От текстов про газонокосилки до статей про БДСМ: Александра Горчинская о своем пути в журналистике

Журналист сайта nv.ua Александра Горчинская в рамках спецпроекта “Команда НВ” рассказывает о своем пути в СМИ и карьере в Новом времени, а также вспоминает о самых важных проектах и лучшем отпуске
1. Как вы попали в журналистику и почему в ней остались?
То, что я хочу заниматься журналистикой, определила для себя еще в школе, в классе восьмом. Тогда же пошла учиться в кружок для юных журналистов, в агентство Юн-Пресс в Киевском Дворце детей и юношества. Благодаря этому агентству в 15 лет и вышла моя первая публикация в газете – это было что-то типа колонки в издании “Молодь України”.
Потом я поступила в Институт журналистики КНУ им. Тараса Шевченка, правда, закончила факультет Издательского дела и редактирования. Потом три года работала все в том же Юн-Прессе с подрастающей сменой.
Много раз в моменты профессиональных кризисов я задумывалась над тем, что я еще умею, чем бы еще хотела заниматься в жизни, могла бы я сменить профессию. Не знаю, что там ждет меня в будущем, но пока что вижу себя только в журналистике.
2. С чего вы начинали в Новом времени?
В НВ пришла в 2015 году после работы в “Газете по-украински” и попала на сайт, в отдел к Лене Трибушной. Тогда этот отдел только создавался и все работало в таком, немного тестовом, режиме. Помню, как мне несколько раз попадалась на глаза эта вакансия, но я постоянно ее игнорировала. Думала, что работа в таком классном издании – не для меня, что меня туда все равно не возьмут. Когда какой-то очередной друг в стопятый раз кинул мне ссылку на эту вакансию, решила податься, и – меня пригласили.
3. Какими проектами, реализованными в НВ, вы больше всего гордитесь?
Работа в Новом времени помогла мне определиться, с чем мне интереснее всего работать. Я сфокусировалась на социалке, и очень горжусь, что нам удалось продвинуть несколько крутых тем в этом направлении. Больше всего, пожалуй, мне запомнился репортаж из Киевского крематория, репортаж с мусорной свалки под Киевом, серия материалов про иностранных добровольцев в АТО, материал о секс-работницах Киева, истории трансгендерных людей…
Мне нравится писать о том, о чем обычно не принято говорить “вслух”. БДСМ, смена пола, нюансы жизни с ВИЧ-статусом – у людей есть куча вопросов по таким темам, но многие стесняются их задавать. Или не знают, у кого о таком спросить. В своих материалах я стараюсь дать ответы на эти вопросы.
4. Какие ваши личные качества больше всего помогают вам в работе?
Сложно давать оценку своим качествам, лучше, если это делает кто-то другой. Окружающие часто говорят мне, что в новой компании я бываю тихой и молчаливой. Думают, что я стесняюсь. На самом деле, если я притихла – значит, я просто внимательно слушаю и наблюдаю, чтобы впитать все до мелочей. Думаю, это существенно помогает мне в работе: я стараюсь записывать случайные реплики, услышанные на улицах, запоминаю какие-то важные детали во внешнем виде людей, слушаю, о чем они говорят между собой, чтобы лучше понимать их сферу интересов.
Еще я всегда стараюсь идти навстречу героям своих материалов. Просят перечитать перед публикацией – пожалуйста, просят что-то отредактировать или выкинуть – конечно, если это пожелание адекватное, то я всегда все выполняю. Всегда пишу правду и стараюсь избегать своих личных оценочных суждений – пусть обо всем скажут реплики моих героев.
5. Что бы вы посоветовали младшим коллегам, которые только начинают свой путь в СМИ?
Во-первых, постоянно чем-то заниматься. Сперва ты работаешь на опыт, потом опыт работает на тебя. Поначалу мне пришлось немало потрудиться: о чем я только не писала, чтобы наработать себе хоть какое-нибудь портфолио. Работала копирайтером и делала тексты для наполнения разных сайтов – от газонокосилок до могильных плит. Сотрудничала с общественными организациями и готовила для них пресс-релизы о незаконных застройках Киева. Готовила статьи в научно-познавательный журнал для школьников о хомяках, котах и попугаях. Все это помогло мне набить руку в письменном мастерстве. Готовьтесь к тому, что на этом этапе придется работать за копейки или бесплатно. Ничего страшного. Зато у вас будет тот самый драгоценный опыт.
Во-вторых, никогда не опускать руки. Вам кажется, что вы – никудышный журналист, потому что вас не берут в редакцию вашей мечты? Не отчаивайтесь. Возможно, впереди вас ждет что-то еще более крутое.
В-третьих, не бояться быть собой. Переспрашивать, когда не понятно, просить старших коллег научить чему-то, пробовать, стараться, ошибаться и учиться на своих ошибках. Никогда не ошибается лишь тот, кто ничего не делает.
6. Как вы любите проводить свободное время?
Люблю много гулять пешком. Иногда просто выхожу из дома, еду куда-то в центр и там хожу целый вечер. Бывает, что одна – так собираюсь с мыслями, проветриваю голову. Бывают совсем длинные дистанции – например, дойти с Троещины на Дарницу пешком. Но мне нравится.
Люблю путешествовать и открывать новые места – как в ближайших окрестностях, так и за границей.
7. Расскажите о своем лучшем отпуске.
Сложно выбрать прям самый лучший. Каждая моя поездка куда-то – это куча впечатлений и эмоций.
8. Чего вам не хватает в нынешней Украине?
Мне кажется, многим украинцам не хватает понимания, что за будущее страны ответственен каждый из нас. Нужно перестать винить во всем политиков и власти, взглянуть на себя в зеркало и понять, что изменения – это вот. Чисто станет, когда ты перестанешь бросать окурки мимо урны, а не когда Кличко почистит улицы. Коррупция исчезнет, не тогда, когда власти перестанут воровать, а когда ты перестанешь совать врачу шоколадку и десятку в карман халата.
9. С кем из известных людей вы хотели бы поужинать и что у этого человека спросить?
Всегда мечтала поужинать со Стивеном Хокингом, но, к сожалению, опоздала.