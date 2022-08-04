



Война — невероятно тяжелый вызов для сферы науки и образования. И от того, как научные сотрудники, работники сферы образования, международные партнеры и украинские меценаты смогут помочь украинским детям и подросткам получить доступ к качественному обучению, зависит будущее Украины после нашей победы.

Свет знаний среди пепла войны

Страшные цифры о разрушении системы образования каждый день возрастают.

Миллионы детей и подростков со своими близкими покинули Украину, спасаясь от ужасов войны. Приблизительно 4 миллиона из них окончили этот учебный год в онлайн-режиме и сейчас используют возможности для дистанционного образования.

О возвращении к офлайну тех, кто остался в Украине, еще дискутируют с точки зрения безопасности, а, кроме того, из-за войны уничтожена образовательная инфраструктура. В истерзанном Чернигове 27 из 34 школ нуждаются в разной степени восстановления, а две дотла разрушены. Страждающий Харьков теряет высшие учебные заведения, которые до российского нашествия входили в ведущие мировые рейтинги по качеству обучения. Во временно оккупированных регионах и зонах боевых действий такой учет вообще невозможен, и уже сейчас понятно, что там у Украины будет «инфраструктурная пустыня».

Запад Украины, где нашли приют миллионы украинцев со своими детьми, к счастью, не подвержен тотальным разрушениям, но там объекты образовательной инфраструктуры выполняют функцию шелтеров для беженцев. И пока нет ясной перспективы расселения людей в более приемлемые для проживания условия, ученикам западных областей просто некуда вернуться для обучения.

Кроме разрушенной войной инфраструктуры, до сих пор не теряет актуальности вопрос безопасности: в начале августа — за месяц до Дня знаний — украинское образовательное сообщество и даже профильное министерство не готовы дать четких рекомендаций относительно дальнейших форм обучения. Лишь 10% школ в Украине имеют укрытия-бомбоубежища. Также у незначительной части зданий данной сферы есть просто подвальные помещения, которые не приспособлены для продолжительного пребывания или обучения в них. И наконец, кто из чиновников сферы образования или администраций образовательных заведений возьмет на себя ответственность за жизнь и безопасность учеников? Когда враг в начале войны прицельно бил по сооружениям с надписями «дети», а сейчас обстреливает ракетами людные торговые центры и медицинские учреждения относительно безопасных регионов далеко от линии фронта, как это произошло в Виннице.

Поэтому пока украинские защитники обороняют нашу независимость, государственность, историческую и национальную идентичность и неотъемлемое право украинской нации на существование, у работников сферы образования собственный фронт. Он призван спасти наше будущее в семье цивилизованных просвещенных народов мира и развитую украинскую науку.

Обзор содержит наиболее масштабные проекты и помощь международных партнеров, которые, без преувеличения, спасают будущее Украины, помогая выстоять нашему образованию.

Официальный взгляд

Украинские ученики около полугода назад потеряли возможность нормально учиться, поэтому профильное министерство со своей стороны прилагает усилия для популяризации онлайн-платформ для обучения. На специальной странице официального министерского сайта собран и постоянно пополняется перечень дистанционных платформ для обучения, саморазвития, получение помощи и проверенной информации об обучении.

Здесь среди десятков позиций можно найти ресурсы для обучения и развлечений для самых маленьких ребятишек от 3 до 6 лет, а также множество платформ для обучения для детей постарше и подростков в пределах школьной программы, профориентации и подготовки ко вступлению в высшие учебные заведения.

Перечень министерства содержит также множество украинских и зарубежных платформ для изучения иностранных языков, получения и развития навыков программирования, отдельных научных и школьных дисциплин.

Следует напомнить, что большинство украинских медиаплатформ и операторов связи предоставили украинцам полностью бесплатный доступ ко всем возможностям онлайнового обучения.

На MEGOGO, Volia TV, Киевстар ТВ, Vodafone TV и других открыт бесплатный доступ к образовательному контенту, а операторы мобильной связи не тарифицируют трафик своих абонентов для доступа на большинство образовательных платформ.

Малая академия наук Украины

Ныне Малая академия наук Украины концентрируется на офлайнових просветительских форматах в безопасных регионах страны и общедоступных онлайновых проектах. Диджитал-платформа МАН — это занятия, лектории и встречи, численность которых каждую неделю достигает 30 мероприятий познавательно-образовательного и учебного характера в интерактивном формате.

Исторически МАН по праву считается одним из мощнейших инкубаторов научных кадров среди талантливой молодежи. Именно Малая академия наук является единственным в нашей стране Центром ЮНЕСКО по научному образованию, а среди ее партнеров также детский фонд ООН (UNICEF) и UNFPA — Фонд ООН в сфере народонаселения.

Президент МАН Станислав Довгий регулярно встречается с руководителями международных организаций в сфере гуманитарного развития в поисках поддержки для образовательных проектов и в целях презентации наработок для общих проектов. Среди таких — развитие сети научно-образовательных пространств по всей Украине с офлайн- и онлайн-музеями, научными лабораториями, бизнес-инкубаторами, коворкинг-центрами и другими элементами беспрерывного образования, которое базируется на инновационных подходах.

Станислав Довгий и его дети, Олесь и Оксана, вместе занимаются просветительскими проектами МАН — такими, например, как весьма популярный среди киевлян Музей науки на ВДНХ. Сейчас в планах семьи и МАН — аналогичные научно-просветительские центры в других ныне безопасных крупных городах запада Украины. В Львове такой уже открыт, и сейчас в качестве следующих локаций рассматривают Черновцы и Ужгород. Там ныне сконцентрировано большое количество детей и молодёжи. К сожалению, из-за войны отложены планы создания таких объектов в Полтаве, Луцке, Виннице. А Музей науки Мариуполя сейчас является мемориальным. Он откроется в одном из безопасных городов и будет назван в честь уничтоженного города-героя, а его экспозицию будут представлять, в том числе, экспонаты, спасенные из мариупольского музея. Однако планы только отложены, а не отменены. В одном из своих интервью Олесь Довгий говорит, что после войны его семья приложит усилия для дальнейшего развития Музеев науки по всей Украине. Закономерно, будет иметь продолжение еще один мегапроект МАН и семьи — создание кампуса и научной базы для проживания и обучения юных научных работников в Пуще-Водице неподалеку от Киева при экспертной поддержке наиболее крупных мировых научных лабораторий: NASA, Argon и CERN.

Кроме того, команда МАН запустила много интересных онлайн-проектов, с помощью которых школьники могут увлекательно провести время на каникулах:

цикл с лауреатами Нобелевской премии. Среди 50 гостей проекта для украинской молодежи выступили Дэниел Канеман, известный работами по поведенческой экономике, профессор Колумбийского университета, экономист-нобелевец Джозеф Стиглиц и другие выдающиеся научные работники, которые определяют современность и будущее в отраслях химии, физики, медицины и физиологии, фундаментальных исследованиях, общественных науках и других сферах;

профориентационный курс для подростков « Сознательные», включающий 12 открытых лекций с психологами, 12 открытых встреч со звездными представителями интересных профессий;

видеозадачник по химии и биологии с 57 видеозаписями экспериментов и заданий к ним — полезен не только для того, что освежить школьные знания, но и для семейного досуга;

проект Наук-talk — открытые интерактивные беседы с ведущими научными работниками о специфике и работе в разных отраслях науки.

Представитель ЮНИСЕФ в Украине Мурат Шахин так оценивает будущее гуманитарного сотрудничества и взнос МАН в неё: «Успех наших проектов в значительной мере зависит от взаимодействия с украинскими партнерами. И мы видим большую перспективу в сотрудничестве с такой авторитетной организацией, как Малая академия наук Украины — Центр ЮНЕСКО по научному образованию». Об этом он заявил на встрече с президентом МАН Станиславом Довгим для обсуждения общих проектов.

«Освитория»: дистанционная школа и общее развитие ребенка

Общественное сообщество для развития сферы образования хорошо известно своим ежегодным «Оскаром» для лучших учителей страны — Global Teacher Prize Ukraine. До войны целью сообщества были реформирование и развитие школьного образования. Сейчас появился новый фокус в работе — восстановить образовательный процесс для 7 млн украинских детей, которые так или иначе пострадали от войны и ее последствий. Главными своими целями «Освитория» называет восстановление обучения во время войны, развитие и поддержку образовательного сообщества, обучение и поддержку учителей, обеспечение доступа к образованию всем украинским детям.

Даже во время войны «Освитория» развивает экосистему диджитал-каналов и инструментов для беспрерывного обучения. Совместно с ЮНИСЕФ сообщество создало платформу OSVITANOW.ORG, которая содержит ответы на все актуальные вопросы родителей и учителей об обучении во время войны. Важным шагом также стало обновление платформы iLearn, которая помогла украинским детям успешно подготовиться к мультитесту (НМТ). Вместе с экспертами и лучшими учителями Украины «Освитория» записала новые вебинары для подготовки к НМТ. Их просмотр достиг отметки 2 миллиона, а к мультитесту на платформе бесплатно подготовились более чем 100 тысяч детей из разных городов страны. Ныне с международными партнерами сообщество создает геймифицированный образовательный продукт — мобильное приложение для детей 1−4 классов для изучения украинского языка и математики. По словам учредительницы сообщества Зои Литвин, война повлияла на образовательный процесс, но не остановила его.

Зоя Литвин / Фото: Освитория

«Образование — мощное оружие в борьбе за будущее. Во время войны наша цель — делать всё возможное, чтобы обучение для украинских детей продолжалось. Благодаря сотрудничеству с международными партнерами мы создаем проекты, которые позволяют детям получать качественное образование даже во время войны. Мы видим, как в в это непростое время учителя мужественно держат образовательный фронт. Мы замечаем их взнос и героизм, поэтому хотим поддержать и напомнить всем: учителя — важны. Особенно сейчас. Именно по этой причине в текущем году мы не отменяем премию Global Teacher Prize Ukraine, а меняем формат. Сейчас собираем истории о героях образовательного фронта, чтобы рассказать о них всей Украине и миру», — добавляет Зоя Литвин.

Кроме того, «Освитория» работает над внедрением важной образовательной реформы, так что скоро учителя научатся внедрять НУШ в базовое среднее образование на примере 5−6 классов.

«Мы делаем всё от нас зависящее, чтобы помочь украинским детям, в частности поддерживая онлайн-обучение с детского сада и до 11 класса. Благодаря запуску данной платформы мы можем помочь обеспечить непрерывность в обучении детям, чтобы они могли закончить учебный год», — прокомментировал общие цели партнеров проекта Мурат Шахин, глава украинского представительства ЮНИСЕФ.

Образование новой эры: онлайн и гибрид

Вместе с глубоким проникновением интернета и развитием цифровых экосистем появились специализированные платформы, полностью ориентированные на гибридное и онлайновое обучение. Чаще всего от специалистов сферы образования разного уровня можно услышать хорошие отзывы о проектах EdEra и EdCamp Ukraine. Они являются праобразом полностью дистанционного обучения для детей и подростков, а также платформой профессионального развития для всех, кто работает в сфере образования. Это разные проекты, а общее у них — образование. Это отображено в общих частях их названий «Ed» — от английского «education».

EdEra (Education Era) — это онлайнова экосистема, которую основал Илья Филипов и развивает со своими партнерами-единомышленниками Олей Филиповой и Артемом Ильчуком для обучения и развития школьников и работников сферы образования. Ее возможности доступны и тем, кто находится в Украине, и тем, кто должен был покинуть дом из-за войны. Цель проекта — сделать обучение качественным и доступным для всех желающих. Все курсы здесь бесплатны, впрочем после их окончания каждый желающий может отблагодарить донатом. К обучению здесь подходят довольно серьезно: курс лекций из коротких видео, вопросов и заданий для лучшего усвоения материала сопровождается конспектами с иллюстрациями и объяснениями. Каждую неделю слушатели выполняют домашние задания, а в конце курса сдают обычный экзамен. Учиться можно в любое удобное время, а для подтверждения успешного прохождения дисциплин наиболее добросовестным студентам и слушателям выдается специальный сертификат. Именно поэтому образовательную платформу EdEra находим в перечне уже упоминавшегося нами Министерства образования: здесь широкий спектр онлайн-курсов, а также практические советы о безопасности во время войны. «Мы создаем информацию о предоставлении первой помощи, поиске бомбоубежищ, подготовке к эвакуации. Это обучение может спасти жизнь», — раскрыл цели таких новых курсов для платформы Илья Филипов.

Профессиональная инициатива EdСamp Ukraine, глава и учредитель которой Александр Элькин входит в состав Консультативного совета для способствования развитию системы общего среднего образования при Президенте Украины, призвана улучшать профессиональный уровень учителей, чтобы они были наиболее эффективны в своей профессии в любых обстоятельствах. Украинская сеть объединяет 40 тысяч профессионалов сферы образования и входит в международное движение EdСamp. Среди партнеров украинской организации — Фонд ООН в сфере народонаселения и Программа развития ООН, Международный фонд «Возрождение», USAID_ВзаимоДействие и Представительство Европейского Союза в Украине и посольство США.

С 24 февраля 2022 года EdСamp Ukraine также имеет свой фронт: антикризисные инициативы для поддержки работников сферы образования, родителей, детей и молодёжи. Ее активисты решили сделать максимально содержательным время летних каникул. Организация впервые реализовала онлайновые развивающие и учебные кемпы для школьников любого возраста. «Умное лето» помогает школьникам интересно и познавательно провести каникулы в общении с ровесниками и наставниками, в увлекательных развивающих занятиях, совершенствуя себя, свои способности и таланты, держать себя «в форме».

Как видим, имея желание и мотивацию, можно найти для себя доступные способы не останавливаться в развитии и не перерывать свое обучение, ведь каждая минута, посвященная образованию, — это взнос в победу Украины не только сегодня, но и через десятилетия после войны.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.