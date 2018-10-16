В своей Тарелке

Знаменитая Тарелка на Лыбедской - икона архитектурного модернизма. Фото Тарелки, к которому так привыкли все живущие в Киеве, входит в культовые мировые альбомы по архитектуре XX века, ее изучают, ей любуются
В 2010 году модернизм был классифицирован как новый стиль в архитектуре - ему свойственны функциональность массивных форм и конструкций, урбанистический облик зданий. Популярные киевские примеры: гостиница Салют, библиотека им.Вернадского, Крематорий на Байковом кладбище. И, конечно, Тарелка на Лыбедской.
Архитектурный мир восхищается киевскими памятками модернизма, ремонтируют их завхозы - на свое усмотрение. Утеплить, покрасить, снять элементы фасада, все эти решения принимаются людьми по месту не имеющие профессиональных знаний. Так сняли солнцерезы с здания Минсоцполитики, сняли вертикальное озеленение с Укравтодор. Так к знаменитой Тарелке собираются пристроить шоппинг-молл.
#Savekyivmodernism - группа архитекторов, дизайнеров, активных жителей Киева по защите архитектуры стиля модернизм. Активисты защищают здание Тарелки от объединения с новым торговым центром. По последнему известному проекту застройщика Тарелка интегрирована в здание Ocean Mall. Объединение двух разных зданий меняет объемно-пространственное восприятие и идею архитектуры модернизма, заявляют ее защитники.
“Статус Тарелки таков, она передана застройщику в аренду на 20 лет для капремонта, но так как архитектура модернизма ассоциируется со старым советским наследием, то отношение к такой архитектуре - легкомысленное и поверхностное. Мы обращаем внимание всех участников договора аренды на важность экспертного подхода и деликатного отношения, как при ремонте, так и реконструкции, в попытке создать новый шедевр, основываясь на субъективных ценностях и причинах”, - заявляет группа Savekyivmodernism.
Тарелка была построена в 1971 году Флорианом Юрьевым. Её уникальность - в куполе, опоры которого спрятаны. Сама конструкция была изготовлена на заводе имени Патона. Внутри находится конференц зал с уникальной акустикой, при которой на заднем ряду, без микрофона, отчетливо слышно выступающего на сцене. Такая особенность также дает возможность проводить в куполе музыкальные концерты. Мы пригласили известных музыкантов, деятелей культуры принять участие в фотопроекте и поддержать Тарелку с ее акустическим залом и рассказать, что для них значит это здание.
Когда я приехал в Киев в 98 году, один из первых объектов которые увидел, была Тарелка. На мой взгляд это недооцененный шедевр. Я из семьи архитектора, и в детстве книги с фотографиями работ Ле Корбюзье были для меня таким же привычным делом, как и японские сказки. Архитектурные объекты являются одной из главной достопримечательностей любого города. Для Киева Тарелка - это одно из чудес, которое обращает на себя внимание сейчас, хочется предложить тем людям, которые занимаются ремонтом Тарелки, отнестись с вниманием к мнению людей, которые понимают архитектуру.
В свой первый «настоящий» приезд в Киев, а длился он целый прекрасный летний месяц, я ежедневно «виделся» с Тарелкой на Лыбидской. Именно под ней происходила одна из пересадок моего обязательного ежедневного маршрута. Первое впечатление от Тарелки - это фантастика! Она такая стильная, космическая, крутая, неповторимая... В последнее время видеть ее становилось все больнее - с каждым годом она имела все более неухоженный, заброшенный и, даже - жалкий - вид. Не раз ловил себя на мысли, что надо сделать там какой-то оригинальный концерт, или придумать какой-то крутой проект, или найти единомышленников и вместе с ними выкупить ее под клуб или взять в долгосрочную аренду. И тут узнал, что ее хотят вообще уничтожить. Если бы это произошло, Киев потерял бы одну из своих изюминок - что-то из того, что творит его неповторимый образ и формирует его особую атмосферу. Этого нельзя допускать! Киев должен беречь все свои неповторимые пазлики, а киевляне - защищать и поддерживать каждый из них.
Я уверена, что мы должны сохранить Тарелку и здание УкрИНТЕИ [Института научной экспертизы и информации].
Для меня - это символ противостояния советской власти. Это символ того, как делать вещи, которые выделяют тебя. Нас пытались сделать серой массой, но эта тарелка, она дает надежду на то, что нас таковыми не сделали советские времена.
Это очень важно, это контекст в котором мы работаем, творим и живем, такие вещи и сооружения, это место, в котором мы росли, это контекст. Я не хочу, чтобы мы были вторым Берлином, пятнадцатым Гонконгом, я хочу, чтобы мы были Киевом, городом с оригинальными сооружениями и оригинальными людьми, которые чувствуют и не боятся быть самобытными.
Т арелка - это наша Украина в миниатюре. Когда новаторское уникальное здание сегодня пребывает в упадке, обсажена со всех сторон мелкими торговцами, но при этом рискует стать жертвой жажды обогащения со стороны корпоративного бизнеса. Поэтому наша цель - это сохранить тарелку как памятник и дать ей новую жизнь, создав вокруг нее ареал культурного и общественного пространства. Брутализм как уникальный архитектурный стиль, который имел ограниченное распространение во времени, может стать визитной карточкой Киева для туристов и специалистов. Сохранение таких объектов - это инвестиции в привлекательность Киева. Наша цель - посредством диалога между общественностью, властью и застройщиком создать прецедент, когда общественный и бизнес-интерес не противостоят, а дополняют друг друга, а власть выполняет роль медиатора, а не корупцийного посредника.
Я считаю, что такие объекты как тарелка - это часть именно той истории украинской архитектуры, которая достойна сохранения. Подобные сооружения всегда поражают, вдохновляют и удивляют. В Украине происходит стихийная застройка городов в изобилии безвкусицы и неграмотности. Тарелку нужно сохранить в ее оригинальном обличии, отреставрировать и использовать в самых благородных целях. Для меня это памятник архитектуры.
Как вы отнесетесь к человеку, который, например, придет в музей, и приклеит к картине Модильяни свой бесталанный рисунок, сделанный разноцветными маркерами? Или примотает скотчем к бесценной древней китайской вазе чашку с надписью "Best Boss". Ответ очевиден, правда? Именно так я отношусь к тем, которые хотят сделать сами знаете, что со знаменитой "тарелкой на Лыбедской. Это не просто ностальгия по Киеву, в котором я родилась и выросла. Это неповторимый памятник архитектуры, занесенный во все самые известные учебники и самые знаменитые фотоальбомы по архитектурному модернизму XX века. Руки прочь от Тарелки.
Для меня Тарелка - один из примеров красоты инженерной мысли советского модернизма и, прежде всего, памятник архитектуры, который нужно оберегать.
Это очень необычное строение, которое спустя годы и десятилетия, даже в другом веке очень достойно вписывается в архитектурный ансамбль города.
Было бы здорово провести ее полную реновацию, не нарушая особенностей здания. Я не до конца уверен, что из Тарелки возможно сделать концертный зал, несмотря на то что это здание разрабатывалось и строилось с учетом акустических особенностей. Я бы хотел видеть в ней центр современного искусства или научный центр.
Д ля меня Тарелка - своеобразный символ уходящей эпохи. Очень жаль, что это сооружение ценят и видят в нем что-то удивительное все больше за пределами нашей страны, Венский музей архитектуры вообще отнес ее к выдающимся европейским архитектурным проектам. В то время, как для большинства наших людей ценность этого сооружения ничего не стоит. Для них важнее очередной шоппинг-молл и абсолютно недолговечные и уродливые современные застройки.
Мне кажется, Тарелка очень важна для Киева. Ее сохранение как раз и является ответом на вопрос «как мы относимся к истории своего города». Нельзя бездумно ломать все, что ассоциируется с СССР. Эту Тарелку строили украинские архитекторы, она - венец архитектурной мысли, не менее крутой, чем советские мозаики. В этом здании нет никакой советской пропаганды.
Я считаю, что здесь можно сделать концертный зал, ведь в этом сферическомздании - невероятная акустика. Если бы зал, находящийся внутри Тарелки, можно было возродить без ущерба этому зданию, это было бы идеально, я мечтаю, чтобы именно так и произошло.
Дело моей жизни находится на Лыбедской и из окна Театра видно Тарелку. Очень грустно, что в столь прекрасном пространстве ничего не происходит. Если она станет частью ТЦ, ее художественный потенциал потеряется, и мы можем потерять часть истории Киева. Жаль, что недооценена модернистская архитектура Киева.
Пока мы снимали проект, я послала фото Тарелки нескольким иностранным друзьям. И все как один удивились, какое крутое здание, и сказали, что теперь это одна из причин, по которой они хотят приехать в Киев.
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