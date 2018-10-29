Пять фактов, которые лучше всего характеризуют украинское пивоварение

Солод, то есть пророщенный ячмень - базовый ингредиент для производства пива. Не все знают, что украинское пиво производится в основном из украинского солода и в Украине работает две мощных международных компании по производству солода. Вместе с еще одним крупным украинским производителем они производят 98% украинского солода. Кроме этих трех гигантов работает еще 3 меньших независимых солодовни и 6 солодовен при пивоваренных заводах. Качество украинского солода высоко оценивают украинские пивовары. И не только крупные пивоварни, которые работают на украинском солоде, но и крафтовые, которые имеют возможность пробовать разный солод из-за небольших объемов производства. На IV Всеукраинском профессиональном конкурсе пива и безалкогольных напитков среди мини-пивоварен Украины «Грани качества - 2018», пивовар из Чехии, который давно работает в Украине и победитель в номинации «лучший пивовар» Даниэль Ваша, сказал другим представителям мини-пивоварен во время вручения наград: «Вот вы говорите, что у вас ингредиенты немецкие и американские и так далее. А я использую 90% украинских ингредиентов и вы видите результат - золото». По данным того же «Укрпива», производство солода за 9 месяцев 2018 года составило 254 тыс. 150 тонн, что на 7% больше, чем было произведено за аналогичный период 2017 года. Развитие солодовой промышленности в Украине - не редкость для того, кто хоть немного разбирается в сельском хозяйстве: Украина относится к странам мира с идеальными для выращивания ячменя пивоваренных сортов грунтовыми и климатическими условиями. Производители солода в основном работают с аграриями на условиях фьючерсных и форвардных контрактов - то есть закупают заранее определенное количество за определенную цену, что дает аграриям гарантию доходности.