Спеціально для тебе редакція Radio NV склала перелік книг, які варто послухати цього літа. На нашій поличці у мобільному додатку Yakaboo на тебе чекають книжки про бізнес, історію, філософію, особистий розвиток і суспільні феномени.
Щотижня ми надаватимемо доступ до однієї з книг на цілий тиждень. Новий тиждень – нова книжка – один промокод. Кожна книга буде доступна протягом тижня, тож встигни ознайомитись з нею до кінця. Слухай корисний аудіо контент – розвивайся і зростай!
Віталій Марків
Дар’я Бура
Ще підлітком Віталій Марків разом з мамою і сестрою, переїхав до Італії, закінчив коледж і отримав громадянство. Але під час Євромайдану повернувся до України, а 2014 року, на самому початку війни, одним із перших пішов добровольцем на фронт. Та 2017 року італійський суд ув’язнив Марківа за начебто причетність до загибелі італійського журналіста на Донеччині. Шлях до справедливості і виправдання видався довгим і нелегким. Детальніше про цей шлях – в аудіокнизі «Віталій Марків».
Мистецтво війни
Сун-цзи
Одна з найбільш впливових книжок про стратегію і тактику війни, написана понад 2500 років тому. Зараз її принципи та поради застосовуються також у бізнесі, політиці, мистецтві та житті загалом. Адже книга навчає перемагати, використовуючи розум і стратегічне мислення. Тож якщо ви прагнете досягати успіху у всіх справах, за які беретесь, аудіокнига «Мистецтво війни» – саме те, що вам знадобиться.
Нація овочів? Як інформація змінює мислення і поведінку українців
Оксана Мороз
Шкідливі інформаційні віруси оточують нас і готові щодня напасти. Ця аудіокнижка – посібник від маніпулятора-практика. Бо Оксана Мороз сама 20 років працювала у вірусмейкінгу. Авторка аналізує, які думки та переконання формуються в нашій голові від новин, соціальних мереж, відео та інших джерел інформації. Щоб навчити читача краще орієнтуватися в потоці інформації та використовувати її для своєї користі.
Бути окей. Що важливо знати про психічне здоров’я
Дарка Озерна
Ця книжка – практичний посібник про психічне здоров'я, побудований на українських контекстах, адже авторка українка. Прослухавши аудіокнигу, ви отримаєте корисні поради щодо розвитку емоційної стійкості та позитивного сприйняття світу. Тож вона точно стане в пригоді кожному, хто прагне зберегти своє психічне і психологічне здоров'я та завжди бути окей.
Б-Бізнес. Покрокова інструкція створення системного, ефективного і прописаного бізнесу в Україні
Роман Кушнір
Ця книга – підручник для тих, хто хоче розвивати власний бізнес в Україні. Видання містить покрокову інструкцію з описом ключових аспектів створення бізнесу, а також важливих порад та рекомендацій для успішного його розвитку. А головне, ця аудіокнижка буде корисною як тим, хто вже має досвід у бізнесі, так і новачкам, які тільки-но починають свій шлях підприємця.
Завантаж застосунок Yakaboo!
Щоб послухати книжку з промокодом безкоштовно – завантаж застосунок Yakaboo! Слухай нову книжку щотижня будь-де і будь-коли. Зручний і швидкий спосіб саморозвитку від Radio NV і Yakaboo!
Промокод:
RADIONV-BOOKS
Подкасти про літературу
Маєш бажання зануритись у літературу ще глибше, ми тільки за! На платформі NV Подкасти зібрали для тебе топові українські подкасти про книги та літературу. Особливо пишаємось двома власними проєктами Radio NV
30 найкращих українських оповідань
Твори Сергія Жадана, Юрія Іздрика, Оксани Забужко, Ірини Цілик, Леся Подерв’янського, Катерини Бабкіної, Тараса Прохаська та інших авторів.
Не лише почута, але й побачити. Українські письменники та письменниці є частими гостями наших ефірів. Ти знайдеш їхні інтерв’ю на YouTube каналі Radio NV. Редакція зробила свій перелік ефірів, з яких варто почати знайомство з сучасною літературною сценою України.
Про партнерів
Radio NV – це всеукраїнська розмовна радіостанція з однією з найбільших радіомереж України.
Головний редактор Олексій Тарасов очолює топову команду, яка щодня подає мільйонній аудиторії перевірену інформацію і якісну аналітику у прямому ефірі з 8:00 до 19:00.
Наші переваги: Неупереджені професійні ведучі й оглядачі з високими стандартами незалежної журналістики.
Найбільша кількість в ефірі перевірених аналітиків, інсайдерів, топових посадовців, які пояснюють, як правильно розуміти новини та події.
Radio NV є частиною незалежного медіа дому NV з бездоганною репутацією, який об’єднує журнал NV та сайт NV.ua (українську та англомовну версії). З перших днів команда NV незмінно просуває ліберальні цінності та інклюзивну політику, а також висвітлює найбільш важливі теми – від бізнесу до корупційних розслідувань, від прав меншин до євроінтеграції.
Yakaboo – українська національна книжкова платформа, якою користується понад 3,5 млн клієнтів по всьому світу.
Місія Yakaboo – зробити Україну найбільш читаючою країною Європи. Адже нація, яка читає навіть під час війни, – непереможна!
Компанія співпрацює з 500+ українських і закордонних партнерів та пропонує понад 200 тисяч книжок 71 мовою у паперовому, аудіо та е-форматі.
В мобільному застосунку Yakaboo на вас чекає понад 12 тисяч українських аудіо та е-книжок. А ще – функція корпоративних бібліотек для компаній. Читачами додатка вже стали понад 500 тисяч українців.
Компанія має власне видавництво Yakaboo Publishing. Пріоритетний напрям – видання української та перекладної нон-фікшн літератури, дитячих книжок та художніх бестселерів.