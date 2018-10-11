Правительство разрешило устанавливать счетчики в старых домах. Для всех ли будет выгодным индивидуальный учет тепла

Кабинет Министров позволил устанавливать счетчики тепла в старых домах. Теперь их жители смогут регулировать температуру в своих квартирах и платить исключительно по собственному счетчику. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Не платить за весь дом

Вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что ранее индивидуальный учет был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления. Там, где была установлена ​​вертикальная разводка, жители платили за все здание.

Устанавливать счетчики придется за свой счет

Как рассказала соавтор постановления, руководитель офиса поддержки реформ при Министерстве регионального развития Юлия Пирчук, устанавливать счетчики и устройства для учета тепла придется за свой счет.

Проводить монтажные работы смогут частные компании, затем устройства нужно будет поставить на учет с компанией, которая поставляет тепло в дом, отметила Пирчук.

"Если мы говорим о счетчиках, то это проектные организации, имеющие разрешительную документацию и которые могут устанавливать эти счетчики. Если мы говорим о распределителе, то на рынке есть много компаний, которые работают именно с ними. И компания, которая формирует вам платежку, ваш исполнитель", - сказала Пирчук.

Согласие жителей

По мнению бывшего министра по вопросам жилищно-коммунальных хозяйств Украины Алексея Кучеренко, нововведение не даст значительно сэкономить на отоплении. Он заявил, что после установки счетчиков некоторые жители будут вообще выключать отопление и обогреваться электроприборами. За них будут платить их соседи, уверен Кучеренко.

Индивидуальные счетчики дорого стоят и требуют согласия 50% жильцов дома

Установить индивидуальные счетчики на тепло всем помешает высокая цена и необходимость получить согласие 50% жильцов дома, отметил глава бюро комплексного анализа и прогноза, эксперт в сфере ЖКХ Сергей Дьяченко.

Большинство жителей старых домов - пенсионеры. Они не смогут позволить себе купить эти счетчики, а в итоге не будут давать свое согласие на переход дома на индивидуальную уплату за отопление, считает эксперт.

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