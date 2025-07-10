Год за годом дети в Украине теряют доступ к полноценному образованию — из-за пандемии, войны, нехватки учителей. Но даже под обстрелами и сиренами обучение не останавливается. В Днепропетровской и Полтавской областях учителя и ученики приняли участие в программе «Образовательный Суп» общественной организации «Навчай для України» — и доказали: образовательные потери можно преодолеть, если действовать сообща.

Реклама

Что такое образовательные потери и как они влияют на жизнь детей в Украине

Когда в 2020-м началась пандемия, а в 2022-м — полномасштабное вторжение, миллионы украинских детей потеряли регулярность в обучении. Часть из них оказалась за границей, другие — на временно оккупированных территориях или регионах с постоянными обстрелами. Некоторые — просто утратили мотивацию.

Образовательные потери — это не только о пропущенных темах по математике или физике. Это утраченные навыки обучения, заниженная самооценка ребенка, барьеры, которые затрудняют его дальнейшее образование и взрослую жизнь. По оценкам исследования CEPR, только потери в обучении могут уменьшить человеческий капитал Украины на 0,9%, а их последствия будут ощущаться вплоть до 2085 года. Это означает, что из-за пробелов в образовании нынешних школьников в будущем уменьшится общий уровень знаний, навыков и производительности украинцев, что повлияет на экономическое развитие страны в течение следующих десятилетий.

Именно поэтому общественная организация «Навчай для України», которая является частью глобальной сети Teach For All, представленной в 63 странах мира, создала программу «Образовательный Суп» — серию онлайн- и офлайн-занятий для школьников с использованием тьюторингового подхода.

Фото: Образовательный Суп

«У ребенка появился блеск в глазах»

Полина Василега — координатор «Образовательного Супа» в Днепропетровской области. За время существования программы, которую реализует ОО «Навчай для України» при поддержке Представительства ЮНИСЕФ в Украине и при финансировании Глобального партнерства ради образования (GPE), она посетила десятки школ и увидела сотни историй, которые доказывают: поддержка учителя может изменить не только оценки, но и мировоззрение ребенка. Полина вспоминает мониторинговый визит в школу на Днепропетровщине, который совпал с обстрелом.

«Мы были вечером в укрытии, а тогда еще блэкауты были, в школе не было света. Мы приобрели фонарики, чтобы занятие все же состоялось. Учитель с детьми — в одной комнатке укрытия преподавал физику. А другая учительница приезжала из другого района этого города на велосипеде — несмотря на шахеды — чтобы провести урок. Темнота, восьмой-девятый класс. Масляная лампа, телефоны, фонарики. А дети даже домой идти не хотят. Учитель подсвечивает им телефоном стеклянную призму и показывает оптику спектра. Дети смотрят, как „летает птичка“, а у меня мурашки по телу».

Фото: Образовательный Суп

Ученики были погружены в обучение несмотря ни на что, вспоминает Полина.

«Это невероятно. Учителя становятся настоящими великанами, на плечах которых ребенок может чувствовать себя в безопасности. У них появляется блеск в глазах. Даже во время сирен, блэкаутов и обстрелов».

Тьюторинг предусматривает занятия в мини-группах или индивидуально, что позволяет учитывать уровень знаний ребенка, строить доверие и давать время. В рамках программы «Образовательный суп» учителя государственных школ прошли специальное обучение и провели по 24 дополнительных занятия по основным предметам — украинскому, английскому, математике, истории, химии и физике.

«Мы учим детей не только темам. Мы учим учиться. Один из ключевых компонентов — показать, что ошибаться — нормально. Что успех — это усилия, а не идеальность. Что подсказка — это путь, а не слабость. И когда ребенок поднимает руку впервые, когда начинает спрашивать, когда учитель видит тот самый блеск в глазах — вот именно тогда мы понимаем, почему этот проект важен».

Фото: Образовательный Суп

Гимназия под сирены: как учат в Сурско-Михайловке

Сурско-Михайловская гимназия расположена более чем в 80 км от линии фронта. Несмотря на близость к зоне боевых действий, здесь не останавливается обучение. Учительница английского языка Татьяна Колесник только что завершила 24 дополнительных занятия в рамках программы «Образовательный Суп».

«На старте казалось, что будет трудно — ежедневно в укрытиях проводить занятия, еще и в конце учебного года. Но практика показала: дети приходили с удовольствием, даже во время каникул. Их не надо было заставлять — они ждали этих уроков»,— вспоминает Татьяна.

Фото: Образовательный Суп

Она вела две небольших группы: одну — с учениками 5-го класса, другую — смешанную, где были дети из 6−8 классов. Отбор был по простому, но важному критерию: образовательные потери — те, кто не мог читать на английском, избегал участия в уроках или имел низкую мотивацию. Уже через несколько недель работа дала плоды.

«Мы начинали уроки с „ледоколов“ — легких упражнений на эмоциональное расслабление. Например, выбрать вышиванку с картинки и объяснить, почему именно эта. Далее — английский: говорение, аудирование, письмо. Обязательно — рефлексия в начале и в конце занятия. Дети говорили, как себя чувствуют, и постепенно учились это делать на английском»,— объясняет учительница.

Особый акцент — на индивидуальном подходе. В классах, где по 28 учеников, это почти невозможно. А в тьюторских группах по 8−11 детей — вполне реально.

Ее ученица, девятиклассница Мария Авраменко, говорит, что на таких занятиях легче «улавливать смысл» и «не стыдно задавать вопросы». Мария занималась в группе с учениками разного возраста, но говорит, что это не мешало — наоборот, помогало:

«Было интересно, что мы все из разных классов, но это как-то даже объединяло. Группа маленькая, 11 человек — поэтому учительница успевала всем объяснить. Было много игр, мы даже выбирали, кем себя сегодня чувствуем, — это расслабляло, и не было страшно говорить».

Фото: Образовательный Суп

Директор гимназии Наталья Кравченко подтверждает:

«Когда дети хотят ходить на дополнительные занятия — это уже победа! У нас школа небольшая. И я очень волновалась, что они вообще не будут ходить. Потому что уже лето, каникулы и им больше хочется гулять. Но я ошибалась. Ученики не просто посещали занятия, они не хотели из школы уходить, просились еще посидеть и позаниматься».

Сама Татьяна говорит: ученики удивляли. Один из них — Кирилл, пятиклассник, который только недавно перевелся в школу — сначала молчал, а потом стал самым активным на уроках:

«За 24 занятия он так вырос, что я сказала: если бы выставляла годовую оценку, то это была бы твердая девятка. А главное — он поверил в себя. Даже сам сказал: „Английский — это как математика, только формулы другие“».

Фото: Образовательный Суп

Лохвица: когда проект объединяет всю школу

В Лохвице на Полтавщине к «Образовательному Супу» присоединились почти сто учеников. Инициатором участия стал директор школы Николай Сколота: именно он предложил команде реализовать проект и помог педагогам сформировать группы, распределить предметы и обсудить формат занятий.

«Мы проанализировали, где больше всего образовательных потерь, и сосредоточились на базовых предметах — украинском языке, математике и истории Украины. Это те направления, где, по мониторингу, дети нуждались больше всего в поддержке, — рассказывает директор. — Сначала не все дети охотно шли. Но уже после первого или второго занятия родители начали обращаться сами: „А можно и нашего ребенка приобщить?“ Это был лучший сигнал — значит, сработало».

По словам директора, ключевым впечатлением от «Образовательного Супа» стало то, что программа не оказалась формальностью.

«Это не о конкурсах „для галочки“. Это практическая и полезная инициатива, без пафоса и декоративных условий. Это была целостная система — с рекомендациями, поддержкой, структурой. Мы увидели, что обучение может стать источником интереса, а не только обязанностью».

Фото: Образовательный Суп

Кроме образовательных результатов, команда школы отметила изменения в общении между детьми и учителями — больше доверия, больше инициативы, больше внимания к личным потребностям ребенка.

«Образовательный Суп» не только помогает догнать темы — он может изменить траекторию жизни. Выпускница София Бугрий присоединилась к программе по украинскому языку после длительного периода болезни, повлекшего пробелы в знаниях.

«У нас была группа из 12 учеников, а занятия вела моя классная руководительница, — рассказывает София. — Я с ней работала и на уроках, и дополнительно. Поэтому украинского языка в неделю у меня было много — и это очень помогло».

В результате София сдала НМТ по украинскому почти безупречно — всего три ошибки и 186 баллов. А главное — не потеряла веру в себя. Теперь она планирует поступать на филологический факультет — в Киеве или Одессе.

Фото: Образовательный Суп

Образование как фундамент восстановления: что говорят исследователи

Пока украинское общество держится на взаимоподдержке и устойчивости, менее очевидной, но не менее важной остается другая угроза — потеря знаний и навыков у миллионов детей. Речь идет не только о текущем отставании в математике или чтении. Это — долговременный риск для экономики, рынка труда и национальной безопасности.

Исследование «The Labour Market in Ukraine: Rebuild Better» прямо указывает: компенсаторное обучение — одна из ключевых задач для послевоенной реабилитации, и ему должно быть уделено не меньше внимания, чем физическому восстановлению инфраструктуры.

Именно в таком фокусе следует воспринимать программу «Образовательный Суп» — не как краткосрочную акцию, а как наглядную модель будущей национальной политики: индивидуализация подхода, обучение учителей, образовательное сопровождение детей в кризисе. Это стратегия, которая, если масштабировать ее на всю страну, сможет остановить размывание человеческого потенциала Украины.

«У нас очень много детей, которые чувствуют себя невидимыми в школе. Но если рядом есть безопасный взрослый, который видит сильные стороны, который не только учит, но и подсказывает вектор, — тогда ребенок меняется. Он начинает верить в себя. И это — то, что формирует человека на годы вперед, — говорит координатор проекта Полина Василега. — Этот проект не только о детях. Это и об учителях. Потому что многие из нас после тренингов выходили с ощущением: „Я понимаю свою ценность. И ценность каждого ребенка“. Это философия, которая базируется на человечности, на эмпатии — и она меняет не тему урока, а отношения в классе. А значит, и будущее».

Фото: Образовательный Суп

Почему это не точечное решение, а стратегия изменений

ОО «Навчай для України» внедряет тьюторинговый подход еще с 2022 года. Кроме работы с детьми, организация проводит обучение для учителей, чтобы те продолжали использовать эти инструменты даже вне проекта. Это — системная работа на опережение последствий образовательных потерь.

Компенсаторное обучение должно стать одной из ключевых реформ в послевоенном восстановлении. И именно программы вроде «Образовательного Супа» могут стать основой для этого.

Фото: Образовательный Суп

Как присоединиться

Чтобы зарегистрировать ребенка на будущие дополнительные занятия проектов, заполните короткую форму заинтересованности по ссылке:

https://forms.gle/xAkm5WGCt2gdPN2g8