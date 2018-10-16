В своей Тарелке

Знаменитая Тарелка на Лыбедской - икона архитектурного модернизма. Фото Тарелки, к которому так привыкли все живущие в Киеве, входит в культовые мировые альбомы по архитектуре XX века, ее изучают, ей любуются

В 2010 году модернизм был классифицирован как новый стиль в архитектуре - ему свойственны функциональность массивных форм и конструкций, урбанистический облик зданий. Популярные киевские примеры: гостиница Салют, библиотека им.Вернадского, Крематорий на Байковом кладбище. И, конечно, Тарелка на Лыбедской.

Архитектурный мир восхищается киевскими памятками модернизма, ремонтируют их завхозы - на свое усмотрение. Утеплить, покрасить, снять элементы фасада, все эти решения принимаются людьми по месту не имеющие профессиональных знаний. Так сняли солнцерезы с здания Минсоцполитики, сняли вертикальное озеленение с Укравтодор. Так к знаменитой Тарелке собираются пристроить шоппинг-молл.

#Savekyivmodernism - группа архитекторов, дизайнеров, активных жителей Киева по защите архитектуры стиля модернизм. Активисты защищают здание Тарелки от объединения с новым торговым центром. По последнему известному проекту застройщика Тарелка интегрирована в здание Ocean Mall. Объединение двух разных зданий меняет объемно-пространственное восприятие и идею архитектуры модернизма, заявляют ее защитники.

“Статус Тарелки таков, она передана застройщику в аренду на 20 лет для капремонта, но так как архитектура модернизма ассоциируется со старым советским наследием, то отношение к такой архитектуре - легкомысленное и поверхностное. Мы обращаем внимание всех участников договора аренды на важность экспертного подхода и деликатного отношения, как при ремонте, так и реконструкции, в попытке создать новый шедевр, основываясь на субъективных ценностях и причинах”, - заявляет группа Savekyivmodernism.

Тарелка была построена в 1971 году Флорианом Юрьевым. Её уникальность - в куполе, опоры которого спрятаны. Сама конструкция была изготовлена на заводе имени Патона. Внутри находится конференц зал с уникальной акустикой, при которой на заднем ряду, без микрофона, отчетливо слышно выступающего на сцене. Такая особенность также дает возможность проводить в куполе музыкальные концерты. Мы пригласили известных музыкантов, деятелей культуры принять участие в фотопроекте и поддержать Тарелку с ее акустическим залом и рассказать, что для них значит это здание.