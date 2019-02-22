Личный опыт: Город студентов, церквей и монументальной архитектуры — путешествие Ричарда Бентона в Харьков

Этот материал доступен на трех языках:

Читать на русском Читати українською Read in English





Украинская сеть отелей Premier и Новое Время проводят социальный проект Личный опыт. Идея проекта — показать Украину, с ее туристическими реалиями и возможностями, глазами гостя, который открывает для себя страну.

Мы объявили международный конкурс и пригласили иностранца, который, путешествуя по Украине, поделится своими туристическими впечатлениями. Героем проекта стал доктор наук из Миннеаполиса, американец Ричард Бентон, который приехал в Харьков впервые.

Дорога

Из Львова в Харьков я прилетел самолетом Международных Авиалиний Украины. Прямого рейса нет, нужно лететь с короткой пересадкой в Киеве, но все равно я добрался достаточно быстро. Понравилось, что билеты стоили не на много дороже, чем билеты на поезд. Есть мобильное приложение, в котором можно пройти онлайн регистрацию и выбрать любимое место в самолете. Правда за завтрак пришлось заплатить отдельно.

Облик города

Я слышал, что Харьков — серый индустриальный город, но это не так. Он большой, энергичный и очень интересный.

Перед поездкой я много читал про Харьков. Но послушать советы со стороны, особенно от местных, — это всегда ценный опыт. Составить маршрут на два дня, которые были у меня в распоряжении, помог консьерж отеля, в котором я остановился [Premier Palace Hotel Kharkiv].

Потом я узнал, что консьержи, которые работают в сети Premier, являются членами гильдии Les Clefs d'Or («Золотые ключи») - единственного профессионального сообщества гостиничных консьержей, насчитывающий около 4000 членов из 80 стран мира, - так что я получил рекомендации от настоящего профессионала.

Я начал свое знакомство с городом с архитектурного ансамбля площади Свободы, рассмотрел монументальный Госпром — один из старейших в Европе небоскребов, затем пошел в сад Шевченко, прошел мимо Харьковской оперы. Сфотографировался на фоне замерзшего фонтана Зеркальная струя. Очень понравилась Мироносицкая церковь. Я думал, что она старинная. Был удивлен, когда узнал, что она построена недавно. А прогуливаясь по улице Дарвина, я почувствовал исторический дух города.

Пришлось выбрать только один музей, и я отправился в Харьковский художественный. В его фондах около 25 тыс. картин и скульптур, среди которых, например, известное на весь мир собрание полотен Ильи Репина.

Фото: Павел Пахоменко

Я не мог пропустить площадь Архитекторов, памятники Ярославу Мудрому, героям романа 12 стульев. Удобное расположение моего отеля Premier Palace Hotel Kharkivпозволило вместить в мою трехчасовую прогулку почти все важные достопримечательности города.

Я бы хотел еще приехать в Харьков. Трудно выбрать между началом мая и второй половиной августа. Везде афиши - весной здесь происходит множество мероприятий под открытым небом: пикники, фестивали, концерты мировых звезд. К тому же, расцветут плодовые деревья, которых я вижу очень много в городе. 23 августа в Харькове День Города, а потом сразу День Независимости Украины. Это стоит увидеть.

О харьковском метро

Все станции и инструкции на английском языке. Это хорошо. Но почему у вас нет E-ticket? Ведь это очень удобно. У меня не было при себе нужной купюры, чтобы купить билет в метро, и я не знал, где можно разменять деньги. Помогла женщина, которая работает на станции. Она совсем не говорила по‑английски, поэтому мы общались жестами. Харьковское метро достаточно пустое, даже в час пик.

Университеты

Харьков манит иностранцев, особенно студентов. Я наслышан, что образование стоит недорого по сравнению с европейским, здесь доступное жилье, множество университетов, чьи дипломы признаются во многих странах.

Я увидел студентов из Индии, Марокко, Турции, Алжира, Китая… Они гуляли и веселились на улице, — я узнал себя в студенческие годы, когда мороз и снег нам был нипочем.

Набережная

Неожиданным в Харькове для меня стало то, что есть набережная и река. В Америке возле каждой городской реки много людей: в кафе, на речных трамвайчиках. Каждая река — это бизнес-проект. Возможно, когда‑то так будет и в Харькове, наверное, в этом есть потенциал для развития.

О ночной жизни

В вечернее время здесь кипит жизнь. Я нашел маленькую, но уютную пивоварню.

Владелец рассказал мне, что это его хобби, он производит собственное пиво, я ему рассказал о своих увлечениях — сложилась прекрасная беседа. Это такая потрясающая психотерапия. Мне нравится, когда чужие люди знакомятся, за пару часов становятся друзьями, а потом расходятся и не вспоминают друг о друге никогда. В Америке так не принято.

Premier Palace Hotel Kharkiv



Об украинцах

В центре города я увидел толпу людей в красной униформе. Мне было интересно: почему они здесь собрались? Не сразу смог найти тех, кто говорит по‑английски. Одна из девушек мне рассказала, что они — медики скорой помощи — собрались на флешмоб в поддержку украинских моряков, которые попали в плен. Я был восхищен их пылкостью.

У памятника Кобзарю, на крыше одного из домов, я заметил человека и уже хотел броситься спасать его.

Фото: Premier Palace Hotel Kharkiv

Когда присмотрелся, увидел, что он лопатой сбрасывает с кровли снег, а прохожие внизу понимающе обходят опасный участок тротуара. У нас в Миннеаполисе для такого мероприятия были бы задействованы целая снегоуборочная команда и множество предупредительных знаков.

Украинцы — открытые и душевные. Когда вспоминаю об этих людях, у меня улыбка не сходит с лица. Я часто думаю о новых друзьях, которых приобрел за эту неделю в Украине!

*Сеть Premier – национальный гостиничный оператор с 15-летним опытом. Сегодня сеть состоит из 19 отелей в 14 туристических направлениях Украины. Вектор развития компании, как амбассадора украинского туризма, сосредоточен на управлении гостиничными объектами, отельном консалтинге, капитальном строительстве, франчайзинге и повышении квалификации кадров в сфере гостеприимства. В 2019 году сеть расширится за счет открытия апарт-отеля в Буковели Premier Resort Hotel Bukovel и полностью реконструированного отеля Юность Premier Resort Hotel Odesa в Одессе. Все отели сети объединены единым стандартом качества предоставляемых услуг и сервисов. www.phnr.com

Фото: фото: Turkish Airlines

*Партнер проекта авиакомпания Turkish Airlines является одной из наиболее быстро растущих авиакомпаний в мире. Благодаря уникальному географическому расположению хаба авиакомпании в Стамбуле, соединяющий Европу, Азию, Африку и Северную и Южную Америки, авиакомпания Turkish Airlines продолжает расширять свою сеть маршрутов между странами всего мира.

В 2019 году Turkish Airlines планирует открытие таких направлений: Бали (Индонезия), Марракеш (Марокко), Шарджа (ОАЭ), Луксор (Египет), Рованиеми (Финляндия), Мехико и Канкун (Мексика), Ньюарк (США), Палермо (Италия ).

Читайте также:

Личный опыт:Конкурс! Сеть отелей Premier Hotels and Resorts и Новое Время отправляют иностранца в путешествие по Украине



Личный опыт: Путешествие в Украину 25 лет спустя

Личный опыт: “В Киеве нельзя выпить плохой кофе — везде делают очень вкусный” — иностранец о визите в Киев



