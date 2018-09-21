Пять известных художников Украины о том, что значит «Мыслить как художник»

Н а самом деле мало кто осознает, насколько эта тема глобальна и важна на сегодняшний день. Единственное, что мне хотелось бы уточнить — кого мы называем художником? Предлагаю разделить это понятие. В основном, к сожалению, художником принято называть человека, который просто рисует, и он мыслит как тот, кто просто рисует и зарабатывает этим деньги. Это грустно, неинтересно.

В моем понимании, художник — это человек, который мыслит на несколько поколений вперед и который задает тон развитию всему гуманитарному, эстетическому и, соответственно, этическому. Не случайно есть такие выражения, как “художник слова” или “художник своего дела”.

Художник — тот человек, который занимается эстетизацией этики. Скажу даже больше, это единственное, чем стоит заниматься цивилизованной части человечества. Я подчеркиваю — именно цивилизованной, потому что, если общество не цивилизованное, то мы говорим об оформителях, а не о художниках в обозначенном понимании.

Потому что художник — это человек, который задает главные, визуальные составляющие части человеческого восприятия мира. Когда мы говорим слово “Рай”, то представляем, прежде всего, нечто визуально красивое. Художник отдает свою жизнь на то, чтобы определить границы и смысл красивого. Любой человек, достигая положения благополучия в социуме в рамках цивилизации, начинает делать для себя что-то красиво, а художник — это тот, кто начинает делать красиво сразу и посвящает этому всю жизнь.

Поэтому мыслить как художник для меня единственно логичная и достойная человеческой жизни система мышления. Человек должен понимать, что единственная ценность его жизни заключается в творчестве. Это единственная функция, которую Бог передал нам. Это единственное, чем мы на него похожи. Это то единственное, что в корне отличает нас от животных. Если мыслить на протяжении жизни, упуская элемент эстетики, которая перерастает в этику, то жизнь не имеет смысла. Поэтому мыслить как художник — это единственный разумный способ мышления в принципе.