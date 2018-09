Пять известных художников Украины о том, что значит «Мыслить как художник»

В ответе на этот вопрос можно вычленить такие моменты: “listen to your heart” и “back to basics”. Первое — это подход к думанью, но не как к решению каких-то уравнений, речь идет больше о прислушивании к тому, что происходит снаружи и внутри. А “back to basics” — более когнитивное понятие. Это своеобразное умение задавать правильные, фундаментальные вопросы: например, зачем ты это делаешь? Что главное, в работе, которую ты делаешь?