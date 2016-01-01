Партнерский проект На правах рекламы Вода – это основа всего живого на нашей планете. И именно она – один из важнейших питательных элементов в нашем повседневном рационе. Ее недостаточное (или чрезмерное) потребление может спровоцировать заболевание гораздо быстрее, чем отсутствие каких-либо других питательных веществ.



В новом проекте, мы рассказываем о том, насколько важно соблюдать питьевой режим даже в столь сложных условиях, когда на территории нашей родной страны идет война.



Главное ― выбрать именно ту воду для питья, которая подходит лично вам, и употреблять ее по определенным правилам, которые не причинят вред здоровью. Об этом и пойдет речь в наших материалах. Читайте с удовольствием и будьте здоровы!

Утолить жажду и снизить стресс. В чем польза воды и сколько ее нужно пить летом