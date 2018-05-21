Украинцы в Голливуде и ужин с Джобсом: журналист Алексей Бондарев о своей работе в СМИ

Глава отдела Техно НВ Алексей Бондарев в рамках спецпроекта “Команда НВ” рассказывает о своем пути в журналистику и карьере в Новом времени, а также вспоминает о самых важных проектах и лучшем отпуске

1. Как вы попали в журналистику и почему в ней остались?

В журналистику я попал случайно. Будучи студентом, зарабатывал на жизнь, давая уроки английского языка. Отец одного из моих учеников, бизнесмен и издатель небольшого журнала, предложил мне должность редактора-переводчика. Со временем я понял, что писать самому мне нравится больше, чем переводить чужие тексты.

Я остался в журналистике, потому что с тех пор у меня ни разу не возникло желания из нее уходить. Это удивительная профессия, в которой некогда расслабляться, почивать на лаврах и бить баклуши. Нужно всегда быть в тонусе, на что-то реагировать, разбираться в чем-то новом. Меняют технологии, рынки, люди вокруг. Все в движении, и чтобы оставаться релевантным всему этому, журналист тоже должен всегда быть в движении. Это очень крутая и очень драйвовая профессия.