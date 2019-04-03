Новые возможности для студентов и выпускников. Интервью с Алёной Хархан

Интервью с руководителем отдела по привлечению талантов Филип Моррис в Украине, Грузии, Армении и Молдове Аленой Хархан об обучающих программах для выпускников ВУЗов.

1. Многие компании сейчас разрабатывают и внедряют программы для молодых специалистов и выпускников? ФМУ одной из первых начала практиковать программы для студентов и выпускников? Почему? Что это даёт таким компаниям как ваша?

На самом деле преимуществ привлечения молодежи много, но я хотела бы остановиться на трех наиболее актуальных из них, на мой взгляд:

Свежие идеи

Мир меняется, меняются потребители, и, соответственно, в компаниях тоже происходят изменения – меняются подходы к работе, выпускаются новые продукты. Филип Моррис, например, стала компанией, которая меняет целую индустрию. Наша новая миссия: Мир без табачного дыма. Чтобы ее воплотить, у нас есть продукты для совершеннолетних курильщиков с потенциалом снижения риска, один из которых – IQOS, уже довольно хорошо известен на рынке Украины. Разработка и постоянное совершенствование продуктов – результат новых, нестандартных идей, которые, в том числе, приходят от нового поколения. Молодым специалистам легче посмотреть на все по-другому, они не знают «как было» и «как надо», у них свежий взгляд на компанию, ее продукты и, конечно же, процессы работы в организации. Им легче предложить новые и нестандартные решения. И задача компании создать в организации такую атмосферу, когда у каждого есть возможность высказать свои идеи и воплотить их в жизнь, независимо от того, как долго ты работаешь в компании, какой у тебя статус, должность и опыт. Программы для студентов и выпускников – это прекрасная платформа для постоянного поддержания такой атмосферы в организации.

Новые таланты

Если компания думает о долгосрочной перспективе – она заботится о формировании резерва талантов внутри организации и об управлении карьерным развитием своих сотрудников. Человека формирует его окружение, поэтому зачастую молодые ребята, которые приходят в компанию со студенческой скамьи, демонстрируют высокий уровень открытости к знаниям, навыкам, восприятию культуры компании. В то же время, как я уже сказала выше, они имеют свежий взгляд на вещи и привносят в культуру организации нечто новое. Такой симбиоз – ключ к успеху в организации. Поэтому среди наших ТОП-талантов так много выпускников наших студенческих программ.

Диджитал-навыки

На рынок труда выходит поколение Z, которое родилось вместе с интернетом в том виде, в котором мы его знаем. Они «с пелёнок» научились пользоваться компьютером, интернетом, смартфоном, приложениями и социальными сетями. Наш мир диджитализируется очень быстро, и для компаний диджитал навыки становятся все более актуальными. Потребители активно используют онлайн инструменты не только для поиска информации о компании и продукции, но и для покупки продуктов онлайн. Если компания открыта к новым знаниям в сфере диджитал, то новое поколение может, и должно стать источником этих знаний.

2. Какие возможности набраться опыта и попробовать работу в реальных условиях вы предлагаете студентам?

Филип Моррис предлагает довольно большой выбор программ для студентов. Условно их можно разделить на 2 категории: образовательные программы и программы для получения опыта. К первой категории относятся программы, направленные на обучение студентов принципам и подходам к работе в международных компаниях. Такие программы позволяют студентам без отрыва от обучения получить информацию о том, как работает международная компания: какие отделы существуют, чем они занимаются и самим принять участие в решении некоторых практических кейсов по разным направлениям. К образовательным программам относятся PMBA (Philip Morris Business Academy), Real Life of Finance, Real Life of Operations. Большинство из них стартуют осенью и длятся до декабря.

Сейчас у нас открыт набор на программы для получения опыта. Такие программы позволяют присоединиться к команде Филип Моррис на определенный период и попробовать себя в реальных проектах и задачах на рабочем месте. При успешном прохождении программы участники получают шанс на трудоустройство. Таких программ у нас две: ASPIRE! – программа для студентов и выпускников, которые хотят попробовать себя в отделе продаж, и глобальная программа INKOMPASS.

3. Программа INKOMPASS – расскажите о ней более детально. В чем она заключается? Сколько длится? Когда набор? Сколько участников может быть в программе?

INKOMPASS – это глобальная программа, которая проводится исходя из единых принципов более чем в 30 филиалах Филип Моррис по всему миру. В Украине эта программа предусматривает получение опыта в головном офисе или в офисах городов-миллионников. Если говорить о функционале, то здесь спектр очень широкий – начиная с маркетинга, функций диджитал и HR до отделов продаж, операционных функций на производстве. Программа состоит из 2 циклов. В Украине первый цикл традиционно начинается в июле и длится до конца года. После первого этапа мы делаем перерыв на новогодние праздники. И те, кто остается с нами по итогам первого этапа, участвуют во втором цикле еще в течение полугода.

Набор на первый цикл программы уже стартовал и продлится до 7 мая. В этом году мы хотели бы пригласить в программу 20-25 участников.

4. Предполагает ли INKOMPASS полную занятость для ее участников? Как выглядит программа «изнутри»?

Конечно, для того, чтобы участник мог полностью окунуться в культуру и задачи компании, хорошо бы иметь полную занятость.

В то же время, многие студенты совмещают учёбу и работу, и мы это только приветствуем. Филип Моррис предоставляет возможность гибкого графика и удаленной работы раз в неделю для сотрудников. А для участников программ мы предлагаем еще более гибкие условия. В целом, мы стараемся находить подход, который приемлем обеим сторонам. Ведь для нас важно не то, сколько времени студент проводит в офисе, а каковы его результаты.

Программа построена на участии в реальных проектах. Каждому студенту дается два проекта: командный и индивидуальный.

Командный проект проходит в рамках подготовки курса PMBA – нашей Бизнес Академии, о которой я упоминала выше. Для участников программ это не только возможность проявить себя в командной работе, но и шанс внести свой вклад в создание образовательного курса для будущих участников программ.

Второй проект – индивидуальный – касается той функции, к которой «прикреплён» студент. Это может быть задача по улучшению какого-либо процесса, аналитический проект, либо организация какого-либо бизнес-мероприятия. Но в любом случае, это что-то важное для бизнеса и захватывающее.

В ходе участия в программе у каждого студента есть куратор, который ставит ему задачи, направляет и даёт обратную связь. А бадди помогает и поддерживает его. Бадди выступает, чаще всего, кто-то из сотрудников, который сам пришел в компанию с помощью одной из наших программ для студентов и выпускников.

По результатам участия в проектах принимается решение о возможности дальнейшего сотрудничества: его участии во втором цикле и/или трудоустройстве.

5. Сколько участников INKOMPASS было всего, сколько из них трудоустроились по ее окончанию?

Программа INKOMPASS была запущена в Украине в 2017 году. До этого у нас работала локальная программа SMART START. За два года действия INKOMPASS к программе присоединилось 34 участника, 58% из которых до сих пор с нами, а 30% из них уже трудоустроены.

6. Обучающие/оплачиваемые программы ФМУ доступны только для студентов или также для выпускников ВУЗов/ молодых специалистов?

Обе наши программы доступны для студентов 4-6 курсов и выпускников.

7. Попасть на эту программу могут только студенты из столицы или это всеукраинская программа?

В Украине программа INKOMPASS предусматривает получение опыта в головном офисе или в офисах городов-миллионников. Каждый год набор открывается в Киеве и Харькове. В других городах-милионниках – в зависимости от потребности бизнеса, например, в прошлом году набор был открыт в Одессе, в этом году – во Львове.

8. Образовательные программы ФМУ бесплатны для участия?

Участники образовательных программ нам ничего не оплачивают. Главное – пройти отбор на программу, так как количество мест ограничено.

Что же касается программ для получения опыта, здесь мы оплачиваем работу участника.

9. Какие знания и опыт получают участники в рамках образовательных программ ФМУ?

Как я и говорила, наши программы построены на реальных бизнес-проектах и рабочих задачах. Поэтому участники, конечно же, получат опыт работы в реальной бизнес-среде с реальными и достаточно важными бизнес задачами и проектами. Кроме этого, они смогут научиться работать в проектах, взаимодействовать с командой в мультикультурной среде и многому другому.

10. Как происходит отбор на программу INKOMPASS? 1 этап или несколько?

У нас несколько этапов отбора на программу. Первый этап – прохождение тестов, затем – видео интервью и финальный этап – день ассессмента (т.е. оценки). В течение этого дня кандидаты смогут поучаствовать в различных бизнес-симуляциях и пройти интервью с кураторами; другими словами, прожить один день так, как будто бы они уже попали в Филип Моррис. А в конце дня их ждет приятный сюрприз – вечеринка.

11. Компания как-то вознаграждает студентов за участие в упомянутых программах(финансовые аспекты/ трудоустройство)?

Конечно, кроме возможности трудоустройства в случае успешного прохождения программы, на протяжении всей программы участники получают финансовое вознаграждение на уровне оплаты труда стартовой позиции в организации.

12. Наши реалии привязаны к непрерывному технологическому прогрессу, а рынок труда стремительно наполняют миллениалы, которые радикально отличаются мировоззрением и отношением к жизни/работе от предшественников. Меняются ли требования к кандидатам на участие в образовательных программах? Если да, то как?

Конечно, меняются. Даже более того, с учетом того, что мы как компания находимся на пути трансформации, у нас меняются и требования к тем, уже является сотрудником компании. Сейчас для нас более важными критериями оценки будущих участников программ становятся умение обучаться, способность предлагать новые идеи, работать в условиях неопределенности и сотрудничать в команде. Ведь, повторюсь, мы сейчас меняем индустрию и для нас важен свежий взгляд и нестандартный подход.

13. Какими знаниями и навыками должен обладать кандидат, чтобы попасть в программу INKOMPASS?

Я бы больше говорила здесь о способностях и навыках. Важно, чтобы он умел работать с информацией, обладал хорошим знанием английского языка – на уровне upper intermediate (ведь для нас знание английского – это то, что мы используем в работе каждый день), а кроме этого обладал вышеописанными качествами: способностью обучаться, предлагать новые идеи, работать в условиях неопределенности и сотрудничать в команде.

14. В результате успешного прохождения программы, в какие департаменты/направления могут попасть студенты?

Студенты могут попасть в совершенно разнообразные отделы компании: начиная с маркетинга, функции диджитал и HR до отделов продаж, операционных функций на производстве. У нас также много примеров горизонтальных перемещений, когда выпускники программ за несколько лет успели сменить несколько функций и отделов в компании.

15. Есть ли квота по количеству участников, которые могут получить работу в ФМУ по окончанию программ?

Нет, такой квоты у нас нет. Все зависит от результатов участников и их мотивации. Если участник отлично себя показал и открыт к новым возможностям, мы всегда готовы их предоставить.

16. Какие возможности для развития и профессионального роста предлагает компания молодым специалистам/стажерам? Внутренние тренинги? Обмен опытом с коллегами из других офисов за границей?

Конечно же образовательные/оплачиваемые программы включают в себя тренинги для участников – это тренинги по новым подходам к работе. Например, Fast Forward – метод работы, основанный на анализе потребностей внутренних и внешних клиентов и экспериментах. На мой взгляд, лучшее развитие участники программ получают тогда, когда работают с реальными рабочими задачами и проектами, и им необходимо применить полученные знания на практике.

Что касается обмена опытом, то в течение предыдущих лет в рамках программы INKOMPASS ребята могли принять участие в проекте INCHALLENGE. В рамках INCHALLENGE у них есть возможность, пройдя несколько этапов отбора, поучавствовать в глобальном проекте вместе со студентами из других стран и сотрудниками компании, а также побывать в штаб-квартире Филип Моррис в Швейцарии.

17. Какие преимущества вы можете выделить в компании ФМУ, предлагаемые для ее сотрудников (гибкие графики/ программы лояльности/ другие «плюшки»)?

Мы заботимся о сотрудниках и предлагаем массу возможностей для них. О гибком графике и возможности удаленной работы раз в неделю я уже упоминала.

Мы предлагаем много возможностей для развития: например, с прошлого года, кроме базовых тренингов для разных категорий сотрудников, у нас в компании действует Learning HUB. В рамках него мы организовываем различные обучающие мероприятия, обмен опытом с коллегами, приглашаем внешних спикеров и многое другое. Мы вместе отмечаем все праздники, проводим fruit days. На фабрике у нас есть отличный спортзал и медицинский кабинет, а в головном офисе сотруднике могут поиграть в бильярд в перерывах между работой. Мы также предоставляем нашим сотрудникам компенсацию расходов на занятия спортом, питание, 3 вида медицинского страхования. И это неполный перечень всех льгот, которые Филип Моррис предоставляет своим сотрудникам.

18. Исходя из своего опыта, можете ли вы выделить несколько лайфхаков, которые помогут будущим специалистам в построении успешной карьеры?

Рецепт успеха звучит довольно просто. На мой взгляд, более успешны те, кто имеет активную жизненную позицию. Если человек умеет работать с информацией и людьми, открыт к новому, активно ищет возможности, чтобы обучаться новым знаниям и навыкам, эффективен в команде и готов себя развивать: браться за сложные задачи и справляться с ними, то он обязательно добьется успеха.

