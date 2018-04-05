Новая волна. Четыре украинских режиссера о том, зачем они снимают кино и можно ли этим зарабатывать на жизнь в Украине

Павел Остриков

Випуск 97, 19’

Режиссер и автор сценария: Павел Остриков

Оператор-постановщик: Кирил Шлямин

В ролях: Олександр Пожарский, Олеся Островская

Музыка: братья Гжегожевськие

Продюсер: Юрий Минзянов

Зачем вы снимаете кино?

Наверное, это возможность рассказать истории и создавать свои миры. И конечно же, что-то еще, ведь если бы я знал полностью ответ на этот вопрос, то быстро потерял бы интерес к кино.

Что приносит большее удовольствие: процесс съемки или результат?

Для меня, съемка – самый стрессовый период создания фильма. Если бы мог, я бы его с удовольствием пропустил. Поэтому, больше радости приносит готовый результат, а именно – первая встреча со зрителем.

В Украине можно зарабатывать на жизнь, занимаясь только режиссерской работой?

Отвечаю только за себя – тяжело. Особенно, если речь только о кино. Например, я знаю, что неплохо можно заработать на рекламе или сериалах, но пока в этом направлении у меня нет больших сдвигов.

Самая большая победа на сегодняшний день?

Наверное, селекция на фестиваль в Локарно, хотя недавно наш фильм стал номинантом EFA. Просто это было очень ярко и неожиданно, до того момента я не мог представить, что смогу пробиться на фестиваль класса А.