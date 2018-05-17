Статьи Сюзанны и отпуск в Доминикане: журналист Иван Верстюк о своей работе в СМИ

Журналист Иван Верстюк в рамках спецпроекта “Команда НВ” рассказывает о своем пути в журналистику и карьере в Новом времени, а также вспоминает о самых важных проектах и лучшем отпуске
1. Как вы попали в журналистику и почему в ней остались?
В журналистику я пришел в 2006 году. Тогда я учился на последнем курсе философского факультета Российского государственного гуманитарного университета, но делал это заочно и жил в Киеве. Оставалось время, чтобы работать. Я начал писать для женского глянцевого журнала Wellness. Писал под псевдонимом Сюзанна Амфитеатрова. Мне казалось, у аудитории женского журнала должно быть больше доверия к автору-женщине. Делал обзоры книг, вел раздел о философии. Со временем я перешел к экономическим и политическим темам, уже в других изданиях. С каждым годом работать становилось все интереснее, появился невероятный драйв и уходить в другую сферу не хотелось. В 2014 году я недолго занимался финансовым консалтингом, но это не увело меня из журналистики.
2. С чего вы начинали в Новом времени?
В Новое время я пришел в конце 2015 года. Главный редактор Виталий Сыч пригласил меня присоединиться к команде НВ, взяв на себя направление расследований. Поскольку расследования — это небыстрый жанр, у меня поначалу были промежутки свободного рабочего времени. Я тратил эти промежутки на написание статей для сайта издания. Это был отличный опыт. Я мониторил несколько основных лент новостей, находил интересные темы, находил угол зрения на эти темы, общался с экспертами по этим вопросам и писал материалы. Но впоследствии я полностью сконцентрировался на журнале, где пишу не только расследовательские материалы, но и политические, экономические, делаю интервью.
3. Какими проектами, реализованными в НВ, вы больше всего гордитесь?
В марте 2017 года был опубликован большой материал "ЗАО Украина и его собственники", над которым я работал вместе с Центром экономической стратегии и директором Центра Кахи Бендукидзе Владимиром Федориным. Это очень важный проект, поскольку по качеству осмысления сути олигархической экономики он был первым в своем роде в украинской журналистике. Здесь сошлись в одном месте экспертиза профильных олигарховедов, инсайдерская информация и совместные аналитические усилия.
4. Какие ваши личные качества больше всего помогают вам в работе?
Есть одно очень важное качество для журналиста — любить общаться с людьми. Интересоваться их работой, жизнью, взглядами. Не лениться встречаться с этими людьми лично, а не только разговаривать с ними по телефону или мессенджерам. При этом не нужно избегать спикеров без крупного статуса. Опыт общения с чиновниками министерств, бизнесменами средней руки, аналитиками небольших компаний может иногда дать намного больше, чем диалог с министром или собственником крупного банка.
5. Что бы вы посоветовали младшим коллегам, которые только начинают свой путь в СМИ?
Я бы посоветовал не бояться браться за сложные темы. В 22 года девять из десяти журналистов хотят писать киношные рецензии или ресторанные обзоры, потому что им это кажется увлекательным занятием. Но миллионы читателей интересуют другие вещи — кто финансирует Юлию Тимошенко, сможет ли Петр Порошенко выиграть следующие президентские выборы, какое будущее у Киевэнерго, что происходит с ремонтом дорог в Одессе, когда в Киеве будет завершен Подольский мост. Спокойный, системный подход поможет разобраться с любой, даже самой сложной темой.
6. Как вы любите проводить свободное время?
Я много читаю. Это преимущественно англоязычная литература про медиа, финансы, офшоры, политику. Украинский книжный рынок не настолько богат, чтобы там можно было постоянно находить интеллектуальную подпитку, поэтому я отовариваюсь в иностранных онлайн-магазинах. Кроме чтения, люблю бары с крафтовым пивом, где пробую все новинки сезона. Ценю людей, с которыми можно обсудить нюансы очередного нового IPA. Могу часами напролет общаться с кем-то из друзей в мессенджере, обсуждая все что угодно — прочитанные книги, просмотренные фильмы, написанные статьи, будущее страны, рост ВВП, действия какого-нибудь нардепа вроде Сергея Пашинского или Георгия Логвинского.
Иван Верстюк и бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон
7. Расскажите о своем лучшем отпуске
В июне 2017-го меня вызвал побеседовать главред Виталий Сыч. У меня только-только вышла большая и очень резонансная статья о том, как Ринат Ахметов и Петр Порошенко стали бенефициарами тарифной схемы Роттердам+. Я работал над ней около трех месяцев. Думал, главред хочет поговорить о вышедшей статье. Но он сказал мне: "Собирай вещи и езжай в Доминикану на 12 дней. И ни о чем не волнуйся". На сборы было всего несколько дней. Доминикана прекрасна, что и говорить. Длинные утренние пробежки по песчаному берегу Карибского моря останутся в памяти на всю жизнь. Как и овощные фреши со льдом, которые я выпивал после каждой такой пробежки. В Доминикане очень красивые люди — эти невероятные расовые смеси, испанский язык, жгучий темперамент. Такое не забывается.
8. Чего вам не хватает в нынешней Украине?
Я постоянно встречаюсь с людьми, которые рассказывают мне о наглых и циничных схемах воровства государственных денег. Хотелось бы, чтобы когда-то этих схем стало хоть немножко меньше. Я не очень верю, что они могут прекратиться совсем. Коррупция стала отдельной отраслью украинской экономики. В Украине уже даже возникла полноценная новая профессия — антикоррупционный аналитик. Правда, в университетах пока этой профессии не обучают. А еще, мне кажется, украинскому обществу немножко не хватает предпринимательского духа. Возьмем молодежь. Не новость, что многие молодые люди не любят рутинной офисной работы. Но почему в Копенгагене они тогда берутся своими руками делать крафтовые велосипеды, а в Киеве сидят круглосуточно на Пейзажной аллее и заливаются алкоголем?
9. С кем из известных людей вы хотели бы поужинать и что у этого человека спросить?
Очень хотел бы поужинать с американским экономистом Джоном Кокрейном. Я уже пару лет читаю его блог Grumpy Economist и просто в восторге, как он умеет разложить на атомы налоговую политику государства, финансовые механизмы сферы здравоохранения, движения рынка ценных бумаг. Правда, не совсем понимаю, зачем он пишет на тему климата — это не самые сильные его тексты. Видимо, считает, что в этой сфере не хватает трезвых экономических умов. Я недавно ездил в командировку в США и написал Кокрейну письмо с просьбой о встрече, но у него не было времени на встречу со мной. С огромным интересом поспрашивал бы у Кокрейна, в каком направлении движется глобальный финансовый мир, как правильно перераспределять доходы от роста экономики, насколько глубоко страна может залазить в долги.