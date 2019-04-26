Небесный лайнер для шоссейных просторов. Тест-драйв автобуса Neoplan Skyliner

С егодня нам открыты окна в Европу – и мы всё больше странствуем по её прекрасным старинным уголкам. Кто-то предпочитает за час-другой молнией пересечь просторы на самолёте, а кому-то милее разглядеть каждый необычайный уголок из широкого окна автобуса. Шоссейные лайнеры пользуются популярностью – в Украину приходят европейские перевозчики, да и отечественные компании не отстают, пополняя и расширяя свои парки. Именно с оглядкой на европейцев и наши транспортники стремятся выбрать современную и качественную технику. Теперь у них появился ещё один достойный вариант: компания MAN Truck&Bus Ukraine привезла на премьеру в Киев вершину и жемчужину модельного ряда Neoplan – междугородный автобус VIP-класса Skyliner.

Двухэтажный лайнер удивительно изящен, невзирая на свои габариты: длина трёхосной машины – 14 м, а высота – 4. Стремительный летучий дизайн и искристый цвет благородного шампанского тут же навеяли мысли о том, что, пожалуй, неплохо бы прокатиться на столь красивом автобусе хоть до самого Парижа. Путь неблизкий, однако – готов ли лайнер окружить нас достаточным комфортом?

Фото: Ярослав Московка.

MAN Truck&Bus Ukraine



Будьте как дома



Р адушно распахнутый проём встречает меня удобным широким входом с единственной ступенью. Первый этаж у Skyliner полностью низкопольный: отрада для тех, кто путешествует с маленькими детьми или для пожилых пассажиров. К тому же здесь предусмотрены места для двух кресел-колясок и подъёмник для них. На нижней палубе – небольшой салон на два десятка мест с лаунж-зоной и столиками. В его конце – бар с бойлером для приготовления горячих напитков и достаточно просторная туалетная комната.

От обеих дверей поднимаются грамотно спроектированные лестницы с широкими ступенями и безопасными поручнями. Ступаю на верхнюю палубу – и на мгновение у меня перехватывает дыхание: я впечатлён обилием света и легковесной воздушностью интерьера, каких я не видел ни в одном другом автобусе. И я сразу понимаю, почему Skyliner назван именно так – небесный лайнер! Ведь небо здесь – лейтмотив: оно повсюду! Огромные окна с низкой подоконной линией и остеклёнными скатами, но главное – почти полностью прозрачный потолок по всей линии между багажными полками. Поэтому в автобусе днём всегда светло, а ясной ночью можно насладиться лунным светом и сиянием звёзд. Однако не стоит опасаться немилосердного жжения солнца: все стёкла – атермальные, они блокируют вредный ультрафиолет и солнечный жар.



Neoplan Skyliner – вне сомнений, вершина инженерной мысли и прогресса во всём нынешнем мировом производстве автобусов.

Располагайтесь с комфортом! Кресла в шоссейном лайнере удобнее, чем в привычных нам лайнерах небесных: у них гораздо больше шаг, чем в самолётах, да и профиль сидений удачней. Логично, ведь они всерьёз рассчитаны на длительные поездки. Отклонив спинку, вы не потревожите сидящего сзади: кинематика кресел устроена таким магическим образом, чтобы не ущемлять ничьих свобод.

Напротив, Skyliner только рад подарить своим пассажирам дополнительные свободы и прелести жизни. Откидными столиками и удобными крючками для одежды, пожалуй, никого не удивишь – но как насчёт действительно ёмких багажных полок, индивидуальных USB-портов для подзарядки гаджетов и даже розеток бытового стандарта на 220 В? Neoplan готов щедро предоставить вам всё это. А также – отличную развлекательную медиасистему с большими экранами и разъёмами для наушников.

Фото: Ярослав Московка.

MAN Truck&Bus Ukraine



﻿Потому что мы – пилоты

И так, пассажиры Neoplan окружены теплом (а летом, конечно же, мягкой прохладой), уютом и заботой. А как насчёт водителя? Ведь от комфорта и правильной организации его рабочего места напрямую зависит безопасность поездки. Конечно, я не преминул опробовать новейший лайнер за рулём.

Пассажиры Neoplan окружены теплом (а летом, конечно же, мягкой прохладой), уютом и заботой.

В распоряжении пилота (а я бы предпочёл именовать водителя Skyliner именно так!) – мощный арсенал современных электронных помощников. Есть система, которая бдит за усталостью: едва лишь она обнаружит по движениям руля и педалей, что водитель «клюёт носом», как тут же подаст звуковой сигнал и предложит сделать кофе-паузу. Имеется прекрасная навигация, с которой не заблудишься ни в одном самом запутанном городке. А на шоссе добрую службу сослужит интеллектуальный круиз-контроль. Он учитывает не только скорость попутных транспортных средств (и способен автоматически остановить автобус, а затем возобновить его движение), но также профиль дороги – перед подъёмом автоматика немного подразгонит лайнер, чтобы легче было взобраться на его вершину, а перед затяжным спуском, напротив, умерит темп.

Коробка передач – автоматизированная 12-ступенчатая. От механики ведущие производители давно отказались даже на междугородных машинах: автомат меньше утомляет водителя и полностью кооперируется с упомянутой электроникой. Да и энергией 510-сильного мотора автоматическая коробка передач распоряжается уместнее даже многоопытных пилотов.

Фото: Ярослав Московка.

MAN Truck&Bus Ukraine



Мощное сердце лайнера оживает бесшумно: пуск двигателя можно определить лишь по лёгкому шелесту где-то далеко сзади и по движению стрелки тахометра. Точно так же тихо автобус трогается с места и набирает ход, незаметно, без толчков, сменяя одну передачу за другой. Все внешние звуки и шумы остались за преградой стёкол лайнера: они не проникают в салон точно так же, как и солнечный жар. Акустический комфорт в этом автобусе – вне преувеличений, как в премиальном легковом автомобиле. А плавность хода – гораздо лучше. Лайнер с мягчайшей пневматической подвеской словно парит над ямами и кочками, нежно лелея беспечный отдых своих пассажиров.

Фото: Ярослав Московка.

MAN Truck&Bus Ukraine

А пилот безмерно счастлив удобному креслу с пневмоподушкой, лёгкому управлению, всегда достаточному запасу динамики, выверенным тормозам и феноменальной обзорности. Кстати, Skyliner – первый в мире автобус, который оснащён видеокамерами вместо обычных зеркал. Компактные корпусы камер облегчают маневрирование, но главное – камеры гораздо больше и лучше «видят» ночью и в плохую погоду, а дисплеи лишены бликов и засветок.

Пожалуй, на таком лайнере и впрямь с лёгкостью и удовольствием долетишь из Киева до Парижа. Я лишь не определился, какое бы место я предпочёл: на верхней палубе или за рулём?

Фото: Ярослав Московка

Фото: Ярослав Московка.

MAN Truck&Bus Ukraine





Вердикт 10/10

N eoplan Skyliner – вне сомнений, вершина инженерной мысли и прогресса во всём нынешнем мировом производстве автобусов. Это лайнер премиального класса, оснащённый всеми доступными на сегодня атрибутами комфорта и безопасности. Он готов подарить своим пассажирам незабываемое путешествие на самые дальние расстояния в окружении незыблемого уюта и искрящегося удовольствия.