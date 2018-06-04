От текстов про газонокосилки до статей про БДСМ: Александра Горчинская о своем пути в журналистике

Журналист сайта nv.ua Александра Горчинская в рамках спецпроекта “Команда НВ” рассказывает о своем пути в СМИ и карьере в Новом времени, а также вспоминает о самых важных проектах и лучшем отпуске





1. Как вы попали в журналистику и почему в ней остались?

То, что я хочу заниматься журналистикой, определила для себя еще в школе, в классе восьмом. Тогда же пошла учиться в кружок для юных журналистов, в агентство Юн-Пресс в Киевском Дворце детей и юношества. Благодаря этому агентству в 15 лет и вышла моя первая публикация в газете – это было что-то типа колонки в издании “Молодь України”.

Потом я поступила в Институт журналистики КНУ им. Тараса Шевченка, правда, закончила факультет Издательского дела и редактирования. Потом три года работала все в том же Юн-Прессе с подрастающей сменой.

Много раз в моменты профессиональных кризисов я задумывалась над тем, что я еще умею, чем бы еще хотела заниматься в жизни, могла бы я сменить профессию. Не знаю, что там ждет меня в будущем, но пока что вижу себя только в журналистике.