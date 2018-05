От колонок Садового и Шереметы до лекции Фукуямы: глава отдела Мнения о работе в НВ

2. С чего начинали в Новом времени?

Сразу пришла на должность руководителя отделом Мнения. Хотя это сейчас так звучит – руководитель отдела. Когда мы запускались, не было не только журнала и сайта, даже офиса не было – долгое время концепцию будущего раздела с Виталием Сычом и Олегом Лысенко обсуждали в разных кафе. Спорили о том, повторять ли старый формат Корреспондента, предлагать самопостинг или использовать премодерацию, на какие издания ориентироваться – The Guardian, The New York Times или Boston Globe, кого приглашать в качестве авторов, придумывать ли дизайн, отличающийся от других разделов, или нет. Стало неожиданностью, когда многие без колебаний соглашались писать в первые номера НВ, хотя бренд на тот момент еще никому не был известен. Мэр Львова Андрей Садовый, тогда еще министр экономического развития и торговли Павло Шеремета, медиаменеджер Леонид Бершидский, член Несторовской группы Евген Глибовицкий. Теперь у раздела достаточно сложная верстка, несколько подразделов, сформировавшиеся правила публикации, более 1000 колумнистов, среди которых – президенты (как бывшие, так и действующие), министры, политологи, историки.

3. Какими проектами, реализованными в НВ, вы гордитесь больше всего?

Циклом лекций "Диалоги о будущем". Прошлой осенью мы провели серию лекций экономистов, успешных бизнесменов, ученых, мыслителей и визионеров – лучших колумнистов НВ – о том, что нужно знать и чему учиться в современном стремительно меняющемся мире, как менять страну и меняться самому. Спектр тем был от глобальных тенденций до бизнеса и саморазвития. В этом году формат немного изменен – теперь нашими спикерами выступают в основном известные зарубежные эксперты. Недавно состоялись "Диалоги о будущем" с американским политологом, профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой. В ближайшее время мы проведем "Диалоги" с американским экономистом Андерсом Аслундом, а также автором политэкономического бестселлера "Почему одни страны богатые, а другие – нет" Джеймсом Робинсоном.