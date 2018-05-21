Украинцы в Голливуде и ужин с Джобсом: журналист Алексей Бондарев о своей работе в СМИ

Глава отдела Техно НВ Алексей Бондарев в рамках спецпроекта “Команда НВ” рассказывает о своем пути в журналистику и карьере в Новом времени, а также вспоминает о самых важных проектах и лучшем отпуске
1. Как вы попали в журналистику и почему в ней остались?
В журналистику я попал случайно. Будучи студентом, зарабатывал на жизнь, давая уроки английского языка. Отец одного из моих учеников, бизнесмен и издатель небольшого журнала, предложил мне должность редактора-переводчика. Со временем я понял, что писать самому мне нравится больше, чем переводить чужие тексты.
Я остался в журналистике, потому что с тех пор у меня ни разу не возникло желания из нее уходить. Это удивительная профессия, в которой некогда расслабляться, почивать на лаврах и бить баклуши. Нужно всегда быть в тонусе, на что-то реагировать, разбираться в чем-то новом. Меняют технологии, рынки, люди вокруг. Все в движении, и чтобы оставаться релевантным всему этому, журналист тоже должен всегда быть в движении. Это очень крутая и очень драйвовая профессия.
2. С чего вы начинали в Новом времени?
Я начинал с работы обозревателя, писал по одной статье в день о крупнейших научных открытиях и событиях в мире технологий. Потом мне дали в подчинение новостийщика, а потом Техно и вовсе превратилось в раздел с полноценным штатом из нескольких журналистов и фрилансеров. Времени писать остается все меньше, зато теперь я вовсю ломаю голову над чужими темами и заголовками.
3. Какими проектами, реализованными в НВ, вы больше всего гордитесь?
Мы сделали немало материалов об украинских стартапах, освещали становление платформы онлайн-курсов Prometheus, рассказывали об успехах украинцев в зарубежных компаниях и даже Голливуде. Мы много популяризировали блокчейн и криптовалюты, старались просветить людей о необходимости бороться за свою сетевую свободу и создали едва ли не самые востребованные в украинском интернете материалы по выбору подержанных авто и проблематике нерастаможенных машин из Европы.
4. Какие ваши личные качества больше всего помогают вам в работе?
Чувство юмора, конечно. На самом деле, работа на сайте предполагает порой почти круглосуточную активность и концентрацию внимания. Стрессовых ситуаций хватает. К примеру, редактируешь статью о гаджетах допоздна, а потом просыпаешься рано утром, и вдруг выясняется, что ночью умер Стивен Хокинг. И тебе даже некогда умыться толком, надо садиться и писать, потому что ты знаешь – люди проснутся и по привычке зайдут на НВ. И там уже должна быть статья о том, что случилось.
5. Что бы вы посоветовали младшим коллегам, которые только начинают свой путь в СМИ?
Не идти в журналистику, если не ощущаешь, что рассказывать истории – для тебя самое главное, если нет желания жить постоянно в напряжении, что от тебя ускользнет хорошая тема. Случайные люди не добиваются успеха в журналистике. Да и вообще, я встречал удивительно мало журналистов с профильным образованием. Эту профессию редко выбирают, чаще она выбирает людей.
6. Как вы любите проводить свободное время?
Научная фантастика. Хорошее кино. А еще я уделяю время своим хобби – машинам и гаджетам. Хотя опыт отцовства едва ли не каждый день убеждает меня в том, что самые сложные гаджеты — это дети.
7. Расскажите о своем лучшем отпуске.
Я надеюсь, лучший отпуск еще впереди. А вообще, я люблю автомобильные путешествия с детьми. Пока ездим в основном по Украине. Но дети становятся старше, скоро начнем выбираться в Европу.
8. Чего вам не хватает в нынешней Украине?
В современной Украине мне не хватает… всего. У нас дикая страна, как минимум на сотню лет отстающая от Европы, которая буквально за углом. Нам нужно изживать в себе совок, азиатчину, XIX век и т.д.
9. С кем из известных людей вы хотели бы поужинать и что у этого человека спросить?
Сейчас в среде высоких технологий принято молиться на Илона Маска. Но я, признаться честно, остаюсь поклонником гения Стива Джобса. Это было почти нереально и при его жизни, и тем более сейчас, но тем не менее я бы с радостью поужинал с Джобсом и спросил бы его, правда ли, что он не хотел делать кнопку on/off на гаджетах Apple, потому что верил, будто у вещей нет конца, что всегда есть что‑то “после”. И о многом другом.
Читайте также: Статьи Сюзанны и отпуск в Доминикане: журналист Иван Верстюк о своей работе в СМИ