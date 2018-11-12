NFC и искусственный интеллект. Чего ждать от Honor - нового игрока на рынке смартфонов

Для современных смартфонов важным является внедрение новых технологий, к примеру - системы бесконтактных платежей или программного улучшения качества фотографий. Молодой бренд Honor предлагает эти технологии в гаджете, который стоит меньше $300.

Китайская компания Huawei Technologies Co. Ltd. — одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Она была основана в 1987 году, в 2009 представила свой первый смартфон Huawei, а спустя еще четыре года, в 2013, на внутреннем рынке было представлено первое устройство под брендом Honor.

В соответствии со своим девизом "Для храбрых", бренд был создан для того, чтобы "дать молодым людям возможность реализовать свои мечты". При этом Honor, как уверяют представители бренда, "демонстрирует и свою собственную храбрость, чтобы делать что-то по-другому, внедрять новейшие технологии и инновации".

Линейка гаджетов этого бренда развивается уже пять лет и смартфоны Honor показывают, что далеко не всегда современный мощный телефон должен стоить около $1000.