Спасение от одиночества. Как соцработники и волонтеры помогают киевским пенсионерам - репортаж

Упаковка чая, две упаковки печенья и сладкие трубочки, пачка макарон, несколько банок консерв, мед, один лимон… Это —приблизительно половина содержимого в пакете, который я помогаю загружать в машину. Вместе со мной этим занимаются женщина в белом берете — соцработница Люба, и хрупкая, маленькая девушка по имени Марина — волонтер проекта Starenki. Всего таких пакетов — двенадцать. Каждый из них отправится в дом к одинокому пожилому человеку. Кроме Любы и бескорыстных волонтеров, конечно. И я сегодня — одна из таких волонтеров.

Благотворительный фонд Starenki официально зарегистрировали всего год назад, хотя, по факту, здешние волонтеры занимаются подобной помощью еще с 2015-го. В организации говорят, что у них нет одного лидера или идейного вдохновителя — инициатива появилась как коллективная идея. Сегодня некоммерческая организация Starenki помогает старикам в двух районах Киева — в Шевченковском на правом берегу, и Днепровском — на левом.

Место, в котором мы загружаем машину — территориальный центр социального обслуживания Шевченковского района в Киеве недалеко от метро Политехнический институт. Здесь — старт нашего маршрута. Точные адреса и имена стариков есть только у Любы, она и руководит поездкой.

- Это обязательное правило: мы можем ездить к старикам только в присутствии социального работника, - объясняет Марина.

Во-первых, это вопрос безопасности, во-вторых, доверия — Любу в этом районе знают все пенсионеры и всегда ждут ее визита.

Мы выезжаем: Люба садится сзади и начинает на ходу прозванивать всех своих подопечных:

- Алло, Галина Ивановна? Это Люба. Вы дома? Я сейчас привезу вам паек!

В среднем, такие пакеты получают от 250 до 400 стариков раз в два месяца — в зависимости от того, какую сумму удалось собрать в Starenki. Это — только одинокие пенсионеры, у которых нет детей или других близких родственников, которые могли бы за ними ухаживать. А также малоимущие пенсионеры, пенсия которых часто составляет менее двух тысяч гривен. Часто старики не могут самостоятельно передвигаться, имеют тяжелые заболевания или инвалидность. Помимо развозок бывают и открытые встречи, куда старики могут прийти, самостоятельно забрать пакет, и заодно пообщаться с другими и немного развеяться. Многим из них, кроме этих встреч, совершенно некуда сходить.

- На моем счету — уже пять таких поездок. Из тех, кто со мной ездит — в основном, девушки. Парни в волонтеры почему-то идут не так охотно, - делится опытом Марина, пока мы едем в первый пункт по списку. Она предоставляет для развозок свою личную машину. Присоединиться к этой инициативе может любой желающий — как в качестве волонтера, так и в качестве инвестора. Сейчас, например, в Starenki — нехватка волонтеров, которые готовы регулярно посвящать себя общению со стариками.

Обычно такие развозки как эта проходят в первой половине дня. На все про все уходит, в среднем, порядка трех часов. Адреса стариков, которых навещают в тот или иной день, - максимально близко друг к другу, так, что почти не приходится стоять в пробках.

- Это у нас — Галина Ивановна, 57-го года рождения, у нее — склероз, - рассказывает Люба, пока мы поднимаемся в квартиру по первому адресу. В лифте висит объявление, текст аккуратно выведен от руки черным маркером на ровном белом листе бумаги. Это — предупреждение о ворах, которые заклеивают в дверях глазки и время от времени проверяют, живет ли кто- то постоянно в той или иной квартире. Подобные объявления, написанные аккуратно и от руки, встретим потом еще в нескольких домах.

Когда двери лифта открываются, сразу вижу нужную квартиру — входные двери там уже открыты, а Галина Ивановна выглядывает в коридор и улыбается:

- Здравствуйте! Здравствуйте! Вы такие молодцы!

Она стоит, опираясь на палочку, в домашнем махровом халате. У нее милое, приятное лицо, блестящие глаза и слегка несвязная, тянущаяся речь.

- Зашли бы хоть чаю попить, посидели бы с вами тут, я бы вас чем-то угостила, - сетует Галина Ивановна. Видно, что гости у нее бывают достаточно редко. Люба, тем временем, ловко скатывает дорожку по пути в кухню, чтобы не топтаться по ковру в обуви, относит пакет на кухню, возвращается назад и расстилает дорожку назад. В кухне стоят ходунки.

Нонна Ивановна держит связь с внешним миром через кухонное окно и называет его своим “домофоном”. Она живет на первом этаже

Чай мы выпить не успеваем, потому что это только первый пункт в нашем списке — нужно все успеть. Галина Ивановна явно расстроена тем, что мы уходим. На всякий случай еще раз приглашает в гости:

- Если будете в наших краях, обязательно заходите — я вас угощу кофе или чаем. А то кафе сейчас много, а все все равно голодные ходят.

А потом, уже у лифта, внезапно добавляет, что нам, девочкам, не стоит много ходить на каблуках. Ведь по телевизору сказали, что можно носить каблуки не больше двух часов в день.

- А я любила носить каблуки когда-то, - все еще улыбается женщина.

Люба рассказывает, что летом они возили Галину Ивановну в реабилитационный центр, где помогали ей разрабатывать опорно-двигательный аппарат. Помогло. Но для закрепления эффекта нужны регулярные занятия, а зимой Галина Ивановна из дому почти не выходит.

Не выходят из квартиры и следующие старики на нашем маршруте — муж и жена, обоим уже за 80, оба — незрячие. Она — инвалид детства, он — потерял зрение в старости. Мы поднимаемся к ним на четвертый этаж пешком — это трудно преодолимая преграда для невидящих людей такого возраста. Лифта в доме нет.

- У них там бардак немного. Постоянно предлагаю что-то прибрать, но старики зляться — если переложить какой-то предмет, они его потом просто не найдут, - рассказывает нам Люба. Она пытается сама тащить оба пакета с пайками и очень протестует, когда мы пытаемся ей помочь. Люба — женщина в хорошем смысле боевая и активная, и очень добрая. Со стариками работает уже восемнадцать лет. Ей самой до пенсии осталось всего пару лет, однако в отличие от ее подопечных, у Любы есть семья, дети и внучка.

- Я уже всех тут знаю в округе. Многие, конечно, поумирали уже за это время, - вздыхает соцработница. Прошу ее сфотографироваться, но она отмахивается от меня бумажками со списком адресов и отворачивается. - Работа это такая... К каждому нужно уметь найти подход.

Люба учит своих подопечных не реагировать на провокации и никому не верить — вокруг немало мошенников, которые пытаются нажиться на беспомощных старых людях. Однажды к незрячей паре, рассказывает она, пришла женщина, которая назвалась социальным работником. Сказала, что им якобы положен продуктовый набор, но для этого нужно оставить свои контактные данные и заплатить какой-то “благотворительный взнос”.

- Они ей сказали: “У нас есть человек, который нам все бесплатно принесет”. Сориентировались! - гордится Люба.

У стариков, с которыми работает Люба и Starenki, никого нет — в силу разных причин. Две сестры — Карина Васильевна и Лариса Васильевна, живут вместе.

- У Карины был сын, летчик. Когда-то они жили в Феодосии. Он погиб, - коротко проясняет ситуацию Люба.

Некоторых подопечных Starenki “бабушками” никак не назовешь. Ирина Васильевна — высокая, плотно сбитая женщина с ровной осанкой. На вид можно дать лет пятьдесят. Однако у нее диабет, что очень усложняет ей жизнь, ноги болят, передвигаться трудно.

- Она забрала к себе маму, потому что у мамы — перелом шейки бедра, она не встает, - объясняет Люба. В однокомнатной квартире Ирины Васильевны ее мама, седовласая тонкая бабушка, сидит на диване у прохода перед маленькой табуреткой и что-то то ли шьет, то ли клеит из обрезков старого линолеума.

- Я же не встаю, а скучно, делать что-то надо, - пожимает она плечами. Ирина Васильевна кивает. Замечаю, что на ее ногах — разные тапки. Похожие, но все же — разные. Где-то в конце комнаты на замызганной подушке лежит небольшая лохматая собака. Дышит тяжело, сразу становится понятно — она тоже болеет.

Не вяжется слово “бабушка” и с Лилией Николаевной, следующей подопечной в этот день. Это высокая женщина с короткостриженными волосами, выкрашенными в черный цвет. Она тоже держит ровную осанку, черные лосины подчеркивают довольно стройные ноги и округлые, подтянутые бедра. На первый взгляд кажется, будто она в прошлом была спортсменкой — умеет держать себя.

- Певица я, - смущенно отводит взгляд Лилия Николаевна, стоя в проходе комнаты. Прямо посередине, у дивана — небольшая тумбочка на колесиках, вроде тех, что стоят у кроватей в больницах. На ней — две чашки с водой и гора таблеток. Такую картину вижу в квартире, наверное, у всех стариков на нашем маршруте.

Лилия Николаевна когда-то пела в Национальной заслуженной академической капелле Думка. Обладательница голоса альт. Сейчас голос женщины севший и охрипший. Сама она связывает это с астмой, которая развилась у нее на нервной почве — два года назад у женщины умер муж.

- Вы заходите, я когда-нибудь спою вам. Когда голос вернется, - кивает женщина. - Но только я же эстраду не пою, я пою классику… Вам, молодым, это разве еще интересно?

Вокруг немало мошенников, которые пытаются нажиться на беспомощных старых людях

Под конец нашего маршрута получается, что в одном дворе в соседних домах живут сразу три старушки из списка Любы. Одна из них — Нонна Ивановна, держит связь с внешним миром через кухонное окно и называет его своим “домофоном”. Она живет на первом этаже, окно расположено довольно низко, так что женщина вполне может беседовать с кем-то, кто стоит на улице.

Пока Люба обходит дом, чтобы постучаться в окно и попросить свою подопечную открыть нам двери, мы с Мариной ждем у подъезда на лавочке.

- Я однажды у одной бабушки забрала котенка. Приезжали, там так много котов было в квартире. Через время я вернулась к ней с переноской — сейчас у меня живет кошечка, - рассказывает девушка.

В соседний дом приезжает карета скорой помощи. Мы проходим мимо нее и попадаем в следующую квартиру — здесь живет женщина с короткой фамилией — Ус. Люба предупреждает нас, что в квартире —большая собака.

- Бароша, у нас гости, - говорит хозяйка куда-то вглубь комнаты, когда мы заходим. Бароша, он же Барон — это невероятного вида существо, напоминающее не то собаку Баскервилей, не то медведя. Кто был у него в роду, точно не ясно, но с виду кажется, что это маловероятная помесь водолаза и спаниеля.

Бароша пытается подойти к нам поближе, чтобы познакомиться и обнюхать, но вместо этого ползет, перебирая передними ногами, будто бы задние у него не работают. Хозяйка командует: “Голос!”, пес говорит: “Гав!” и получает заветный кусок печенья в подарок. Еще два кусочка получает за то, что по очереди дает Марине лапу — сначала одну, потом другую.

- Когда-то у него болели лапы, артрит, так он не мог нормально ходить. А теперь уже может, но по привычке иногда делает вид, что нет, - объясняет хозяйка и командует Бароше, чтобы тот перестал притворяться.

Мы выходим на улицу, они — вслед за нами выходят из подъезда. И правда — Барон вполне нормально передвигается на всех четырех. Мы наблюдаем, как он нюхает снежные сугробы возле подъезда, а потом начинает есть поздний мартовский снег.