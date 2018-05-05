Новий ранок. Ведучий Дмитро Тузов. Гість Михайло Жернаков. Ефір від 04.05.18

Гість — Михайло Жернаков.
Програма Новий ранок виходить в ефірі Радіо НВ по будням в 7:00-10:00
Гість — Михайло Жернаков.
Програма Новий ранок виходить в ефірі Радіо НВ по будням в 7:00-10:00
Путин был на шаг впереди своих противников в шахматной партии на международной арене. Но теперь у него не осталось выигрышных ходов
Сильных мировых игроков, как правило, не любят. Но их могут уважать. Россия, однако, уже не может соревноваться на этом поле
Главным атрибутом нашей элиты считается автомобиль. Садится эта элита за руль и через мгновение полностью растворяется в марке своего автомобиля
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный назначил на 5 мая общенациональный митинг протеста. Он пройдет за два дня до инаугурации Путина на очередной президентский срок
Последние американские санкции серьезно ударили по стране. Может ли это немного усмирить Путина?
Лондон оказался на пороге страшного дипломатического поражения от Москвы
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