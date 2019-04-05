Тумблеры счастья. Рейв в Северодонецке, арт-пространство в Старобельске и скейты в Лисичанске

Три примера, как молодежь спасает Луганщину

Издание Заборона открывает масштабный мультимедийный спецпроект #Підпалюй! о чейндж-мейкерах, активистах и активистках, которые благодаря своим инициативам изменяют города. Они меняют правила, вдохновляют и ведут за собой других.

НВ – информационный партнер проекта, который является для него кросс-платформой.

Проект будет состоять из 30-ти уникальных историй через серию op-doc (документальные программы с художественными элементами) и мультимедийных репортажей. Авторы спецпроекта – основатель Забороны журналистка Екатерина Сергацкова, режиссеры Роман Степанович и Анастасия Канарева, фотограф Андрей Бойко и операторы Богдан Кинащук и Николай Дондюк.

Инициаторы проекта предлагают всем желающим присоединиться к кампании #Підпалюй и поделиться историями людей, которые меняют свои города и села в регионах Украины. Для этого нужно опубликовать свою историю в соцсетях с хэштегом #Підпалюй. Возможно, они станут героями следующих эпизодов проекта.

#Підпалюй! Эпизод первый. Крик солнца. Три истории о людях, которые борются за Мариуполь

#Підпалюй! Эпизод второй. Три истории о людях, которые борются за Херсонщину

#Підпалюй! Кларнет Юргена. Как музыка и философские вопросы изменили жизнь закарпатского села

#Підпалюй! Фаллос на районе. Как в Харькове сформировалась индустрия уличных культур



В пятом эпизоде – о трех людях, меняющих Луганщину собой.

НВ публикует сокращенную версию проекта, с полной версией можно (и нужно) ознакомиться на сайте Заборона.



Северодонецк. Контемпорари Диаспора



Война заставила его покинуть родной город. До этого Евгений Королетов жил в Луганске и занимался различными культурными инициативами, которые, судя по перспективам луганского контекста, были андеграундными. А затем решил пойти служить в добровольческий батальон «Донбасс». Вернувшись с фронта, осел в Северодонецке и продолжил заниматься искусством.

Северодонецк расположен в 60 километрах от линии разграничения. С 2014-го стал новым центром Луганской области.

«Многие переселенцы полагают, что живут здесь временно, – говорит Евгений. – Но порой случается так, что временное становится постоянным, и надо что-то делать».

По его ощущениям, Северодонецк чем-то напоминает Луганск:

«В Луганске примерно то же самое было: если хочу послушать какую-то новую музыку или устроить какое-то мероприятие, то все это должен организовать самостоятельно. Потому что шансов, что это сделает кто-то другой, очень мало. Теперь я в Северодонецке пытаюсь найти свой Луганск».

Вместе с друзьями Евгений создал общественную организацию Тумблер (одна из основателей – Найля Ибрагимова, мы рассказывали о ней в репортаже «Кларнет Юргена» ). Она работает в основном с переселенцами, пытаясь помочь людям с посттравматическим синдромом с помощью социокультурных и художественных практик. Одно из самых заметных достижений команды «Тумблер» – молодежный фестиваль «32 мая». Его провели в городке Счастье, расположенном практически на линии разграничения.

В Счастье регулярно слышны взрывы, а иногда сюда даже прилетают снаряды.

В этом пгт есть только дом культуры, да и то не всегда открыт, и заброшенная «агитационная площадка». На создание специальной конструкции, разработанной Королетовым, и на другие фестивальные расходы скинулись примерно сто человек, к которым команда обратилась в соцсетях.

А еще в 2017-м Королетов с друзьями провели в Северодонецке первый рейв. Для региона это стало самым громким событием, хотя на рейв собралось немного людей. Большинство луганчан даже не знают, что это такое.

«Рейв – это модно, – говорит Королетов. – Это такой примитивный способ расслабиться, высвободить энергию. Расцвет рейвов и технодвижения в Украине совпал с военными действиями. Думаю, это взаимосвязано. Ты постоянно живешь в состоянии тревоги, дискомфорта. Хотя здесь и не стреляют, но все равно постоянно об этом что-то напоминает. Военные машины, патрули, блокпосты. Это влияет на твою жизнь... А рейв дает возможность избавиться от стресса в формате такого коллективного транса. Здесь это важно и необходимо».

Тумблер занимается еще и экологическими проблемами, объединяет вокруг них молодежь. Например, недавно часть команды и местные активисты смогли создать крошечный хаб по переработке пластика.

«Сейчас в разных городах, особенно в областных центрах, подается много инициатив, связанных с технологиями, с наукой, и, думаю, Северодонецку это тоже не помешает, потому что город индустриальный», - объясняет Евгений.

Очередная инициатива Королетова - неформальная группа Луганская Контемпорари Диаспора. Это объединение художников, проживающих на оккупированных территориях Луганщины или выехавших на подконтрольную Украине территорию. Объединение изначально предполагалось и возникло как сеть творческих личностей, разделяющих ценности ЛКД и работающих в том или ином виде с темой войны.

1 марта этого года члены «диаспоры» провели «луганский рейв» в киевском клубе Mezzanine. У этого движения еще в 2016 году даже появился свой медиажурнал Golden Coal (Золотое уголечек), посвященный современным андеграундным художникам из Луганска и Донецка.

«Постепенно наше «здесь» начинает существенно отличаться от «там», – говорит Королетов. – Те вопросы, которые актуальны для нас, уже могут быть менее актуальны для жителей Луганска и Донецка. Но нам важно сохранить связь с друзьями, которые остаются на «той» стороне. Мы, например, интересуемся тем, что происходит с луганским искусством, задаемся вопросом: является ли луганское искусство сейчас украинским, или было ли луганское русскоязычное довоенное искусство украинским? Это сложные вопросы, но нам интересно искать ответы на них».



Старобельск. Атипичная библиотека



С ергей Летучий – гитарист группы Flying Swan, соавтор граффити-инициативы Бетон Арт, сотрудник библиотеки и просто молодой человек. С инвалидностью. Он живет в Старобельске с самого рождения. С 16-ти передвигается преимущественно на коляске. Это довольно непростое испытание, говорит он, быть инвалидом в таком городе: никто не устанавливает пандусы, никто не заботится об инклюзивностипространств.

Луганская универсальная научная библиотека, она же Good Library (брендинг сделала тоже команда Летучего) – это пространство для всех. Днем здесь можно встретить и пенсионеров, изучающих книги, переданные в библиотечный фонд сотнями разных людей со всей Украины, и подростков, рубящих в «Доту». Молодых людей, которые организуют культурные и благотворительные мероприятия. Сотрудников пресс-центра, информирующих об общественных и культурных событиях Старобельска через страницу библиотеки в Фейсбуке.

«Библиотека работает в формате арт-пространства, – объясняет Летучий. – Чего мы только здесь не делали! Проводили квартирники, «быстрые свидания», встречи с писателями. В какой-то момент я почувствовал здесь огромный потенциал. Понял, что библиотека – это не хранилище книг, а пространство, в котором человек может культурно развиваться, организовывать свои проекты, и где могла бы тусить молодежь».

Одним из самых ярких событий в библиотеке стала акция good silence party – тихая дискотека.

«Мы договорились с Радио Сковорода о том, что они будут давать в эфир диджей-сет, – рассказывает он. – Музыка транслируется по радио по всей Украине, а люди в библиотеке танцуют в наушниках. Мы начали это со Старобельска, и акцию подхватили еще девять библиотек по всей стране. Нас поддержали и Сергей Жадан (уроженец Старобельска – ред.), и Kozak System, и издательство Книга Саміт, и многие другие. Я подключил все свои знакомства. Теперь работаем над продолжением».



Лисичанск. Кино и скейты



В2016 году, школьники из небольшого шахтерского городка Лисичанска мечтали о скейт-парке, где можно было бы погонять на спортивных велосипедах и скейтах. В 2017 году в центре города появился урбан-парк Дружба, в здании кинотеатра. Они сделали его своими руками. Это было непросто.

Несколько лет назад единственный местный кинотеатр прекратил функционировать из-за долгов и отказа дистрибьюторов от сотрудничества (кинотеатр показывал пиратские копии). Горожанам долгое время приходилось ездить смотреть кино в соседний Северодонецк. В 2016-м мэрия провела конкурс на должность директора кинотеатра, им стала Валерия Лукина. Она сделала в кинотеатре ремонт и фактически открыла его заново.



Но в здании Дружбы было еще одно помещение, которое пустовало десятилетиями: в нем должен был появиться большой зал кинотеатра, однако этого так и не произошло. Он использовался как склад для всякого хлама.

В том же году в Лисичанск приехала команда исследователей украинских городов Код Города (Заборона писала подробно об их инициативе и даже получила за это премию Честь профессии). Они прониклись мечтой школьников создать скейт-парк и познакомились с местным предпринимателем и общественным активистом Максимом Труновым.

Вместе разработали проект будущего урбан-парка, обратились в мэрию и в кинотеатр: не хотят ли те передать пустующее пространство под эту идею. Чиновники согласились.

«Сначала я в это вообще не поверил, – говорит соучредитель и администратор урбан-парка Андрей Харьковский. – Я фактически живу на велосипеде, катаюсь уже очень давно и обучаю разным трюкам детей в школах. Когда появилась возможность создать парк, я еще параллельно работал на стройке и учился в техникуме. Было очень сложно заниматься всем и здесь, и там. Я много раз думал о том, чтобы все это забросить, но останавливала мысль, что если сделать то, чего мы хотим, то этим в дальнейшем смогут заниматься и многие другие».

Сейчас урбан-парк консультирует команда Street Culture, которая развивает уличную культуру в Харькове и других регионах. В рамках проекта #Пiдпалюй журналисты Забороны уже писали о них. Коллектив Дружбы почти ежедневно обучает детей из Лисичанска и соседних городов и районов Луганской области уличному спорту на волонтерских началах. Пространство урбан-парка открыто для всех и плата за вход не взимается.

«На сегодняшний день это лучшее место во всей Украине, где человек может бесплатно развиваться, – уверен Андрей. – Таких [волонтерских] скейт-парков, как у нас, нет нигде».



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