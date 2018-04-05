Новая волна. Четыре украинских режиссера о том, зачем они снимают кино и можно ли этим зарабатывать на жизнь в Украине

Национальный центр Александра Довженко запускает в кинопрокат пятый сборник украинских короткометражных фильмов «Українська Нова Хвиля». НВ STYLE представляет четырех украинских режиссеров, фильмы которых будут представлены в рамках показа
Премьерный показ фильмов «Українська Нова Хвиля» состоится 11 апреля в Культурном центре «Кинотеатр Киев». Тема, объединяющая выбранные короткометражки, – реальность. Реальность, к которой можно приблизиться и рассмотреть ее до наименьших морщин, но можно развернуться и бежать, бежать в вымышленные миры, во внутреннюю или внешнюю эмиграцию, в сумасшествие или беспредел, тишину, молчание или невидимость. Бежать от других людей, от войны, от принятого языка кино к поискам собственной идентичности и своего голоса.
Павел Остриков
Випуск 97, 19’
Режиссер и автор сценария: Павел Остриков
Оператор-постановщик: Кирил Шлямин
В ролях: Олександр Пожарский, Олеся Островская
Музыка: братья Гжегожевськие
Продюсер: Юрий Минзянов
Зачем вы снимаете кино?
Наверное, это возможность рассказать истории и создавать свои миры. И конечно же, что-то еще, ведь если бы я знал полностью ответ на этот вопрос, то быстро потерял бы интерес к кино.
Что приносит большее удовольствие: процесс съемки или результат?
Для меня, съемка – самый стрессовый период создания фильма. Если бы мог, я бы его с удовольствием пропустил. Поэтому, больше радости приносит готовый результат, а именно – первая встреча со зрителем.
В Украине можно зарабатывать на жизнь, занимаясь только режиссерской работой?
Отвечаю только за себя – тяжело. Особенно, если речь только о кино. Например, я знаю, что неплохо можно заработать на рекламе или сериалах, но пока в этом направлении у меня нет больших сдвигов.
Самая большая победа на сегодняшний день?
Наверное, селекция на фестиваль в Локарно, хотя недавно наш фильм стал номинантом EFA. Просто это было очень ярко и неожиданно, до того момента я не мог представить, что смогу пробиться на фестиваль класса А.
Есть фильм, о котором думаете: жаль, что не я это снял?
Так не думал никогда, почему-то. Но конечно же я смотрю большое количество фильмов, среди которых очень часто попадаются шедевры. Из последнего, что мне очень понравилось – Три билборда на границе Эббинга, Миссури.
От чего приходилось отказываться ради работы в кино?
От стабильного заработка и спокойной жизни. Пришлось, также, выбрать, сценарист или писатель, режиссер кино или театра. Но не могу сказать, что это был трудный выбор. Просто в какой-то момент расставил приоритеты.
С кем хочется поработать на съемочной площадке?
Я бы с удовольствием понаблюдал за работой Пола Томаса Андерсона или Дени Вильнева. А если позовут на площадку к Спилбергу – что ж, тоже не откажусь.
Мария Стоянова
МА, 17’
Режиссер и автор сценария: Мария Стоянова
В ролях: Зинаида Обуховская, Зоя Лактионова
Продюсер: Надежда Парфан
Монтаж: Дмитрий Нестеров, Мария Стоянова
Звукорежиссер: Богдан Бараковских
Зачем вы снимаете кино?
Вопрос, который стоит задавать себе время от времени. Для меня, пожалуй, это такой способ взаимодействия с миром. Захватывающий и сложный - но не сложнее всех остальных. Поначалу меня впечатляла та интенсивность, с которой живешь в процессе съемок. На такой опыт очень легко подсесть. Затем пришло понимание, что это также возможность создавать из «хаоса» порядок, выражать нечто осмысленное. Ну а потом еще стало ясно, что ты выражаешь это «нечто» в конкретный исторический момент, в конкретной стране, транслируя, кроме личных, также и некоторые общие настроения.
Вам интересно, чего хочет зритель?
Конечно. Вместе с тем, мне интересно, чтобы зритель лучше понимал, чего он хочет. Для этого нужно иметь опыт просмотров разных фильмов и понимать, от чего отказываешься. Пока этого понимания нет, учитывать «желания» зрителя на этапе производства мне кажется в большей степени конъюнктурой. Лучше пробовать сделать фильм таким, каким ты его себе представляешь, а затем уже быть внимательным к фидбекам. Может, в следующий раз ты попробуешь выразиться иначе, а может, все сошлось, и зритель вдруг обнаружил для себя, что такие фильмы ему тоже интересны.
Что вообще происходит в украинском кино сейчас? На ваш взгляд?
В последние годы множество фильмов возникло из прямого желания отрефлексировать происходящее в стране. И создатели, и зрители очень включены. В этом потоке очерчиваются сильные авторские высказывания, развиваются жанры и средства. В общем, кажется, происходят запоздалые, но закономерные процессы. В смысле индустрии, более заметна стала государственная поддержка с ее открытой системой питчингов. Динамика последнего полугодия не обнадеживает, но до того сдвиги были очень заметны. Параллельно формируются индустриальные платформы (как, к примеру, на Docudays UA), заявляют о себе молодые кинофестивали (Фестиваль кино и урбанистики "86" - один из лучших примеров), для начинающих кинематографистов точечно реализуется множество международных воркшопов и малых грантовых программ (что важно в отсутствии хорошей образовательной базы). Все это, кажется, начинает понемногу размыкать систему кинопроизводства, которая, в силу своей замкнутости, имела ранее ощутимую склонность к энтропии.
Есть фильм, о котором думаете: жаль, что не я это сняла?
Есть удивительные авторские фильмы, очень близкие мне по духу, но снять именно так, конечно, совершенно невозможно. Каждый снимает свое кино. Вместе с тем есть хорошие фильмы, которые вполне демократичны. Вот, например, Дорога Дмитрия Калашникова - монтажный фильм, составленный из записей автомобильных видеорегистраторов. Очень экономично передает жизнь. В таких случаях можно и пожалеть, что не решился на это первым.
Что вы хотели сказать своим фильмом?
Когда я задумывала фильм Ма, хотелось обратить взгляд зрителя на «маленького» человека в условиях войны. Я использовала форму видеодневника, который женщина из прифронтового Мариуполя снимает для своей дочери. Хотелось, чтобы мы (подобно вечно занятой дочке, живущей в столице) начали слышать ее голос, ее забавные истории с периферии. И, конечно, хотелось очертить то чувство одиночества, которое переживает человек, пойманный в ловушку обстоятельств. Этим фильмом я говорю не столько о войне, сколько о мире – очень жизненном, трогательном и наивном.
Мария Пономарева
Чапля, 11’
Режиссер и автор сценария: Мария Пономарева
Оператор-постановщик: Алексей Кучма
В ролях: Наталья Загашева, Андрей Бучко
Продюсер: Ольга Райтер
Музыка: Наталья Авраменко
Жанр: драма
Что приносит большее удовольствие: процесс съемки или результат?
Мне приносит большое удовольствие весь процесс создания фильма: ресерч, разработка, подготовка, самостоятельная и коллективная работа. Потому что кино - это умение вместе со съемочной группой из идей, из визионерских и нарративных находок, из песка и тумана сделать кино.
Вам интересно, чего хочет зритель?
А вам? Нет или да? Белое или черное? Желание или потребность?
Мне не близок поляризованный дискурс. Мне интересно, что чувствует зритель и на сколько он/она готовы почувствовать это со мной. Учитывая тот факт, кино - это про genuine emotion - проживание и сопереживание, а не поверхностная уловка на 5 секунд.
В Украине можно зарабатывать на жизнь, занимаясь только режиссерской работой?
Мне сложно сказать. Но вся работа, которой я сейчас занимаюсь в Украине и за ее пределами, режиссерская, продюсерская и преподавательская.
Над чем нельзя смеяться в кино?
Я не очень готова оперировать понятиями “нельзя”/”можно”. Да и в запреты я не очень верю. Это какая-то иерархическая power relationships позиция, ей богу.
Что вообще происходит в украинском кино сейчас? На ваш взгляд?
Это же очень большая сфера. В целом – это хороший вопрос для кинокритиков.
Потому что они видят шире и не берут за точку отсчета персональные процессы каждого цеха. С точки зрения финансирования – точнее ответят продюсеры. С точки зрения фестивалей - точнее ответят фестивальные программеры и дистрибьюторы.
С точки зрения уровня рефлексии и творческих задач, высказываний – тут, мне кажется, что происходит все, что должно происходить: понимание, что истории не могут быть без контекста и понимания откуда те или иные процессы возникают и к чему они ведут, что герои и персонажи не могут быть карикатурами, что аудитория фильма может быть вполне не в этой стране, а мир полон историй и путей их рассказать, не прибегая к клише и «быстрорастворимым рецептам».
Мне чуть больше виднее то, что делаю я и мои коллеги-друзья. А мы, мне кажется, движемся, чувствуем, путешествуем, работаем с людьми из других культур и бекграундов, рефлексируем, иногда друг у друга на кухне, а иногда на круглых столах и в интервью, и растем в своем темпе, мне кажется.
С кем хочется поработать на съемочной площадке?
Всегда хочется работать с теми, с кем чувствуем и артикулируем одно, смотрим в одну
сторону.
От чего приходилось отказываться ради работы в кино?
От сна. Но в каждой хорошей работе и деле, без которого не можешь, всегда будут моменты, когда приходится отказываться от сна.
Стас Сантимов
ЕЛЮВІУМ - Регенеративна істота, 7’
Режиссер и автор сценария: Стас Сантимов
Музыка: Метью Купер
Зачем вы снимаете кино?
Коммерцию делаю из коммерческих соображений, а авторские фильмы, чтоб удивлять и радовать зрителей, которым это интересно.
Что приносит большее удовольствие: процесс съемки или результат?
Только результат. Я даже подсчитываю перед сном дни, вычисляя тот самый, когда я наконец сброшу с себя эту рутину.
Вам интересно, чего хочет зритель?
Стараюсь делать зрительское кино. Мне неинтересно делать это для себя. Для этого есть работы других авторов. Когда я нахожусь в одиночестве, я не готовлю себе изысканных блюд. Мне достаточно простой яичницы.
В Украине можно зарабатывать на жизнь, занимаясь только режиссерской работой?
Можно очень хорошо зарабатывать. Другое дело, что коммерция – это не то же самое, что авторская анимация. Хотя бывают приятные исключения.
Над чем нельзя смеяться в кино?
Самоцензура у каждого своя. Желание всем угодить и никого не обидеть - это крайняя степень толерантности.
Самая большая победа на сегодняшний день?
Недавно я сделал минутный фильм за несколько вечеров + одну ночь. Я считаю, что это потрясающий результат.
От чего приходилось отказываться ради работы в кино?
От здорового сна.
Что вы хотели сказать своим фильмом?
Возвращаясь к теме кулинарии, я "готовлю" свои фильмы только для эстетического удовольствия зрителей. Я не вкладываю в них никаких метафор, или скрытых социальных месседжей. Мне нравится получать впечатления и впечатлять других.