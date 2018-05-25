От колонок Садового и Шереметы до лекции Фукуямы: глава отдела Мнения о работе в НВ

Руководитель отдела Мнения Виталина Приходько в рамках спецпроекта “Команда НВ” рассказывает о своем пути в СМИ и карьере в Новом времени, а также вспоминает о самых важных проектах и лучшем отпуске

1. Как попали в журналистику и почему в ней остались?

Я попала в профессию через коробку конфет. Точнее – я, конечно, с детства хотела стать журналистом, поступила в Институт журналистики, получила красный диплом, мучила работодателей. Но главное в этой истории – моя первая и пока последняя в жизни взятка. Дело было летом, после 11-го класса. Для поступления требовались вырезки публикаций и письмо редактора с характеристикой. Публикации в местном николаевском «Ридном Прибужье» у меня имелись, а вот письмо – нет. Нужно было просить.

Но редакторы тогда казались слишком важными и занятыми, чтобы просто так прийти к ним и что-то попросить. Поэтому на семейном совете решили купить конфеты, положить их в красивый пакет и просить о чем-то только после вручения пакета. Мама трижды повторила: не забудь сначала подарить конфеты. Кто же знал, что в редакцию я попаду в день дедлайна, и всем настолько будет не до меня, что редактор за две минуты напишет характеристику, главред ее подпишет, и меня выпроводят домой. Вместе с конфетами, которые я совсем забыла подарить, и которые позднее благополучно съели все соучастники семейного совета.

С тех пор ничего не изменилось: редакторы слишком важные и занятые, а в день дедлайна даже конфеты некогда съесть. Но мне очень нравится этот драйв.