Radio NV – це всеукраїнська розмовна радіостанція з однією з найбільших радіомереж України.



Головний редактор Олексій Тарасов очолює топову команду, яка щодня подає мільйонній аудиторії перевірену інформацію і якісну аналітику у прямому ефірі з 8:00 до 19:00.



Наші переваги:

Неупереджені професійні ведучі й оглядачі з високими стандартами незалежної журналістики.



Найбільша кількість в ефірі перевірених аналітиків, інсайдерів, топових посадовців, які пояснюють, як правильно розуміти новини та події.



Radio NV є частиною незалежного медіа дому NV з бездоганною репутацією, який об’єднує журнал NV та сайт NV.ua (українську та англомовну версії). З перших днів команда NV незмінно просуває ліберальні цінності та інклюзивну політику, а також висвітлює найбільш важливі теми – від бізнесу до корупційних розслідувань, від прав меншин до євроінтеграції.

