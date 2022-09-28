Традиционно волонтерством занимаются отдельные люди, благотворительные организации и специальные фонды. Впрочем, бизнес тоже не стоит в стороне, ведь у него есть свои уникальные инструменты для реализации благотворительных дел.

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Такая добровольная деятельность работников при поддержке и поощрении со стороны компании способствует тому, что лояльность сотрудников к организации укрепляется, а коллектив становится еще более сплоченным. И это наглядно видно на примере деятельности IT-компании SoftServe, внедряющей ряд крупных волонтерских проектов.

Первый большой толчок

Им стала российская агрессия 2014 года и начало войны на Востоке Украины. Именно тогда в SoftServe, насчитывавшем уже около пяти тысяч работников в Украине, сотни сотрудников начали волонтерить и помогать военным, медикам и мирным людям Донбасса. Это носило настолько массовый характер, что руководство SoftServe приняло решение основать Благотворительный фонд "Відкриті очі".

«После событий 2014 года начали помогать пострадавшим в результате войны через работу с государственными больницами, — рассказывает Виктория Мищук, директор Благотворительного Фонда «Відкриті очі», — а со временем вышли на проекты помощи ветеранам войны. Первым таким проектом стала работа по оказанию водной реабилитации при военном госпитале для ветеранов, получивших спинальные травмы. А в 2021 году мы открыли вместе со Львовской политехникой центр ресоциализации и реинтеграции ветеранов «Ветеранская служба».

Виктория Мищук, директор Благотворительного Фонда «Відкриті очі»

Также мы начали оказывать целевую помощь детям, нуждающимся в ней по разным причинам, благодаря проекту ІТ-Школьник. Работники нашей компании становятся менторами и наставниками для детей-подростков из кризисных семей или сирот, помогая им с поступлением в технический вуз. Один из учеников из Ивано-Франковска теперь стал нашим коллегой и работает в SoftServe. Такие примеры реально вдохновляют нас на работу. В целом с 2014 года фонд реализовал более 150 проектов, но не все из них мы освещаем — особенно сейчас".

Учреждение корпоративного Благотворительного Фонда «Відкриті очі » помогло SoftServe объединить энергию и ресурсы работников, а также финансовую, организационную и юридическую экспертизу компании для воплощения разномасштабных благотворительных проектов.

Давать людям удочку, а не рыбу

Фонд имеет свою команду — здесь работают три сотрудника. «С началом войны к команде присоединилось более 400 волонтеров компании, которые помогают нам в свободное от основной работы время, — рассказывает Виктория. — Они носят коробки, везут что-то на Восток, пригоняют машины, помогают с контактами или собственным интеллектуальным ресурсом. 70 из них активно и ежедневно помогают Фонду, а 10 стали уже нашей фондовой семьей.

Основная концепция фонда: давать людям удочку, а не рыбу. Фонд не оказывает адресной поддержки тем, кто в этом нуждается, а ищет системные решения, позволяющие помогать большому количеству людей. Впрочем, на адресную помощь от Фонда могут рассчитывать сотрудники SoftServe и их семьи.

Главный мотиватор

Работников вдохновляет не только то, что компания поддерживает волонтерство или софинансирует благотворительные проекты. Главный мотиватор — возможность привлечь к благотворительным проектам тысячи коллег. И эти люди готовы помогать не только финансово.

« Волонтеры — это люди, которые каждый день делают свой свободный выбор, — подчеркивает Виктория Мищук. — Они вкладывают свое свободное время, энергию и интеллектуальный ресурс, чтобы помочь другим. Да, сначала это шок от осознания чьей-то боли или проблемы, которую трудно самостоятельно решить. Затем этот шок превращается в эмпатию и решительность помочь, а затем переходит на уровень действенной помощи».

Культура волонтерства очень свойственна команде SoftServe. И она не нуждается в каких-то дополнительных стимулах. Людям просто необходимо дать действенный инструмент, которым они радушно воспользуются.

Действенные инструменты

Еще одним таким инструментом в SoftServe стал OpenTech — краудсорсинговая платформа, сплотившая ІТ-волонтеров компании вокруг разработки цифровых решений для решения острых социальных проблем.

Дмитрий Иванов, вице-президент по технологиям компании SoftServe и один из инициаторов проекта OpenTech

«Платформа OpenTech позволила не только держать в курсе волонтерских дел весь коллектив и внешний рынок, — подчеркивает Дмитрий Иванов, вице-президент по технологиям компании SoftServe и один из инициаторов проекта OpenTech. — Она предоставила возможность привлекать больше людей к нашим волонтерским проектам. Это произошло более двух лет назад, и сейчас у нас есть сформированная партнерская сеть и несколько сотен волонтеров среди ІТ-разработчиков компании.

К примеру, одним из наших первых проектов на этой платформе стал Зерна правды, где компания выступила и разработчиком, и одним из крупнейших послов фандрейзинговой платформы для создания Музея Голодомора".

Возможность помочь

Именно она стала самой большой ценностью для сотрудников компании. На волонтерские вакансии проектов для Пласта, Ukraїner, Повернись живим — едва ли не очередь. Ведь клиенты SoftServe — это преимущественно американские или европейские компании. А, сотрудничая с локальными общественными организациями, фондами или властями, работники могут помогать решить какую-то проблему именно здесь, в Украине.

Более того, для многих волонтеров участие в подобных проектах — это также возможность прокачать свои рабочие навыки в определенной технологии или приобрести опыт, недостающий им при участии в рабочих проектах. Всего в проекты OpenTech присоединились 388 волонтеров, сотрудников компании с разным уровнем опыта и разных технологических направлений.

Со своей стороны руководство компании отмечает таких волонтеров и заботится о том, чтобы волонтерство на проектах OpenTech принималось во внимание при оценке рабочей квалификации того или иного сотрудника, а также его повышении по должности или, например, для финансового вознаграждения.

Волонтерская работа в условиях войны

С того момента, как началась война, работа Благотворительного Фонда «Відкриті очі» и развитие проектов OpenTech набрали еще больше оборотов.

«Мы запустили несколько проектов, которые не смогли бы воплотить в жизнь в мирное время, — говорит Дмитрий Иванов. — И эти проекты будут продолжаться после окончания войны. Да, некоторые из наших проектов будут уместны только в военное время, а после станут неактуальными, и мы их закроем. Но по большинству других мы продолжим свою работу, накапливая знания и опыт. Например, мы сейчас разрабатываем модуль для большого проекта, который с помощью искусственного интеллекта позволит провести анализ состояния того или иного разрушенного здания и просчитать затраты на его восстановление. Этот проект будет актуален как во время войны, так и в мирные времена».

Виктория Мищук добавляет: «Во время войны открыли гуманитарный штаб во Вроцлаве, а оттуда гуманитарная помощь поступает во Львов, где мы и распределяем ее по тем местам, где есть наши представители или партнеры. И за эти полгода мы передали более 300 тонн гуманитарной помощи.

Еще одно направление нашей работы в условиях войны — это медицинская помощь военным госпиталям и больницам в горячих точках. Плюс гуманитарная помощь в виде лекарств, кровоостанавливающих, медицинских аппаратов, капельниц, масок, аптечек, в которых есть насущная потребность сейчас.

Мы также занимаемся сбором и распределением б/у компьютерной техники для военных подразделений. А еще сотрудничаем с разными общественными организациями. К примеру, наша дружественная общественная организация занимается вывозом за границу людей с инвалидностью, проживающих в горячих точках. А мы помогали ей с этим".

Целевая и последовательная помощь

«С момента начала военных действий в нашей стране многие сотрудники SoftServe вступили в ряды Вооруженных сил Украины и отправились воевать, — рассказывает Виктория Мищук. — Конечно, проработать все поступающие от ВСУ запросы — неподъемная для нас задача. Но мы начали активно думать над тем, как правильно направить наш ресурс на то, чтобы помочь как можно большему числу людей, которые пошли нас защищать. Таким образом, мы запустили проект обеспечения необходимым снаряжением сотрудников (или их ближайших родственников), идущих на войну: от термобелья и обуви до тактических очков, шлемов и бронежилетов. Кроме того, мы оказываем целевую помощь семьям наших воинов.

Часто это становится настоящим вызовом, а иногда немедленной реакцией и мотивацией к действию. Особенно когда получаем вот такие сообщения:

«Наше подразделение попало под обстрел, нужно 50 турникетов на уже».

«Мы с того грузовика вашего имели людей чем два месяца кормить — спасибо».

«Спасибо за бронежилет, он свою миссию выполнил, спас мне жизнь, если есть еще один, то буду благодарен».

«Слушай, где вы взяли, мы то два месяца нигде не могли найти» (речь идет о лекарстве).

«Ваши скорые — лучшее о чем мы могли мечтать».

И когда мы читаем эти короткие SMS-ки, то сразу включается какая-то сверхсила, чтобы все это из-под земли найти и как можно быстрее доставить. В нашей команде появились настоящие специалисты по логистике, хотя логистикой этот человек не занимался до 24 февраля никогда, или менеджеры по международным закупкам, например.

Вдохновляет видеть такие моменты, когда наши водители-волонтеры обнимают скорую, которую везут через польско-украинскую границу. Затем видеть, как ту же скорую обнимают военные медики со слезами на глазах, и чувствовать, что эта круглосуточная работа команды Фонда имеет незаурядный смысл. Да, все это наши маленькие, но мощные шаги к победе! Теперь каждый на себе почувствовал, что такое волонтерить.

Мы с коллегами шутим, что в 2020 году мы знали, как достать ИВЛ в Америке, где его было запрещено вывозить из страны во время пандемии, еще до того момента, когда это стало мейнстримом. А теперь, в 2022-м, гоняем скорые еженедельно и консультируем людей, какая из этих моделей лучше и почему".

В целом, с февраля 2022 года и по сей день фонд транспортировал в Украину 320 тонн гуманитарной помощи, предоставил 2800 единиц компьютерной техники, 23 781 комплект медикаментов, а в июле, по случаю дня рождения компании, запланировал закупить и передать 29 автомобилей скорой помощи. А около 300 ІТ-специалистов компании работают параллельно над 20 цифровыми проектами в рамках OpenTech.

Все мы ждем завершения войны, однако с этим работа над восстановлением Украины только начнется. Поэтому волонтерство, сотрудничество на уровне бизнеса, государства и общественных организаций будет нужным и важным после победы еще больше, чем когда-либо ранее.