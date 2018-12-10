После кредита. Восемь уроков по управлению деньгами

Сложно найти человека, который ни разу не брал кредит. Кому-то потребовалась пара тысяч на отпуск. Кто-то увлекся шопингом и опустошил кредитку. Чей-то ритм жизни потребовал машину, на которую не хватало денег. Займы стали органичной частью нашей жизни. К тому же, они дают хороший повод привести собственные финансы в порядок. Главное — подойти к этому с умом.
Предлагаем несколько полезных уроков насчет управления своими деньгами. Которые, как известно, счет любят.
Чтобы управлять деньгами, нужно чтобы они были. А если они утекают как песок сквозь пальцы — время понять, что что-то не так. Обычно у нас в голове есть лишь приблизительные представления о том, сколько и на что мы тратим. Но то, что мы не считаем, тем не можем управлять.
Спросите себя, на что идут ваши расходы. Если в голове смутно всплывают лишь квитанции за коммуналку и последний чек из супермаркета, пора взяться за дело серьезнее. Обычно в этом случае советуют создать отдельный документ в Excel или скачать специальное приложение на телефон — и превратиться в личного бухгалтера, который придирчиво будет отслеживать каждую копейку.
Но это задача скорее для суперменов. Такую привычку нахрапом не возьмешь. Поэтому рекомендуем начинать постепенно. Программу на смартфон качать не обязательно (хотя некоторые из них и правда удобные). Сперва приучите себя записывать траты выше определенной суммы. Скажем, больше ста гривен. Таких будет не так много, поэтому вносить их в список будет проще. Необязательно делать это сразу после покупки: можно, например, вечером за чаем сесть и за пару минут заполнить нужный перечень.
Готовьтесь удивляться: мы на самом деле часто не подозреваем, сколько и на что мы тратим
Когда это войдет в привычку, можно фиксировать и траты поменьше. А в конце месяца уделить полчаса, чтобы разбить траты по категориям (например, "Проезд", "Еда", "Еда не дома", "Одежда", "Развлечения" и так далее) и оценить структуру расходов. Готовьтесь удивляться: мы на самом деле часто не подозреваем, сколько и на что мы тратим.
Когда наконец-то картина расходов стала более-менее ясна, почему бы не включить холодный рациональный ум и сократить некоторые из них? Да, это не зависит от того, сколько вы получаете. В конце концов, многие люди живут на гораздо меньшие суммы. Это не значит, что нужно вставать на путь аскетизма. Достаточно просто высвободить средства из тех статей, где они используются, скажем мягко, неэффективно.
Что это может быть? Например, абонентские платы за сервисы, которые вы особо не используете. Это и интернет-подписки типа Netflix, который нет времени смотреть, и членская карта в спортзал, куда заглядываете раз-два в месяц. Еще одно широкое пространство для пересмотра: тарифные планы на ежедневные сервисы. Например, на мобильный телефон и домашний интернет. Компании обновляют их достаточно часто. И если вы не следите за их новостями (что делает большинство), вполне вероятно, что есть новое, более выгодное предложение.
Все эти небольшие с виду затраты в сумме могут сэкономить вам неплохие деньги
И да, один из самых сложных пунктов для выполнения. А именно: брать обед и кофе с собой на работу, а не брать любимый напиток офисных работников на улице и тратиться на зачастую невкусные бизнес-ланчи. Поверьте, все эти небольшие с виду затраты в сумме могут сэкономить вам неплохие деньги.
Украинская экономика может вести себя непредсказуемо, поэтому личные сбережения для многих стали условной "финансовой подушкой" на случай непредвиденной ситуации. Тем не менее, зачастую можно услышать жалобы, что откладывать деньги "не получается".
Часто такое недовольство можно услышать от тех, кто привык делать сбережения с остатка денег в конце месяца. Само собой, их часто не остается. Лучше поступать наоборот — и выделять часть денег в личный резервный фонд сразу при получении денег. Большинство финансовых консультантов называют "ставку" в 10%. Как правило, эта сумма не оказывает значительного влияния на уровень жизни и привычных затрат, но позволяет постепенно накапливать запасы.
Более того, этот процесс можно автоматизировать. Например, настроить регулярный перевод на ваш депозитный счет 10 процентов поступлений с зарплатной карточки. Если вам кажется, что такой план осложнит ваши финансы, начните с пяти процентов. При обычном течении жизни вы и не заметите сокращение бюджета "на руках".
Деньги должны быть не самоцелью, а служить для удовлетворения наших потребностей
Если вам нужна дополнительная мотивация — выберите себе цель! Не зря же у многих бариста стоят копилочки с шутливыми (и не очень) надписями: "На кругосветное путешествие", "На проездной", "На новый айфон" и так далее. И тогда можно откладывать, например, 5 процентов дохода на это, а 5 процентов — в резерв. В конце концов, деньги должны быть не самоцелью, а служить для удовлетворения наших потребностей!
Возможно, у вас остаются непогашенные кредиты. Например, на купленный ноутбук для работы, или автомобиль, или на ремонт в квартире. Бывают и "висящие" долги на кредитной карте. Так или иначе, они являются вашим финансовым пассивом, а набегающие проценты урезают ежемесячный бюджет.
В таком случае одной из альтернатив может быть перекредитование. Попросту говоря, это новый заем в другом банке, чтобы погасить нынешние кредиты, но на более выгодных условиях. К примеру, с процентом поменьше или со сроком дольше. "Кредобанк", вместе с которым мы подготовили этот материал, предлагает перекредитование на срок до пяти лет. Сумма — до 300 тысяч гривен. Кроме того, это учреждение не потребует от вас собирать массу документов, искать поручителей или предлагать залог, а также не обяжет страховать кредит.
Возвращения контроля над финансами работает как психологическое упражнение — это помогает повысить самооценку и уверенность в себе
Тогда вы упростите свой финансовый менеджмент — вместо нескольких кредитов получится один. Управляться с ним будет проще, а свободные ресурсы можно будет направить на его досрочное погашение. Закроете этот кредит — и с чистой совестью сможете дальше развивать свои навыки управления деньгами.
Это работает не только на материальном уровне, но и на психологическом. Незакрытый долг так или иначе отягощает наши мысли. В то же время, возвращения контроля над финансами работает как психологическое упражнение — это помогает повысить самооценку и уверенность в себе.
Для большинства из нас заработная плата остается главным источником дохода. Следовательно, управление личными финансами — это и управление своим жалованьем.
Но это едва ли возможно, скажете вы. Зарплата есть и хорошо, если будет, как тут можно на нее повлиять?
На самом деле, вы здесь не бессильны. Возможности влияния на зарплату открываются уже в момент отправки резюме на ту или иную вакансию. Зачастую компании просят указать размер желаемой з/п, но трюк в том, что стоит сначала услышать предложение работодателя. Без их ожиданий - или инсайдерской информации - вы не сможете оценить, занижаете вы или завышаете свои претензии. Когда потенциальный работодатель называет цифру, поле ваших маневров становится шире.
Если предложенное жалованье ниже вашей планки, это можно компенсировать другими преимуществами
К тому же, договариваться можно не только о зарплате. Если предложенное жалованье ниже вашей планки, это можно компенсировать другими преимуществами. Например, сокращенными или гибкими часами работы, возможности брать "родительские" дни для ухода за детьми, опциями для работы над своими проектами и так далее. Так вы инвестируете в свое время и свой потенциал — а такие вложения чаще всего окупаются.
Есть немало различных способов организовать планирование личного бюджета. Это сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Если вы прошли через этап измерения расходов, то представляете, насколько непростым может быть слежение за персональными финансами.
С бюджетом несколько проще в том смысле, что вы закладываете средства наперед, заранее прикидывая масштабы своих затрат. Какие-то статьи будут фиксированными: например, коммуналка, оплата курсов или кружков для детей, или проездные. Какие-то более гибкими: развлечения, одежда. Какие-то — долгосрочными, например, откладывание денег на отпуск.
Стоит попробовать разные подходы, чтобы найти свой и оценить, насколько комфортно и удобно вам с подобной сметой. Один из самых простых способов популяризовал финансовый блогер Максим Крайнов. Он называется метод "четырех конвертов".
Его логика наглядна и понятна. У вас есть исходная точка — весь доход за месяц. В первый конверт уходит 10% — это долгосрочные сбережения, создание личного резервного фонда. В какой валюте его организовать — дело ваше. Во второй конверт отправится еще 10% дохода. Это средства на вашу серьезную финансовую цель: ремонт, поездка за границу или покупку автомобиля.
Такой метод упрощает управление своими деньгами и снимает психологическую нагрузку касательно среднесрочного планирования
Затем, в третий конверт, уходят деньги на все обязательные месячные платежи: квартплата, страховка, погашение кредитов и прочее.
Оставшееся — в четвертом конверте — это ваши "свободные деньги". Точнее, ваш бюджет на месяц: еда, развлечения, такси, подарки, книги и так далее. Его тоже можно поделить на четыре (или пять) части — по числу недель в месяце. Все текущие расходы оплачиваются из "недельного" конверта. Оставшиеся там после семи дней средства можете расходовать (или сберегать) по своему усмотрению.
Такой метод упрощает управление своими деньгами и снимает психологическую нагрузку касательно среднесрочного планирования. Его можно подстраивать под себя, усложнять или упрощать по мере необходимости. По крайней мере, он поможет воспитать в себе привычку следить за деньгами и рассчитывать их использование.
Шопинг давно перерос из просто средства совершать покупки в смесь досуга, развлечения и психотерапии. Немалая доля маркетинговых бюджетов тратится на психологические уловки и хитрости, которые подталкивают вас покупать — пусть даже товар или услуга вам совершенно не нужны.
Управление личными финансами требует также мастерства дрессировки той самой обезьянки, которая сидит в нашей голове и кричит "Купи! Купи!". Один из приемов — оценивать потенциальную покупку по стоимости использования, а не числа на ценнике. Например, нам кажется, что футболка за 100 гривен выгоднее, чем футболка за 500 гривен. Но тут мы не учитываем фактор качества — например, первая футболка растянется и выцветет уже к третьей-пятой стирке, в отличие от второй. Аналогично подходите и к гаджетам, и к модным технологическим игрушкам или одежде. Есть ли у вас потребность, которую новая покупка закроет? Сколько раз вы ее будете использовать? Какой срок она протянет?
Договоритесь с собой, что возьмете на размышление столько дней, сколько тысяч стоит товар
Можно даже ввести правило для дорогих, но часто эмоциональных покупок (трендовые вещи, новые смартфоны и так далее). Договоритесь с собой, что возьмете на размышление столько дней, сколько тысяч стоит товар. То есть, перед покупкой телефона за 15 тысяч возьмите паузу в две недели и решите, правда ли он вам так нужен. А еще — ходите на шопинг в одиночестве. Иначе возгласы подруг "Это так тебе идет, надо брать" точно подтолкнут к ненужной покупке.
И в целом — тратьте больше на новый опыт, а не новые вещи. Концерты, путешествия, мастер-классы, оздоровительные процедуры — все это сослужит вам и вашему здоровью большую пользу. Да и исследования показывают, что это приносит нам больше счастья, чем покупки.
Вокруг только и разговоров, что о деньгах. Цены на проезд и на коммуналку, обсуждение ценников новых айфонов, постоянные курсы валют в ленте новостей, перешептывания пассажиров метро о гречке, подсолнечном масле и молоке, статьи о сборе ребенка в школу… Наша психика находится под постоянным давлением мыслей о заработке и затратах, сбережениях и кредитах. И едва ли вам нравится это ощущение.
Конечно, никто не спорит, что деньги — топливо современного мира. Но это не значит, что они должны быть двигателем вашей, отдельно взятой жизни. Один из уроков управления личными финансами в том, что это — всего лишь еще один навык в вашей копилке умений. Подумайте и оглянитесь: ваша жизнь явно шире и интереснее беличьего колеса погони за деньгами. Да и ведь лучшие вещи в мире — это не вещи.
Если на денежном фронте пока погода неблагоприятная — приведите себя в форму
Поэтому финансовое здоровье и душевное благополучие тесно связаны. Занявшись одним, вы непременно измените состояние и второго. И если на денежном фронте пока погода неблагоприятная — приведите себя в форму. Да-да, все эти банальные советы о разминке утром, частых прогулках, ограничении сладкого-жирного-копченого (как и проведенного перед экранами времени) работают! Меньше волноваться — значит сохранять в себе больше энергии на полезные и приятные занятия. Значит — меньше уязвимости перед постоянным импульсом "Купи! Купи!". Значит — больше денег в кошельке, больше спокойствия на душе.
Так что сохраняйте здоровье — и физическое, и душевное, и денежное.
659
559 грн
на 12 месяцев *
* действует до 31.12.2018