Пять фактов, которые лучше всего характеризуют украинское пивоварение

Недавно закончился «Октоберфест» – праздник славы и достижений немецкого пивоварения и баварской пивной культуры – об итогах фестиваля недавно мы готовили обширный материал. А что же украинские пивовары? Как чувствует себя наша пивная отрасль сегодня? Мы подобрали 5 самых красноречивых фактов, характеризующих ее умение выживать и удивлять в сложных условиях.
Наверное, если бы такое падение имело место в Германии или Чехии, на спасение пивоваров бросило бы свои силы все государство. «Что не убивает меня - то делает меня сильнее» - известная сентенция, которую вполне можно приложить к судьбе украинской пивоваренной отрасли. После «золотых времен» роста производства и потребления пива в Украине, который продолжался примерно до 2008 года, началось резкое падение рынка и производства. Если в 2008 году в Украине было произведено 320 млн дал. пива, то в 2017-м - 178 млн дал., то есть на 45% (!) меньше. Такое падение произошло в результате резкого роста цены пива, из-за повышения акцизного налога на него. Это повышение налога очень неудачно наложилось на уменьшение покупательной способности населения, которое было вызвано сначала глобальным экономическим кризисом, а впоследствии и политическим кризисом, и военными действиями на востоке страны. Только в 2018 году начался шаткий рост производства пива. Согласно сообщению генерального директора ЧАО «Укрпиво» Галины Кореньковой, по их экспертной оценке объем производства пива в Украине (кроме пива безалкогольного с содержанием спирта до 0,5% об.) за 9 месяцев 2018 составил 144,9 млн дал., или 102,5% от аналогичного периода 2017 года. Поэтому, совсем нетепличные условия работы отрасли заставляют ее сконцентрироваться на развитии и искать рынки сбыта за рубежом, одновременно разнообразить предложение на внутреннем рынке и совершенствовать продукт.
Именно за счет роста экспорта пива, а не из-за роста внутреннего рынка, украинские пивовары увеличили объем производства. По информации «Укрпива», в 2017 году украинские пивоварни увеличили экспорт пива на 49,4%, или на 3,3 млн дал. в натуральном выражении, что позволило улучшить использование производственных мощностей. Экспорт украинского пива традиционно значительно превышает импорт - по всем законам экономики, пивоварение можно назвать отраслью специализации украинской экономики! Это не может не свидетельствовать о высоком качестве украинского пива и его конкурентоспособности на международном рынке.
Солод, то есть пророщенный ячмень - базовый ингредиент для производства пива. Не все знают, что украинское пиво производится в основном из украинского солода и в Украине работает две мощных международных компании по производству солода. Вместе с еще одним крупным украинским производителем они производят 98% украинского солода. Кроме этих трех гигантов работает еще 3 меньших независимых солодовни и 6 солодовен при пивоваренных заводах. Качество украинского солода высоко оценивают украинские пивовары. И не только крупные пивоварни, которые работают на украинском солоде, но и крафтовые, которые имеют возможность пробовать разный солод из-за небольших объемов производства. На IV Всеукраинском профессиональном конкурсе пива и безалкогольных напитков среди мини-пивоварен Украины «Грани качества - 2018», пивовар из Чехии, который давно работает в Украине и победитель в номинации «лучший пивовар» Даниэль Ваша, сказал другим представителям мини-пивоварен во время вручения наград: «Вот вы говорите, что у вас ингредиенты немецкие и американские и так далее. А я использую 90% украинских ингредиентов и вы видите результат - золото». По данным того же «Укрпива», производство солода за 9 месяцев 2018 года составило 254 тыс. 150 тонн, что на 7% больше, чем было произведено за аналогичный период 2017 года. Развитие солодовой промышленности в Украине - не редкость для того, кто хоть немного разбирается в сельском хозяйстве: Украина относится к странам мира с идеальными для выращивания ячменя пивоваренных сортов грунтовыми и климатическими условиями. Производители солода в основном работают с аграриями на условиях фьючерсных и форвардных контрактов - то есть закупают заранее определенное количество за определенную цену, что дает аграриям гарантию доходности.
15 миллиардов гривен - столько налогов уплатили пивоварни в государственный бюджет в 2017 году. В этот объем входит и 4,5 млрд гривен акцизного налога на пиво. Стоит заметить, что пиво - пока единственный подакцизный товар в Украине, уровень акциза на который, такой как в ЕС. Уровень акциза на пиво, меньше которого нельзя опускаться странам-членам ЕС, регулируется специальными директивами Еврокомиссии. Так вот украинский акциз в переводе на евро в 2017 году достиг этого показателя. Он составляет 2,78 гривни за литр и существенно влияет не цену пива в Украине.
Особенно это заметно по сравнению со странами Европы, близкими нам по культуре и климату. Средний украинец выпивает пива в три раза меньше, чем чех, немец или поляк - в этих странах потребление пива на душу населения самое высокое в Европе и примерно одинаковое. В Украине потребление пива - 42 литра на душу населения в год, а в Чехии, скажем, 142 литра, по результатам 2017 года. Поэтому общественная угроза, связанная с безответственным потреблением исходит не от пива, а скорее, от нелегального крепкого алкоголя, объемы которого эксперты оценивают в 50% рынка.
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