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Мы то, что мы пьем. 5 полезных тем для вашего здоровья.png

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Вода – это основа всего живого на нашей планете. И именно она – один из важнейших питательных элементов в нашем повседневном рационе. Ее недостаточное (или чрезмерное) потребление может спровоцировать заболевание гораздо быстрее, чем отсутствие каких-либо других питательных веществ.
 
В новом проекте, мы рассказываем о том, насколько важно соблюдать питьевой режим даже в столь сложных условиях, когда на территории нашей родной страны идет война.
 
Главное ― выбрать именно ту воду для питья, которая подходит лично вам, и употреблять ее по определенным правилам, которые не причинят вред здоровью. Об этом и пойдет речь в наших материалах. Читайте с удовольствием и будьте здоровы!

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Утолить жажду и снизить стресс. В чем польза воды и сколько ее нужно пить летом

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Питьевой режим: простые способы пить больше воды, не заставляя себя

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