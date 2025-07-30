Защитники и защитницы Украины — как те, кто сейчас находится на фронте, так и те, кто уже вернулся к мирной жизни — часто сталкиваются с новой реальностью. Общество за время их отсутствия меняется, и адаптация к гражданской жизни может стать серьезным вызовом.

Реклама

Психологические трудности, вызванные хроническим стрессом, травматическими событиями и нарушением сна, все чаще выливаются в тревожные расстройства, депрессию или ПТСР. Переход от боевых условий к мирной жизни — сложный этап, требующий времени, ресурсов и ментальной поддержки. Он часто сопровождается эмоциональными трудностями, ощущением отчуждения и потери связи с окружающими. Без своевременного ментального восстановления полноценное возвращение к гражданской жизни — или же безопасное и стабильное продолжение службы — становится почти невозможным.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый пятый из тех, кто находится в районах, где ведутся военные действия, в любой момент в течение последних десяти лет сталкивается с определенной формой психического расстройства — от легкой депрессии или тревожности до психоза. При этом почти каждый десятый, в том числе среди ветеранов, может иметь психическое расстройство и нуждаться в помощи.

Именно такая высокая потребность в системной психологической поддержке для военных, ветеранов и их семей стала толчком к запуску общенационального проекта ПОВЕРНЕННЯ — всеукраинской сети центров ментального здоровья. Это еще один важный вклад Виктора и Елены Пинчуков в поддержку Сил безопасности и обороны Украины.

Фото: Центр ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ для военных, ветеранов и членов их семей в Днепре.

Как все начиналось

В 2022 году Виктор и Елена Пинчуки основали крупнейшую национальную сеть реабилитационных центров RECOVERY для раненых военных. Сейчас по всей стране работают 18 центров, где качественные и бесплатные услуги по реабилитации получили 30 тысяч военных.

Уже более двух лет супруги не только развивают этот проект, но и внимательно отслеживают и оперативно реагируют на самые актуальные потребности военных, ветеранов и их семей. Одним из ключевых вызовов с самого начала и до сих пор остается усиление системы ментальной поддержки. Ведь именно от нее часто зависит не только успех физической реабилитации (в каждом из центров RECOVERY работают психологи), но и дальнейшая социальная адаптация, возвращение к мирной жизни, профессиональная реализация. Без стабильного психологического состояния любая другая помощь теряет свою эффективность или остается временной.

Так, в январе 2025 года супруги-филантропы анонсировали новый проект ПОВЕРНЕННЯ, а через несколько месяцев — и открытие первого одноименного центра ментального здоровья в Днепре и проведение международной конференции «ПОВЕРНЕННЯ. Шлях до ментального відновлення». В ней приняли участие более 200 участников из медицинского и ветеранского сообщества, представители власти и международные эксперты. Они обсуждали стандарты и перспективы ментального восстановления в условиях войны.

«Мы понимаем, что все нуждаются в психологической поддержке сейчас в стране, мне кажется, это миллионы людей. Но тяжелее всего — нашим Героям и Героиням: они там, на фронте, постоянно рискуют здоровьем, к большому сожалению, теряют побратимов и сестер, и их семьи тоже нуждаются в этой поддержке», — отметил основатель проекта, бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук во время открытия днепровского центра ментального здоровья всеукраинской сети ПОВЕРНЕННЯ.

Фото: Центр ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ для военных, ветеранов и членов их семей в Днепре.

Что известно о сети ПОВЕРНЕННЯ и первом центре

Сеть ПОВЕРНЕННЯ должна стать общенациональной системой помощи. Сейчас идет активная работа над запуском 20−25 центров по всей Украине. Они смогут ежегодно оказывать бесплатную профессиональную помощь более 100 тысячам военных, ветеранов и членов их семей. Первый центр уже открыт в Днепре, а с медицинскими учреждениями в более чем десяти областях подписаны меморандумы о сотрудничестве.

Светлана Гриценко Член правления Фонда Виктора Пинчука, руководитель проектов ПОВЕРНЕННЯ и RECOVERY

«По аналогии с проектом RECOVERY мы не строим центры с нуля, а создаем их на базе уже существующих государственных медицинских учреждений — проводим капитальные ремонты помещений и обеспечиваем современное оснащение, занимаемся непрерывным обучением команд. Такой формат партнерства бизнеса и государства позволяет не просто обновлять инфраструктуру, а системно развивать сферу здравоохранения, внедряя новые стандарты помощи, современные подходы к лечению и подготовке специалистов даже в условиях войны», — отмечает Светлана Гриценко, руководитель проектов ПОВЕРНУТЬСЯ и RECOVERY.

В центрах ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ создают современное, комфортное и инклюзивное пространство, дружественное к каждому посетителю. Уже по опыту первого центра в Днепре понятно, что интерьеры будут теплыми, уютными и направленными на снижение тревожности и формирование чувства безопасности.

«Особое внимание мы уделяем доступности: пространство полностью безбарьерное и удобное для людей с инвалидностью. Центры оснащаются современными технологиями, обеспечивающими высокие стандарты диагностики, лечения и психологического восстановления, а также комфортное и конфиденциальное взаимодействие между клиентами и специалистами», — добавляет Светлана Гриценко.

Фото: Центр ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ для военных, ветеранов и членов их семей в Днепре.

Вскоре центры ПОВЕРНЕННЯ заработают в Винницкой, Волынской, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой, Черниговской областях, а также в городе Киеве.

Яна Сегайло Заведующая Днепровским центром ментального здоровья всеукраинской сети ПОВЕРНЕННЯ

Заведующая первым центром сети ПОВЕРНЕННЯ в Днепре Яна Сягайло рассказала, что центр работает с военными, ветеранами, а также их семьями, пострадавшими от последствий войны. «Наша задача — способствовать восстановлению психологической целостности личности после травматического опыта, который фрагментирует ее внутренний мир. В центре внимания всегда уникальная жизненная история человека, его боль и индивидуальный путь к восстановлению и интеграции опыта», — отмечает врач.

Обратиться в центр ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ можно различными способами: самостоятельно, позвонив или придя лично, по направлению от семейного врача или от специалиста. Для тех, кто не может приехать, работает мобильная бригада, которая оказывает помощь на дому.

Центр работает не только амбулаторно — в его составе действуют мобильные бригады, которые выезжают к тем, кто по разным причинам не имеет возможности приехать самостоятельно. Важнейшим для команды центра является помочь человеку сделать первый шаг к восстановлению, чтобы в конце концов он мог сказать: «В следующий раз я приеду самостоятельно».

«К тому же наша служба не ограничена во времени: пациент может посещать центр столько, сколько нужно. Мы работаем до полного возвращения к себе — не только адаптации, но и решения социальных вопросов, которые мешают человеку почувствовать себя в новой реальности», — отмечает Яна Сягайло.

Мультидисциплинарный подход к психическому здоровью

В каждом центре ПОВЕРНЕННЯ с клиентом работает мультидисциплинарная команда специалистов: врач-психиатр, психолог, психотерапевт, кейс-менеджер, медицинская сестра и социальный работник. Такой мультидисциплинарный подход позволяет учитывать все потребности человека — медицинские, психологические и социальные.

«Преимущество командной работы — в постоянной коммуникации между специалистами. Психиатр, психолог, медицинская сестра, кейс-менеджер и социальный работник координируют свои действия, чтобы пациент не оставался без поддержки между сеансами и чтобы вовремя заметить и предотвратить возможное обострение», — объясняет Яна Сягайло.

Заведующая центром добавляет, что многие ветераны, к сожалению, имеют посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), расстройства адаптации, эмоциональную нестабильность. Они могут испытывать трудности в принятии новой реальности, избегать контактов, проявлять агрессию или быть замкнутыми. «Мы не лечим только симптомы — мы помогаем человеку принять себя нового, адаптироваться, почувствовать, что он не один, и делаем это в комфортных и конфиденциальных условиях», — акцентирует специалист.

Образование для специалистов и планы на будущее

Образовательное направление является важной частью проекта ПОВЕРНЕННЯ. Ведь все специалисты мультидисциплинарных команд должны оказывать психологическую помощь, которая соответствует вызову времени и реальным потребностям.

В сотрудничестве с ведущими экспертами, профессиональными ассоциациями и учреждениями высшего образования — в частности, Национальным медицинским университетом имени А. А. Богомольца, Украинским католическим университетом, Центром психического здоровья и реабилитации «Лесная Поляна» — в рамках проекта ПОВЕРНЕННЯ разрабатываются образовательные программы, ориентированные на реальные потребности специалистов.

Эти программы включают как базовые курсы общего профиля, например, основы психологического консультирования для военных и членов их семей, так и специализированные учебные модули. Среди них — подготовка по современным методам психотерапии и клинические школы для врачей-психиатров. Обязательным элементом всех программ является супервизия, обеспечивающая не только усвоение теоретических знаний, но и постоянную профессиональную поддержку при их практическом применении.

Фото: Конференция «ПОВЕРНЕННЯ. Шлях до ментального оновлення».

«Военная травма имеет свои особенности и не поддается лечению по универсальным подходам. Наши специалисты проходят специализированные учебные программы, направленные на работу с военными, ветеранами, семьями погибших и теми, кто вернулся из плена. Это не стандартные курсы — это практико-ориентированное обучение, которое готовит к реальным клиническим случаям, где необходимо глубоко понимать специфику военной травмы, особенности языка, поведенческих реакций и принимать решения не только по протоколу, а с учетом человеческого опыта и контекста», — рассказывает Светлана Гриценко.

Всего в 2025 году запланировано более 90 мероприятий для психиатров, психологов, психотерапевтов, а также медицинских сестер и кейс-менеджеров — специалистов, работающих с военными, ветеранами и членами их семей в центрах ПОВЕРНЕННЯ.

Обязательным компонентом образовательных программ является супервизия. Специалисты не только овладевают новыми знаниями, но и получают постоянную профессиональную поддержку для их практического применения в своей работе. Также специалисты центров получают доступ к лучшим мировым практикам через лекции, вебинары, стажировки и конференции.

Проект ПОВЕРНЕННЯ также фокусирует внимание на подготовке сильных руководителей центров сети. Образовательные программы направлены на формирование стратегического видения, навыков построения эффективных команд, развития партнерств и способности реагировать на реальные вызовы в системе охраны психического здоровья. В рамках этого подхода готовятся лидеры, которые умеют не только эффективно управлять, но и вдохновлять, инициировать изменения и формировать новое качество помощи.

Фото: Конференция «ПОВЕРНЕННЯ. Шлях до ментального відновлення».

Впереди — открытие 20−25 центров по всей Украине и десятки образовательных мероприятий для подготовки специалистов мультидисциплинарных команд. В фокусе работы специалистов сети — не только послевоенная адаптация, но и профилактика ментальных кризисов. ПОВЕРНЕННЯ — это о вере в силу человека. И о профессиональной, доступной помощи тем, кто получил психологические травмы в результате агрессии России против Украины.