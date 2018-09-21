Пять известных художников Украины о том, что значит «Мыслить как художник»

В издательстве ArtHuss вышла книга искусствоведа и редактора отдела искусств Би-Би-Си Уилла Гомперца Мысли как художник. Украинское арт-пространство уже давно вышло за границы своей страны и развивается в мировом контексте. Многие наши художники успешно продаются на зарубежных аукционах. Нам стало интересно услышать их мнение по поводу вопроса, поставленного в книге Уилла Гомперца и НВ STYLE поговорил с художниками Украины о том, что для них значит «Мыслить как художник»
Н а самом деле мало кто осознает, насколько эта тема глобальна и важна на сегодняшний день. Единственное, что мне хотелось бы уточнить — кого мы называем художником? Предлагаю разделить это понятие. В основном, к сожалению, художником принято называть человека, который просто рисует, и он мыслит как тот, кто просто рисует и зарабатывает этим деньги. Это грустно, неинтересно.
В моем понимании, художник — это человек, который мыслит на несколько поколений вперед и который задает тон развитию всему гуманитарному, эстетическому и, соответственно, этическому. Не случайно есть такие выражения, как “художник слова” или “художник своего дела”.
Художник — тот человек, который занимается эстетизацией этики. Скажу даже больше, это единственное, чем стоит заниматься цивилизованной части человечества. Я подчеркиваю — именно цивилизованной, потому что, если общество не цивилизованное, то мы говорим об оформителях, а не о художниках в обозначенном понимании.
Потому что художник — это человек, который задает главные, визуальные составляющие части человеческого восприятия мира. Когда мы говорим слово “Рай”, то представляем, прежде всего, нечто визуально красивое. Художник отдает свою жизнь на то, чтобы определить границы и смысл красивого. Любой человек, достигая положения благополучия в социуме в рамках цивилизации, начинает делать для себя что-то красиво, а художник — это тот, кто начинает делать красиво сразу и посвящает этому всю жизнь.
Поэтому мыслить как художник для меня единственно логичная и достойная человеческой жизни система мышления. Человек должен понимать, что единственная ценность его жизни заключается в творчестве. Это единственная функция, которую Бог передал нам. Это единственное, чем мы на него похожи. Это то единственное, что в корне отличает нас от животных. Если мыслить на протяжении жизни, упуская элемент эстетики, которая перерастает в этику, то жизнь не имеет смысла. Поэтому мыслить как художник — это единственный разумный способ мышления в принципе.
Думаю, стоит говорить о фигуре художника в широком смысле, куда бесспорно можно отнести и писателя. Художник постоянно ставит под сомнение опыт, накопление которого обычно в других профессиях считается неким аналогом капитала. Также иного понимания приобретает и профессионализм - что означает у художника избрание мышления своим делом в прямом смысле, то есть осуществление мышления в художественном акте. Таким образом мышление у художника происходит в действии, в существовании в Декартовом смысле. Поэтому в выражении «мыслить как художник» мне видится ловушка в слове «как», что предусматривает какой-то особый способ мышления отдельно от способа существования. Интересно, каким образом автор книги преодолевает этот разрыв.
Как я думаю, так я и работаю. Не как я вижу, а как я мыслю. Здесь важна методология. Художник использует свой метод, созданный с его философских и пластических идей. Я могу долго собирать и изучать материал, делать антропологические и пластические исследования, разрабатывать математические композиционные формулы, работать над идеями и темами, экспериментировать, а потом выплеснуть это экспрессивно и почти интуитивно в материал. Без одного не было бы другого.
Мне интересно изучать. И впоследствии трансформировать. Мой пластический язык может изменяться и уже неоднократно изменялся. Но цель остается одна - досконально построить собственную реальность, насыщенный нюансами и карманами мир и разработать этот ключ, который может ввести в транс.
Этот вид деятельности мне подходит из-за того, что я абсолютно сам отвечаю за конечный результат, а не связан с кучей людей, которые участвуют в процессе, как, например, режиссер. Потому что с большим количеством людей задействованных в процессе начинается бардак в расположении, потому что включается человеческий фактор. Здесь я сам ответственен за то, как я мыслю, куда поставлю вертикаль, куда горизонталь, как потечет моя краска и какой заряд я заложу в работу.
Надо мной нет никакого начальства и прессинга, поэтому я могу мыслить свободно. И в какую сторону хочу. Я работаю с собственным сознанием. И иногда ее ретранслирую. Если обозначить это все одним предложением - это все вопросы свободы.
Это относится к области магической линии для меня. Есть тайна, которая принадлежит всем нам, и эта тайна касается жизни, смерти и любви. Если человек способен не только эту тайну почувствовать и осознать, а еще ее визуализировать — включается механизм, который никому не известен, тот тайный механизм, который называется механизмом искусства.
Считаю, что слово “мыслить” здесь может быть не очень неуместно. Для меня очень важно, что искусство не идет от ума, иначе тогда его можно было бы запрограммировать и предсказать. И тогда мы не мыслили бы как художники, а как ученые, которые прочитали много книг и способны сформулировать свою мысль на основе уже существующих. Художник же всегда мыслит непредсказуемо.
В ответе на этот вопрос можно вычленить такие моменты: “listen to your heart” и “back to basics”. Первое — это подход к думанью, но не как к решению каких-то уравнений, речь идет больше о прислушивании к тому, что происходит снаружи и внутри. А “back to basics” — более когнитивное понятие. Это своеобразное умение задавать правильные, фундаментальные вопросы: например, зачем ты это делаешь? Что главное, в работе, которую ты делаешь?