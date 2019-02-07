Побег из стабильности: деловой Давос делает ставку на растущие рынки и перспективные направления

Интервью с Виталием Ильченко,

основателем компании "UKRAVIT"

- Виталий Владимирович, Вы недавно посетили Всемирный экономический форум в Давосе. С какой целью, по чьему приглашению?

- Поскольку Всемирный экономический форум – это площадка, которая объединяет инвест-фонды и представителей бизнеса из разных стран мира, я поехал в Давос по приглашению американского инвестиционного фонда, заинтересованного в инвестировании бизнеса в Украине. Как представитель украинского бизнеса, я познакомил их с особенностями бизнес-климата в нашей стране, рассказал о возможностях и перспективах ведения бизнеса в Украине. Благодаря этому они увидели Украину глазами бизнесменов, а не через слова политиков или не всегда объективные образы СМИ.

- Как проходила работа Форума? Как на нем была представлена Украина?

Рынки, где все стабильно, – это рынки, на которых тяжело зарабатывать. А Украина сегодня – это страна, в которой тот, кто научился вести бизнес, имеет все шансы успешно развиваться.

- На Форуме присутствовали представители политики и бизнеса со всех стран мира. Каждая страна имела свой павильон, и Украина в том числе – Украинский дом, и презентовала свои проекты и возможности. Я принимал участие в панели Global Perspective for Family Offices, слушателями которой были инвест-фонды с общим капиталом 200 млрд. долларов. Эта панель объединила множество интересных спикеров. Например, первым выступал экс-президент Мексики, который сейчас является учредителем инвестиционного фонда; также были представители большого инвестиционного фонда из Панамы и многих других стран. Все они рассказывали, как развиваются их страны.



К сожалению, про Украину они знали только то, что у нас идет война. И что страна страдает от коррупции. Поэтому я, как бизнесмен, рассказал, что Украина – это, прежде всего, возможности и быстрота роста, по сравнению с остальными рынками. Ведь рынки, где все стабильно, – это рынки, на которых тяжело зарабатывать. А Украина сегодня – это страна, в которой тот, кто научился вести бизнес, имеет все шансы успешно развиваться.



- А были ли те, кто всерьез заинтересовался?

- Да, конечно. Заинтересовались очень многие. Некоторые после моего выступления даже подходили и благодарили за то, что им по-другому открыли глаза на Украину, выражали готовность сотрудничать, инвестировать в украинский бизнес. Более того, были и конкретные предложения о сотрудничестве, которые мы, со своей стороны, тоже готовы рассмотреть.

В мире сейчас большой избыток денег, и инвесторы тщательно выбирают, куда их вложить. Самые прозорливые из них понимают, что те, кто боится сюда «заходить», упускают время и возможности. Ведь когда в Украине все будет стабильно хорошо, то их здесь никто ждать уже не будет – тогда мы уже сами будем в состоянии искать и выбирать, куда инвестировать.

- Кто из участников произвел впечатление лично на Вас?

- Как я уже сказал, спикеры все были очень интересные. Мне лично очень понравилось выступление экс-президента Мексики. Он рассказывал о том, насколько его страна выросла за последние годы, и как они этого достигли. К примеру, зачем им выращивать пшеницу, если можно ее закупить по более низкой цене в другой стране, той же Украине?.. Поэтому они сфокусировались на производстве более рентабельной сельхозпродукции – плодово-овощной группе и некоторых других. Они, по сути, поменяли подход к агробизнесу: вместо того, чтобы экспортировать любую продукцию, они целенаправленно перешли на культуры, которые приносят их стране большую прибыль. И сейчас они в этом значительно преуспели.

- Что полезного Вы почерпнули для себя – информацию, возможно, точку зрения или подход?

- Очень интересной темой обсуждения была легализация выращивания каннабиса в Мексике. Сегодня это – сумасшедший теневой оборот денег наркокартелей. Между тем, когда мы говорим о каннабисе исключительно как о наркотическом веществе, почему-то никто не вспоминает о другой стороне медали: во-первых, он широко распространен в медицине, во-вторых – является сырьем для полимерных материалов. Таким образом, легализация привнесет миллиарды доходов в бюджет от медицины и промышленности. В то время как сейчас это сопряжено с воровством, убийством и теневым бизнесом. Более того, чем больше будет зарегулировано, тем меньше останется возможностей для нецелесообразного использования. Поэтому Мексика уже сегодня пытается урегулировать этот вопрос законодательно, понимая, что речь идет о высокорентабельной культуре, на которую есть спрос и которая имеет перспективы.

- Бытует мнение, что Давосский форум уже не имеет того значения, что ранее. Более того, в этом году его по разным причинам не посетили некоторые мировые лидеры. Как это повлияло на эффективность коммуникации? И насколько вообще в современных условиях эффективен формат Форума?

- Вы знаете, может, это даже и хорошо, что в этом году многие представители власти пропустили участие в Форуме. Ведь они на таких мероприятиях выполняют фактически представительскую функцию. А конкретную работу делает, как ни крути, бизнес. Формат Форума – это площадка принятия решений не политических, а, в первую очередь, экономических, с реальными проектами и этапами их реализации.

К сожалению, Украина еще не до конца научилась презентовать свои возможности – очень часто подобные мероприятия используются как площадка для лозунгов популистов. Поэтому многие инвесторы воспринимают нашу страну, как страну-попрошайку, которая выклянчивает деньги.

Однако, в последнее время у бизнеса начинает появляться понимание, как нужно презентовать свою страну, чтобы она имела успех. И Украину начинают видеть как страну с огромным потенциалом. Когда деньги просит политик, инвесторы не понимают, на что они пойдут; а вот результаты инвестиций в бизнес можно увидеть и оценить. Равно как и понять, как эти деньги будут возвращены. Именно такие площадки нужно использовать как средство продвижения Украины и украинского бизнеса, привлечения прямых инвестиций в украинские компании. В будущем именно бизнес будет выстраивать отношения между странами.

- Нет ли у Вас ощущения, что в связи глобализацией, с упразднением границ управлять всеми мировыми процессами будет именно бизнес? Соизмерьте категории «бизнес – власть» в ближайшем будущем.

- Я считаю, что в будущем влияние политики значительно ослабеет, потому что бизнес-отношения уже сегодня становятся приоритетными. И подтверждением тому является миграция интеллектуальных кадров. Ведь не политическая формация, а именно успешно развивающийся бизнес притягивает интеллектуальный потенциал. Задача же политиков сужается до того, чтобы создать приемлемые условия для процессов развития бизнеса.

Мир открывается, и взаимоотношения между бизнесом становятся гораздо эффективнее, чем между политиками. И через каких-то 5 – 10 лет границ для бизнеса уже не будет. Даже сейчас, чтобы произвести продукт, идет кооперация многих стран: где-то создается проект, где-то технологии, где-то детали и т. д. – все зависит от возможностей страны, ее специализации. А вот ключевой момент – в какой стране будет произведен конечный продукт. И нам сегодня нужно работать над тем, чтобы конечный продукт создавался именно в Украине.

- Виталий Владимирович, Ваша компания как раз является крупнейшим украинским производителем средств защиты растений и микроудобрений. Расскажите, что есть «UKRAVIT» сегодня, как она развивается и к чему стремится.

- Компания существует с 1999 года. Как я сказал на Форуме, за тот период, что в Украине идут военные действия, она существенно выросла – практически в 2 раза!.. Мы построили новое производство, наращиваем долю экспорта на рынки Грузии и Молдовы; более того, в этом году выходим на рынки Узбекистана, Казахстана и Эфиопии. Также в 2018 году мы открыли первый в Украине R&D центр для исследований и внедрения инноваций – «Институт здоровья растений». Это заставило участников Форума совсем по-другому посмотреть на Украину и ее бизнес-климат, даже учитывая военные действия в стране. Если раньше никто не хотел вкладывать инвестиции в ее развитие, то сейчас в ней увидели перспективы. Ведь в таких непростых условиях есть компании, которые развиваются, растут. И успех нашей страны зависит, в первую очередь, именно от них.

Сегодня «UKRAVIT» развивается как сервисно-технологическая компания, которая помогает аграриям вести свой бизнес профессионально: за счет агробиологических сервисов «Института здоровья растений», технологического сопровождения всех этапов производства сельхозпродукции, спутникового мониторинга, комфортных финансовых инструментов, новейших формуляций препаратов и систем защиты мы решаем проблемы агрария комплексно. Такой всеобъемлющий подход помогает в разы увеличивать эффективность всех процессов, повышает рентабельность выращивания культур, снижает производственные затраты, оптимизирует использование ресурсов. Мы – не производитель препаратов для защиты растений; мы – друг и надежный партнер для агрария, которому помогаем развиваться и достигать высоких результатов.

Отдельно мы ратуем за то, чтобы вся продукция, выращенная на украинских полях, была качественной и безопасной. Поэтому рекомендуем применять индивидуально разработанные системы защиты и питания, которые на 100 % обезопасят фермера от неправильного внесения препаратов. Ведь несвоевременно или неправильно внесенный препарат может существенно повлиять на качество урожая – например, продукция будет содержать остаточные пестициды, следовательно, не соответствовать требованиям, вредить здоровью людей. Также нарушение системы внесения может сказаться и на состоянии почв – в них тоже могут накапливаться продукты распада пестицидов. И если вовремя не принять меры, их деградация достигнет критического уровня, когда ничего уже сделать будет нельзя.

- Какой Вы видите свою компанию через 5, 10 лет?

- Уже сейчас у нас много интересных проектов, которые мы будем развивать. Мы ведем переговоры с IFC и ЕБРР для привлечения средств для их реализации. Это работа над созданием новейшего биохимического агроиндустриального парка, который консолидирует научный потенциал и привлечет в Украину инвестиции и перспективные проекты в разных отраслях. Ведь наша основная цель – помогать создавать эффективную модель ведения агробизнеса.

- Как все эти процессы способны повлиять в целом на сельскохозяйственную отрасль Украины? Какой Вы видите ее в ближайшем будущем?

- Думаю, за ближайшие годы в Украине будет создано очень много предприятий, которые будут заниматься глубокой переработкой продуктов сельского хозяйства. Это тот потенциал, который в нашей стране вообще еще не раскрыт. Ведь все, что выращивается на земле, – источник возобновляемого сырья для многих отраслей: фармацевтики, химии, строительства, машиностроения, легкой промышленности и других. Продукция агросектора сможет заменить много ограниченных ресурсов, которые сегодня используются нерационально.

- Одним из ключевых месседжей Форума была экономика пластика. Прокомментируйте, пожалуйста, эту проблему в Украине, а также расскажите, как Вы решаете ее в рамках работы Вашей компании.

- Проблема утилизации пластика сейчас действительно является одной из, без преувеличения, глобальных проблем человечества. Ведь многие страны не утилизируют отходы, а просто загрязняют ими окружающую среду и мировой океан. Меж тем, эта проблема достигла критического уровня и требует немедленного решения.

Одновременно, это очень перспективное направление для бизнеса. Ведь переработать пластик и продать гранулы – довольно доходное дело. Так что выбрасывать пластик в океан – это, фактически, выбрасывать деньги.

Компания «UKRAVIT» с 2013 года сама производит упаковку и тару для своей продукции. И в этом году мы запускаем проект, в рамках которого будем собирать использованную тару и перерабатывать ее. Это уменьшит загрязнение окружающей среды, а также будет экономически выгодным направлением деятельности во всех смыслах. Перерабатывать пластик мы будем своими силами – оборудование для этого уже частично закуплено, остальное появится в течение ближайшего времени. На данный момент этот проект для нас один из приоритетных, так как перерабатывающее производство является обязательным в структуре агроиндустриального парка, который мы сейчас создаем.

Выбрасывать пластик в океан – это, фактически, выбрасывать деньги.

Еще одно решение этой проблемы я вижу в отказе от синтетического пластика в пользу органического, в производстве которого используют возобновляемое сырье сельского хозяйства. Такие разработки в Украине уже есть, но они, к сожалению, точечные, так что их нужно развивать, в них стоит инвестировать. Ведь очень грустно, что мы экспортируем ту же кукурузу, а получаем ее назад в виде пластика, но уже втридорога.

- А в какой бизнес, тип бизнеса, кроме перерабатывающего, сейчас еще перспективно инвестировать?

- Сейчас очень много потенциала везде, поскольку многие отрасли еще работают, что называется, по старинке. Мир движется к «оцифровке» всех отраслей, инвестиции вкладываются, в первую очередь, в технологии и новые научные разработки. Если говорить про конкретные сферы, то это химия, биохимия, биотехнологии; частично это касается ІТ. Частично – потому что сейчас эта отрасль быстрорастущая, но в какой-то момент она «закроется».

- Какие главные недостатки сегодняшней Украины для развития бизнеса?

- Думаю, более всего международных инвесторов отпугивают законодательство, ограничивающее развитие бизнеса, несовершенная судовая система, сложное налогообложение. Также это большое количество контролирующих и проверяющих органов, при которых решить вопрос, купить землю, получить разрешение на строительство или начать бизнес крайне сложно. Я лично знаю многих бизнесменов, для которых попытка запустить бизнес в Украине закончилась фиаско. Они просто в какой-то момент сдались и организовали свою деятельность в соседних странах, где эта процедура упрощена.

- Всемирный экономический форум в Давосе в этом году проходил под эгидой 4-й промышленной революции. На какой стадии реализации всех этих процессов находится Украина? Что нужно сделать в первую очередь, в том числе, в отрасли агро?

- Ну, во-первых, Украине очень повезло, что она не участвовала в 3-й революции (ред. – смеется). Так что сейчас у нас есть все шансы ничего не ломать, но сразу внедрять необходимые принципы и технологии. И в этом наше преимущество. Что до агросектора, то его пока очень сдерживает земельная реформа – отсутствие прозрачного рынка земли. Аграрии, которые работают на этой земле, зачастую не используют новейшие методики и мировые технологии, так как не уверенны в своем завтра. Хотя по урожайности многие бизнесмены выходят на серьезный уровень. И вполне могли бы конкурировать с признанными лидерами.

Отдельно стоит сказать о том, что в Украине очень много талантливых ученых, которые имеют перспективные проекты, но не имеют возможности их реализовать. Поэтому главной социальной миссией нашего «Института здоровья растений» мы считаем консолидацию научного потенциала Украины – как подготовку молодого поколения ученых, так и репатриацию тех, кто за годы Независимости уехал за границу. Для обеих групп мы предоставляем возможность работать на благо своей страны, вести общие проекты с мировыми НИИ в разных отраслях, создавать что-то свое. Конечно, ничего не меняется в одночасье, но чем больше украинский бизнес будет работать в своей и для своей страны, инвестировать в ее развитие и процветание, тем больше у нас шансов выйти на одни позиции с мировыми лидерами, а то и стать первыми.