Сделать Черновцы great again. Четыре истории о людях, которые меняют Черновцы

Четыре истории о людях, которые меняют Черновцы





Издание Заборона продолжает большой мультимедийный спецпроект #Підпалюй! о чейндж-мейкерах, активистах и активистках, которые своими инициативами меняют города. Они меняют правила, вдохновляют и ведут за собой других.

НВ - информационный партнер проекта и выступает для него кросс-платформой.

Проект будет состоять из 30-ти уникальных историй посредством серии op-doc (документальных программ с художественными элементами) и мультимедийных репортажей. Авторы спецпроекта – основатель Забороны журналистка Екатерина Сергацкова, режиссеры Роман Степанович и Анастасия Канарева, фотограф Андрей Бойко и операторы Богдан Кинащук и Николай Дондюк.

Инициаторы проекта предлагают всем желающим присоединиться к кампании #Підпалюй! и делиться историями людей, которые меняют свои города и села в регионах Украины. Для этого нужно опубликовать свою историю в соцсетях с хэштегом #Підпалюй. Возможно, они станут героями следующих эпизодов проекта.

# Підпалюй! Эпизод первый. Крик солнца. Три истории о людях, которые борются за Мариуполь

# Підпалюй! Eпизод второй. Три истории о людях, которые борются за Херсонщину

# Підпалюй! Кларнет Юргена. Как музыка и философские вопросы изменили жизнь закарпатского села

# Підпалюй! Фаллос на районе. Как в Харькове сформировалась индустрия уличных культур

# Підпалюй! Тумблеры счастья. Рейв в Северодонецке, арт-пространство в Старобельске и скейты в Лисичанске



В шестом эпизоде – о четырех людях, которые меняют Черновцы.





Доступный город

Артем Жук – активист и владелец бара «28/33 Home bar». Мы встречаемся на железнодорожном вокзале и едем в центр города. Избитая брусчатка замедляет движение так, что удается разглядеть глубокие трещины на фасадах исторических памятников.

Артем Жук, 27 лет

А

ртем вырос в одном из спальных районов Черновцов. После школы пошел учиться на журналиста, но уже через полгода бросил университет и устроился на местное телевидение. Впоследствии занимался организацией концертов, жил в Днепре и Киеве, но в итоге вернулся в Черновцы. Тогда, как раз после Майдана, Артем начал обращать внимание на недостатки своего города.

«Когда ты живешь в каком-то пространстве, то либо принимаешь его, либо пытаешься изменить. Прежде всего, ты делаешь это для себя», – рассказывает Артем. Первым опытом активизма была петиция о создании доступной среды для людей с инвалидностью. Тогда в ответ он получил отписку от городских властей.

Вместе с коллегами из Черновицкого объединения «Захист» Артем работал над онлайн-картой доступности города для маломобильных жителей. Активисты представили ее в 2015 году, а впоследствии обновляли. На втором Форуме инклюзивности общественная организация «Доступно.UA» отметила Черновицкую карту как лучшую инициативу.

«Существует правило: если ты хочешь открыть аптеку, банк или другое учреждение, то должен получить заключение от общественной организации по доступности здания. Обычно аптеки устанавливали кнопки вызова вместо пандусов, потому что их якобы невозможно оборудовать. Мы потребовали, чтобы в таких случаях они искали другое помещение. Пока это работает, – рассказывает Артем. – Но самое большое достижение в том, что эта тема - доступности города – стала актуальной, о ней стали чаще говорить».

В прошлом году Артем был заместителем председателя Комитета обеспечения доступности при исполнительном комитете Черновицкого городского совета, но впоследствии отказался от этой должности. По его мнению, власти города систематически игнорируют проблемы маломобильных жителей.

«На улицах не видно людей с инвалидностью, но не потому, что их нет, а потому, что они не могут выйти из дома. Если человек живет на первом этаже – это еще более-менее, он как-то спустится. Но воспользоваться общественным транспортом не сможет, да и по разбитым тротуарам ехать нереально», – возмущается активист.

Артем Жук - первый в рейтинге пользователей портала «Открытый город. Черновцы», здесь он оставил 155 жалоб относительно городского пространства. Он требует установить пандусы и уличное освещение, навести порядок с открытыми люками и рекламными вывесками. По подсчетам активиста, лишь 20% проблем, о которых он сообщил, были исправлены. Остальные - «нет возможности решить» или «не актуальны».

«И что с этим делать? Переехать в другую страну. Если же оставаться – то бороться. Make Chernivtsi great again», – заключает Артем и вспоминает, как три года назад активистам удалось оборудовать освещение, канализацию и велопарковку вокруг парклета, установленного на Театральной площади. Только на гирлянду жители города собрали примерно 2,5 тысячи гривен.





Лаборатория культуры

Мы встречаемся у колодца на площади Пресвятой Марии почти в центре Черновцов. Турецкий колодец и площадь остались здесь от Османской империи, а дома, окружающие площадь, с румынских времен были еврейским гетто.



Андрей Тужиков, 26 лет



В этом районе вырос Андрей Тужиков, культурный менеджер и куратор пространства «Лаборатория культуры». Также он является автором подростковой повести «Еще один кирпич в стене», книги «Краткая история технологий: как понять свой гаджет» и поэтического сборника «Тревожные маки».

В нескольких шагах от площади мы оказываемся почти посреди сельской местности с частными домами, холмами и карьером. Он образовался от добычи кирпича, однако, по местной легенде, это кратер, и горожане зовут его Авророй. Еще немного дальше, за железной дорогой – промышленная зона. В детстве Андрей любил гулять по этим местам, а в подростковом возрасте увлекся индустриальной культурой и вместе с друзьями сквотировал здания заброшенных предприятий.



После школы Андрей поступил в колледж учиться на программиста. Впоследствии получил высшее образование по программной инженерии и теоретической физике и начал работать в IT-сфере. Тогда же парень присоединился к художественному и активистскому сообществу Черновцов.

«Я сплотился с людьми, которых беспокоили те же проблемы, что и меня, – демократии, власти и роли человека в государстве», – говорит Андрей.

После прогулки по промышленной зоне отправляемся в украинский народный дом, давний культурный центр на Буковине. Именно в этом здании еще в 2011 году Андрей организовал одно из своих первых культурных мероприятий, а впоследствии вместе с коллегами открыл здесь «Лабораторию культуры» - пространство для художников и культурных активистов. С тех пор там состоялось множество мероприятий: концертов, кинопоказов, литературных чтений и лекций.

А летом прошлого года активисты «Лаборатории культуры» позвали волонтеров и вместе обустроили двор Народного дома – сделали уличную мебель и сцену. Этот двор также стал площадкой для культурных мероприятий. Больше всего людей собрала встреча черновицких художников, активистов, предпринимателей и представителей власти в рамках всеукраинской инициативы «Networking: Change Makers».

Годом позже участницы «Лаборатории культуры» решили привлечь внимание к другому заброшенному двору на улице Фридриха Кайндля, где во времена Австрийской империи стоял памятник Фридриху Шиллеру. Активистки сделали инсталляцию из паутины, а на стене нарисовали Шиллера, указывающего на зеркало с надписью «Человек отражается в своих поступках». Позже представители Гражданского корпуса "Азов" зарисовали зеркало, а на руке Шиллера дорисовали ленту со своей символикой, которую в конце концов кто-то зачеркнул. Нажми, чтобы перейти в группу

Недавно Андрей вернулся со стажировки по программе обменов «Эразмус». Десять месяцев в литовской Клайпеде он занимался разработкой чат-бота, который находит нужную книгу в библиотеках города.

«Когда я ехал в Литву, некоторые знакомые говорили: «Ты там зацепись». А когда я вернулся – «Мы в шоке, зачем?!» – вспоминает Андрей. – А я не могу ответить, почему я до сих пор отсюда не уехал. Что-то меня здесь держит. Эта связь какая-то подсознательная, потому что если включить голову, то очевидно, что есть лучшие условия для жизни. И я имею в виду не только быт или городское пространство, но и личную безопасность. У нас можно получить по голове, если твое мнение идет вразрез с мнением большинства».





«Откровенно говоря, этот город является непригодным для жизни, – продолжает Андрей.– Многие города Украины уже сделали шаг вперед, а Черновцы до сих пор отстают. Люди, которые должны решать основные проблемы города, не занимаются ими, они заняты своими бизнес-интересами. Однако понемногу жители начинают осознавать свою ответственность и понимать, что власть - это менеджеры, которых мы нанимаем, и можем заменить их так же, как парикмахера, который плохо стрижет, или невыгодный мобильный тариф».





Свободное пространство

Квартира в старом доме в переулке Пушкина похожа на типичную коммуналку. Здесь более 150 квадратных метров, пять комнат, два санузла, три балкона и терраса. Высокие потолки, лепнина, толстые стены, оклеенные советскими обоями. В этой квартире живут четыре человека.

Орест Порайко, 20 лет

«Это свободное пространство, альтернатива общежитию, где вместе живет и развивается молодежь», – объясняет Орест Порайко. После окончания школы он поступил в Украинскую академию лидерства во Львове, а уже после нее – в Черновицкий национальный университет.

«Я всегда хотел заниматься общественной деятельностью, но не знал, как это делать. Украинская академия лидерства дала мне для этого инструменты, – говорит Орест. –––– После академии я имел возможность поступить в Украинский католический университет или Киево-Могилянскую академию. Но решил вернуться и поступить в Черновицкий университет, чтобы менять что-то здесь».

Орест пытался привлечь однокурсников к активизму – сделать студенческое радио, обустроить коридоры университета. Однако за полтора года понял, что это никого, кроме него, не интересует, и бросил учебу.

Прошлым летом Орест поехал во Львов, там он жил в свободном пространстве – большой квартире, где примерно десять молодых людей вместе живут и устраивают культурные мероприятия, а также предоставляют свое пространство другим активистам и художникам. Эта идея принадлежит львовскому активисту Павлу Дидуле. Сейчас свободные пространства есть во Львове и Киеве, а с сентября прошлого года – также в Черновцах.





«После лета в львовском свободном пространстве я вернулся в Черновцы и спросил себя, почему у нас такого нет. Посоветовался с Павлом Дидулей и вместе с другом начал искать квартиру. Она должна была быть большой и в старом доме. За 15 минут нашли объявление, еще через три часа - посмотрели квартиру и арендовали ее», – рассказывает Орест.

Черновицкое свободное пространство получило название «Apartamentul 24», жители заселились в начале сентября. Впоследствии здесь состоялось первое мероприятие – квартирник харьковского поэта и музыканта Ивана Сенина. А в октябре активисты устроили официальное открытие свободного пространства. С тех пор здесь состоялось немало мероприятий, в частности литературный вечер с поэтом Юрием Издриком.

«Главное правило – брать на себя ответственность, – говорит Орест. – Вместе здесь могут жить до десяти человек. Чтобы присоединиться, нужно заполнить гугл-форму и пройти собеседование».

«Для чего нужно свободное пространство? – продолжает парень. – Оно может объединить классных людей. Ведь на самом деле в Черновцах их много. Надо, чтобы было место, где они соберутся и будут творить и что-то менять». Нажми, чтобы перейти в группу

Музыка выживания

Гуляя по парку в одном из спальных районов Черновцов, встречаем целую поляну выжженной травы и камыша, окруженную почерневшими стволами деревьев. Недавно кто-то устроил здесь пожар, и огонь едва не перекинулся на спорткомплекс и жилые дома.

Саша Буль, 30 лет

В этом районе, недалеко от выжженной земли, живет Александр Булич, известный как Саша Буль – музыкант и автор песен в стилях инди-фолк и кантри. Он родился в Житомире, жил в Монголии и Таджикистане – частые переезды были обусловлены тем, что его отец был военным. Пока Саша был ребенком, семья жила во Львове и Киеве, Ивано-Франковске и Ужгороде. В конце концов остановились в Черновцах. Здесь Саша пошел в университет изучать журналистику.

«Мне хотелось интересной работы, чтобы она была связана с людьми и путешествиями, – говорит Саша. – Тогда я был наивный и думал, что смогу бороться за справедливость, доносить до людей правду».

«Где-то полгода нам не выплачивали стипендию, – вспоминает Саша. – Мы планировали бастовать, я был в оргкомитете. Администрация университета пришла в общежитие, запугала студентов, и на протесты никто не вышел. А меня сделали крайним, отвели к заму по воспитательной работе и начали прессовать. Хотя я был к тому готов, понимал, что мне ничего не сделают, но активистский пыл несколько спал».

Во время учебы Саша писал в местную газету. Впоследствии начал работать арт-директором, привозил музыкантов в Черновцы. Тогда подумал: может тоже попробовать? Купил гитару, начал учиться игре и писать первые тексты.

«Слушал основном американскую народную музыку. Это storytelling песни, не об иллюзорной любви, из-за которой ты мучаешься, а о конкретных событиях и конкретных людях. Ведь когда-то это было СМИ, так люди распространяли новости. Где-то застрелили Грязного Гарри – а со временем посредством песен это доходило в другие штаты», – говорит Саша. О своем увлечении он рассказал друзьям-музыкантам, через которых его пригласили выступить на первом фестивале.

«Я сижу в парикмахерской, меня стригут. Звонит телефон, я поднимаю трубку. Чувак представился директором фестиваля и говорит, что я у них буду играть. Спрашивает, как меня на афише записать, – вспоминает музыкант. – Я говорю: «Стоп, какой фестиваль?» – «Ну, вас порекомендовал Паша Нечитайло из группы Zapaska...». Я говорю: «Хорошо, тогда запишите меня Саша Буль». И у меня был всего месяц, чтобы подготовиться к этому фестивалю, написать еще несколько песен».

Свой первый альбом Саша Буль записал 2013 года, а уже через год начал регулярно ездить в зарубежные туры. В Черновцах выступает нечасто, последний концерт был в 2015 году во время дня города.

«Я не думаю, что обо мне здесь хорошо знают, – говорит музыкант. – Здесь другая шкала ценностей. Здесь главный селебрити – это свадебный тамада. И в Украине обо мне начали говорить только тогда, когда я начал ездить «за бугор».

Саша называет Черновцы неудобным и даже заброшенным городом. Эти проблемы он начал замечать после туров по городам Европы.





«В Черновцах есть группа энтузиастов, которые пытаются сделать город красивее, но в целом народ пассивен. Когда везде уже бурлит, здесь только начинает закипать, – убежден музыкант. – Я не знаю, почему так, может, потому, что здесь постоянно менялась власть. Кто здесь только не был – и Австро-Венгрия, и Румыния, и «совки», затем Украина. Люди научились жить, абстрагировавшись от глобальных процессов. Ситуация вокруг меняется – а ты заботишься только о себе и своей семье».

Впрочем, ситуация понемногу меняется. Саша Буль вспоминает, как в 2013 выступал во время акций против закрытия магазина «Букинист». Протесты продолжались примерно три месяца и собрали немало неравнодушных горожан. Поэтому книжный магазин, уже ставший культурным центром, до сих пор работает.

НВ публикует сокращенную версию проекта, полную версию можно (и нужно) увидеть на сайте Заборона.