Вектор на здоровье. Как не отказывать себе в удовольствиях и быть здоровым

Жить в мире, полном соблазнов и искушений, современному человеку крайне сложно. Он далек от аскетизма и грешит маленькими и большими слабостями, которые пагубно влияют на здоровье. Сладкое повышает уровень сахара в крови, соль бьет по сосудам, алкоголь поражает печень, курение - легкие. При этом отказаться от всего, к чему привык и что любишь, не так уж просто. Стрессы, перенапряжение, нездоровая пища, переедания или недоедание, проблемы с пищеварением, зависимость от алкоголя и табакокурения - вот неполный список того, с чем имеет дело среднестатистический житель планеты. Поэтому каждый из нас периодически задумывается о том, как жить долго и счастливо, не отказывая себе в удовольствиях. Не можешь отказаться от пагубной привычки, постарайся свести к минимуму риски и негативные последствия Радикальные методы, доказано учеными, тут не помогут. Жесткая диета в последствии может привести к ночным зажорам, резкая попытка отказаться от сигарет – к скуренной на следующий день пачке. С алкоголем еще сложнее - в небольших дозах он полезен, но отсутствие чувства меры приводит к провалам в памяти и в кошельке. Так как же быть? Ответ закономерен: не можешь отказаться от пагубной привычки, постарайся свести к минимуму риски и негативные последствия. Именно так звучит «золотое» правило философии harm reduction - популярного в Европе тренда минимизации вреда для здоровья человека. Простыми словами, это поиск менее вредных альтернатив повседневным продуктам и решениям. Снижение вреда существует на разных уровнях: как разновидность регуляторной политики, как общественное веяние, как индивидуальный выбор или как концептуальный подход для бизнеса.

Секрет фирмы

Последние подсчеты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) показали, что число жителей Земли с лишним весом достигнет 2,7 млрд к 2025 году (около 46% населения), а доля людей с крайними формами ожирения составит 17%. В Украине, по итогам 2016 года, каждая 4-ая женщина и каждый 5-й мужчина страдают от избыточного веса. Причина тому – неправильное питание. Мы прекрасно знаем, что жирные гамбургеры, популярные снеки, шоколадные батончики и прочая нездоровая еда вредит. В ней содержится недопустимое количество соли, сахара, вредных пищевых добавок, которые сказываются на здоровье. Тем не менее, устоять перед любимыми продуктами крайне сложно. Как же быть? Пищевая промышленность, как показала практика многих компаний, может способствовать «оздоровлению» питания: снижая содержание жира, сахара и соли, обеспечивая наличие в продаже здоровых продуктов по доступной цене или предоставив альтернативу вредным продуктам, доступным для всех потребителей. Например, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald's приняла решение убрать чизбургеры и шоколадное молоко из детских наборов Happy Meal. Недавно компания заявила, что собирается сделать обеды менее вредными для здоровья за счет уменьшения содержания сахара и жиров, а общая калорийность набора не будет превышать 600 ккал. С июня 2018 года изменится детское меню ресторанов McDonald's в США, а до конца 2022 года новые стандарты питания сети будут реализованы в 120 странах. В Украине эти нововведения коснутся более 50% наборов Happy Meal. В McDonald's рассчитывают, что это поможет поменять поведение посетителей и переключиться на более сбалансированные продукты питания. Подобную политику уже внедряли в 2013, прислушавшись к рекомендациям некоммерческого Alliance for Healthier Generation. Первым шагом на пути к глобальному плану сбалансированного питания стало сокращение порции картофеля и отказ от газировки в детском меню. Результат не заставил себя долго ждать: клиенты переключились на минеральную воду, молоко или сок для детских наборов.

Цена привычки

Одной из транснациональных проблем здравоохранения в 21 веке стало широкое распространение неинфекционных заболеваний (т.н. НИЗ – сердечно-сосудистые, онкология, диабет, ожирение, хронические заболевания и др.). Они – причина 85% случаев в структуре смертности. Каждый год от неинфекционных заболеваний (НИЗ) умирает 40 миллионов человек, что составляет 70% всех случаев смерти в мире. Ежегодно в результате дорожно-транспортных аварий умирает более 1,25 миллиона человек. То есть, риск умереть от НИЗ практически в 35 раз больше, чем в ДТП. Большая часть этих болезней – результат неправильного питания и образа жизни. Один из способов предупреждения их развития – сокращение употребления соли и сахара. По данным ВОЗ, среднесуточное потребление соли составляет 9-12 г. В таких дозах она крайне опасна для сосудов, суставов и головного мозга. Для предотвращения вреда, количество соли не должно превышать 5 г в день, что равнозначно кофейной ложке. По подсчетам экспертов, 1,7 миллиона случаев смерти ежегодно можно было бы предотвратить в случае сокращения потребления соли до рекомендуемого уровня. Еще хуже дела обстоят с потреблением сахара в мире: 80-100 г вместо рекомендованных 50 г. Многие международные компании, прислушавшись к рекомендациям, стали адептами философии уменьшения вреда в своих продуктах. Компания Coca-Cola, к примеру, снизила на 30-80% содержание сахара в своих напитках по всему миру за 2017 год. Речь идет о газировках Coca-Cola, Sprite, Fanta, Schweppes и еще 500 продуктах производителя. Примечательно, что поводом для этого в компании назвали требования потребителей. Европейская ассоциация производителей безалкогольных напитков, в свою очередь, пообещала, что к 2020 году сократит количество добавленного сахара в своей продукции на 10%. Изменения коснулись и Украины. Nestlé Украина еще в 2016 году уменьшила содержание соли на 10%. В 2017 этот показатель увеличили еще на несколько процентов. Компания изготовляет продукты быстрого питания под ТМ «Мивина» и продукцию под ТМ «Торчин», а также продвигает такие международные бренды как NESCAFÉ, Nesquik, Nuts, KitKat и др. За 2017 год корпорация полностью отказалась от трансжиров, содержание сахара сократили на 8%, соли - на 10,5%, насыщенных жиров - на 6,5%. Компания «Чумак» тоже продвигает идею уменьшения вреда в продуктах питания. В течение последних трех лет специалисты проводят исследования по очистке и модификации экстракта стевии. Вкус стевии удалось приблизить к сахару, а также достичь 50% экономии стоимости сахара при его замене в производстве соусов и кетчупов. Так появился первый в мире кетчуп, в котором экстракт стевии полностью заменяет сахар, — Чумак «Light». Калорийность продукта уменьшилась на 60%, при этом кетчуп полностью сохранил свой вкус и «сладость».

Давай (не) выпьем?

По данным ВОЗ, наша страна занимает 43-е место в рейтинге потребления спиртных напитков – среднестатистический украинец выпивает в год 8,49 л чистого спирта. В количественном показателе выходит 42 бутылки водки по 0,5 литра или 339 бутылок пива - практически по бутылочке в день. Согласно наблюдениям специалистов, водки у нас пьют больше, чем пива. Harm reduction в алкогольной сфере – это, прежде всего, стратегия выбора "меньшего из зол". Например, вина или пива вместо крепкого алкоголя. В Австрии это соотношение составляет 51% (пиво) к 14% (крепкие спиртные напитки), в Германии – 53 к 19%, Голландии – 48 к 18% и Польше – 60 к 32%. В Украине картина выглядит иначе - 36% потребления приходится на пиво и 52% – на крепкий алкоголь. Алкоголь – давнее изобретение человечества уровня больших денег и крупного бизнеса. Нужно понимать, что harm reduction вписать в сферу потребления алкоголя сложнее, чем в табачную сферу (пример Великобритании) или наркотики (заместительная терапия в Украине). На уровне системного подхода и программы действий, уменьшение вреда от алкоголя можно заложить в национальную алкогольную политику. На личностном уровне речь идет об индивидуальном выборе, умении принимать решение и брать на себя ответственность за последствия. Статистика показывает, что проблемным потребление спиртного становится для менее чем 5% зависимых людей. Остальное – случайное потребление. Поэтому важно дать обществу всю информацию об алкоголе, его свойствах, особенностях и разумном потреблении. Опасность таится в количестве выпитого и умении контролировать дозу Если вы в компании друзей, у вас хорошее настроение, вы здоровы и точно знаете свою меру – вред невелик. Опасность таится в количестве выпитого и умении контролировать дозу. Главным фактором, чтобы распознать у себя зависимость, должен быть ответ на вопросы: вызывает ли это личное неудовлетворение/дискомфорт, как часто я употребляю и для чего. Повлиять на культуру ответственного потребления могут и производители. В Украине третий год подряд, во Всемирный день ответственного потребления пива, представители "САН ИнБев Украина" и Carlsberg Ukraine проводят акцию в точках продажи алкоголя. Цель акции - напомнить о правилах продажи алкоголя и запрете на реализацию алкогольных напитков молодёжи. Кроме того, пивоваренные компании активно применяют технологию деалкоголизации и вовсю развивают линейку безалкогольного пива, содержание алкоголя в котором 0,0%, а вкус не отличается от классического лагера или стаута. Тем временем, в Великобритании озадачились поиском альтернатив алкоголю. Профессор Дэвид Натт из Имперского колледжа в Лондоне работает над препаратом, который имитирует некоторые эффекты алкоголя, но не содержит вредных свойств. «Мы хотим избавиться от нежелательных эффектов опьянения, таких как агрессия и нарушение памяти, однако стремимся сохранить удовольствие и чувство расслабления. Благодаря умному молекулярному моделированию мы можем избавиться от риска алкогольной зависимости», - пояснил он.

Курить или не курить – уже не вопрос

Ежегодно табак приводит к 6 миллионам случаев смерти, из которых более 5 миллионов - среди потребителей и бывших потребителей табака, и более 600 000 — среди некурящих людей, которые подвергаются воздействию вторичного табачного дыма. Согласно данным ВОЗ, в Украине курят каждая 7-ая женщина и каждый 2-ой мужчина старше 18-ти лет. По прогнозам, количество курильщиков в нашей стране в ближайшие 10 лет сократится незначительно - курить будет каждая 7,7 женщина, и каждый 2,3 мужчина. То есть, даже через десять лет курение все еще будет главной проблемой общественного здоровья в Украине. Опыт разных стран в борьбе с курением доказывает, что только комбинация регуляторных мер, качественных програм помощи при отказе от курения и наличие на рынке менее вредных альтернатив сигаретам может дать действенный результат. Так, в Великобритании на государственном уровне внедрена политика tobacco harm reduction, которая предусматривает популяризацию электронных сигарет среди курильщиков, которые не могут или не хотят расставаться с привычкой. Электронные заменители сигарет рекомендуются даже Национальной службой помощи в отказе от курения. В результате такой политики, в 2016 году страна сократила распространенность курения до 15,5%, что является историческим минимумом . По последним данным Управления национальной статистики Великобритании, еще в 2010 году число взрослых курильщиков в Великобритании составляло 20,1%. Табачная индустрия за последние несколько лет пережила настоящую революцию - появились продукты, использование которых потенциально может снизить риски заболеваний, связанных с курением. Еще в 2013 году Национальный институт Здоровья и Качества помощи заявил, что причинами болезней и смерти являются, прежде всего, токсины и канцерогены, содержащиеся в табачном дыме, а не никотин (NICE Public Health Guidance: Tobacco: Harm Reduction Approaches to Smoking). Ученые попытались снизить количество этих веществ в дыме, однако потерпели фиаско. Тогда некоторыми компаниями было принято радикальное решение – исключить сам токсичный процесс горения табака. Так в мире появились первые электронные сигареты, никотиновые пластыри, жевательные резинки и другие продукты, призванные заменить сигареты. Все они в разной степени снижают вред от курения или помогают постепенно отказаться от вредной привычки. В последнее время, наряду с электронными сигаретами появились и другие гаджеты, которые нагревают табак, без выделения табачного дыма. Механизм работы прост: табак нагревается до 350 градусов по Цельсию, в результате чего выделяется аэрозоль, содержащий никотин. Его и вдыхает курильщик. При использовании систем нагревания табака сохраняются ритуал курения и все привычные вкусовые ощущения, однако исключается горение. Электронные сигареты, в большей степени, изготавливают небольшие компании. Но недавно к производству продуктов с потенциалом снижения риска подключились и крупные игроки. У трех интернациональных табачных компаний в портфеле уже имеются такие продукты.

Жить здоро́во