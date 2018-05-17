Статьи Сюзанны и отпуск в Доминикане: журналист Иван Верстюк о своей работе в СМИ

7. Расскажите о своем лучшем отпуске

В июне 2017-го меня вызвал побеседовать главред Виталий Сыч. У меня только-только вышла большая и очень резонансная статья о том, как Ринат Ахметов и Петр Порошенко стали бенефициарами тарифной схемы Роттердам+. Я работал над ней около трех месяцев. Думал, главред хочет поговорить о вышедшей статье. Но он сказал мне: "Собирай вещи и езжай в Доминикану на 12 дней. И ни о чем не волнуйся". На сборы было всего несколько дней. Доминикана прекрасна, что и говорить. Длинные утренние пробежки по песчаному берегу Карибского моря останутся в памяти на всю жизнь. Как и овощные фреши со льдом, которые я выпивал после каждой такой пробежки. В Доминикане очень красивые люди — эти невероятные расовые смеси, испанский язык, жгучий темперамент. Такое не забывается.





8. Чего вам не хватает в нынешней Украине?

Я постоянно встречаюсь с людьми, которые рассказывают мне о наглых и циничных схемах воровства государственных денег. Хотелось бы, чтобы когда-то этих схем стало хоть немножко меньше. Я не очень верю, что они могут прекратиться совсем. Коррупция стала отдельной отраслью украинской экономики. В Украине уже даже возникла полноценная новая профессия — антикоррупционный аналитик. Правда, в университетах пока этой профессии не обучают. А еще, мне кажется, украинскому обществу немножко не хватает предпринимательского духа. Возьмем молодежь. Не новость, что многие молодые люди не любят рутинной офисной работы. Но почему в Копенгагене они тогда берутся своими руками делать крафтовые велосипеды, а в Киеве сидят круглосуточно на Пейзажной аллее и заливаются алкоголем?



9. С кем из известных людей вы хотели бы поужинать и что у этого человека спросить?

Очень хотел бы поужинать с американским экономистом Джоном Кокрейном. Я уже пару лет читаю его блог Grumpy Economist и просто в восторге, как он умеет разложить на атомы налоговую политику государства, финансовые механизмы сферы здравоохранения, движения рынка ценных бумаг. Правда, не совсем понимаю, зачем он пишет на тему климата — это не самые сильные его тексты. Видимо, считает, что в этой сфере не хватает трезвых экономических умов. Я недавно ездил в командировку в США и написал Кокрейну письмо с просьбой о встрече, но у него не было времени на встречу со мной. С огромным интересом поспрашивал бы у Кокрейна, в каком направлении движется глобальный финансовый мир, как правильно перераспределять доходы от роста экономики, насколько глубоко страна может залазить в долги.