Разговор с Евгением Ворожко, новым коммерческим директором AB InBev Efes Ukraine по работе с ключевыми клиентами, о пути от стажера до руководителя национального уровня, вызовах трансформационной роли в продажах и видении пивной индустрии будущего. Какую философию лидерства он исповедует? Почему доверие в команде — ключ к результату? И как создавать продукт, который дарит эмоции?

Евгений Ворожко коммерческий директор AB InBev Efes Ukraine по работе с ключевыми клиентами

— Евгений, вы — пивовар по образованию. Как так случилось? Пока все мечтали стать врачами, космонавтами или юристами, вы хотели быть пивоваром. Откуда взялась эта идея?

— Мое первое желание было заниматься чем-то, что связано с химией. Потому что я очень любил этот предмет в школе и даже получал призовые места на олимпиадах. А тут в Харьковском политехническом институте открывали новую специальность по пивоварению. Думаю, пойду попробую. Интересно стало. Причем настолько, что закончил с дипломом с отличием.

— А что больше всего нравилось?

— Когда мы впервые пошли на экскурсию в Харьковскую пивоварню AB InBev. Я тогда был в восторге от масштабов, технологий и запаха. Он, знаете, такой, своеобразный. Но, как говорится, если тебе нравится этот запах, то ты точно должен там работать. Поэтому на четвертом курсе я устроился стажером в Николаевскую пивоварню, а затем перевелся в Харьковскую. Там работал инженером по охране труда и окружающей среды. Это достаточно универсальная должность, и я смог использовать много своих университетских знаний, в том числе и по химии. В то же время изучал больше производство, занимал должность инженера, а тогда уже стал менеджером, то есть руководителем службы охраны труда и окружающей среды. Мы занимались экологией, пожарной безопасностью, охраной труда. Всего в этой сфере я проработал 6 лет, а потом перешел на должность технического менеджера. Это должность, которая предусматривает более 70 человек в команде. Было довольно интересно адаптироваться к такому количеству людей, разных по возрасту и опыту.

— У них был определенный скепсис относительно такого молодого руководителя?

— Думаю, да (улыбается). Но в то время меня номинировали на участие в Глобальной академии технических менеджеров. Из Украины нас было только двое. Это 9-месячная учебная программа, инициированная AB InBev Efes Ukraine, в которой учились работники компании со всего мира. Обучение проходило онлайн, и мы углубленно изучали именно техническую часть работы пивоварен. Как и что работает? Как это можно усовершенствовать? Как улучшить? И я, как в студенческие годы, по ночам выполнял домашние задания, сидел над ними каждые выходные, чтобы уложиться в жесткие сроки сдачи. Но у меня была цель: если ты набираешь определенное количество баллов, то на последней неделе программы едешь в Соединенные Штаты на пивоварню в Сент-Луисе. И я все-таки поехал. Надо сказать, это очень крутая программа была. Не просто что-то послушал, что-то почитал. Она реально дала мне много знаний, которые я потом использовал в работе технического менеджера и директора пивоварни.

Фото: AB InBev Efes Украина

— В феврале этого года вы перешли на должность коммерческого директора AB InBev Efes Ukraine по работе с ключевыми клиентами. Почему?

— Так складывалось, что три, максимум четыре года я останавливался на одной должности. Каждая из них интересна и на каждой всегда есть что совершенствовать и развивать. Но на самом деле для меня важны два момента. Первый — я всегда хочу развиваться в новых сферах деятельности. Второй — нужно давать возможность другим людям развиваться и становиться директорами. Потому что у меня в команде тоже есть ребята, которые имеют потенциал. И если я там буду занимать эту должность бесконечно, то какой смысл того, что мы с ними занимались их развитием?

— Какие цели ставите для себя на новой должности?

— Во-первых, стать профессионалом в этой сфере. Получить опыт, перенять лучшие практики от коллег, которые являются настоящими экспертами по продажам. А во-вторых, вместе с командой приносить высокие финансовые результаты компании и поддерживать пивоварню объемами. Это такой план минимум.

— А максимум?

— План максимум будет потом, через несколько лет, когда достигну стабильных и высоких результатов, хочу двигаться дальше на какую-то другую должность, в которой я уже смогу использовать опыт производства и коммерции для развития и роста компании.

— Есть ли у вас собственные принципы управленческой философии?

— На самом деле главный мой принцип — это честность и откровенность. Между руководителем и подчиненными должно быть доверие, иначе с идеями или проблемой к тебе никто не придет.

Фото: AB InBev Efes Украина

— Вы 17 лет работаете в AB InBev Efes Ukraine. Это бы не длилось так долго, если бы ваши личные ценности и ценности компании не совпадали. Что именно отзывается?

— На самом деле все. О людях мне особенно близко. То есть то, что мы развиваем людей, которые могут стать лучше нас. Мы раскрываем их потенциал. А еще отзывается отношение к качеству, где потребитель — наш босс. Поэтому у нас нет компромиссов с качеством. И в компании на всех уровнях это не подвергает сомнению никто: от глобального директора до оператора на производстве. Один из 10 принципов компании — «Мы действуем как собственники». То есть мы не просто ходим на работу, мы о работе думаем как о своем собственном бизнесе.

— Что касается потребителей, насколько интенсивно сейчас происходят изменения в их привычках? Наблюдаете ли вы какие-то тенденции?

— На самом деле, в мире есть четкий тренд на увеличение количества потребления безалкогольного пива. Молодое поколение выбирает именно его. А по Украине, то потребительские тренды существенно не изменились. Основной сегмент остается за светлым пивом сорта «лагер». Понемногу растет популярность пива с различными вкусами. Потому что новому поколению потребителей нравится пробовать что-то новое и необычное. Для этого мы создали свой продукт со вкусом арбуза и мяты и еще один — со вкусом ананаса. Интересно получилось, очень по-летнему.

— Для таких новинок нужны какие-то специальные технологии или речь идет о классическом производстве?

— Пивоваренная индустрия — это достаточно классическая отрасль. В то же время мы можем ее улучшать. Например, мы постоянно совершенствуем оборудование и процессы в соответствии с нашими глобальными стандартами. Вместе с тем, запуск новинок возможен и без значительных модернизаций производства, потому что главная движущая сила здесь — упорство и профессионализм наших коллег.

Фото: AB InBev Efes Украина

— Культура производства и культура потребления — это же неразделимые вещи?

— Да. Именно поэтому мы в AB InBev Efes Ukraine пропагандируем культуру потребления пива. То есть не только ответственное потребление (не садиться за руль, если выпил, не продавать алкоголь лицам, не достигшим 18-летия и т. д. ), а еще и правильное в плане сочетания с едой. Речь идет о фудпейринге (сочетание продуктов с различными вкусами и запахами — ред.), это очень важный и тонкий момент культуры потребления пива.

— А можете дать краткий мастер-класс? Что в сочетании еды и пива — красный флажок, а что — зеленый?

— На самом деле все зависит от вкусов. Потому что иногда думаешь, как вообще это можно вместе сочетать? А людям заходит. В конце концов, красный флажок — это смешивать пиво с другими алкогольными напитками. С едой все надо пробовать. Есть множество классных вариантов. Например, можно сыграть на контрасте: кислая еда со сладким пивом или копченая еда со «спокойным» напитком, без какого-то выраженного аромата. А можно пойти по пути дополнения. Вот сыр с пивом — это дополнение. Черниговское светлое с сыром камамбер и солью — что-то просто невероятное. А если пробовали наш Leffe темное, то к нему мы всегда предлагаем шоколад или шоколадный маффин. Это, кстати, очень вкусно. Недавно партнеры мне рассказали, что проводили дегустацию темного Leffe с мороженым, и им очень понравилось. Я сам не пробовал, но теперь хочу. Это должно быть интересно. В любом случае, стоит пробовать новые оригинальные сочетания, выходить за рамки давно устоявшихся традиций вроде «пиво с рыбой».

— Вы так вкусно рассказываете. А к дегустациям новых сортов пива вас также привлекают?

— Конечно. На самом деле, я опытный дегустатор пива. Дегустации бывают разными. Есть ежедневная производственная дегустация, когда нужно выпустить партию продукта, а есть дегустация по разработке новинок. Это отдельное удовольствие, когда ты дегустируешь что-то, что планируешь улучшить. Это такая больше творческая история. Дегустация происходит вслепую, и в ней используются продукты других игроков рынка. То есть ты не знаешь, где чье, но должен выявить, надо ли что-то доработать, чтобы быть лучшим в конкурентных парах.

Дегустация на самом деле — это очень большая часть работы. Хотя по сути это ограниченное количество, чтобы правильно почувствовать качество продукта — миллилитров 50. Их сначала надо взболтать в стакане, чтобы пиво коснулось стенок и высвободился аромат. Затем надо понюхать и только тогда немного пригубить. А все остальное сливается.

Фото: AB InBev Efes Украина

— То есть среди ваших должностных обязанностей — пить продукцию других производителей?

— Не пить, а дегустировать (улыбается). Потому что должны знать, как развивается отрасль, что нового появляется. Ведь только постоянное развитие и совершенствование — залог того, что твои продукты будут постоянно востребованными на рынке.

Фото: AB InBev Efes Украина

ЕВГЕНИЙ ВОРОЖКО РАЗРУШАЕТ САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МИФЫ О ПИВЕ

Пиво способствует набору лишнего веса

«На самом деле вес набирают от чрезмерного потребления, и пива, и еды к пиву, что в принципе не стоит делать».

Пиво способствует росту женских гормонов у мужчин, потому что при его изготовлении используются женские растения хмеля, которые содержат фитоэстроген

«На самом деле любое биоорганическое вещество, а гормон фитоэстроген — это биоорганическое вещество, распадается в процессе кипячения сусла при 100 градусах. Поэтому гормонов в пиве точно быть не может».

Чтобы сделать пиво крепким, в него доливают спирт

«На самом деле крепкое пиво делается так же, как и обычное, просто начального экстракта в нем больше, а значит, дрожжи производят больше алкоголя».

Пиво делают не из солода, а из порошка

«На самом деле, если бы это было возможно, то никто бы не строил таких больших пивоварен. Кроме того, люди делают такие выводы, потому что видят, что такой продукт продается для домашних пивоварен — сухой экстракт сусла. Но если бы мы его использовали в промышленных масштабах, то наше пиво было бы мегадорогим. Потому что это экономически невыгодно. Сусло надо сварить, выпарить, получить сухой экстракт, потом снова развести и начать изготавливать пиво. Это экономически нецелесообразно — именно поэтому крупные заводы работают с солодом, а не с сухими экстрактами».