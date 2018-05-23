“С сильной командой приятно работать”: глава рекламного отдела НВ про карьеру в СМИ

Руководитель отдела рекламы Светлана Костюк в рамках спецпроекта “Команда НВ” рассказывает о своем пути в СМИ и карьере в Новом времени, а также вспоминает о самых важных проектах и лучшем отпуске

1. Как вы попали в журналистику и почему в ней остались?

В журналистику я не попала, но работать с редакциями и журналами стала давно. Все началось 19 лет назад, когда еще будучи студенткой подрабатывала курьером в свободное от учебы время.

Случайно попала в журнал “Мир семьи”. Там был веселый рекламный отдел. Решила попробовать. С тех пор в рекламе и осталась.



2. С чего вы начинали в Новом времени?

С “Новым временем” я с момента запуска. Помню, как продавали рекламу в первый номер и коллега-девушка спросила у меня, как мы спим вместе с коллегой-мужчиной. Речь, конечно, шла о том, что все на нервах, но получилось очень смешно. До сих пор это вспоминаем.