати нормальні робочі взаємодії наразі. Там будуть представники належного рівня, це питання вже вирішено. Є вже в них пропозиції. Щодо Генпрокуратури, так, ми чекаємо на кандидатуру від Генпрокуратури України. Це може бути представник прокуратури АРК чи хто завгодно інший, але уповноваженим, з мандатом висловлювати позицію органу і бути причетним до схвалення рішень. Тобто нам 25-й помічник 10-го менеджера не потрібен з будь-якого органу. Це не захід заради заходу, це захід задля координації взаємодії та схвалення відповідних рішень і винесення їх на розгляд голові держави.

Сергій Рахманін: Цей план розрахований приблизно на два роки, потім він буде коригуватися. Так?

Борис Бабін: Так. Він буде виконаний. Можуть коригуватися окремі питання плану, але він так прописаний, що це не заходи для вирішення проблем, а заходи встановлення шляхів вирішення проблем.

Сергій Рахманін: Можете зазначити бодай 2-3 напрями, це те, що не є секретним?

Росія може робити так звані наукові пошуки за тими протоколами, які ми добровільно ухвалюємо, в 100 метрах від Бердянська

Борис Бабін: Він повністю буде відкритим, тобто можна говорити про будь-яке питання. Це відкритий документ. наприклад, посилення морської охорони на Азовському морі. Те, що сьогодні стало вкрай актуальним. Ми бачимо події останнього тижня. Ми це питання піднімали з перших днів на посаді і піднімаємо далі. Оскільки це комплексне питання, воно потребує, знаєте, як в нас завжди буває, починаєш вирішувати, хто винний, хто крайній, потім з'ясовується, що папірці не погодила якась місцева екологічна інспекція, яка турбується за якусь унікальну тюльку, яка там живе. Це не смішно, це реальне життя. І через це нема базування, хоча всі реально причетні органи готові. Для усунення такого бюрократичного маразму ми і проводимо заходи по плану і це вирішуємо.

Інший приклад - перевезення тварин через пункти пропуску. У нас де-юре це було заборонено з 14 року. Не можна було з собою провести домашнього улюбленця, в окремих питаннях це вимір гуманітарний. Але уявіть собі ситуацію, сліпу людину з собакою-поводирем. А це не можна робити за наказами, які були чинними до березня цього року. І ці питання потребують налагодження позицій, а потім на якусь нормотворчу діяльність. Ще інші варіанти.

Ми зараз же це реалізовуємо, точкові законопроекти для покращення ситуації з правами населення окупованих територій. Це реєстрація шлюбів для населення окупованих територій, це вторинна безкоштовна допомога для населення окупованих територій і це, певною мірою, спрощення судових процедур у реєстрації фактів смерті для населення окупованих територій. Ці три законопроекти за сприяння народних депутатів цього тижня в Раді зареєстровано.

Сергій Рахманін: Ви самі напрацьовуєте ці законопроекти?

Борис Бабін: Там була і наша ідея, ми раді, що нам сприяли і відповідні народні депутати, і взаємодія була з адміністрацією президента. Вони точкові. Тобто там невеликий текст на багато сторінок, але це точкові зміни, що слід зараз і сьогодні зробити, щоб кримчани не мали зайвих проблем для реалізації власних прав. І таких точкових дій буде багато.

Сергій Рахманін: Ви ще говорили після свого призначення на посаду про необхідність посилення берегової охорони Азову і про ухвалення закону про внутрішні води. Кому ви скеровували ці пропозиції? Чому вони досі не реалізовані?

Борис Бабін: Щодо морської охорони, ми це скеровували керівництву України, насамперед, президентові, адміністрації, Кабміну. Проблема розташування впирається в базуванні, в днопоглибленні. В багатьох технічних питаннях ми зараз намагаємося з'ясувати, хто винний в цьому певному саботажі. Ми на це вийдемо точно, просто позиція керівництва України тут однозначна. Хто може казати, що сьогодні верховний головнокомандувач не робить все для посилення обороноздатності? Але ці всі бюрократичні механізми, особливо коли вони пов'язані не лише з Міноборони, не лише з державною прикордонною службою, а з багатьма іншими органами, це проблема.

Та сама поліція АРК. Її перебазування на Херсонщину потребує кадрові рішення, наприклад, набір персоналу, пошук приміщень, вирішення багатьох питань, модальностей логістичних. І ми тут координуємо різні органи. Наприклад, ми дуже тривалий час шукали просто приміщення їм в Херсоні з Фондом держмайна. Такі побутові речі можна вирішувати на землі, ми це робимо.

Сергій Рахманін: Щодо фактичної експансії Росії в Азовському морі, вона має свої погляди на те, що вона має робити там. Відповідно до цілої низки угод, які є чинними, вона може проводити там певні дослідження, певні роботи. І я знаю, що ви вимагали, що Україна має вийти з цих угод для того, щоб обмежити можливість росіян проводити дослідження в акваторії Азовського моря. Це вже оформлено в вигляді конкретної пропозиції, конкретного законопроекту? Наскільки швидко це питання може бути розв'язано?

Борис Бабін: Була нарада в Мінінфраструктури остання, за рішеннями якої ми створюємо робочу групу під егідою представництва з залученням всіх компетентних органів. Це окремо, це не стосується плану і загальних питань. Це стосується суто морегосподарства. І там ми будемо невідкладно це піднімати. Ми вже запитали офіційну позицію всіх органів, причетних до цих угод. Насамперед йдеться про угоду 93 року про спільне користування з метою промислового рибальства Азова включно з Сивашом. Ми вбачаємо в цій угоді величезні ризики.

Щорічно в умовах війни збирається комісія двостороння, україно-російська, яка розподіляє квоти по Азовському морю, дає дозвіл на так звані наукові пошуки, які можуть здійснюватись у всій акваторії Азова. І ці пошуки здійснюють російські судна, які базуються, там у них Таганрог, порт Азов, спеціальна дослідницька апаратура. Як вам це? І вони це можуть робити за тими угодами, які ми добровільно підписуємо, з тими протоколами, які ми добровільно ухвалюємо, в будь-якій точці Азову. В 100 метрах від Бердянська.

Сергій Рахманін: Для мене це, як для будь-якої притомної людини, ця ситуація є неприйнятною. Коли на цьому можна поставити крапку?

Борис Бабін: А для мене було дуже цікаво з'ясувати, що, наприклад, голова комісії, який минулого року підписував від імені України цей протокол, має дружину, і це нормально, але ця дружина має долю в великому підприємстві, яке обіймається саме рибним господарством. Все ж таки має бути межа цинізму, але ми бачимо, що межі цинізму сьогодні немає.

Сергій Рахманін: Просто в вітчизняній політиці ви досить недавно, тому в вас ще багато буде несподіванок попереду. Коли говорити про війну і дивні речі, які відбуваються під час війни, наприклад, ви ще майже рік тому наполягали на тому, щоб було перервано регулярне пасажирське сполучення між РФ та Україною. Зокрема ви говорили про те, щоб не множити кількість заручників, бо потенційно кожна людина, яка перетинає кордон, особливо якщо йдеться про заробітчан, вона є потенційним заручником Росії. Чому не дослухалися до цієї вашої пропозиції? Чому регулярне пасажирське сполучення з Росією досі не скасовано?

Борис Бабін: На жаль, досі не скасовано. Ми продовжуємо надавати ці пропозиції. Вони неодноразово нам надавалися. Останні Мінінфраструктури отримало тиждень тому. Серед інших там є пряма вимога припинити це сполучення, яке має величезний негативний гуманітарний вплив, економічний вплив і безпековий вплив.

Сергій Рахманін: Але чи поділяє вашу точку зору міністр інфраструктури? Він особисто такі рішення не ухвалює, це Кабмін.

Борис Бабін: Я думаю, що у міністра не було заперечень. Подивимось, що скаже Кабмін.

Сергій Рахманін: А позиція прем'єра вам не відома?

Борис Бабін: Поки що ні, але вона буде. Я думаю, звісно, прем'єр-міністр на сторожі національних інтересів України. А Укрзалізниця починає нам розповідати, наприклад, про комерційну вигідність цих сполучень. Але навіть якщо абстрагуватися від агресії, в мене є просте питання. Ми вже півроку піднімаємо проблему відсутності постійного пасажирського сполучення далекого прямування до станції Вадим. Ця станція знаходиться біля КПВВ Каланчак, і реально логістично запустити поїзд Київ-Вадим. І нам кажуть, що нема чогось. Я кажу, що "якщо в вас нема вагонів на цей поїзд, а є вагони на поїзд Херсон-Москва, це дуже дивно виглядає".

КПВВ Чонгар. Фото: Крим.Реалії (RFE/RL)

Сергій Рахманін: Я розумію, чому ви виступаєте за необхідність регулярного пасажирського сполучення з тимчасово окупованою територією України.

Борис Бабін: З межею тимчасово окупованої території України.

Сергій Рахманін: Так, але з іншого боку це та сама логіка. Це в такий спосіб певна кількість людей можуть отримати той статус заручників, про який ви говорили.

Борис Бабін: Є різний вимір. Подорож на територію держави-агресора і подорож на тимчасово окуповану територію. Там проживає більше 2 мільйонів людей.

Сергій Рахманін: Але для Росії, вони вважають це своєю територією, відповідно, будь-яка людина, яка перетинає, ми знаємо безліч таких випадків, вони можуть стати заручниками.

Борис Бабін: Так. На сьогодні, здебільшого, перетин КПВВ стосується населення окупованої території. Немає величезного туризму чи інших відвідувань Криму з інших регіонів. Ми поставили в плані питання обмеження таких відвідань. Наприклад, на сьогодні в нас немає ніякої офіційної заборони на відвідання Криму особам, які мають допуск до державної таємниці, бо це ж наша територія. Або, наприклад, особам, які є суддями чи прокурорами. Вони туди катаються періодично. Доходить до маразму. Щоб отримати допуск до державної таємниці, людина має розписувати, коли вона відпочивала в Чорногорії чи в Єгипті, а те, що вона катається в Сімферополь, то нікого не турбує. Ми це також маємо змінити. Але там живуть наші люди, там 2 мільйони осіб.

Ми маємо забезпечити їм можливість після перетину КПВВ отримати легальне пасажирське сполучення з усіма центрами України. Але на сьогодні такого легального сполучення досі нема. На сьогодні 90% пасажирських перевезень з КПВВ та через КПВВ нелегальні. І ця ситуація майже не змінена за ці 9 місяців. Ми проводили безліч нарад, зверталися, ми на сьогодні вже в останніх наших листах публічно констатуємо і ознаки втрати державного управління, наприклад, в прикордонному районі Херсонської області, і саме усунення районної та обласної виконавчої влади для вирішення питання легальних пасажирських перевезень в належній кількості від КПВВ Каланчак та КПВВ Чонгар. Там є для галочки декілька автобусів, але це не відповідає потоку.

Сергій Рахманін: Чия підтримка вам потрібна для розв'язання цього питання - президента, Кабміна, міністра інфраструктури?

Борис Бабін: Так. Насамперед, ми маємо вже підтримку міністра, я впевнений, що і позиція президента буде дуже рішуча, але, насправді, велике значення тут би мала ще і позиція громадськості. Бо, чому це важливо? Коли ми починаємо ставити це питання, є позиції, які транслюють навіть окремі чиновники. "Навіщо ви в це лізете, там все гаразд", "люди їздять", "все добре". Скарг немає - чого ви туди лізете? Ми кажемо: "А вас не бентежить те, що це нелегальні перевезення?" І це були заяви наших спецорганів про підконтрольних повністю владі держави-агресора не лише на тій частині, але і на частині материковій. Вас не бентежить, що у вас до Києва чи до Харкова їздять постійно таксисти нелегали, які повністю під ковпаком у ФСБ? Якщо вас це не турбує, нас це турбує.

Сергій Рахманін: Я вкотре переконуюся в тому, що без роботи ви точно не лишитесь. В січні цього року було ухвалено закон про особливості державної політики із дотриманням державного суверенітету тимчасово окупованих територій. І в проекті цього закону було передбачено скасування закону про вільну економічну зону Крим. Але з подачі депутата Віктора Пензеника, представника фракції БПП, цю норму зняли. Він мотивував це дуже просто. На жаль, цей закон регулює переміщення осіб, переміщення товарів і регулює виплату пенсій. Відповідно, якщо ми скасовуємо, у нас немає нормативного акту, який би це регулював.

"Закон про вільну економічну зону треба скасовувати", - казав Пензеник, - "Але давайте не поспішати, давайте створимо робочу групу, яка напрацює відповідний доробок". Робоча група була створена. Я місяць тому говорив з Мустафою Джемілєвим, він сказав, що досі воно не вийшло на будь-яке притомне рішення. Що з цим робити?

Борис Бабін: Ситуація дуже печальна. Дійсно, цей закон, який в 14 році писався на колінці, бо якось було слід впорядковувати ситуацію з Кримом економічну, містить в собі багато норм, які потрібні. І вони стосуються, насамперед, не перетину та обміну через межу з товарами чи послугами, бо тут достатньо зробити просто цю заборону і провести це через підзаконний акт. Я пояснюю, у чому там насправді проблема. Проблема в тому, що цей закон регламентує фінансові і бюджетні відносини. І це абсолютна потреба, бо ми не можемо відкривати свій фінансовий та бюджетний простір для окупованої території, це не реально. І це правильна позиція.

Тобто наша позиція в тому, щоб ці норми залишити, а вичленити абсолютно з цього закону цю вільну економічну зону у її господарському вимірі. Залишити норми щодо бюджетного кодексу, податкового кодексу, це все потрібно. Можливо, слід ще упорядкувати окремі питання, наприклад, статус нерезидентів для мешканців тимчасово окупованих територій, можливість отримання ними якихось банківських послуг, можливо, спеціальним фінмоніторингом, але це потрібно. Але питання господарської діяльності на окупованій території, перетину адмінмежі - це слід виключати. І, на жаль, ми можемо констатувати, що ця робоча група вмерла, не народившись

Сергій Рахманін: Ви можете якось вплинути на це?

Борис Бабін: Ми вплинули. Ми почали брати в ній участь, і після цього вона таємничим шляхом припинила свою діяльність. Ми можемо пояснити це дуже просто: у Верховній Раді є багато депутатів, які є бенефіціарами кримського бізнесу. Вони ж не будуть собі пиляти бензопилою ліву ногу.

Сергій Рахманін: Але цю групу запропонували очолити людині, яка пов'язана з президентом. Ви можете офіційно чи неофіційно звернутися до голови держави і попросити його?

Борис Бабін: В нашому плані дій передбачено ці дії. Я впевнений, що законопроект буде розроблений і поданий. Ця робоча група була заблокована, на жаль. Більш того, навіть внесення змін до сумнозвісної постанови 1035, яка була "скасована" правозахисниками. Чому в лапках? Тому що правозахисники чомусь не бідкаються багатьма іншими питаннями, а тут їх чомусь турбує заборона перевезення товарів через КПВВ. Ось, товари сьогодні, дійсно, перший пункт, який скасовано судом. Необхідно невідкладно вносити зміни в постанову. І вони не вносяться. Там позиція дуже специфічна.

Ми пропонували простий механізм, щоб в цій постанові було чітко прописано - формат, гуманітарний вимір, особисті речі громадян, на які суми цих речей ви можете їх одноразово переміщувати. Далі починається цікаве. Профільні органи виконавчої влади кажуть: "Ні, давайте ми зробимо посилання на накази, ми будемо видавати накази, і цими наказами встановлювати якийсь перелік, що можна, а що не можна". Ми розуміємо, до чого це призведе. Я розумію, що ви хочете стояти біля шлагбауму і пускати й не пускати в Крим товар. А цього не буде. Бо в Крим товар не піде ніякий.

Сергій Рахманін: Ви зможете цьому якось?..

Борис Бабін: Я думаю, суспільство цьому буде перешкоджати. Навіть якщо буде негативне рішення, наприклад, через суди, ми вже бачимо цей суд 1035, а скоро буде інший суд, бо вони через суд хочуть відкрити Північнокримський канал і потом бігати з цією ухвалою, яку вони хочуть в Києві тут вичавити, ми це знаємо. І в нас є декілька інших негативних прикладів, коли в українських судах було схвалено рішення проти інтересів держави України і проти інтересів населення окупованих територій. Достатньо згадати останнє рішення щодо російського регістру морського судноплавства.

Ми ставили це питання перед президентом. До речі, воно почуте. Бо на сьогодні останнім указом про запровадження санкцій включено і російський регістр морського судноплавства, і його українську доньку у перелік санкційних компаній в Україні. Це вже є. Але до того наказ МЕРТу, щодо якого ті санкції були запроваджені за іншим шляхом, вони були скасовані в українському суді. Дуже добре. Гранд Франклін, Гранд Джексон, ці президенти мають значно більшу значущість, ніж Крим, для окремих людей в мантіях.

Якщо в вас нема вагонів на поїзд до української станції Вадим, а є вагони на поїзд Херсон-Москва, це дуже дивно виглядає

Сергій Рахманін: Ще одне питання, яке порушувалося одразу після вашого призначення, це достатньо розмитий статус людей, які опікуються долею кримських бранців. Якщо долею бранців, які знаходяться на окупованих територіях Донбасу, так чи інакше опікувалася і СБУ, і Ірина Геращенко, яка була уповноважена відповідною посадою, то кримськими бранцями фактично, де-юре, ніхто не займався. І тоді було дві пропозиції - або поширити мандат Ірини Геращенко і на територію АРК, або віддати цю функцію вам. Як воно владналося? Чи є сьогодні конкретна людина, конкретна команда, яка опікується долею кримських бранців у всій проблематиці, яка є досить великою?

Борис Бабін: Конкретної людини, ні. Я знаю, що пані Геращенко робить все від неї залежне, щоб ці бранці були включені в списки обміну. Тут їй слід віддати велику подяку і шану. Але важко вести переговори зі стінкою. Ви можете призначити 10 переговірників, але якщо з того боку немає бажання їх вести, можна утворити 20 посад, поставити там людей, це буде просто витрачання бюджетних коштів. Для того, щоб вести переговори, необхідний діалог. Необхідно, щоб та сторона захотіла його вести. І тоді вже це робоче питання, чи це буде пані Геращенко, чи доручать нам, чи нам спільно, чи пані Денісовій, чи є там ідея зараз створити спеціального уповноваженого з питань політичних бранців в Криму.

Будь-який варіант може розглядатися. Але за однієї умови. Коли друга сторона захоче цей діалог. А для того, щоб вона захотіла це робити, нам необхідно мати обмінній фонд. Інакше ніякого діалогу не буде. Тобто, якщо ви хочете щось міняти, це слід міняти на щось. Ніхто просто так нікого в Криму звільняти не буде.

Сергій Рахманін: Обмінний фонд у нас все ж таки є.

Борис Бабін: Дуже слабкий. Ми маємо його нарощувати. Ми маємо зробити його настільки токсичним для Росії, щоб вони самі були змушені йти на переговори.

Сергій Рахманін: Тобто ви пропонуєте заарештовувати більшу кількість росіян?

Борис Бабін: Ні. Я пропоную дотримуватися українського законодавства у цій сфері, зокрема Кримінального кодексу. Я пропоную нашим правоохоронним органам, тим, що я називав, замість підозр Сталіну та Берії по телебаченню, обійматися конкретними живими колаборантами, а не фейковими, чи тими, які завідомо знаходяться поза контролем української держави. Бо можна штампувати, і це правильно, з точки зору процесів, підозри і тим, хто в Криму, тим, хто переховується в самій РФ, але головне - ті, хто заходять сюди, їх багато. Просто порівняйте ситуацію. Ви знаєте про ситуацію з судном Норд. Фактично, ми маємо справу, коли після дуже великих скандалів було порушено справи відповідні, потім, ви знаєте, що було з екіпажем, коли намагалися його через певні сумні підкилимні договори віддати росіянам просто так, за "дякую".

І на сьогодні це продовжується, йдуть ці суди в Києві, Харкові, Маріуполі. Є адвокати. Ви знаєте, що завтра хочуть провести мітинг в Бердянську з тим, щоб Україна віддала Норд? Це комплексні дії. Зворотна ситуація. Норд - безпосередній порушник, браконьєр, порушник декількох статей українського законодавства. Затримали капітана через великий процесуальний скрежет зубний. Екіпаж у нас вільний. Він переховується в російському посольстві. Зворотна ситуація - росіяни крадуть наших рибалок біля узбережжя Чорного моря з наших вод. Ці рибалки досі, вже два тижні, знаходяться на території військової частини Криму. Капітану там дали підозру. Для викрадання цих рибалок вони застосували не лише свій каральний апарат, але, наприклад, судно чорноморського флоту.

Сергій Рахманін: Я знаю, вони спецоперацію провели, це була просто симетрична відповідь.

Борис Бабін: Так. Просто різниця в роботі органів.

Сергій Рахманін: Чому в нас цього не роблять? Є кілька причин - ліньки, не знають, не хочуть, чи тут є фінансова складова, яке є пояснення?

Борис Бабін: Це не фінансова складова. Ми впираємося у відсутність належної координації правоохоронних органів по Криму. Це те, з чого я почав. Буде ця належна координація...

Сергій Рахманін: Це стосується не тільки Криму, тому що якщо ми говоримо про колаборантів, то вони в нас приїздять з території АРК?

Борис Бабін: Моя вахта - це колаборанти, які приїжджають з Криму, або у вчинках яких є щось кримське. Якщо це не стосується Криму, як сьогодні чиновник, я не можу вести дискусію на радіо. Але, якщо це стосується кримських питань, якщо в нас людина 4 роки сиділа в Києві абсолютно нормально і лише після того, як почали стукати кулаком по столу і закидати підозру, це дивна ситуація.

Сергій Рахманін: У вас була ще одна достатньо цікава пропозиція, але трохи дивна. Ви говорили про те, що мешканці окупованих територій Криму позбавлені виборчого права, не мають можливості поки що технічної, перш за все, голосувати на виборах. Ви пропонували зробити, надати їм необхідні умови для того, щоб вони виконували свій громадянський обов'язок, всі бажаючі, обладнати спеціальні місця для того, щоб вони протягом двох місяців, мене зупинила ця цифра, могли проголосувати. Це не вписується в формат виборчого закону.

Борис Бабін: Сучасного, так. Тому ми це включаємо в план, як підґрунтя для дискусій. Ми розуміємо, що слід це узгоджувати з багатьма структурами і безпековими, і з ЦВК і т.д. Але у багатьох демократичних країнах передголосування дозволяється.

Сергій Рахманін: У нас воно не передбачено.

Борис Бабін: Так. Робити для кримчан голосування в один день не можливо, за один день пропускна спроможність КПВВ становить максимум 10-20 тисяч людей. І в цей день росіяни їх закриють 100%. Але зробити умови, коли люди можуть, відвідуючи материкову Україну, вирішуючи власні потреби, ще й проголосувати, це нам дасть доволі значущу кількість виборців. І тут єдине питання, як це ув'язати з етапами виборчого процесу. Реєстрація кандидатів, агітація і т.д. Це питання дискусійне. Я згоден, що не можна так, взяти і схвалити закон чи запропонувати проект, як ми зробили з вторинною правовою допомогою на цьому тижні за допомогою нардепів, але ми хочемо хоча би це вивести в дискусію. Бо у нас все якось дивно йде. Сьогодні є проект про те, що ВПО надали право голосувати на місцевих виборах. Можливо, це і вірно. Не знаю.

Хтось прорахував їх симпатії, подумав, що "ага, ми тут собі можемо щось доробити", тому з цим прапором йдуть. Але голоси кримчан на виборах президента та парламенту цих політичних сил, можливо, не цікавлять. Тому не йдуть. Але ще є інше питання, пов'язане з цим. Ми дуже багато кажемо про виборчі права і про політичні права людини, це правильно. Але ми забуваємо про обов'язки. Наприклад, в нас є обов'язок всіх громадян України захищати батьківщину, служити в ЗСУ, перебувати на військових обліках. Це стосується і мешканців окупованих територій. І ми це також піднімаємо.

Сергій Рахманін: Це ускладнить їхнє життя. Це може призвести, наприклад, до їхнього ув'язнення на території Криму.

Борис Бабін: За що? За те, що вони на військовому обліку на материковій Україні? Ні.

Сергій Рахманін: Я думаю, що цілком. З огляду на реалії життя, я думаю, що це цілком можлива історія.

Борис Бабін: Так, російська влада репресивна в Криму. Вона може тиснути на активну частину суспільства, але вона не буде тиснути на сотні тисяч людей водночас, це нереально. Якщо би вони могли, вони би давно закрили будь-яке сполучення з материковою Україною, бо це прямо суперечить їх інтересам. Але вони змушені це терпіти. І це, і інші багато питань, не можна казати, що російська тоталітарна влада абсолютно не враховує реальний стан справ. Вона його змушена іноді враховувати.

Сергій Рахманін: Багато людей, багато політиків сьогодні висловлюється за те, хоча це довга справа, це справа не одного року, що коли тимчасово окуповані території, йдеться і про Донбас, і про Крим, будуть приєднані до України, повернені до України, буде відновлено суверенітет на цих територіях, обмежити на певний термін участь цих громадян, які знаходилися на тимчасово окупованих територіях у виборчому процесі. Тобто вони можуть голосувати на місцевих виборах, місцевих референдумах, але позбавити їх на певний термін права голосувати на парламентських виборах, на виборах президента, на всеукраїнському референдумі. Через об'єктивні причини, перш за все, через те, щоб вони пройшли крізь фільтри перевірок для того, щоб вивчити, умовно кажучи, їхню токсичність. Як ви до цього ставитеся?

Фото: Крим.Реалії (RFE/RL)

Борис Бабін: Я за певні адміністративні обмеження для людей, які взаємодіяли з окупаційною владою. У нас є запропонований підхід, який ми запропонували президентові України у вигляді проекту закону. Дуже простий. Є участь в роботі окупаційних органів влади РФ, яка призвела до тяжких наслідків. Що таке тяжкі наслідки, наше кримінальне право знає добре. Кожен суддя, навіть місцевого суду, знає, що це таке, як це застосовувати. Якщо це не має тяжких наслідків, має бути адміністративна відповідальність, наприклад, дійсно позбавлення певних прав. Як на мене, це, в першу чергу, право набувати певні посади.

Сергій Рахманін: Але для того, щоб з'ясувати, перевірка займатиме певний час. Умовно, людина підозрюється у скоєнні злочинів, у серйозній колаборації з окупаційним режимом, вся ця перевірка триватиме довго.

Борис Бабін: А це порушення прав людини, тому ми маємо це розмежувати.

Сергій Рахманін: Тобто ви проти того, щоб обмежувати виборче право громадян?..

Борис Бабін: Ні, я не проти. Але ви ув'язуєте різні питання. Кримінальна відповідальність - це кримінальна відповідальність, а це адміністративна відповідальність, для неї необхідна ніяка перевірка. По адмінвідповідальності прийшов: "Ти працював старшим дільничним?".

Сергій Рахманін: Він каже "ні”, а насправді працював.

Борис Бабін: Ні. В адмінпровадженні це дуже просто встановлюється. Рішення суду, це ж не процес кримінальний, який може затягнутися на роки. Просте провадження, наявність протоколу.

Сергій Рахманін: Йдеться про те, що пропозиції, які лунають, для того, щоб обмежити права всіх громадян, які мешкали на тимчасово окупованих територіях.

Борис Бабін: Ні, я категорично проти такого тотального обмеження в будь-якій сфері. Я за те, щоб механізми притягнення до відповідальності все ж таки були індивідуальними. Їх можна зробити масовими, але все одно вони мають мати індивідуальний характер.

Сергій Рахманін: Робоча група з внесення змін до Конституції, які стосуються запровадження національно-територіальної кримськотатарської автономії в АРК, вона завершила свою роботу, їхній доробок буде переданий до конституційної комісії. Що буде далі, будемо дивитися. Я знаю, що ви знайомі з цим документом. А перспективи ухвалення цих змін є достатньо туманними. Наприклад, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко говорила про те, що вона категорично "за", але вона не впевнена в тому, що є 300 голосів для того, щоб ці пропозиції набули статусу змін до основного закону.

Вона вважає, що не треба поспішати, мовляв, це та ситуація, коли краще трохи почекати, ніж отримати фіаско, ніж не запровадити ці зміни. Якого ви варіанту дотримуєтеся - краще трохи почекати і попрацювати, чи треба вносити ці зміни одразу, щойно вони будуть підготовлені?

Борис Бабін: Ви самі відповіли на це питання. Як вони будуть підготовлені остаточно, буде рішення конституційної комісії, тоді про це може йти мова. Коли текст змінюється тричі на день, предмету для розмови немає. Давайте проведемо конституційну комісію, буде рішення конституційної комісії, подивимося на цей проект, а далі вже можна казати про всі інші етапи.

Сергій Рахманін: Тобто поки що, ви вважаєте, що в принципі про процедуру немає сенсу говорити?

Борис Бабін: Поки не буде остаточного проекту, для мене, як юриста, немає предмета розмови.

Авторська програма Сергія Рахманіна Апокриф виходить в ефірі Радіо НВ щовівторка в 20:00-21:00