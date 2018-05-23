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Новое время

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Команда НВ

“С сильной командой приятно работать”: глава рекламного отдела НВ про карьеру в СМИ

21 мая, 2018
Команда Нового времени рассказывает о работе и отдыхе

Руководитель отдела рекламы Светлана Костюк в рамках спецпроекта “Команда НВ” рассказывает о своем пути в СМИ и карьере в Новом времени, а также вспоминает о самых важных проектах и лучшем отпуске

 

 

1. Как вы попали в журналистику и почему в ней остались?

В журналистику я не попала, но работать с редакциями и журналами стала давно. Все началось 19 лет назад, когда еще будучи студенткой подрабатывала курьером в свободное от учебы время.

Случайно попала в журнал “Мир семьи”. Там был веселый рекламный отдел. Решила попробовать. С тех пор в рекламе и осталась.
 

 2. С чего вы начинали в Новом времени?

С “Новым временем” я с момента запуска. Помню, как продавали рекламу в первый номер и коллега-девушка спросила у меня, как мы спим вместе с коллегой-мужчиной. Речь, конечно, шла о том, что все на нервах, но получилось очень смешно. До сих пор это вспоминаем.

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3. Какими проектами, реализованными в НВ, вы больше всего гордитесь?

Больше двух лет назад мы начали делать проекты по разным странам. Готовим при поддержке посольств. Сначала было достаточно тяжело. Не совсем понятно было, с чего начинать. Но потом все пошло. И читатели стали присылать письма-благодарности.

За этот период подготовили уже больше 20: Франция, Италия, Швеция, Германия, США, Япония, Германия, Бельгия, Польша, Израиль и т.д.

Но еще много стран не захватили. Есть с чем работать!

  

4. Какие ваши личные качества больше всего помогают вам в работе?

Настойчивость и целеустремленность. А еще очень важно любить то, чем занимаешься. Могу с уверенностью сказать, что те проекты, с которыми довелось работать, меня вдохновляли и драйвили.

Конфуций говорил: "Займись любимым делом, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни".

  

  
5. Что бы вы посоветовали младшим коллегам, которые только начинают свой путь в СМИ?

Своим коллегам, которые только начинают работать в СМИ (неважно, в каком отделе) я желаю тщательно выбирать проект, с которым они начинают свой путь. С сильной командой приятно работать и всегда есть чему поучиться.

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6. Как вы любите проводить свободное время?

В свободное время люблю путешествовать, встречаться с друзьями.

 

7. Расскажите о своем лучшем отпуске.

На сейчас могу с уверенностью сказать, что лучшее путешествие то, которое спланировал сам. У меня история началась с Таиланда.

Это была первая поездка в Азию. Поразила совсем другая культура, архитектура. И особенно – люди. Очень доброжелательные и все время улыбаются. На момент моей поездки (2006 год) в стране правил король Пхумипон Адульядет Рама IX. Удивительно, как его любил народ. Особенно дико это было на фоне обстановки в Украине.

Влюбилась в местную кухню. Поскольку там жарко, чтобы не портились, все продукты жарятся и везде добавляются острые специи. Но это – очень вкусно. Безумно красивая природа. Мне кажется, все “райские” острова снимали там. Любителям острых ощущений тоже есть, что посмотреть. Один из самых известных районов красных фонарей в мире – Патпонг в Бангкоке – никого не оставит равнодушным. Стрип-бары гоу-гоу бары – чего тут только нет. И все это круглосуточно.

Самая смешная история у меня произошла в последний день. Попросили персонального гида поехать в китайский квартал и показать хороший китайский ресторан. К слову сказать, тайцы очень любят покушать. Это вы поймете по количеству продаваемой еды на улицах. Так вот, попросили Пети заказать что-то вкусное на ее взгляд, и потом еще немножко заказали от себя. В итоге официанты убрали со стола все приборы и цветы, а еду к в конце-концов ставили на подоконник, потому что на большом столе все не поместилось. А людей – всего три человека. Видели бы вы глаза других посетителей!

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 8. Чего вам не хватает в нынешней Украине?

Боюсь, что сейчас мне, как и всем нормальным людям в нынешней Украине, не хватает мира и стабильности.


9. С кем из известных людей вы хотели бы поужинать и что у этого человека спросить?

А поужинать я бы хотела с Адриано Челентано. Человек с жуткой харизмой и талантом. Не знаю, что конкретно хотела бы спросить, но, уверена, что беседа затянулась бы надолго.

 

 

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