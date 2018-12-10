После кредита. Восемь уроков по управлению деньгами

Чтобы управлять деньгами, нужно чтобы они были. А если они утекают как песок сквозь пальцы — время понять, что что-то не так. Обычно у нас в голове есть лишь приблизительные представления о том, сколько и на что мы тратим. Но то, что мы не считаем, тем не можем управлять.

Спросите себя, на что идут ваши расходы. Если в голове смутно всплывают лишь квитанции за коммуналку и последний чек из супермаркета, пора взяться за дело серьезнее. Обычно в этом случае советуют создать отдельный документ в Excel или скачать специальное приложение на телефон — и превратиться в личного бухгалтера, который придирчиво будет отслеживать каждую копейку.

Но это задача скорее для суперменов. Такую привычку нахрапом не возьмешь. Поэтому рекомендуем начинать постепенно. Программу на смартфон качать не обязательно (хотя некоторые из них и правда удобные). Сперва приучите себя записывать траты выше определенной суммы. Скажем, больше ста гривен. Таких будет не так много, поэтому вносить их в список будет проще. Необязательно делать это сразу после покупки: можно, например, вечером за чаем сесть и за пару минут заполнить нужный перечень.

Готовьтесь удивляться: мы на самом деле часто не подозреваем, сколько и на что мы тратим

Когда это войдет в привычку, можно фиксировать и траты поменьше. А в конце месяца уделить полчаса, чтобы разбить траты по категориям (например, "Проезд", "Еда", "Еда не дома", "Одежда", "Развлечения" и так далее) и оценить структуру расходов. Готовьтесь удивляться: мы на самом деле часто не подозреваем, сколько и на что мы тратим.