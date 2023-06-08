Продвижение на флангах под Бахмутом. ВСУ отбросили российские войска на 1,8 км вдоль линии фронта и на 1,2 км вглубь 8 июня, 16:07 Защитники Украины ведут огонь на линии фронта в районе Бахмута (Фото:REUTERS/София Гатилова)

Вооруженные Силы Украины постепенно зачищают фланги вокруг Бахмута. Силами 3-й отдельной штурмовой бригады за минувшие сутки, 7 июня, были отброшены российские войска с территорий площадью 1,8 км вдоль линии фронта и на 1,2 км вглубь, говорится в сообщении 3-й ОШБр в Telegram.

По словам бойцов, в результате наступательных действий 2-го штурмового батальона, значительные потери понесли подразделения 57-й бригады РФ и отряды Шторм Z: 30 погибших и 40 раненых российских военнослужащих.

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По их словам, были ликвидированы склады с российским боекомплектами, технику, в частности боевые бронированные машины, танки и артиллерию.

Силы врага почти полностью отброшены за канал, где еще недавно были расположены позиции РФ.

Вечером 5 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что войска Оперативной стратегической группировки войск Хортица наступают на восточном фронте и продвинулись вперед на нескольких направлениях: Орехово-Васильевка, Парасковиевка (200−1600 м) и Ивановское, Клещеевка (100−700 м).

7 июня Маляр заявила, что Бахмут находится в полуокружении, Силы обороны продвигаются вперед.

8 июня по отчету Британской разведки, на многих участках фронта в Украине продолжаются тяжелые бои, однако в большинстве случаев ВСУ удерживают инициативу.