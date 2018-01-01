Медведчука можно обменять на всех пленных в России и “Л/ДНР“. Интервью главы Нацкорпуса Андрея Билецкого Сегодня, 21:34 137 Цей матеріал також доступний українською Фото: Національний Корпус - Одеса via Facebook

Агрессия России в Азовском море и введение военного положения вынесли в топ-строчку тему обороноспособности Украины и ее устойчивости к кризисным ситуациям. О проблемах и вызовах военного положения, "обменном фонде" для освобождения украинских пленных и кадровой армии с главой партии Национальный корпус Андреем Билецким говорил Сергей Рахманин.

Сергій Рахманін: Великий Нікколо Макіавеллі колись казав, що війни розпочинають, коли хочуть, а завершують, коли зможуть. Я думаю, що ніхто не ризикне спрогнозувати, коли саме Україна зможе завершити війну, яка триває вже п'ятий рік поспіль. Ба більше, я думаю, що ніхто не ризикне спрогнозувати навіть, коли у нас війну нарешті назвуть війною.

Взагалі, дивна історія - президент країни, яка де-факто знаходиться кілька років у стані війни (підкреслюю), подаючи на затвердження наказ про оголошення воєнного стану, одразу поспішає пояснити, що це не для війни і воювати ми ні з ким не збираємось. Політика, насправді, стала такою гібридною, що несила розібратися в цьому, але спробуємо.

Отже, головна мета, яку анонсував і президент, і прем'єр, і спікер Верховної Ради - це необхідність посилення обороноздатності ЗСУ - і взагалі України - перед загрозою російської агресії. У мене питання: в наказі, за який проголосувала вчора Верховна Рада, що саме посилює обороноздатність?

Андрій Білецький: Я думаю, що головня мета цього указу була абсолютно інша. Я думаю, що все ж таки питання Петру Олексійовичу йшло, в першу чергу, про пересунення терміну виборів. І для цього був використаний ганебний інцидент, який трапився в Керченській протоці, - захоплення українських кораблів і моряків.

Але не сприйняте в процесі вчорашнього дня (в першу чергу, суспільства і великої частини влади), воно змінилося і перетворилося на те, що ми маємо на сьогоднішній день, - тобто указ про воєнний стан на 30 діб в десяти областях України.

Хочу підкреслити, що навіть в такому варіанті, я вважаю, що ця історія Україні потрібна. Не зрозуміло, як буде розвиватися ситуація в найближчий час. І [примітно] те, що Росія перейшла у відкриту фазу, - до цього часу жодного разу Росія офіційно не визнавала, що вона стріляла в українських вояків.

- Так, це вже сталося.

- Сьогодні це вже доконаний факт, і Росія безпосередньо про це говорить. Тому ситуація незрозуміла. І навіть в такому читанні, як він зараз є, він все ж таки має деякі інструменти, які можуть...

- Так я ж і хочу почути, які інструменти?

- Якщо говорити в такому варіанті, як він є зараз, це інструменти якраз дуже швидкої мобілізації і моментального переходу на військові рейки, тобто створення військових адміністрацій, мобілізації, мобілізації транспортних засобів і інше в цих десяти областях, які є в першу чергу загроженими, тому що межують або з Росією, або з так званими...

- Або з Росією, або з Придністров'ям, або з зонами проведення бойових дій.

- Так, "ДНР", "ЛНР". Тобто це інструмент. Якщо почнеться, не дай бог, повноцінна наземна операція, війна з Росією, то це дасть можливості військовим все ж таки організовуватися швидше, не рахуючи всі ці бюрократичні і цивільні ланки, які зараз є. Все інше в цьому законі вихолощене, абсолютно відсутнє. І якщо говорити про інцидент, який став початком всієї цієї історії, то, на моє глибоке переконання, першою дією президента повинне було бути все ж таки не введення воєнного стану, а розірвання дипломатичних стосунків.

І якщо говорити про Азовське море і Керченську протоку, то як мінімум переведення цієї ситуації в міжнародне морське право. А це можна зробити виключно одним чином, - якщо розірвати Договір про співробітництво і спільне використання Азовського моря і Керченської протоки, який повністю все блокує на даний момент.

- Погоджуюся, але давайте повернемося до указу. Розумієте, в чому невеличка проблема цього документу? Цей документ (мається на увазі указ президента про запровадження воєнного стану) дуже чутливий. Насправді, воєнний стан - це просто два слова. Ці слова наповнюються реальним змістом, завдячуючи указу президента. А указ президента має ґрунтуватися в свою чергу на законі, який називається Правовий режим воєнного стану, і там чітко записано.

Насправді, про що цей закон? Ви абсолютно справедливо зауважили, - цей закон про передачу влади від цивільних до військових (або обмежена влада цивільних, або повністю відсторонення цивільних і передача до військових). І закон вимагає конкретний перелік дій, які має ввести президент, і чіткий термін. В нас цього терміну немає, але закон вимагає чітких дат.

30 днів, 60 днів - я розумію політичний мотив, нюанси, пов'язані з виборами. Але що відбудеться за 30 днів? Окей, за 30 днів не почнеться агресія росіян, пряма ескалація; вони почекають 30 днів, закон про запровадження воєнного стану буде скасований - вони почнуть бойові дії. Чому 30 днів, чому 60 днів? Звідки ці випадкові дати? Нащо було за них голосувати?

- Елементарно, - для того, щоб ввести воєнний стан, щоб люди його сприйняли (а це надзвичайно важко).

- Це психологічно важко, перш за все.

- Це історія, яка забирає в людей величезну кількість конституційних прав, яка дає можливість до хвиль широкої мобілізації й тому подібних речей; тому це складне рішення для країни. Країна повинна елементарно довіряти своїм керманичам, вона повинна вірити, що, в першу чергу, це буде використано не для узурпації влади, а для оборони країни і безпеки кожного українця; що це буде використано не для перенесення дати, а справді для речей, які поставлять на вищий щабель українську армію.

Так як суспільство абсолютно в це не вірить (давайте говорити про це чесно і реально), - чому не вірить? Тому що потрібно було запроваджувати [воєнний стан] в перший день появи зелених чоловічків в Криму, і люди би це сприйняли, і Україна би це сприйняла. Це треба було вводити під час боїв в Маріуполі, Донецьку, Слов'янську, Краматорську; це треба було обов'язково робити після Іловайської трагедії; це треба було робити після Дебальцева.

Але це не робилося, тому, якщо вийти зараз на вулицю, то величезна кількість людей має великі застереження з приводу якраз того, навіщо буде використаний цей воєнний стан. І меншість вірить, що він буде використаний, в першу чергу, для того, щоб підсилити обороноздатність країни. Тому є настільки велика недовіра до Порошенка, як до президента; до системи сучасної влади, коаліції і т.д.

- До прозорості його міркувань і дій.

- Так. До начальника Генерального штабу; багато в чому, як до військового керманича. Тому вчора інших варіантів і не було. Я розумію, що це не повноцінний закон, це неповноцінний воєнний стан, ми це чудово розуміємо, але це краще в дану хвилину. Я в цьому плані буду адвокатом влади: це краще, ніж нічого, тому що зараз, в цей небезпечний момент, він дає все ж таки деякі важелі в руки військових.

- Деякі важелі, справді. Я не збираюсь виступати ані суддею, ані прокурором, ані захисником цього указу, але це сьогодні краще, ніж нічого. Але за 30 днів це буде нічого. У нас є території, які теоретично можуть піддаватися агресії, - умовно кажучи, території, які межують з Росією або з Придністров'ям; але є території, де йдуть бойові дії (і вони йдуть досить давно).

Чому в цьому указі не було би зазначено, наприклад, що на територіях, які межують з зоною проведення бойових дій, воєнний стан вводиться до завершення особливого періоду або до завершення бойових дій; а на решті території - на 30 днів? Ніхто не забороняв Верховній Раді внести подібні зміни до проекту цього указу. Чому жоден з народних депутатів не зробив цю пропозицію, яка є абсолютно очевидною?

- Насправді, ніхто не зробив пропозицію по простій причині, тому що це навіть за законом України так є, оскільки, як голосується впровадження воєнного стану? Це голосується пропозиція президента України, виключно він міг внести.

- Правильно, але ж вона коригувалася ним особисто (під впливом депутатів).

- Вчора тиснула вулиця, вчора тиснула сесійна зала, але остаточне читання - це виключно питання президента. Я взагалі скажу, що пройдуть ці 30 діб, але є величезна кількість речей, які й так можуть посилити оборону країни взагалі без воєнного стану, і вони теж не робляться, на жаль.

Фото: Національний Корпус - Кропивницький via Facebook

- Мене дивувало, що вводиться в дію закону указ президента про запровадження воєнного стану, - там, власне, пункти про підсилення обороноздатності, необхідне постачання Збройних сил, введення в стан повної готовності Департаменту надзвичайних ситуацій і співпрацю місцевих адміністрацій. Але все це можна було зробити без цього указу, і мене це, справді, дивувало.

І в даному випадку я не критикую, а просто дивуюся. Депутати наполягали і пропонували змінити - не 60 днів, а 30 днів; пропонували йому розвести, обов’язково наголосити, що вибори відбудуться 31 березня; але чомусь ніхто, включно з членами вашого комітету, не запропонував запровадити до завершення бойових дій воєнний стан на територіях, які межують з зоною бойових дій. Дивно.

- Повернемось до початку розмови, тому що взагалі вся історія з воєнним станом затівалася не для підсилення обороноздатності країни.

- Я розумію, насправді, всі користалися один одним.

- І тому президент виходив з того, що є. Не вийшло, значить буде хоч якось. Я думаю, що тут було питання виключно в цьому. Якщо говорити також про Донецьку та Луганську області, то вони входять в зону проведення ООС, там є військово-цивільні адміністрації.

І там, справді, і зараз правовий режим різко відрізняється, по відношенню до іншої території України. Фактично, наприклад, поліція в значній мірі підпорядковується командуючому ООС, а не по своїй вертикалі Міністерства в цих областях. і багато чого, - те ж саме МНС. Тобто в Донецькій та Луганській областях стан є ближчий до воєнного, ніж до цивільного.

- Те, що робили росіяни в районі Керченської протоки, коли атакували українські кораблі, катери - це грубе порушення міжнародного права, поза всяким сумнівом, але виникає питання: чи варто було, справді, їх провокувати? Варто чи не варто було робити те, що робили наші три катери, наближаючись до Керченської протоки?

Чи прораховувало вище державне та військове керівництво ризики, яким вони піддають, зокрема, особовий склад, який знаходився на цих суднах, коли віддавали наказ прямувати до Керченської потоки? Я зараз не беру правовий аспект, але йшлося про життя людей. З огляду на те, що сталося, люди могли загинути. Дякувати богові, цього не сталося. Прораховували чи ні, з вашої точки зору?

- Тут три моменти зачеплені. Перший момент - це все ж таки правовий статус. Україна зараз сама, в 2003 році підписавши Договір про спільне використання Азовського моря і Керченської протоки, вивела Азовське море з-під юрисдикції міжнародного морського права. Зараз це єдине, що діє, - право. Це право про спільне використання, яке кожна сторона, насправді, може читати і тлумачити на свій розсуд. Тобто ми самі даємо інструмент Росії тлумачити так, як вона хоче.

- Я не сперечаюся. Ми говоримо про те, що сталося зараз.

- Так от, найбільше питання, - чи для початку взагалі будь-яких адекватних дій і підсилення на Азовському морі не треба було юридично - на дипломатичному рівні - розірвати цей договір? Це було завдання №1 Клімкіна ще до того, як перший український корабель пройшов Керченську протоку. Тому що без цього Росія вважає так, а Україна вважає так.

Якщо би договір був Україною зараз розірваний на позавчорашній день, то це би трактувалося, однозначно, як піратство і акт збройної агресії. Це була би абсолютно інша історія, і в ООН вже би не могло бути двох прочитань цієї ситуації; це був би акт збройної агресії і піратство в міжнародних водах.

Тобто Україна нічого не зробила для того, щоб юридично себе підкріпити. По-друге, що, власне, послали? А послали сумнозвісні бронекатери, які робилися на заводі Ленінська кузня. Я десятки разів казав, що подібні закупівлі нічого, крім витрат невеликого оборонного бюджету країни, країні не несуть; тому що це не має жодного відношення до москітного...

- Тобто ви вважаєте, що наші судна в принципі не були придатні для подібної операції?

- Я вважаю, що купівля Україною бронекатерів, які ніяк не підсилили морську оборону країни (і ми це побачили в Керченській протоці), найімовірніше, мали виключно корупційну складову. Тому що значно більше морську безпеку підсилило би те, якщо би ці гроші були направлені на ВПС та протиповітряну оборону.

А щодо цих бронекатерів, то це фактично катери - в прямому сенсі слова - з легким озброєнням, які мають надзвичайно низьку мореходність. Вони для моря не призначені, це річкові катери, насправді. Тому говорити про те, чи розумно було посилати в такому складі цю групу кораблів, - ні, нерозумно, тому що вони були не тільки не забезпечені від російських військ, а навіть були під загрозою елементарно не допливти через низьку морехідну якість цих катерів.

- Я розумію, але я не стільки про тактико-технічні характеристики, скільки про міру відповідальності.

- Ні, нерозумно, це свинство по відношенню до людей. Мало того, наскільки у мене є інсайдерська інформація, то екіпажам не давалася команда на стрільбу, не давалася команда на захист себе.

Я не знаю, як у кого, а для мене неділя була жахливим днем, тому що це нагадувало найгірші дні Криму, коли ти розумієш, що все повертається. Влада залишилась там, де і була. Тобто, як Крим здавали без пострілів, так і коли таке трапилося з українськими військовими, не були ні підняті військово-повітряні сили, не було зроблено фактично нічого для того, щоб захистити цих людей.

Фото: Національний Корпус - Черкащина via Facebook

- Це через нехлюйство, чи свідомо людей підставляли для того, щоб потім зробити те, що робили?

- Я все ж таки не думаю, що це була... Зараз багато конспірології про те, що це було підставою, конспірологічною історією, - я в це не вірю. Я все ж таки сподіваюся, що наша влада до таких рівнів підлості не доросла, не опустилася. У нас в деяких військових діячів з'явилась за час війни така звичка - організовувати собі періодичні показові перемоги, особливо, якщо вони нескладні...

- І недорогі.

- І особливо недорогі. Тобто підняти прапор над покинутим селом, де, насправді...

- Ви маєте на увазі захоплення “сірої зони”, яке зараз відбувається?

- Ну, інколи це надзвичайно потрібно, і це абсолютно правильні кроки.

- Для вирівнювання лінії фронту.

- Але я знаю випадки, коли мова йде про якийсь дачний невеличкий приселок, в якому, насправді, українські військові були постійно два роки, тільки вони були не на постійному [перебування], а ротаційно з'являлися, зникали і т.д., але фактично вони його контролювали; і коли це перетворювалося на величезні переможні реляції. Я думаю, що тут була така ж сама історія, коли думали обійтися невеличкою і недорогою перемогою, багато про це говорити і т.д.

Але війна - це серйозна справа, і до неї треба ставитися надзвичайно серйозно, тому що це життя людей, це долі людей. І зараз це долі тих українських хлопців, які зараз в Сімферопольському СІЗО знаходяться.

- Що має зробити влада для того, щоб витягнути цих хлопців, яких сьогодні вже починають арештовувати за вироками так званих кримських “судів”? Є реальні важелі, чи можна просто апелювати до західних партнерів, як у нас прийнято говорити, щоб вони залучили свої можливості? Чи у нас взагалі немає можливості витягнути цих людей?

- Потужності і можливості західних партнерів ми всі бачимо на ситуації, наприклад, з Сенцовим багато років, тому не треба їх перебільшувати. Я багато разів казав: я думаю, що заарештувавши одного Медведчука (я певен, що є за що, і я переконаний, що і СБУ, і МВС мають матеріали для цього, тільки немає жодного бажання), можна поміняти його на всіх українських військовополонених і політв'язнів, які знаходяться в Росії або в "ДНР"/"ЛНР", відверто кажучи.

- Я не думаю, що він їм дуже потрібний. Він їм потрібний тут, а не там.

- Я думаю, що у росіян, як і українців, куми все ж таки багато чого значать. Але якщо говорити серйозно, ми поміняли, повіддавали (причому, по абсолютно закритій, непрозорій процедурі) велику кількість російських кадрових військових.

- Особливо в 2014 році...

- В 2014 році...

- Навіть не повідомляючи про те, що вони знаходились в полоні.

- А тепер влада дивується, що у неї немає важелів і “обмінного фонду” для того, щоб вирішити це питання. Тоді, мабуть, варто було не бажати сподобатися поважним переговорникам в Мінську з російської сторони, а треба було думати про національні інтереси; про ті сотні, які сиділи в полоні з часів Іловайську і інших, а не віддавати їх нишком по якимось тихим домовленостям в Мінську. Так трапилося з абсолютною більшістю цих людей.

Я знаю навіть випадки (це я можу абсолютно відповідально заявити), ще за часів мого перебування на фронті, коли захоплені росіяни навіть не проходили абсолютно ніде в українській пресі. Тобто ці люди були захоплені в полон, я їх бачив власними очима, я бачив документи цих людей, а після того ці люди просто абсолютно зникали.

Якщо говориш з очільниками контррозвідки і іншими, кажуть, що було прийнято рішення міняти; а на кого і як - абсолютно незрозуміло. І тепер у нас справді величезна проблема, тому що ми не маємо того самого “обмінного фонду”, для того щоб наших хлопців вимінювати. Вірити в те, що Захід нам допоможе, - якщо міг би й хотів на 100% включитися, то, мабуть, вже би допоміг.

- Будемо сподіватися, що все ж таки хлопців вдасться витягнути максимально, якомога швидше. Є така надія, а вона, як відомо, помирає останньою.

- Треба вирішувати тоді з “п'ятою колонною” тут, і це й буде (а вона є, вона існує, ми всі це чудово знаємо і розуміємо). І я не вірю, що СБУ якось знає і розуміє по-іншому, ніж більшість українців; тому треба вирішувати з ними, це і буде наш “фонд” для вирішення питання з повернення хлопців-моряків.

Фото: Роман Чернышев via Facebook

- Запросимо керівників СБУ в цю студію і запитаємо їх, що вони будуть робити. Ви справедливо зауважили, що війна - це дуже комплексна і складна історія. Один з компонентів цієї історії - у підвищенні обороноздатності країни, називалася система територіальної оборони.

Ця система передбачена законом Про оборону, але там досить розмивче формулювання ще з 2014 року, коли почали формуватися після указу президента батальйони територіальної оборони, частина з яких справді виконувала свою функцію, а потім, в 2015 році, з'явився проект. З'явився і зник.

З початку року секретар Ради національної безпеки Олександр Турчинов говорив про те, що буде створена потужна система територіальної оборони, вони будуть побудовані за бригадним принципом, вони будуть готуватися за стандартами НАТО, їх будуть вишколювати іноземні інструктори; і говорив про те, що Генеральний штаб, Міністерство оборони разом з Радою національної безпеки готують проект закону, який незабаром з'явиться у Верховній Раді. Рік добігає кінця. Мені цікаво, цей законопроект з'явився у Верховній Раді?

- Ні, він поки що не з'явився у Верховній Раді.

- Але вам відомі якісь тези з цього законопроекту? Це вже реальний документ, чи тільки чернетка?

- Я дуже коротко поясню своє ставлення до такої системи: для того, щоб здійснити те, про що говорить Турчинов (це теоретично можливо, безумовно), потрібні гроші на існування такої територіальної оборони, - не набагато менші, ніж на утримання кадрових частин Збройних сил України. А що таке тероборона? Це структура, яка кількісно повинна переважати (і, можливо, в декілька разів) кадрову армію країни.

- Йшлося приблизно про 300-400 тисяч людей.

- Тому я певен і чудово розумію, що в Україні елементарно немає грошей для того, щоб подібний проект здійснити. Як партія Національний корпус бачить вирішення цього питання? Це чітке розділення армії на кадрову професійну армію, невелику. Я навіть думаю, що 255 тисяч - це забагато.

- Фахівці називають 180 тисяч, це цілком достатньо за нинішніх умов.

- Так, я вважаю, що потрібна приблизно від 150 до 180 тисяч професійна кадрова армія. І [потрібно] створити армію оборони України, але як її створювати? Її можна створювати виключно на принципі озброєного народу, за великим рахунком. Це можна здійснювати по прикладу Швейцарії, там є різні моделі; або, наприклад, Кайтселійту [естонське добровольче воєнізоване формування, - Ред.].

Але це питання озброєного народу - на це ця система влади (стара влада, - не тільки та, що зараз при владі, а взагалі стара політична еліта, або паноптикум) ніколи не піде, тому що це необхідність визнання вільного і відповідального володіння зброєю, в тому числі і короткостволом, можливості тримати у цих людей - тероборонщиків - цю зброю в домівках. Питання озброєного народу - це питання того, щоб були визнані всі добровольчі підрозділи, і на їх базі створювалися подібні структури, бо вони є, вони існують, їх можна включити в систему зараз.

Це значно дешевше та простіше, але це наражається на боязнь влади організованого в структури внутрішнього мотивованого і озброєного народу України, тому вона на таку систему в житті не піде. А те, про що говориться, - подібний проект вимагає величезних засобів, і їх елементарно немає і не передбачається в найближчі роки. Якщо витрачати на тероборону, трохи утискаючи ЗСУ, це буде катастрофічно для ЗСУ, які теж далеко не на піку своїх можливостей зараз знаходяться.

- У нас Збройні сили - 255 тисяч, і, фактично, на їх утримання йде 72% оборонного бюджету, це забагато. З іншого боку, в нас, за різними оцінками, від 20 до 50 мільйонів доларів надлишкового майна, яке потребує нормального продажу і використання цих грошей заради Збройних сил, заради армії.

І ще одна проблема: те, про що ви говорите, має право на існування; багато людей, які розбираються в військових питання, питаннях безпеки, підтримують; але є цілком реальна загроза. Коли ви говорите про організований озброєний народ, то бояться якраз організованих злочинних угруповань.

І не є секретом, що і колишні добробатівці, і колишні учасники бойових дій, і ветеранські організації, фактично, зараз використовуються як рекет, і тому є питання. Вони можуть не підсилити національну безпеку, а стати реальною загрозою цій національній безпеці. І такі випадки, на жаль, є.

- Подивіться на Америку і на такі величезні сплески насильства після будь-якої війни. Ну немає такої країни, яка вирішила питання з величезною кількістю людей, які в прикордонному стані провели дуже довгий час.

- Так, правда.

- Такої країни не існує. З цим треба боротися, треба робити профілактику і т.д. Тому я не буду сперечатися; так, проблема в суспільстві існує. Але як ви уявляєте, що людина отримала абсолютно легальну зброю, яка відстріляна в гільзотеці, яку після будь-якого використання можна вичислити протягом п'яти хвилин через електронну систему, прибігає і робить злочини?..

- Я почасти прихильник вільного обігу зброї, тому що в умовах, яких ми сьогодні живемо, мені здається, це необхідна річ. Але у мене є приятель, який служить в поліції, і він частково переконав мене одним аргументом. Він сказав, що почастішали випадки застосування легальної зброї у сутичках і бійках, конфліктах на вулиці; він казав, що в один день було три випадки, коли люди стріляли один в одного зі зброєю, на яку мали законні підстави.

Фото: Андрій Білецький via Facebook

І він каже: "Розумієш, зараз цієї зброї небагато на руках. Уявляєш собі, коли отримають змогу її утримувати? Наших людей не зупинить те, що це може бути в гільзотеці; те, що вони не можуть використовувати цю зброю без реальної потреби. Тобто загроза, ситуація в суспільстві така, - це він мене переконував, - що коли ця напруга трохи спаде, можливо, це питання до обговорення.

Сьогодні це може бути справді небезпечним, коли люди будуть використовувати не тільки цю зброю, яку вони “вчорну” купили десь “з-під поли”, вивезену з зони АТО чи ще звідкись, або з розграбованого складу збройного, а навіть ті, які будуть фізично отримувати на законних підставах, вони можуть її використовувати через те, що в суспільстві настрої такі, що, в принципі, ніхто нічому не заважатиме".

- Було би непогано, якщо би він або вони - МВД - ще привели статистику.

- Ну, статистики немає, я погоджуюся. Я в даному випадку просто вірю йому на слово.

- А, наприклад, в Америці “після криків” виявляється, що статистика показує наступні речі: в Штатах, де максимально вільне володіння зброєю, кількість насильницьких злочинів, якщо не на порядок, то на десятки відсотків менша.

- Традиція, довга історія, тому що напочатку в Америці кожен використовував зброю, як хотів.

- Якщо би вони показували тоді, коли вони використовували зброю, хто як хотів... Тоді не існувало жодної системи правопорядку на так званому Дикому Заході.

- Я думаю, що якби вона навіть існувала, її ігнорували би.

- Але якщо би поліція показала таку статистику, то виявилося би, що, можливо, зростає кількість злочинів, і це логічно - країна знаходиться в стані надзвичайної нервової напруги через війну. По-друге, велика кількість людей, які насправді війну пройшли. По-третє, я думаю, що найбільша проблема - це об'єктивно абсолютне соціальне зубожіння людей.

- Так. Завжди, коли є скрутні матеріальні обставини, збільшується кількість злочинів, це абсолютно очевидна річ.

- Коли люди знаходяться в такому економічному стані, то слабкі, не зовсім чесні, знаходять такий засіб хоч якось виживати. Це питання. Але якщо б вони показали статистику, то виявилося би, що непогано заборонити такі речі, як, наприклад, сокира або табурет, тому що кількість злочинів, я думаю, з табуретом або ніжкою від табурета на порядок перевищує всі злочини зі зброєю.

- Я думаю, що побутовий ніж є найбільш поширеним, так.

- Або побутовий ніж, або скалка і т.д. Тому це питання скоріше до економічного стану суспільства, до морального стану суспільства.

- Я розумію, просто з АК-74 “завалити” людей можна набагато більше, ніж побутовим ножем.

- Так, це правда. Але АК-74 не дозволений в будь-якій країні світу.

- Але можна купити Сайгу і переробити.

- Як річ для вільного володіння.

Михайло, Запоріжжя: Як нам повідомляли, воєнний стан вводиться через повідомлення Служби розвідки, що у Бердянськ, Маріуполь - звідти збирається Путін пробивати тунель до Придністров'я. Між іншим, це було рівно чотири роки тому. Скажіть, шановний пане Білецький, у зв'язку з тим, що заступник керівника зовнішньої розвідки Семочко - це злочинець, якого вже конкретно журналісти продемонстрували.

А перед цим Петро Порошенко професійного керівника Служби зовнішньої розвідки звільнив, замість нього якогось дипломата поставив. Чи вважаєте ви, що в цьому вина Петра Порошенка, що він зруйнував Службу зовнішньої розвідки? Можливо, у нас зараз використовують дезінформацію Путіна для того, щоб українську державу якимось чином підвести під якісь катастрофічні події?

- Я з вами на 100% згідний. Зараз серйозно ставитися до будь-яких контррозвідувальних органів, коли ми продовжуємо бачити там Семочка на роботі, це просто ніяк не виходить. Ми маємо ситуацію з тим, що справді інфільтрований агент Росії високого рівня.

І я розумію, що питання його звільнення “стопориться” Петром Порошенком, це його питання. Хоча, насправді, він повинен був звільнити його в перший день, хоча би відсторонити на час розслідування, яке зараз СБУ проводить. Але цього не робиться, тому тут треба говорити про те, що стан розвідувальних і контррозвідувальних органів зараз в країні абсолютно жахливий.

Росіяни відчувають себе тут, як у себе вдома, як в прохідному дворі. Тобто у нас політичні вбивства, вбивства журналістів, діячів, проходять з інтервалом раз в шість-сім місяців, і слід ГРУ та ФСБ тут абсолютно зрозумілий. В той же час, наприклад, якщо говорити про українську зовнішню розвідку, ми не бачимо жодного підсилення.

Наприклад, якщо росіяни діють, то ми ж повинні діяти асиметрично; ми не бачимо підсилення, наприклад, кавказького підпілля, на яке Україна, як досить потужна країна, все ж таки могла би вплинути, чим могла би завдати непрямого удару по Росії. Це величезна біда. І біда полягає в тому, що розвідка і контррозвідка зараз використовуються владою в першу чергу для політико-комерційних цілей і завдань, а не за прямим своїм призначенням.

Фото: Андрій Білецький via Facebook

- Ну, будь-яка операція все одно потребує грошей. Ще одне питання, безпосередньо пов'язане з попереднім. Після довгих суперечок створено Міністерство у справах ветеранів (ви загалом підтримали цю ідею, логіка зрозуміла). У нас 22 міністерства і відомства опікуються ветеранами, а чим більше бюрократичних структур, тим складніше отримати пільги, допомогу або послугу.

- Люди інколи інвалідність не можуть по два роки отримати.

- Цілком логічно. Але чи є ризик того, що це перетвориться на чергову годівничку? Тому що, наприклад, Євген Турчак, колишній кіборг, який теж підтримував ідею створення Міністерства ветеранів, казав, що рано чи пізно це все одно може перетворитися на годівничку. Умовний Третьяков посадить свого держсекретаря, і будуть просто пиляти бюджети, використовувати цю посаду як, в принципі, вплив на політику. З іншого боку, все одно на всі ветеранські організації грошей не вистачить, їх більше тисячі.

- В тому числі ветерани підводного флоту СРСР.

- Ні, йдеться тільки про АТОшні організації, більше тисячі, 1100 - це тільки ті, які пов'язані з колишніми учасниками бойових дій на сході України. І знову буде поділ на "своїх", на “підгодованих”-”непідгодованих”. Є ризик, що це міністерство все ж таки перетвориться на чергову годівничку?

- Я би дуже хотів сказати, що такого ризику немає, але зі старою системою влади, вибачте, у нас є ризик в тому, що все що завгодно в Україні перетворюється на годівничку. Тому, так, такий ризик є. І своїм особистим питанням і завданням ветеранів я бачу, щоб воно не використовувалося в політичних цілях, цілях просто елементарної політичної реклами.

- Ну, ви ж використовуєте свою структуру в політичних силах і не бачите в цьому нічого поганого, так?

- Я не міністр ветеранів. Я не розподіляю, я ніде не чіпаю жодної бюджетної гривні. Тому, так, я вважаю, у мене є ідея, ідеологія, політична структура. Так, ми займаємося політикою, безумовно; але ми займаємося політикою поза бюджетними грошима. Є величезна проблема з Міністерством ветеранів. Я нічого особисто не маю проти Ірини Фріз, тому що я її просто не знаю особисто.

- Ну, ви ж в одному комітеті працюєте.

- Не знаю, скажу прямо. Я її знаю візуально, але абсолютно не знаю як людину. Чув я і деякі непогані речі, хоча мене трохи дивує і непокоїть сам принцип. В країні формально 400 тисяч ветеранів АТО. Чому формально? Тому що, насправді, туди включені всі прокурори, які були відкомандировані, і багато інших людей, які...

- Чотири тисячі людей, які мають УБД - посвідчення учасника бойових дій.

- Так, і мають дуже дивне відношення до війни на Сході. Невже серед 400 тисяч ветеранів не знайшлося жодної достойної людини, якій довіряє більшість ветеранської спільноти, яка має менеджерський досвід для того, щоб очолити міністерство? Я не розумію, чому. Окей, прес-секретар Порошенка - це добре, але чому Ірина Фріз? Мені ця ситуація абсолютно незрозуміла, я би взагалі вибирав поза політиків.

- За це голосував депутатський корпус, ваші колеги, тому точно не до мене питання.

- Вони голосували, тому що була домовленість між Народним фронтом і БПП, але це погано, коли такі міністерство, яке повинно, в принципі, бути... Це ж моральна історія, в першу чергу, це дань людям, які віддали свій борг країні по максимуму. І чому таке питання вирішувалося кулуарно, домовленостями двох великих фракцій? Чому людина, яка не має прямого відношення до ветеранів, очолила міністерство? Це мене бентежить і непокоїть в цій ситуації.

Пенсионер, 80 лет, Харьков: Я служил на флоте. Ваш собеседник что-то рассуждает, что катера, почему они не остались… Они что, послали их на боевое задание против русской эскадры или катеров? Они просто делали обыкновенную ротацию. Тем более, там не три катера - два катера и буксир. Если возле них стоит эскадра, пусть и средних сторожевых кораблей, даже если бы командир дал команду открывать стрельбу по катерам, <...> их бы уничтожили.

Поэтому на месте командир дает [команду], решает судьбу своего экипажа, отстреливаться или нет, пойти на уничтожение или сдаться перед такой мощной громадой. Так что, я считаю, он абсолютно непрофессиональный, этот человек. Какого он звания - непонятно, а рассуждает про морские какие-то операции.

- Дорогий товариш, морський пенсіонер, я маю звання підполковника і власний бойовий досвід на цій війні. Знаю, що таке приймати рішення в складних ситуаціях. Ви, мабуть, неуважно мене слухали. Я запитував, чому в такому складі можна було посилати ці кораблі; і чому їм на допомогу не вислали, - наприклад, вже в такій ситуації, українські ВПС, які би могли вирішити ситуацію, і кораблі могли би хоча б пройти, були шанси пройти.

- Ну, лягти на зворотній курс, щонайменше, і повернутися в порти. Це питання не використання авіації... В нас же авіація не використовується (навіть на Донбасі) вже досить давно, через ризик втрати залишків нашої авіації. Це сумна історія.

Є ще одне запитання, воно прийшло по Вайберу. Олександр, Запоріжжя: "Для чего нам нужны такие военно-морские силы, которые не способны защитить себя и вверенное им вооружение? В таком случае все, что нам будут давать или продавать наши западные партнеры, будут просто без боя сдавать противнику. Так, что ли?". Питання почасти риторичне.

Фото: Національний Корпус Івано-Франківськ via Facebook

- Бачите, дві людини - дві різні сентенції. Але тут питання не в тому. Моє глибоке переконання, - ні ви, ні я не можемо професійно говорити про такі технічно складні справи, як військово-морський флот.

Але я глибоко переконаний, що в даній ситуації, після ганебної втрати українського флоту в Криму в 2014 році, ми не маємо можливості наростити потуги скільки-небудь співмірні зараз, на дану хвилину, з російськими. До речі, в Азовському морі воно просто і не потрібно, тому що це формально море, там морехідний тільки канал посередині, насправді, Керч-Єнікальський. [Потрібно це зробити] в першу чергу в Чорному морі.

Ми не маємо зараз можливості швидко наростити ці потуги і довести флот до стану, створити москітний флот, про який багато говорили, який міг би хоча би якось протистояти Росії в цьому напрямку. Тому я вважаю, що на дану хвилину Україні в першу чергу важливо підсилити ту компоненту, яка є універсальною, яка може діяти як на сухопутному театрі військових дій, так і на морському, - це Військово-Повітряні Сили України, це питання №1.

Тому що без військово-повітряного прикриття будь-які сучасні кораблі - це всього-на-всього мішені. В той же час потужні військово-повітряні сили - це серйозний щит, в тому числі і на морському напрямку. Тому витрачати зараз, розпиляти ті невеличкі гроші, засоби, які країна насправді відриває від себе на оборону, на закупівлю абсолютно безперспективних річкових катерів (тому що це Ленінська кузня), - я вважаю, це просто злочинно.

- Зараз вона Кузня на Рибальському, після декомунізації.

- Так, але робили ще на Ленінській кузні.

- У нас ціла низка обмежень, які передбачаються указом про запровадження воєнного стану. Вони, як сказав президент, відбудуться після того, якщо буде агресія. Але є речі, які вступають в силу автоматично, це передбачено законом. Зокрема, три речі. Одна з цих трьох речей - це заборона страйків і масових акцій. Чи означає це, що партія Національний корпус утримається від акцій непокору, мітингів та своїх ексцентричних акцій в тих областях, де буде введено режим воєнного стану?

- Поки що немає роз'яснення, чи ця заборона діє виключно на тих десяти областях, які вказані в законі, або на всій території України. ЦВК тільки що чітко визначило, що вибори закриваються виключно по десяти областях. Національний корпус буде робити все, що вважає необхідним, для захисту українця як у внутрішньому і цивільному житті, так і в військовому.

- Всупереч законодавству?

- Ми зараз не бачимо жодної ескалації, в дану хвилину, на фронті. Але якщо така ескалація стане, я вас можу запевнити, що я особисто відправлюся на фронт. Я це кажу в ефірі для того, щоб не було двох прочитань. І я думаю, що значна частина активістів Національного корпусу виконає свій обов'язок перед Батьківщиною на фронті. Тоді буде питання не в акціях, а у фронті.

Авторская программа Сергея Рахманина Апокриф выходит в эфире Радио НВ каждый вторник в 20:00 - 21:00