Полифония. Как создавали крупнейший онлайн-архив украинской традиционной песни

Пять лет экспедиции, 2000 уникальных украинских песен, аншлаги в европейскких городах

Пять лет экспедиции, 2000 уникальных украинских песен, аншлаги в европейских городах. Журналист Екатерина Бачинская рассказывает о том, как и кто создает крупнейший онлайн-архив украинской традиционной песни — Полифония.

«Этот проект — не только о песне. Он о поддержке, идее и будущих поколениях. О том, что нам необходимо сохранить сегодня. Потому что завтра может быть поздно. Песня живет с голосом, носителем, человеком, который ее передает. А мы не вечны. Поэтому необходимо передавать ее дальше и успеть сохранить».

Мы встречаемся с заместителем директора Музея Ивана Гончара Мирославой Вертюк в ее кабинете. «Над проектом Полифония мы начали работать еще в 2014 году, и тогда никто не мог подумать, что достигнем таких результатов. Сейчас это уже неотъемлемая часть жизни тысячи людей», —говорит она.

Как один венгр и ЕС возрождают украинскую песню

«Вас не удивляет, что именно венгр исследует и сохраняет украинскую песню? А финансирует это не Украина, а Европейский Союз? Не мы, украинцы, а иностранцы нам помогают возрождать свое», — начинаю наш разговор с госпожой Мирославой вопросом. «Думаю, что не стоит этому удивляться. Украинская песня очень ценна как в Европе, так и в мире», — отвечает Мирослава.

Пять лет назад венгерский музыкант и этнограф Миклош Бот начал исследовать украинскую народную песню. В дальнейшем его увлечение переросло в идею собрать древние украинские песни из всех регионов. Так и начался проект Полифония. Впоследствии к проекту присоединились и украинцы: Национальный центр народной культуры «Музей Ивана Гончара» вызвался быть партнером, а координатором «Полифонии» от Украины стала Мирослава Вертюк.

Дважды в год команда ученых вместе с Миклошем Ботом посещала один из регионов Украины. Около пяти недель экспедиции, куча аудио- и видеофайлов. Как результат — в Украине создан уникальный онлайн-архив украинской народной песни, где можно послушать более 2000 песен из 100 украинских сел.

Полный текст песни и информация о видео

После первых экспедиций и гастролей бабушек за границу о Полифонии начали говорить за пределами Украины. Пик развития пришелся на 2017 год, когда самая масштабная программа Европейского Союза в культурной сфере «Креативная Европа» начала сотрудничество с исследователями. Программа ЕС покрывает 57% бюджета проекта и дает возможность и дальше исследовать украинское многоголосье. Тогда для экспедиторов эти изменения становятся глотком воздуха и шансом не прекращать работу над исследованием украинской песни.

Полный текст песни и информация о видео

«Мы ставили перед собой две цели: собрать качественный архив украинского многоголосья и популяризировать его в мире», — объясняет Мирослава Вертюк. Первой к проекту присоединилась международная команда музыкантов, которая представила проект в Польше, Венгрии, Франции. «Проект стал доступен миру собственно через архив. Его качественную подачу и англоязычную версию. На сайт нам постоянно пишут письма с приглашениями бабушек на различные фестивали», — добавляет Мирослава.

Популяризация от «ДахиБрахи»

Украинская этно-группа ДахаБраха собирает залы в Европе и мире. В 2017 году их песня стала саундтреком к американскому фильму Фарго, однако наибольшая популярность пришла к группе после прямого эфира на BBC. Предложение за предложением — и в результате их трек прозвучал в известной рекламе футболиста Дэвида Бекхэма. Узнав о проекте Полифония, ДахаБраха сразу согласились на предложение сотрудничества. Музыканты демонстрировали видеоролики из экспедиций Полифонии на своих концертах.

Пиар-менеджер ДахиБрахи Ирина Горбань рассказывает, что очень много иностранцев интересуются украинской песней: «И именно благодаря такому проекту мы можем шире показать нашу песню».

В планах ДахиБрахи добавить на своем сайте раздел, посвященный именно проекту Полифония. Также кроме трансляции видеороликов они собираются раздавать печатные материалы о проекте во время мировых туров. «Довольно часто людям после концерта интересно, что за песни мы исполняем, о чем они? А благодаря материалам слушатели смогут ближе познакомиться с первоисточниками и проектом», — добавляет Ирина.

Однако на этом музыканты группы не собираются останавливаться и хотели бы в своем творчестве использовать материалы из архива: «Мы стараемся нашим творчеством дарить старым песням новую жизнь и популяризировать традиционное пение. Это наша память, наша особенность, без которой невозможно движение вперед. И мне кажется, что все больше людей интересуются своими корнями и теперь могут легко проникнуть в этот огромный мир полифонии именно благодаря проекту и его популяризации», — объясняет она.

Песни и комплексы

Главной проблемой проекта Мирослава Вертюк называет исчезновение украинской песни. В большинстве сел она умирает вместе с исполнителями, ее не передают детям и внукам. Более того, проблемой вымирания песни являются комплексы украинцев. Во время проекта на просьбу исполнить напев исследователи неоднократно слышали в ответ отказ: «Да вы что, я петь не буду! Ведь что подумают дети, соседи? Что я с ума сошла? Кто же нормальный сейчас такое поет?» — передает слова некоторых бабушек Мирослава.

«И скажу откровенно, сначала, когда слышали такие ответы, это нас поражало». Координатор проекта уверяет, что такие «колокольчики» опасны для ученых и общества. Однако изменить эту ситуацию можно. И образцом являются страны-соседи: Венгрия, Грузия, Литва и Польша. Там удалось сохранить, даже возродить и развивать традиции народных песен, танцев.

Полный текст песни и информация о видео

Мирослава рассказывает, что по примеру венгров стоит внедрять знания об украинской песне на образовательном уровне: «Почти в каждой венгерской, литовской школе изучают традиционные танцы, песни, инструментальную музыку. В Венгрии много фестивалей и мастер-классов, на которых можно научиться танцевать. В обычных пабах играет традиционная музыка разных регионов. Мы же стесняемся своей песни. Вместо того, чтобы создавать собственный бренд нематериального культурного наследия, мы закрываем кафедры в университетах», — добавляет Мирослава Вертюк.

Переполненные залы в Европе

И как ни странно, пока же в мире удается лучше популяризировать украинское многоголосие. И свидетельство этого — заполненные залы на концертах проекта Полифония, интерес со стороны культурных программ. За пять лет проекта певицы посетили Францию, Польшу и Венгрию.

На лето 2019 уже также запланированы концерты: «Залы всегда заполнены молодежью. Люди ходят на концерты с большим интересом». В свою очередь, благодаря проекту некоторые из исполнительниц впервые выехал за пределы Украины. «Они плачут от того, что и музыка и традиция, представляющая для них большую ценность, может быть кому-то интересна. Ее слушают, благодарят за это творчество не только в Украине, но и в мире», — рассказывает Мирослава, показывая фотографии гастролей в Венгрии.

Полный текст песни и информация о видео

В планах Полифонии и в дальнейшем продолжать экспедиции, ведь за время проекта неоднократно раздавался телефонный звонок, когда Мирослава и команда слышали печальную весть: «За эти пять лет умерла уже не одна исполнительница, и я осознаю, что популяризировать у нас еще будет время, а для фиксации время очень ограничено. Поэтому для нас самое главное сейчас не останавливаться и искать возможности для продолжения проекта».

Текст: Екатерина Бачинская

Фото: FB Музея Гончара, FB Dakhabrakha, Dakhabrakha, FB Полифония

Видео: Полифония