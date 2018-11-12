NFC и искусственный интеллект. Чего ждать от Honor - нового игрока на рынке смартфонов

Для современных смартфонов важным является внедрение новых технологий, к примеру - системы бесконтактных платежей или программного улучшения качества фотографий. Молодой бренд Honor предлагает эти технологии в гаджете, который стоит меньше $300.
Китайская компания Huawei Technologies Co. Ltd. — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Она была основана в 1987 году, в 2009 представила свой первый смартфон Huawei, а спустя еще четыре года, в 2013, на внутреннем рынке было представлено первое устройство под брендом Honor.
В соответствии со своим девизом "Для храбрых", бренд был создан для того, чтобы "дать молодым людям возможность реализовать свои мечты". При этом Honor, как уверяют представители бренда, "демонстрирует и свою собственную храбрость, чтобы делать что-то по-другому, внедрять новейшие технологии и инновации".
Линейка гаджетов этого бренда развивается уже пять лет и смартфоны Honor показывают, что далеко не всегда современный мощный телефон должен стоить около $1000.
Бренд Honor с самых первых дней был ориентирован в первую очередь на молодежную аудиторию. На официальном сайте производитель прямо говорит, что гаджеты Honor были созданы для "удовлетворения потребностей молодого поколения".
Интересно, что для Honor очень важным является продвижение устройств через интернет, что отличает бренд от других крупных игроков рынка. Именно на этом поле бренд от Huawei начал успешно конкурировать не только с китайскими компаниями, такими как Xiaomi и Meizu, но и с более крупными игроками рынка.
Гаджеты Honor были созданы для "удовлетворения потребностей молодого поколения"
В США Honor дебютировал в январе 2016 года на выставке Consumer Electronics Show с Huawei Honor 5X. Первоначально телефон был доступен только для онлайн-покупки, но позже появился и офлайн. В январе 2017 года на выставке Consumer Electronics Show представители бренда Honor объявили, что модель Honor 6X, которая ранее была доступна в Китае, вышла на 13 дополнительных рынков, включая Соединенные Штаты. Телефон получил награды как лучший смартфон выставки CES 2017 от нескольких профильных СМИ, включая Android Authority, Digital Trends, Slash Gear и Talk Android.
Поскольку бренд с самого начала ориентировался на молодежную аудиторию, одним из важных его особенностей стала доступная цена на гаджеты. При этом сами устройства отличались инновационными характеристиками и высоким качеством.
К примеру, Honor 6 Plus, который вышел в 2014 году, стал первым телефоном с двойной камерой. Honor V8 появился в 2016 году и стал первым телефоном с 12-мегапиксельной двухлинзовой камерой. В декабре 2016 года Honor представила Honor Magic, который включал программное обеспечение для искусственного интеллекта.
Этот дух инноваций сохранился и в новой модели, Honor 8X. Смартфон, как и его предшественники, предлагает технологии по доступной цене.
Интересно, что, как и в предыдущие годы, Honor предлагает свой смартфон в первую очередь онлайн, продолжая развивать направление так называемого E-brand. Еще в первой половине 2018 года в Китае Honor был лидером, занимая 28,4% процента от общего уровня продаж смартфонов онлайн.
Эта тенденция сохранилась и с новым гаджетом, ведь Honor 8X ориентирован на молодых людей, которые проводят много времени в интернете. Поэтому, в смартфоне сделан акцент на тех функциях, которые интересны молодому поколению.
В частности, смартфон Honor 8X получил 6,5 дюймовый дисплей, который занимает 91,5% лицевой панели. Такой же показатель у флагманского смартфона Vivo NEX с выезжающей камерой. Разрешение дисплея FHD+ - 2340x1080 пикселей, соотношение сторон — 19,5:9. Это первый смартфон, получивший сертификацию дисплея TUV Rheinland.
Кроме того, смартфон модно выглядит, поддерживая тренд на глянцевые аппараты. Гаджет получил стеклянный корпус, 15-слойное покрытие переливается на свету, по краю проходит однотонная полоса.
Впервые в линейке смартфонов Honor использован процессор Kirin 710. Он выполнен по 12 нм техпроцессу. Таким образом, новинка потребляет меньше энергии, чем 16 нм Kirin 659. Новый чип получил 4 ядра Cortex-A73 с частотой 2,2 ГГц и 4 ядра Cortex-A53 с частотой 1,7 ГГц. В сравнении с Kirin 659, новый Kirin 710 на 75% мощнее в одноядерном тесте и на 68% — в многоядерном. Также отметим, что Honor 8X поддерживает фирменную технологию графического ускорения Huawei - GPU Turbo.
Основная двойная камера с сенсорами на 20 + 2 Мп, причем второй модуль помогает размывать фон при портретной съемке. Камера предлагает традиционные для Huawei и Honor три режима: с поддержкой искусственного интеллекта, Авто и HDR.
Благодаря поддержке искусственного интеллекта новинка от Honor качественнее обрабатывает темные участки, вытягивая детали. Также искусственный интеллект помогает, как подчеркивают в Honor, распознавать до 500 сцен съемки. Камера поддерживает ряд дополнительных режимов, включая портретный, slow-mo и time-lapse. На лицевой панели доступна 16-мегапиксельная камера для селфи.
Добавим, что аккумулятора емкостью 3750 мАч хватает на двое суток автономной работы, если не слишком увлекаться играми.
В связи с растущей популярностью бесконтактных платежей в Украине будет представлена европейская версия устройства с поддержкой NFC.
Продажи этого безусловно интересного гаджета в Украине начались в конце октября. В нашей стране смартфон Honor 8X будет представлен в двух расцветках, черной и синей и в одной конфигурации на 4/64 ГБ, а с декабря его можно будет приобрести и в красном цвете. Цена смартфона составляет 7699 грн.
Интересно, что смартфонов, подобных Honor 8X по ценам и характеристикам на рынке по сути нет. В этом ценовом диапазоне нет гаджетов с поддержкой NFC и при этом со схожими дисплеем и батареей.
Рост популярности бренда Honor продолжается. Компания сообщила, что в первой половине 2018 года рост продаж гаджетов Honor в Испании составил 500%, в Великобритании – 200%, в Индии – 300%.
К 2020 году Honor рассчитывает войти в пятерку ведущих брендов смартфонов
В сентябре 2018 года Джордж Чжао, президент Honor, рассказал на мероприятии в Пекине о планах бренда по выпуску смартфонов с поддержкой мобильной связи пятого поколения (5G). По его словам, развертывание коммерческой инфраструктуры 5G приведет к появлению качественно новых сервисов с технологиями искусственного интеллекта.
Кроме того, Джордж Чжао рассказал о "невероятном" росте бренда Honor на протяжении последних лет лет и о том, что в центре внимания компании сейчас стоит будущее, а не краткосрочные цели. В частности, к 2020 году Honor рассчитывает войти в пятерку ведущих брендов смартфонов, а к 2022-му оказаться в тройке лидеров. Поскольку материнский бренд Huawei уже сейчас находится в тройке, журналисты Android Authority предполагают, что в тройку лидеров войдут Huawei, Honor и Apple.
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