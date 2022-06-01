Опираясь на славные традиции своих предков, Украина творит сегодня новую историю. Прочная армия + надежный тыл = победа, к которой стремится вся страна.

За ходом военных событий мы следим каждый день. А что же в это время происходит в тылу? После российского вторжения большинство бизнесменов и предпринимателей стали помогать украинской армии и беженцам. И каждый из них использует не только финансовые, но и имеющиеся в собственном распоряжении внутренние и внешние ресурсы.

Киевстар: 3 млрд грн в госбюджет + 33 млн грн на благотворительность

С начала масштабного вторжения в Украину национальный телеком-оператор уплатил в госбюджет 3 млрд грн налогов и сборов, перечислил в благотворительные фонды 33 млн грн и предоставил абонентам поддержку бонусами и бесплатными услугами связи на сумму свыше 420 млн грн.

Также Киевстар направляет большие ресурсы на поддержку обороноспособности Украины и реализацию гуманитарных проектов. В частности, компания перечислила на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны более 33 млн гривен.

Абоненты компании также присоединились к сбору средств на благотворительность и, с помощью выделенных оператором коротких номеров и сервиса СМАРТ-Гроші, перечислили на гуманитарные нужды больниц и военнослужащих более 3,2 млн грн.

Инфографика: Киевстар

На сегодня обеспечение в стране стабильной, непрерывной связи — главная задача для компании. В первом квартале 2022 года Киевстар инвестировал в развитие связи 659 млн грн. А благодаря круглосуточной работе специалистов компании, 95% базовых станций телекомсети работают в обычном режиме, обеспечивая граждан Украины услугами мобильной связи и интернета. За время военных действий компания построила более 100 новых объектов мобильной связи и подключила к бесплатному интернету 1150 бомбоубежищ в разных городах Украины.

Киевстар заботится, чтобы абоненты могли общаться с родными и близкими, где бы они ни находились. С начала боевых действий абонентам были предоставлены безвозмездные услуги или специальные условия работы услуг на сумму эквивалентную 425 млн грн. В частности, абоненты, находящиеся на временно оккупированных территориях могут звонить на номера сети и пользоваться «Домашним Интернетом» без оплаты. А в 16 странах мира, куда вынужденно выехали миллионы украинских женщин и детей, абоненты получают услуги связи по тем же тарифам, что и в Украине. Также Киевстар обеспечивает бесплатной мобильной связью медиков, работающих в зонах риска.

Киевстар остается надежным партнером государства и помогает обществу преодолевать трудности военного времени. Также компания предоставляет свои каналы связи Госслужбе по чрезвычайным ситуациям для оперативного информирования населения. За период с 24 февраля через сеть компании было передано более 185 млн сообщений с жизненно важной информацией.

Эско-Север: 100 дней войны = 100 млн гривен

С первых дней полномасштабной войны Энергосервисная компания Эско-Север и другие компании Группы Diloretio активно помогают в противодействии российской агрессии и поддержке Вооруженных сил Украины. Всего на эти цели за 100 дней войны израсходовано более 100 млн гривен.

Тем временем Группа компаний ни на день не останавливала добычу собственного газа, что позволяет поддерживать и выполнять обязательства перед собственными сотрудниками и украинским бюджетом. Только с начала этого года в бюджеты всех уровней было уплачено около 3 млрд гривен. В Группе считают, что поддержка бизнесом государственных и общественных приоритетов в столь сложные времена является ключевой составляющей победы.

В частности, компании Группы передали на нужды военных, волонтеров, ТРО и укрепления обороноспособности восточных областей более 100 000 литров топлива. В первые недели войны было принято решение о расширении помощи путем адресного обеспечения подразделений спецназначения, участвующих в боевых действиях против агрессора, разными видами технического обеспечения: беспилотные авиационные комплексы разных типов и комплектующие к ним, приборы ночного видения и другие предметы военной необходимости.

На базе компаний была создана и гуманитарная группа, которая, учитывая количество украинцев в соседних странах, активизировала сотрудничество с польским Фондом Иоланты Квасьневской «Взаимопонимание без барьеров/Porozumienie bez Barier» для помощи украинцам в Польше. А в государственный Гуманитарный фонд компания Эско-Север перечислила более 15 млн грн благотворительной помощи для обеспечения поддержки граждан Украины и на социальные нужды.





Группа Diloretio — холдинговая компания, объединяющая газодобывающие компании. Крупнейшей из них является Энерго-сервисная компания «Эско-Север», занимающаяся поиском, разведкой, добычей и реализацией природного газа, конденсата, нефти, имеет многолетний опыт работы в нефтегазовой отрасли Украины. Акционерами группы являются украинские бизнесвумен Карина и Анна Злочевски.

Виктор и Елена Пинчук вместе с компанией Интерпайп: более 25 млн долларов США

В течение трех последних месяцев Виктор и Елена Пинчук вместе с компанией Интерпайп и другими своими структурами, инструментами, связями, а также собственными ресурсами активно помогают армии и мирному населению. С этой целью на сегодняшний день выделено более 25 млн долларов США.

Более того, 801 сотрудник Интерпайп служит в рядах Вооруженных сил Украины и территориальной обороны, и 624 работника из них были мобилизованы после начала полномасштабной войны 24 февраля.

Вооруженные Силы Украины, силы территориальной обороны, медики и медицинские учреждения, а также граждане страны получают целевую помощь напрямую и через волонтерские организации.

Для ВСУ и ТРО профинансирована поставка бронированных автомобилей, тысяч бронежилетов и шлемов, средств связи, разведывательной техники и другой амуниции.

Кроме того, поддержку получают мобилизованные работники Интерпайпа. Их снабжают необходимой амуницией — бронежилетами, шлемами, тактической экипировкой и даже рациями и тепловизорами.

Если говорить о тактической и гражданской медицине, то было приобретено 7 современных бронированных машин «скорой» для спасения раненых военных и гражданских в горячих точках.

А для Министерства обороны и Министерства здравоохранения передали более 50,5 тысячи трехкомпонентных тактических аптечек для военных. В каждую такую аптечку входит военный турникет по стандарту CAT, кровоостанавливающие средства Celox и бандажи. Также для спасения людей в горячих точках дополнительно передали «скорым» 77,5 тысячи турникетов и 32 тысячи бандажей. Парамедики из «Госпитальеров» и медики подразделений терробороны получили более 2,5 тысяч полностью экипированных тактических аптечек.

39 больниц в 15 городах Украины получили необходимые медикаменты и расходные материалы. Кроме того, больницы в горячих точках, в частности, в Ахтырке и Чернигове, оборудовали дополнительными генераторами.

Для 8 больниц в Сумской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областях закуплены специальные транспортные инкубаторы для эвакуации и безопасной транспортировки новорожденных в критическом состоянии.

Что касается гуманитарной помощи, то для помощи украинцам в областях, где продолжаются боевые действия, и вынужденно перемещенных лиц постоянно направляются продукты, детское питание, медикаменты и средства гигиены.

Финансируются и оборудование укрытий, и помощь в эвакуации и защите гражданского населения.

Также гранты предоставляются украинским ученым в британском университете, чтобы они могли продолжать работать во время вынужденной эвакуации.

Финансирование проектов направляется через платформу Dobro.UA. Именно таким образом было реализовано 49 проектов помощи на местах — в Чернигове, Харькове, Сумах, Николаеве, Херсоне и других городах.

Кроме того, финансируются культурные и коммуникационные проекты для поддержки Украины мировым сообществом. Например, проект Украинского павильона «Защищая свободу» во время 59-й Биеннале в Венеции был воплощен в жизнь совместно с Офисом Президента Украины, Министерством культуры и PinchukArtCentre. А специальное онлайн-мероприятие YES по теме войны в Украине и будущего всего мира с ведущими мыслителями и историками современности Ювалем Ноем Харари и Тимоти Снайдером, а также лауреаткой Пулитцеровской премии Энн Эпплбаум.

Russian War Crimes House на Всемирном экономическом форуме в Давосе — проект, цель которого донести ужасную реальность российской агрессии в Украине. Он был создан Фондом Виктора Пинчука и PinchukArtCentre в партнерстве с Офисом Президента Украины, Министерством иностранных дел и Украинской ассоциацией Профессиональных фотографов.

Группа L’Oréal: 5 миллионов евро на гуманитарную поддержку

С начала российского вторжения и войны в нашей стране компания L’Oréal Украина направила все усилия для поддержки своих сотрудников и обеспечения украинцев средствами для гигиены.

Абсолютным приоритетом компании стала и остается поддержка 326 украинских сотрудников и их семей, жизнь которых так резко изменилась за это время. Учитывая масштабы того, с чем сталкиваются люди на местах, компания фокусируется на оказании помощи сотрудникам, которые остались в Украине, а также выехали или покидают страну, и украинскому народу. Также была создана горячая линия для оказания психологической помощи сотрудникам и их семьям, доступная в режиме 24/7.

Команды L’Oréal в соседних европейских странах лично встречают тех сотрудников, которые пересекли границу, и обеспечивают их и их семьи жильем. А также предоставляют доступ к частной медицинской помощи, психологическую поддержку и возможность получить юридические консультации.

L’Oréal Украина финансово поддержала и продолжает поддерживать сотрудников в нашей стране, гарантируя оплату заработной платы и обеспечивая дополнительной финансовой помощью на ежемесячной основе, учитывая рост стоимости условий жизни в Украине и возникновение дополнительных расходов.

Компания продолжает обеспечивать жильем сотрудников, находящихся за границей, и помогать во временном трудоустройстве в других филиалах L’Oréal желающим получить международный опыт.

С начала российского вторжения и войны в Украине компания L’Oréal направила все усилия на обеспечение украинцев гигиеническими средствами. Группа L’Oréal пожертвовала 5 миллионов евро на гуманитарную поддержку вынужденно перемещенных лиц.

За 2,5 месяца L’Oréal Украина доставила около 300 000 средств для гигиены в более 20 населенных пунктов Украины, чтобы обеспечить больницы, роддома, центры с вынужденно перемещенными лицами, дома престарелых, ТРО и ВСУ.

Также в ряд населенных пунктов была организована адресная доставка средств для гигиены: шампуней, гелей для душа и бритья, дезодорантов, средств по уходу за кожей. Этот список включает в себя такие города, как Киев, Буча, Ирпень, Чернигов, Обухов, Фастов, Львов, Сумы, Днепр, Харьков, Запорожье, Кривой Рог, Одесса и другие.

Реализация гуманитарной поддержки осуществлялась совместно с Украинской медицинской миссией, партнером Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA Украина) и благотворительным фондом Let’s help.

«Первая поставка гуманитарной помощи состоялась уже второго марта. Мы понимали, что есть проблема с логистикой в стране, и, несмотря на это, сотрудники склада добровольно и по собственной инициативе выходили на работу, оперативно собирали заказы, а благотворительные фонды доставляли нуждающимся. Мы благодарим всех их за смелость и планируем продлить программу гуманитарной поддержки во втором семестре 2022 года», — отмечает Александр Мазуркевич, Операционный директор L’Oréal Украина.

Компания Астарта: 489 млн грн в государственный и местные бюджеты + гуманитарные грузы и продовольствие на сумму почти 300 млн грн

Гуманитарная миссия Астарты направлена на поддержку военных, терробороны и гражданских украинцев, пострадавших от войны.

Для увеличения объемов гуманитарной помощи, агропромхолдинг «Астарта-Киев» вместе с благотворительным фондом Виктора и Ирины Иванчиков «Поверь в себя «создали общий проект Common Help UA, к которому уже присоединились более 16 украинских и международных партнеров и доноров.

Прозрачность и эффективность всех процессов обеспечивается с помощью цифровой платформы, разработанной специально для проекта. Операционную деятельность проекта обеспечивают около 1000 сотрудников Астарты на волонтерских началах. Все доноры получают подробный отчет, кто, где и когда получил их помощь.

Также компания активно сотрудничает с международными организациями. Уже доставлено 4500 тонн гуманитарных грузов Всемирной продовольственной программы ООН.

В рамках сотрудничества с Посольством Швейцарии в Украине собрано и доставлено 5100 тонн продовольствия для Николаева, Одессы, Винницы, Сум, Днепра и Харькова.

Реализация совместного проекта с Международной организацией труда, министерством иностранных дел Дании, Посольством Дании в Украине и ФРУ позволила сформировать и доставить в Харьков и Николаев более 3500 продуктовых наборов.

Благодаря совместным усилиям помощь получили более 600 000 эвакуированных и пострадавших от военных действий украинцев и 212 социальных и медицинских учреждений, обслуживающих более миллиона украинцев. В общей сложности доставлено 11 500 тонн гуманитарных грузов и продовольствия на сумму почти 300 млн грн.

Отдельно Астарта помогает украинским воинам — закупает средства индивидуальной защиты: бронежилеты, шлемы, тактические очки и другое снаряжение. Снаряжение передавали как по просьбам командиров военных частей и терробороны, так и многим из более 300 мобилизованных работников нашей компании и их собратьев. В общей сложности предоставили тысячи комплектов снаряжения. На нужды ВСУ передали 97 автомобилей. Работа продолжается.

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