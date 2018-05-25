От колонок Садового и Шереметы до лекции Фукуямы: глава отдела Мнения о работе в НВ

Руководитель отдела Мнения Виталина Приходько в рамках спецпроекта “Команда НВ” рассказывает о своем пути в СМИ и карьере в Новом времени, а также вспоминает о самых важных проектах и лучшем отпуске
1. Как попали в журналистику и почему в ней остались?
Я попала в профессию через коробку конфет. Точнее – я, конечно, с детства хотела стать журналистом, поступила в Институт журналистики, получила красный диплом, мучила работодателей. Но главное в этой истории – моя первая и пока последняя в жизни взятка. Дело было летом, после 11-го класса. Для поступления требовались вырезки публикаций и письмо редактора с характеристикой. Публикации в местном николаевском «Ридном Прибужье» у меня имелись, а вот письмо – нет. Нужно было просить.
Но редакторы тогда казались слишком важными и занятыми, чтобы просто так прийти к ним и что-то попросить. Поэтому на семейном совете решили купить конфеты, положить их в красивый пакет и просить о чем-то только после вручения пакета. Мама трижды повторила: не забудь сначала подарить конфеты. Кто же знал, что в редакцию я попаду в день дедлайна, и всем настолько будет не до меня, что редактор за две минуты напишет характеристику, главред ее подпишет, и меня выпроводят домой. Вместе с конфетами, которые я совсем забыла подарить, и которые позднее благополучно съели все соучастники семейного совета.
С тех пор ничего не изменилось: редакторы слишком важные и занятые, а в день дедлайна даже конфеты некогда съесть. Но мне очень нравится этот драйв.
2. С чего начинали в Новом времени?
Сразу пришла на должность руководителя отделом Мнения. Хотя это сейчас так звучит – руководитель отдела. Когда мы запускались, не было не только журнала и сайта, даже офиса не было – долгое время концепцию будущего раздела с Виталием Сычом и Олегом Лысенко обсуждали в разных кафе. Спорили о том, повторять ли старый формат Корреспондента, предлагать самопостинг или использовать премодерацию, на какие издания ориентироваться – The Guardian, The New York Times или Boston Globe, кого приглашать в качестве авторов, придумывать ли дизайн, отличающийся от других разделов, или нет. Стало неожиданностью, когда многие без колебаний соглашались писать в первые номера НВ, хотя бренд на тот момент еще никому не был известен. Мэр Львова Андрей Садовый, тогда еще министр экономического развития и торговли Павло Шеремета, медиаменеджер Леонид Бершидский, член Несторовской группы Евген Глибовицкий. Теперь у раздела достаточно сложная верстка, несколько подразделов, сформировавшиеся правила публикации, более 1000 колумнистов, среди которых – президенты (как бывшие, так и действующие), министры, политологи, историки.
3. Какими проектами, реализованными в НВ, вы гордитесь больше всего?
Циклом лекций "Диалоги о будущем". Прошлой осенью мы провели серию лекций экономистов, успешных бизнесменов, ученых, мыслителей и визионеров – лучших колумнистов НВ – о том, что нужно знать и чему учиться в современном стремительно меняющемся мире, как менять страну и меняться самому. Спектр тем был от глобальных тенденций до бизнеса и саморазвития. В этом году формат немного изменен – теперь нашими спикерами выступают в основном известные зарубежные эксперты. Недавно состоялись "Диалоги о будущем" с американским политологом, профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой. В ближайшее время мы проведем "Диалоги" с американским экономистом Андерсом Аслундом, а также автором политэкономического бестселлера "Почему одни страны богатые, а другие – нет" Джеймсом Робинсоном.
4. Какие ваши личные качества больше всего помогают вам в работе?
Внимательность, собранность и стрессоустойчивость.
5. Что вы посоветовали бы младшим коллегам, которые только начинают свой путь в прессе?
Не забывать о правиле двух источников и трех точек зрения. Всегда ставить факты на первое место. Не вестись на уловки. Замечать не только самые обсуждаемые темы, но и те, что могут скрываться за ними. Следить за грамотностью. Переспрашивать и уточнять, если есть такая необходимость. Делать так, чтобы ваш вопрос в интервью всегда был короче ответа того, кому вы его задаете. И помнить: размещают статьи только те, кто работает в сфере пиара, а журналисты и редакторы их публикуют.
6. Как вы любите проводить свободное время?
Кажется, фразы "свободное время" или "рабочий день закончен" – безнадежно устарели. Ты всегда на связи и всегда должен оставаться в контексте, даже если смотришь сейчас на Париж с топа Эйфелевой башни или пробуешь вино на одном из красивейших виноградников в Тоскане.
7. Расскажите о своем лучшем отпуске.
Дело было в Барселоне… Считайте, что дальше все вырезано цензурой)
8. Чего вам не хватает в нынешней Украине?
Чувства безопасности. И речь сейчас не столько об аннексии Крыма и войне на востоке страны, длящейся уже четвертый год, сколько о возможности без страха открывать свой бизнес, инвестировать, кооперироваться, добиваться справедливости в судах, в конце концов – переходить дорогу, зная, что большинство наших водителей все же соблюдают правила. Это то, чего можно добиться, лишь вернув в общество доверие друг к другу, а значит, и уважение к общим нормам и ценностям.
9. С кем из известных людей вы хотели бы поужинать и что у этого человека спросить?
К счастью коллеги, как в Украине, так и за рубежом, неплохо справляются со своей работой, интервьюируя самых разных людей, известных и не очень. Поэтому, если мы говорим о чем-то несбыточном, то я с удовольствием поужинала бы с Марком Твеном. Учитывая его чувство юмора и иронию, было бы интересно узнать его мнение о современном мире медиа и не только.
Читайте также: