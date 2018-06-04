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Новое время

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От текстов про газонокосилки до статей про БДСМ: Александра Горчинская о своем пути в журналистике

03 июня, 2018
Команда Нового времени рассказывает о работе и отдыхе

Журналист сайта nv.ua Александра Горчинская в рамках спецпроекта “Команда НВ” рассказывает о своем пути в СМИ и карьере в Новом времени, а также вспоминает о самых важных проектах и лучшем отпуске

  

 
  

1. Как вы попали в журналистику и почему в ней остались?

То, что я хочу заниматься журналистикой, определила для себя еще в школе, в классе восьмом. Тогда же пошла учиться в кружок для юных журналистов, в агентство Юн-Пресс  в Киевском Дворце детей и юношества. Благодаря этому агентству в 15 лет и вышла моя первая публикация в газете – это было что-то типа колонки в издании “Молодь України”.

Потом я поступила в Институт журналистики КНУ им. Тараса Шевченка, правда, закончила факультет Издательского дела и редактирования. Потом три года работала все в том же Юн-Прессе с подрастающей сменой.

Много раз в моменты профессиональных кризисов я задумывалась над тем, что я еще умею, чем бы еще хотела заниматься в жизни, могла бы я сменить профессию. Не знаю, что там ждет меня в будущем, но пока что вижу себя только в журналистике.

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2. С чего вы начинали в Новом времени?

В НВ пришла в 2015 году после работы в “Газете по-украински” и попала на сайт, в отдел к Лене Трибушной. Тогда этот отдел только создавался и все работало в таком, немного тестовом, режиме. Помню, как мне несколько раз попадалась на глаза эта вакансия, но я постоянно ее игнорировала. Думала, что работа в таком классном издании – не для меня, что меня туда все равно не возьмут. Когда какой-то очередной друг в стопятый раз кинул мне ссылку на эту вакансию, решила податься, и – меня пригласили.


3. Какими проектами, реализованными в НВ, вы больше всего гордитесь?

Работа в Новом времени помогла мне определиться, с чем мне интереснее всего работать. Я сфокусировалась на социалке, и очень горжусь, что нам удалось продвинуть несколько крутых тем в этом направлении. Больше всего, пожалуй, мне запомнился репортаж из Киевского крематория, репортаж с мусорной свалки под Киевом, серия материалов про иностранных добровольцев в АТО, материал о секс-работницах Киева, истории трансгендерных людей

Мне нравится писать о том, о чем обычно не принято говорить “вслух”. БДСМ, смена пола, нюансы жизни с ВИЧ-статусом – у людей есть куча вопросов по таким темам, но многие стесняются их задавать. Или не знают, у кого о таком спросить. В своих материалах я стараюсь дать ответы на эти вопросы.

 


 

   
4. Какие ваши личные качества больше всего помогают вам в работе?

Сложно давать оценку своим качествам,  лучше, если это делает кто-то другой. Окружающие часто говорят мне, что в новой компании я бываю тихой и молчаливой. Думают, что я стесняюсь. На самом деле, если я притихла – значит, я просто внимательно слушаю и наблюдаю, чтобы впитать все до мелочей. Думаю, это существенно помогает мне в работе: я стараюсь записывать случайные реплики, услышанные на улицах, запоминаю какие-то важные детали во внешнем виде людей, слушаю, о чем они говорят между собой, чтобы лучше понимать их сферу интересов.

Еще я всегда стараюсь идти навстречу героям своих материалов. Просят перечитать перед публикацией – пожалуйста, просят что-то отредактировать или выкинуть – конечно, если это пожелание адекватное, то я всегда все выполняю. Всегда пишу правду и стараюсь избегать своих личных оценочных суждений – пусть обо всем скажут реплики моих героев.

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5. Что бы вы посоветовали младшим коллегам, которые только начинают свой путь в СМИ?

Во-первых, постоянно чем-то заниматься. Сперва ты работаешь на опыт, потом опыт работает на тебя. Поначалу мне пришлось немало потрудиться: о чем я только не писала, чтобы наработать себе хоть какое-нибудь портфолио. Работала копирайтером и делала тексты для наполнения разных сайтов – от газонокосилок до могильных плит. Сотрудничала с общественными организациями и готовила для них пресс-релизы о незаконных застройках Киева. Готовила статьи в научно-познавательный журнал для школьников о хомяках, котах и попугаях. Все это помогло мне набить руку в письменном мастерстве. Готовьтесь к тому, что на этом этапе придется работать за копейки или бесплатно. Ничего страшного. Зато у вас будет тот самый драгоценный опыт.

Во-вторых, никогда не опускать руки. Вам кажется, что вы – никудышный журналист, потому что вас не берут в редакцию вашей мечты? Не отчаивайтесь. Возможно, впереди вас ждет что-то еще более крутое.

В-третьих, не бояться быть собой. Переспрашивать, когда не понятно, просить старших коллег научить чему-то, пробовать, стараться, ошибаться и учиться на своих ошибках. Никогда не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.

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6. Как вы любите проводить свободное время?

Люблю много гулять пешком. Иногда просто выхожу из дома, еду куда-то в центр и там хожу целый вечер. Бывает, что одна – так собираюсь с мыслями, проветриваю голову. Бывают совсем длинные дистанции – например, дойти с Троещины на Дарницу пешком. Но мне нравится.

Люблю путешествовать и открывать новые места – как в ближайших окрестностях, так и за границей.

 
7. Расскажите о своем лучшем отпуске.

Сложно выбрать прям самый лучший. Каждая моя поездка куда-то – это куча впечатлений и эмоций.

 

  
8. Чего вам не хватает в нынешней Украине?

Мне кажется, многим украинцам не хватает понимания, что за будущее страны ответственен каждый из нас. Нужно перестать винить во всем политиков и власти, взглянуть на себя в зеркало и понять, что изменения – это вот. Чисто станет, когда ты перестанешь бросать окурки мимо урны, а не когда Кличко почистит улицы. Коррупция исчезнет, не тогда, когда власти перестанут воровать, а когда ты перестанешь совать врачу шоколадку и десятку в карман халата.


9. С кем из известных людей вы хотели бы поужинать и что у этого человека спросить?

Всегда мечтала поужинать со Стивеном Хокингом, но, к сожалению, опоздала.

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