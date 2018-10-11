Правительство разрешило устанавливать счетчики в старых домах. Для всех ли будет выгодным индивидуальный учет тепла

Не платить за весь дом
Вице-премьер-министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отметил, что ранее индивидуальный учет был доступен только для жителей домов с горизонтальной системой отопления. Там, где была установлена вертикальная разводка, жители платили за все здание.
Устанавливать счетчики придется за свой счет
Как рассказала соавтор постановления, руководитель офиса поддержки реформ при Министерстве регионального развития Юлия Пирчук, устанавливать счетчики и устройства для учета тепла придется за свой счет.
Проводить монтажные работы смогут частные компании, затем устройства нужно будет поставить на учет с компанией, которая поставляет тепло в дом, отметила Пирчук.
"Если мы говорим о счетчиках, то это проектные организации, имеющие разрешительную документацию и которые могут устанавливать эти счетчики. Если мы говорим о распределителе, то на рынке есть много компаний, которые работают именно с ними. И компания, которая формирует вам платежку, ваш исполнитель", - сказала Пирчук.
Согласие жителей
По мнению бывшего министра по вопросам жилищно-коммунальных хозяйств Украины Алексея Кучеренко, нововведение не даст значительно сэкономить на отоплении. Он заявил, что после установки счетчиков некоторые жители будут вообще выключать отопление и обогреваться электроприборами. За них будут платить их соседи, уверен Кучеренко.
Индивидуальные счетчики дорого стоят и требуют согласия 50% жильцов дома
Установить индивидуальные счетчики на тепло всем помешает высокая цена и необходимость получить согласие 50% жильцов дома, отметил глава бюро комплексного анализа и прогноза, эксперт в сфере ЖКХ Сергей Дьяченко.
Большинство жителей старых домов - пенсионеры. Они не смогут позволить себе купить эти счетчики, а в итоге не будут давать свое согласие на переход дома на индивидуальную уплату за отопление, считает эксперт.
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